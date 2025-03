warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

120(4/2024) Образ Родины Путешествие по Земле рязанской Крамаренко О.Н., Заслуженный художник РФ, профессор ВГИКа Подобно лепесткам, окружающим середину цветка, раскинулись земли вокруг Москвы. Многие центры этих земель, некогда претендовавшие на верховенство и даже боровшиеся с Москвой, теперь образуют прекрасное ожерелье, окружающее нашу древнюю столицу. Видное место среди них занимает Рязань – старинный русский город с непростой исторической судьбой. Расположен он на правом берегу реки Оки при впадении в неё небольшой речки Трубеж, среди раздольных пейзажей среднерусской равнины. Сегодняшняя Рязань – это современный город со старинным Кремлём без стен и красивым, исторической застройки, городским центром. Тихий и очень уютный, он гармоничен, как и вся русская провинция. Рязанский Кремль Однако погружение в историю рязанского края начинать лучше с городища «Старая Рязань», которое находится в 65 км к юго-востоку от современной Рязани, на высоком берегу реки Оки. Это – один из первых русских средневековых городов, который начали исследовать археологи ещё в XIX веке. Уже почти 200 лет они проводят здесь раскопки, раскрывающие тайны этого древнего поселения. В результате появилось множество разных слухов, местных легенд и воспоминаний об удивительных находках. Именно здесь было найдено больше всего (после Киева) разных золотых и серебряных украшений домонгольского периода Древней Руси. Эти клады представляют огромный интерес для истории декоративно-прикладного искусства. В домонгольской Руси было известно более 60 видов разных ремёсел. На найденных в рязанских кладах украшениях изображены ритуальные русальские пляски, скоморохи-гусляры, волхвы, легендарные персонажи – Китоврас и Переплут, сказочные звери и птицы, символические знаки и орнаменты. Женский монастырь в Солотче. Внутренняя стена монастыря Население Рязани было грамотным, что косвенно подтверждают писа́ла (так назывались инструменты для письма – Прим. ред.), а также найденные при раскопках украшения и застёжки книжных переплётов, единственно хорошо сохранившиеся в земле детали от древних рукописных книг, и прямые – надписи на различных предметах. Богата и фольклорная сокровищница рязанского края: отсюда родом богатырь Добрыня Никитич и его мать волховница Амелфа Тимофеевна, исторические персонажи рязанских сказаний – Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка. Много тайн ещё хранит эта древняя земля, ведь даже само название города не имеет пока однозначного этимологического толкования. В обозримом будущем рядом со старым русским городищем планируется строительство туристического комплекса «Лукоморье» и большого историко-архитектурного музея-заповедника «Старая Рязань». Женский монастырь в Солотче. Вид на церковь Святого Духа После того, как в 1237 году столица рязанского княжества город Рязань была сожжена и разграблена полчищами хана Батыя, она так и не смогла оправиться от этого страшного удара. Постоянная угроза нападения татар вынудила рязанских князей перенести столицу княжества в более спокойное место. В конце XIII века столицей стал Переяславль-Рязанский, ранее служивший княжеской резиденцией. При князе Олеге Ивановиче Рязанском (1350–1402) Переяславль-Рязанский был сильно укреплён и превращён в большой торговый и ремесленный центр на пересечении торговых путей. До середины XVII века город входил в Засечную черту и сохранял свои военно-оборонительные функции. В 1778 году Переяславль-Рязанский официально переименован в Рязань, а с 1796 года он становится центром Рязанской губернии. Сегодняшняя Рязань – это столица обширного рязанского края с великим множеством исторических достопримечательностей, старинных городков и интереснейших природных объектов. Естественным украшением самой рязанщины является красивейшая река русской равнины – полноводная Ока, текущая через всю Рязанскую область с запада на восток. Сами жители Рязани прекрасно понимают всю значимость исторического наследия своего края. Сегодня Рязань – студенческий город. В его ВУЗах обучаются тысячи молодых людей. Этой осенью в Рязанском политехническом институте, будучи художником кино, я прочитал доклад на тему «Русская сказка, как часть национальной культуры» с показом собственных иллюстраций на эту тему. Доклад был выслушан с неподдельным интересом аудитории и отчёт об этом событии в тот же день был размещён в интернете. Лекцию студентам в Рязанском политехническом институте читает О.Н. Крамаренко Регулярно, по выходным дням в городе проходят выступления различных коллективов и ярмарки изделий мастеров из разных районов рязанской земли. Трудно перечислить все памятники архитектуры города – они все достойны отдельного рассмотрения и описания. Но есть недалеко от Рязани одно место, которое необходимо отметить особо. В вековом сосновом бору, на высоком берегу реки Солотчи, стоит старинный Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь, основанный благоверным князем Олегом Рязанским в 1390 году. Он очень любил это место и «не щадил казны своей на его укрепление и украшение». Скончался князь Олег Иванович в 1402 году, будучи 65 лет от роду. Останки его и его супруги – великой княгини Евфросинии были захоронены в каменном гробу в Солотчинском монастыре, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно составленной в 1636 году Патриархом Иосафом «Лествице власти», обитель занимала 34-е место среди 700 российских монастырей, что является очень высокой его оценкой для того времени. Он хорошо отреставрирован, а вся территория обители просто утопает в зарослях роз и гортензий. Здесь имеется яблоневый сад и своё молочное хозяйство. Внизу, под стенами монастыря, находится «Святой источник», у которого собирается множество паломников. В этой обители чувствуется русская старина и особый монашеский дух. Умиротворение и благодатная тишина сходят в душу того, кто посетил эти места. Ещё одной жемчужиной рязанской земли является небольшой, но очень богатый своим историческим наследием, город Касимов, живописно расположившейся на высоких холмах левого берега реки Оки. Удивительна судьба этого места. Утопающий в зелени, некогда богатый купеческий город, теперь кажется посланником из прошлого. Основанный в 1152 году Юрием Долгоруким как пограничная крепость Ростово-Суздальского княжества, город носил название Городец Мещерский. В летописях он упоминается уже в 1263 году как место смерти Великого князя Александра Невского, скончавшегося здесь на пути из Золотой Орды. В 1376 году Городец Мещерский был полностью сожжён, но вскоре возродился и до 1471 года стал называться Новый Низовой Городец. В XV веке Великому князю московскому Василию Васильевичу Тёмному помощь в борьбе за московский престол оказали татарские царевичи Касим и Якуб. В 1446 году они ушли из Казани на Русь. За верность и важные услуги Великий князь московский Василий Тёмный в 1452 году Низовой Городец пожаловал царевичу Касиму. Тогда и возникло Касимовское ханство, просуществовавшее с 1452 по 1681 год, где первым касимовским царём стал Тангрикул Кайсым, по имени которого и был назван город. В этот период он становится одним из крупнейших татарских и мусульманских центров России. Соборная площадь в г. Касимове. Собор Вознесения Господнева После завоевания в 1552 году Иваном Грозным Казанского ханства, в Касимове в ссылке жила последняя правительница Казани – гордая красавица Сююмбике. Она прожила здесь до конца своих дней и была похоронена в усыпальнице Шах-Али хана, сохранившейся до нашего времени. Сейчас на площади у Старой мечети ей установлен красивый памятник. Из татарской знати, проживавшей в Касимовском ханстве и вышедшей на русскую службу, возвысилось много родов, заслуживших славу и гордость Российской империи. В 1681 году, со смертью последней владелицы города – Фатимы-Султан Касимовское царство перестало существовать и было присоединено к дворцовым волостям. В наше время каким-то чудом сохранился в Касимове почти не тронутым старый центр города. Он стоит как декорация, построенная для съёмок исторического фильма. Кино здесь уже не раз снимали и, конечно, будут снимать ещё не один раз. Для туристов, совершающих на теплоходе круиз по Оке, при приближении к городу, открывается живописная панорама, которая с воды выглядит особенно эффектно. Река здесь делает излучину, как бы опоясывая город, что раньше так и называли – «Поясом Богородицы». При въезде в город со стороны набережной гостей встречают «Водяные ворота» или, как их ещё именуют – «Петровская застава», названная так в память о посещении Касимова императором Петром Первым. г. Касимов. Успенская церковь на Соборной площади Дома в городе в основном двухэтажные очень оригинальной архитектуры. В Касимове жили купцы, особняки которых и сформировали его лицо. Много купеческих домов в центре было построено по проектам местного архитектора И.С. Гагина. Им же были построены большие торговые ряды почти античных пропорций, которые украшают самый центр. Иван Гагин – местный самородок и гордость Касимова. В городе функционируют частные музеи: «Музей самоваров» и «Музей колоколов», сформированные из собственных коллекций энтузиастом М.П. Силковым. Есть много мест, где можно попробовать татарские национальные блюда. Старый купеческий город Касимов совсем не скучный и своей тихой патриархальностью только притягивает туристов из больших современных городов. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Есть уверенность, что со временем, и город Касимов, и весь обширный Рязанский край станут Звёздами первой величины на новых туристических маршрутах.