Поединок во славу Земли Русской

В 1943 году Н.К. Рерих пишет серию картин, посвящённых далёкому прошлому нашего народа, когда Россия только создавалась. И среди них особое место занимает небольшое полотно 57х123 см «Единоборство Мстислава с Редедей». В 1960 году картина была передана, согласно завещанию автора, в Русский музей Санкт-Петербурга Юрием Николаевичем Рерихом, когда он, единственный из семьи, вернулся в Россию.

Н.К. Рерих «Единоборство Мстислава с Редедей»

Почему же в годы Великой Отечественной войны, вдали от Родины, которую Н.К. Рерих так любил и хотел вернуться, но ему не давали разрешения, он обращается в своей творческой деятельности к далёкому прошлому нашего народа? Да потому, что сюжетами своих полотен он хотел напомнить всему миру, как преуспевала Русь на бранных полях славы и среди военных тягот прошлого. А значит, победит и на полях шедшей в ту пору войны. Он писал в «Листах дневника» (Русский век): «И все такие неслыханные достижения творятся самобытно своими особыми народными путями». А в другом своем «Листе...» (Чайка) Рерих признается: «Хочется оставить памятки народу русскому <...> о великих поединках за славу Русской Земли». Так великий художник и патриот старался помочь своей Родине в трудную годину.

Разве сейчас происходит не то же самое? Россия опять вовлечена в войну. А русофобы Запада пытаются покрыть её своим чёрным покрывалом. Но русский народ не позволит этого сделать.

Так что же изобразил тогда, в 1943 году, на своей картине Н.К. Рерих? Событие 1022 года, когда князь Тмутараканский (современная Тамань) Мстислав Храбрый, сын крестившего Русь Великого князя Владимира Красное Солнышко, отправился в завоевательный поход против горских племён. Ему навстречу с войском вышел князь Редедя-предводитель абхазо-адыгейского племени касогов. Во избежание кровопролития решили обойтись поединком. Мстислав вызвался бороться с Редедей сам, хотя тот был богатырского телосложения и силы. Но победил все-таки Мстислав. Этот сюжет и изобразил на своей картине Н.К. Рерих.

Однако место поединка не было точно известно. И вот передо мной страница газеты «Черноморка» от 6.09.2014 года с дарственной подписью: «Уважаемой Наталье Александровне на добрую память от одного из авторов. 15.10.14» и подпись — К. Новосельский. А далее следует статья на целую газетную страницу с рассказом об интересном исследовании и поиске места схватки Мстислава и Редедея, проведённом под руководством Кирилла Игоревича Новоселького, доктора экономических наук, кандидата географических науки и весьма известного человека среди «старых» поклонников Н.К. Рериха.

Газета «Черноморка» с автографом К.И. Новосельского

А ещё Кирилл Игоревич — правнук известного композитора Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956), лауреата трёх Сталинских премий 1 степени и кавалера трёх Орденов Ленина, автора музыки гимна Ленинграда. Ровно в том же 1943 году он представляет публике (начат осенью 1941 под Москвой) свой самый звёздный Концерт для голоса с оркестром, в котором в двух частях музыкально и вокально выражены и тревоги первых месяцев войны, и провидческая уверенность в Победе в переломный период. Разными средствами, но оба художника выразили сходные чувства.

Дачный филиал частного Музея Глиэра в Малаховке, принадлежащий семье Новосельских

Но вернёмся к поиску места борьбы Мстислава и Редедея в статье «Картина, которая ожила… Найдено место схватки». По данным, обнаруженным группой Новоселького, оно находится между хутором Розы Люксембург и станицей Гостагаевская. Вот, что там написано: «Мы провели анализ текстов летописей, нашли на старинных картах дорогу, которая шла с Тамани в район современной Анапы, а самое главное, внимательно рассмотрели известную картину Николая Рериха...».

К.И. Новосельский у картины Н.К. Рериха

В результате установили, что художник написал эту картину на вершине древнего крупного курган (№133). Все приметы на местности и на картине Рериха сошлись! Однако… он никогда в этих местах не бывал!

«Но в том-то и вся загадка этого великого человека, — сказано в статье. – <…> Исследователи творчества Рериха бьются пока над его неразгаданной тайной: почему, находясь за сотни километров от того или иного объекта (Тибет, Гималаи или даже тот же Космос!), он мог с удивительной точностью, до мельчайших деталей изобразить все это на холсте?» Действительно, подобные случаи есть в биографии Рериха. И даже Максим Горький называл его «величайшим интуитивистом» века!

Открытие кургана единоборства. Август, 2014 г. К.И. Новосельский в центре

И ещё одна цитата из статьи в газете 2014 года: «Думается, что и само вычисленное таким необычным путём место битвы достойно постановки на государственную охрану как памятник истории и культуры, организации туристическо-познавательного маршрута к нему».