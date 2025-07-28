Поздравляем вас с 80-летием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

И.А. Герасимова

Дорогие члены Национального рериховского комитета и его друзья!

Поздравляю вас с 80-летием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Борьба сплотила многочисленные народы и народности Советского Союза в Священной войне с мировым злом фашизма. Победа досталась благодаря самоотверженности и великой жертве наших народов, вдохновленных любовью к Родине и верой в идеалы светлого будущего на основах Справедливости, Равенства и Братства. В разгар Армагеддона битва Света и тьмы разгорелась до планетарных масштабов. Победить сможем только в единении сердцем с нашими Учителями – семьей Рерихов, подарившим нам Учение Жизни и понимание переживаемого человечеством переходного времени.

Сердцем и духом с Бессмертным полком героев войны!

Мир и Любовь этой уникальной и прекрасной Планете!