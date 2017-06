warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

90(2/2017) От редакции Разногласия Я очень хочу теснее сплотить вас. Нет слов, чтобы выразить боль, которую Я испытываю при самом малом несогласии между вами. Мне трудно объяснить вам, что любое разногласие имеет большее значение, чем вы можете себе представить. Неважно, что сейчас вы в разных лагерях. Вы были в прошлом и, возможно, станете в будущем членами единой группы, одной семьи, способной влиять на мировые события. Я уже говорил вам о нашем родстве. Также Я говорил о нынешней ступени Моей эволюции; Я должен довести вас до определённой ступени, прежде чем смогу идти дальше; вам трудно понять это, так как Я не всё могу сейчас объяснить. Существенные разногласия между вами могут причинить такой вред, который нельзя будет исправить за многие жизни. В своём эволюционном развитии вы подошли к точке, откуда открываются два пути: один – вверх, другой – вниз; но вам не подняться поодиночке, вы должны идти к цели вместе, разве что кто-то добровольно изберёт путь вниз. Если бы вы были более терпимы друг к другу, если бы так же настойчиво пытались увидеть друг в друге хорошее, как видите недостатки и недочёты, то сделали бы намного больше, чем можете себе представить. Я знаю, что вы не хотите причинить друг другу боль или навредить делу. В некотором смысле вы – жертва тех сил, с которыми ведём бой Мы; ничто в мире не доставляет им большего удовольствия, чем сбивать вас с пути, чтобы вы оступились и навредили делу или себе. Они метят не столько в вас, на физическом или низшем планах, сколько в НАС; они поражают также вашу духовную природу и разъединяют вас. О, дети Мои! Я хочу, чтобы вы хоть на мгновение увидели ликование тьмы, добившейся разногласия между вами, которое может стоить НАМ столетий труда. Мне никогда не удавалось убедить вас или любую группу под Моим водительством понять истину того, о чём Я говорил не один раз: имей Мы хотя бы семь – всего семь наших детей, любящих друг друга, терпимых и милосердных, повинующихся НАМ, Мы могли бы изменить мир. Ваш Отец и Брат Иларион