114(2/2023) От редакции Подводя итоги.

(«Дельфису» – 30 лет) Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Подбирая статьи в очередной номер нашего «Дельфиса», я всё чаще обращаюсь к старым номерам журнала, которых уже 113. И испытываю шок: многие из них по содержанию вполне могут быть повторены сегодня без всяких корректив и изменений. Более того, именно сейчас актуальность многих из них более понятна, а тогда, вероятно и мы, и наши читатели, не совсем осознавали важность высказываемых истин. Одновременно испытываю и уныние. Ведь почти никого из тех авторов статей уже нет среди нас. Ушло это очень сильное поколение духоборцев, на долю которого выпало столько бед, чудовищных испытаний, которые закалили их дух. Среди них было много выходцев из дворянской среды и, казалось бы, неподготовленных к жизни в лагерях и непосильному физическому труду. Но они выживали, не растеряв своей веры в познанные истины бытия. И это они поддерживали нас, начинающих теософов и рериховцев, заражая своей верой и глубокими знаниями. В их окружении мы росли и мужали как в оранжерее. Что бы ни произошло – волнующее и непонятное, мы тут же бежали к ним. И всегда уходили умиротворёнными и уверенными в выборе правильного пути. Уже не раз в разные годы и юбилеи мы называли имена наших наставников. Это В.А. Смирнов-Русецкий, Ю.И. Долгин, Р.Б. Рыбаков, М.Ф. Дроздова-Черноволенко, О.В. Румянцева, Е.М. Величко, Г.Д. Авруцкий, А.Д. Арманд, М.Н. Егорова, С.А. Брусиловский, Т.П. Григорьева, К.Т. Мяло и многие другие. Читатели «Дельфиса» знают их по публикациям, выступлениям на наших клубных вечерах и конференциях. Но, конечно, этим списком не охватывается весь круг первых в нашей стране поборников нового знания. Их полотно было весьма пёстрым. Это и толстовцы, и поклонники Кришнамурти, и теософы, и антропософы и т.д. Среди них особое место занимают наши доблестные женщины: А.Н. Чехова-Дервиз, О.Б. Обнорская, К.Е. Антарова, Н.М. Костомарова и другие, о которых мы также рассказывали и в журнале «Дельфис», и в книгах нашего издательства. Они, как и мы теперь, жили в эпоху грандиозных перемен: революций, войн, белой эмиграции, репрессий и т.д. А ведь многие из них, казалось бы, были изнежены воспитанием в своих усадьбах и особняках. Именно из такой среды вышла и Е.П. Блаватская. Значит, чтобы стать личностью, способной на неординарные поступки, надо обладать не физической силой, а силой духа. Откуда же она берётся? От веры и знания. И вот сейчас, когда мир снова переживает судьбоносные перемены, мы, каждый на своём посту, на своём месте должен решить и не ошибиться: куда и как идти, с кем встать в один строй и что строить. Начиная наш – дельфийский юбилейный год – я и мои сотрудники, как и наши единомышленники, делаем свой выбор. И почему-то мне хочется обратиться снова к нашим предшественницам и предшественникам, чтобы почувствовать их руку. И я выбрала для этого весьма известную, но в «Дельфисе» ещё ни разу не упоминавшуюся представительницу старинного рода, известного скульптора и графика с высоким личностным градусом Ариадну Александровну Арендт (1906–1997). Ариадна Арендт. Фото. Около 1927 г. Свой след представители этой семьи оставили во многих областях деятельности: медицине, воздухоплавании, педагогике, естественных науках, изобразительном искусстве и литературе. «Первым Арендтом» в семейной хронике стоит военный-артиллерист, приехавший в Россию из Швеции во времена Петра I. С такой фамилией был и лейб-медик, лечивший смертельно раненого Пушкина. Приходилось не раз ему лечить и Лермонтова. О родословной Арендтов можно писать романы. Нам же интересно другое, что привело или кто Ариадну Александровну к теософии (тогда рериховского движения в нашей стране ещё не существовало). Ведь она была организатором первого теософского кружка в России. Оказывается, дружба и беседы с Максимилианом Волошиным в Коктебеле. Для неё – скульптора и графика 1920-е годы явились нелёгкими. Все классические каноны были сметены и объявлены буржуазными, а творчество Микеланджело – мещанством. Найти свой путь в искусстве помог ей Волошин. А кроме того, он и приобщил её к теософии. 1 октября 1936 года, торопясь на работу, прямо у своего дома в Москве Ариадна попала под трамвай. Полгода пролежала в больнице, ибо она лишилась двух ног. Но это не помешало ей воспитывать маленького сына, развестись с первым мужем и выйти за другого – скульптора, давно безнадёжно и тайно влюблённого в неё. Это был Анатолий Иванович Григорьев, ставший её верным спутником до конца своих дней. В 1948 году на него завели дело под названием: «Антисоветское теософское подполье», которого на самом деле не существовало. После тяжких допросов и пыток он получил 8 лет лагерей и был выслан в Норильск. Но благодаря хлопотам известных скульпторов Веры Мухиной, Анны Голубкиной и Сергея Меркулова был вскоре переведён в «шарашку» в подмосковном Кучино. Где и пробыл 5 лет. К скульптурному наследию Ариадны Александровны Арендт относятся более семи десятков скульптурных портретов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, М. Волошина, Николая и Юрия Рерихов. Её работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, картинной галерее Айвазовского и других музеях. Ю.Н. Рерих (Фото, 1929 г.) Ариадна Арендт Ю.Н. Рерих, бронза, 1959 г. Конечно, это очень беглый и поверхностный рассказ о необыкновенной женщине. Несмотря на то, что она в 27 лет лишилась двух ног, её дух только окреп. Она везде и всегда ходила на двух протезах с палкой в руках. Любила плавать. И делала это регулярно, когда бывала на море. Много работала с монументальной скульптурой, писала книги, активно участвовала в жизни страны. Ариадна Арендт. Коктебель. Фото. 1975 г. Относительно происшедшего с ней несчастья говорила, что таким образом погасила какую-то свою плохую карму. И теперь ей живётся значительно легче. Её дом всегда был полон гостей, а себя она не считала чем-то обделённой. Совсем наоборот. Среди её эпистолярного наследия есть и рассказы о встречах с Юрием Николаевичем Рерихом, когда он приехал в Москву. Публикуя два небольших её очерка в этом, первом в юбилейном году «Дельфисе», мы продолжаем взятый 30 лет назад старт: знакомить наших читателей с выдающимися женщинами ушедшего поколения, оставивших в нашей культуре неизгладимый след. И пусть их пример будет нам напутствием для нашего участия в судьбоносном взлёте нашей страны – создании основания Большой Евразии, которая изменит картину современного мира, сделает её многополярной и более справедливой. Именно это и было давно заповедано нашими Учителями.