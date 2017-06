warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

90(2/2017) От редакции Познай Единство! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Сегодня нет более важной темы, чем понимание Великого Всеединства всего во всём и всего со всем. В этом направлении работала мировая мысль ещё с древних времён, шёл поиск глубинных смыслов бытия выдающимися деятелями культуры. Веками закладывался прочный фундамент будущего эволюционного развития человечества. Однако ныне вместо стройного Единомыслия накал страстей и разногласий в мире достиг, возможно, предела. Страдает от этого тяжелейшего недуга и Рериховское движение. На многое, что происходит в нём, члены различных обществ, группировок и отдельные его представители смотрят совершенно по-разному, часто диаметрально противоположно. А главное – непримиримо! «Мы не имеем права что-то запрещать друг другу», – настоятельно советовал в своих письмах вопрошающим П.Ф.Беликов («Непрерывное восхождение», т. 2, ч. 2, с. 278) – человек высочайшей культуры, «рериховед №1» в нашей стране. А вот нынешние «знатоки истины в последней инстанции» самозабвенно развешивают ярлыки вплоть до «предателей» всем, кто, по их мнению, не вписывается в канву созданных ими мифов, не так что-то трактует или делает. И совершенно забывают, что Живая Этика – это руководство к действию – прежде всего, направленного внутрь себя – то есть к самосовершенствованию, а не свод догматических изречений, которыми можно козырять для убедительности своих измышлений. Призывая время от времени производить ревизию и что-то срочно менять в своём миропонимании, мы помещаем в этом номере «Дельфиса» Послание Учителя Илариона «Разногласия», адресованное своим последователям в Храме Человечества в пору, когда их буквально раздирали противоречия во взглядах, и статью «Выйти из потока» – размышление нашего современника – Петра Евгеньевича Фёдорова, рано ушедшего из жизни (в 39 лет), но успевшего написать ряд статей, говорящих о нём как о зрелом мыслителе. Статья эта была опубликована на заре «Дельфиса», в его втором номере в 1994 году. Может быть тогда ещё мало кто мог оценить её глубокий смысл. Возможно, сейчас настало время. И, наконец, в заключение предлагаемой подборки материалов мы сообщаем об очень важных событиях в Рериховском мире – создании Ассоциации исследователей наследия Рерихов и переданных Национальным рериховским комитетом в Совет Федераций РФ предложениях. И этим мы протягиваем руку сотрудничества к единомышленникам Москвы и других городов, а впоследствии и стран. Встреча членов Ассоциации исследователей наследия Рерихов в офисе «Дельфиса» Н.А.Тоотс, главный редактор