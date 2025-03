warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

120(4/2024) От редакции Подводя итоги юбилейного года Рерихов Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» «Как бы ни ссорились, как бы ни озверели люди, они всё же объединённо замолкают при звуках мощной симфонии и прекращают препирательства в музее или под сводами Парижской Богоматери» Н.К. Рерих «Твердыня Пламенная» Под сводами залов в Эрмитаже Духовный марафон юбилеев семьи Рерихов завершил своё шествие по городам нашей и зарубежных стран. Этот незабываемый год мы все жили в его пространстве. Такого количества конференций, собраний, выставок, теле- и киносюжетов, посвящённых этим датам, ещё не бывало. И это не только знак всемирного признания заслуг Рерихов, но и показатель зрелости рериховского движения и вписанности его в общекультурное поле страны. Можно сказать, пусть с некоторой натяжкой, что «Держава Рерихов» существует. А её нынешние представители с большим достоинством и убедительностью несут свою миссию не только исследователей оставленного нам бесценного наследия, но и продолжателей дела Рерихов. Начало этому празднованию юбилеев в нашей стране положил Международный научно-практический форум «Синтез Знания и Красоты. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха», проходивший с 20 по 22 марта в Москве. Его организаторами являлись Национальный рериховский комитет (РНК) и Институт философии РАН, в залах которого он и состоялся, собрав не только известных в мире почитателей Рерихов и исследователей их трудов из нашей и зарубежных стран, но и многих учёных-философов. 25 апреля в театре Государственного Эрмитажа в Петербурге состоялось открытие юбилейного года Н.К. Рериха. А 9 октября, в день его рождения в рамках перекрёстной программы Международной научно-практической конференции Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов (МИСР) «Рериховское наследие» и фестиваля «Петербург – Индия. Диалог культур» в Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран состоялось пленарное заседание Международной конференции «Общественная дипломатия и миротворчество как органичная часть Культуры». Посвящённая 150-летию Н.К. Рериха и 120-летию С.Н. Рериха, она внесла значительный вклад в развитие культурных связей России и Индии. В залах МИСР в этот день прошло научно-практическое заседание «Н.К. Рерих. Россия и будущее». 14 октября Русский дом в Нью-Дели совместно с представителями МИСРа провёл научную конференцию и открыл выставку, посвящённую Н.К. Рериху. 28–30 октября в Институте философии АН Монголии, Музее изобразительных искусств имени Г. Занабазара и Доме-музее семьи Рерихов в Улан-Баторе прошла VI Международная научно-культурная конференция «Рерихи и Монголия». 19 ноября в большом зале лектория Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась ежегодная конференция «Рериховское наследие» и пленарное заседание «Держава Рерихов», представившие основные центры изучения рериховского наследия в России, Монголии и Индии. В тот же день в Главном штабе Эрмитажа состоялось торжественное открытие выставки «Твердыня пламенная». Впервые книга Н.К. Рериха с таким названием вышла в Нью-Йорке в 1933 году. Затем в 1991 году она была выпущена Издательством ВИЕДА в Риге тиражом 5000 экземпляров. И хотя именно в том же году Латвия стала независимым государством, «Твердыню пламенную» читали и в России, и в других бывших республиках. Дело в том, что владелец издательства Айвар Гарда ещё какое-то время работал в Москве в Международном центре Рерихов. Благодаря нему бóльшая часть выпускаемых им тиражей книг Рерихов была доступна нашим читателям. XXIV Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Заседание секции «"Мир через культуру": Н.К. Рерих и проблемы защиты Родины, сохранения культуры, достижения мира» на юридическом факультете Санкт-Петербургского Университета В прошедшие ноябрьские дни 2024 года в Государственном Эрмитаже, Петербургском университете и Музее-институте семьи Рерихов (МИСР) собралось более 450 почитателей и исследователей творчества Н.К. Рериха. На заседаниях XXIV Международной научно-практической конференции «Рериховское наследие», проходивших в течение трёх дней в их залах, было представлено более 100 докладов авторами, из которых 65 являлись кандидатами и докторами наук. Это были исследователи творчества Рерихов из России, Монголии, Белоруссии, Индии, Китая, Швейцарии и США. Такого многоликого и разноязычного собрания почитателей творчества Рериха ещё не было ни в одной стране. В зале Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов (МИСР) Второй зал выставки «Твердыня пламенная» в Главном штабе Государственного Эрмитажа И, конечно, самым торжественным и ярким событием первого дня работы конференции явилось открытие в Главном штабе Эрмитажа выставки «Твердыня Пламенная», расположенной в трёх залах, соединённых застеклёнными галереями. У входа в анфиладу выставочных залов собрались десятки репортёров с телевизионными камерами и журналисты. За ними толпы приглашённых, в том числе, и участники конференции. И вот наступил торжественный момент. К красной ленте, отделяющей выставочное пространство, подошёл генеральный директор Государственного Эрмитажа, заместитель председателя Совета при Президенте России по культуре и искусству М.Б. Пиотровский. За ним следовали почётные гости из России, Монголии и Беларуси. Открытие выставки «Твердыня пламенная» в Эрмитаже. Выступает Генеральный директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский Свою речь Михаил Борисович начал с объяснения уникальности происходившего в зале. Впервые в истории Эрмитажа на открытие выставки приехали 22 директора крупнейших музеев и культурных центров, чтобы лично присутствовать на открытии выставки! Поэтому, перерезав красную ленту, Пиотровский попросил своих помощников поделить её на 22 части и раздать гостям. Кроме Пиотровского слово было предоставлено соорганизаторам выставки директору МИСРа А.А. Бондаренко и Янжмаа Бире, директору Дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе (Монголия), а также другим лицам. В залах выставки в день открытия А потом приглашённые гости полноводным потоком влились в залы. На фоне ярко окрашенных в красный и синий цвет стен с картинами и фотографиями, среди застеклённых витрин с бронзовыми скульптурами, археологическими находками и письменными раритетами, то там, то здесь мелькали дорогие сердцу и давно знакомые полотна, но также и совершенно неизвестные, извлечённые из музейных запасников. Всё это в первый момент обрушилось, как водопад. Хотелось разобраться, постоять в тишине и ощутить то благотворное дуновение, что исходит от творений Рериха. Экспозиция в залах выставки «Твердыня пламенная» в Эрмитаже Великое искусство всегда вступает в диалог со зрителем. Рерих многогранен и многослоен. Но, как сказал Пиотровский, нужно было сделать, создавая экспозицию, что-то уникальное. Получилось или нет? На этот вопрос должен ответить себе каждый, пришедший на выставку. Пиотровский наказал своим искусствоведам создать выставку такой, какой «хотелось бы самому Рериху». В день отъезда мы пошли с В.В. Надёжиным на выставку ещё раз – утром, когда до отъезда из Петербурга у нас оставалось несколько часов. Народ только начал подходить. Мы были в залах почти одни. И тогда только мы ощутили: что-то в этом живописном рассказе есть необыкновенно привлекательное. Каждый зал – это период жизни художника с её особенностями, открытиями и осознаниями. Н.К. Рерих – многогранен, его творчество нельзя понять и почувствовать сразу. В его картинах и писаниях зашифрованы разные смыслы. И те более, чем 500 экспонатов, что составляют эту выставку, это и некое содружество, которое присуще каждому залу, а не просто набор случайных вещей. Среди картин на выставке есть и образцы русской, и восточной иконописи, предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и многое другое. «Служение культуре – есть благородный подвиг человечества. Обязанность каждого, мыслящего во благо – внести своё сотрудничество в общую чашу эволюции», – пишет Николай Константинович в книге «Твердыня пламенная». И он эту чашу пополнял всю жизнь. И тем показал нам пример. Особое место отведено на выставке предметам, находившимся в собрании Рерихов. Это произведения западноевропейской живописи, археологические находки, иконы, танки из коллекции Ю.Н. Рериха, полотна С.Н. Рериха. И тут же рядом в застеклённом кубе – драгоценности и ларец, очень похожий на тот, что на картине Святослава Николаевича, где изображён его отец, а в руках у него заветный ларец, покрытый платом. Старинный ларец из коллекции Эрмитажа На этикетке к ларцу написано: «Ларец с изображением куртуазных пар и деревьев. Дерево, кожа, железо, латунь, тиснение. Раскраска, ковка, резьба. Италия (?), Германия (?) XIII – XIV вв Поступление в 1933 г. из музея Центрального училища технического рисования (А.М. Штиглица) Приобретён в 1886 г. в Вене Государственный Эрмитаж Инд. № Рб–313 Рядом висит репродукция известной картины С.Н. Рериха: «Портрет Н.К. Рериха с Ларцом», 1928 г. Холст, темпера. 120,5х77,5. МНР, Нью-Йорк. Известный рериховец, доктор исторических наук В.А. Росов в своей книге «Свет Небесный. Этюды о картинах Н.К. Рериха», вышедшей в 2016 году, поясняет: «Кисти Святослава Рериха принадлежат портреты отца и матери с Ларцом. На портретах Ларец является центром притяжения всей композиции… Старший Рерих держит в руках сокровенный Ковчег Камня, покрытый сверху Платом. Виден лишь нижний угол Ларца, где чётко прописана птица зимородок со сферами. Эзотерическая традиция связывает её с идеей возрождающегося мира… Зимородок – символ вновь рождённого солнца». Далее он даёт расшифровку надписи на плате «Сим победиши». Ларец на картине С.Н. Рериха и в витрине – аналогичны, но не один и тот же. Однако не исключено, что оба были произведены в одно время. Одна из галерей, соединяющих залы выставки «Твердыня пламенная» Наконец, пройдя по выставке и осмотрев все три зала, мы с Володей сели в галерее и подвели итог: три зала – это три жизненных этапа Рериха. Первый – рассказывает о начале его художественной деятельности, увлечении археологией, древним славянским эпосом, поездками «за стариной». Второй – посвящён восточной философии, буддизму и культуре Востока, а третий – возвращению к православию и думам о родстве религий. Именно в этом, последнем зале, находится и расписанный Н.К. Рерихом Пермский иконостас. А на одном пространстве другой стены – висят: громадного размера картина «Святой Сергий» (1932 г.) с храмом в руках, а с двух сторон от него – небольшие картины с часовней Сергия в Гималаях и Америке. Это намёк на общность духовную. Третий зал выставки «Твердыня пламенная». Н.К. Рерих «Пермский иконостас» И закончим цитатой из «Твердыни пламенной»: «Сейчас именно час спешный, когда нужно запастись всем бывшим опытом, чтобы не отступить от твердынь Культуры», – взывал Николай Константинович Рерих почти сто лет назад. Но разве именно не это и сейчас так необходимо нам? На вершине понимания жизни и творчества Открытие выставки «Миры Майтрейи» в павильоне Музея Востока на ВДНХ. Выступает директор Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов А.А. Бондаренко 3 октября 2024 года в павильоне Музея Востока на ВДНХ состоялось торжественное открытие глубоко осмысленной и важной для понимания будущего в мире выставки «Миры Майтрейи», посвящённой 150-летию Н.К. Рериха. Авторы экспозиции поставили своей задачей показать итог внутренней жизни и творчества Рериха, вершину его воззрений. Основу их они увидели в буддизме. Члены Национального рериховского комитета: Н.В. Дмитриева, председатель И.А. Герасимова и секретарь Е.В. Аксёнова 9 октября в рамках программы Министерства культуры РФ одним из кураторов этой выставки Марией Титовой (второй куратор – Владимир Росов) была прочитана лекция, где она подробно объяснила суть весьма непростой её идеи и рассказала о буддийской традиции и её близости взглядам и пониманию жизни Рерихом. И тогда становится ясным, почему центральной фигурой на этом юбилейном показе стал Будда-Майтрея. – Н.К. Рерих любил буддийское искусство и интересовался идеями, воплощёнными в нём, – рассказала М. Титова. – В буддизме есть такой персонаж как Бодхисаттва – это Будда будущего. Закончив земное воплощение, он может уйти в Нирвану, но отказывается и остаётся, чтобы продолжать помогать людям. Его задача – труд на благо всех живых существ. Аналогично мыслил и Рерих, считавший, что счастье человека в созидательном труде. Посредством именно такого труда мы создаём культурные ценности, а они – это сохранённое сокровище прошлого, которое является чудодейственными вратами в прекрасное будущее. Мария Титова на церемонии открытия выставки в павильоне Музея Востока В Буддизме есть аналогичная концепция, главный герой её Майтрейя – Будда будущего. Он в настоящее время находится на небесах, когда же наступит срок, он явится на Землю, и тогда начнётся золотой век человечества. Но для этого нужно потрудиться, избавиться от омрачений и страданий. Бодхисаттва Майтрейя – экспонат выставки Другой куратор выставки доктор исторических наук В.А. Росов в юбилейном номере газеты «Традиционная Сангха России» (Издание Санкт-Петербургского Дацана) объяснил: «Мы впервые представляем российскому зрителю на выставке «Миры Майтреи» своего рода срез внутренней жизни Николая Рериха – мировоззренческий, художественный, который сконцентрирован на тех идеях, ради которых жил художник. Уникальность выставки в том, что мы выбираем из потока дорогих Рериху образов те, которые наиболее полно и ярко отображают его мировоззрение. Раньше исследователи смотрели на жизнь Николая Константиновича в целом, а мы предприняли попытку посмотреть в её глубину. Владимир Росов на церемонии открытия выставки в павильоне Музея Востока Майтрейя придёт тогда, когда люди будут готовы к этому. Мы должны вступить на путь изменения самих себя. Когда произойдёт накопление благой кармы, энергии, соответствующих духовных и ментальных сил, наступит момент, когда люди будут готовы воспринять более высокие энергии, принять благословение Майтрейи. Для Рериха учение Бодхисаттвы Майтрейи становится живым, потому что оно даёт надежду на будущее. Рерих посетил множество храмов Майтрейи в Ладакхе и Монголии. Он должен был глубоко эмоционально прочувствовать всё, что видел, о чём говорил с ламами, погрузиться в это внутренне, чтобы потом, наполнившись духовной энергией, дать ей воплотиться на холстах. В ином случае картины не были бы живыми и потеряли со временем свою неповторимую энергетику». Владимир Васильевич Надёжин на выставке «Миры Майтрейи» Потому на выставке «Миры Майтрейи» так много экспонатов, связанных с буддизмом. Металлическая и деревянная скульптура на ней представляет огромное разнообразие образов Майтрейи. Выдающийся образец показан в витрине, находившейся в центре главного зала на её вершине. Это деревянная фигура Будды-Майтрейи, где хорошо видны все многочисленные атрибуты этого владыки. Будда-Майтрейя в центре главного зала Самый древний его образ, показанный в экспозиции, датируется X–XI вв. Это небольшая фигурка из Непала. Есть здесь и та, что принадлежала Рерихам и стояла (предположительно) в комнате Е.И. Рерих. А ещё атмосферу буддийского вероисповедания создают показанные в экспозиции танки – разновидность буддийской живописи. Их «прочесть» и понять дано, конечно, не каждому. И потому М. Титова объяснила в своей лекции значение многих из них, раскрывающих нам смысл и цель грядущего. Фото О.Ю. Синичкиной и В.В. Надёжина