По зову души
Ольга Синичкина
Мой маленький вклад в очень важное дело поддержки духа наших бойцов СВО – создание видеоклипов на свои стихи. С помощью искусственного интеллекта я очень долго подбираю к ним музыку. Стараюсь уловить то, что соответствует настроению стихотворения. А потом начинается поиск подходящих фотографий. Это сложно. Приходится быть очень внимательной, чтобы фото было то, «что надо». Я имею в виду фото наших бойцов, самолётов и военных машин. Сейчас время фейков и нужно суметь отличить реальное от нереального. На создание видеоклипа у меня может уйти целая неделя.
Конечно, я была бы очень рада, если бы музыка на мои стихи была живая, а не «искусственная». Скажу честно, я писала многим музыкантам и певцам, но только один ответил. Это был Тимур-танкист. Он офицер российской армии, действующий участник СВО и исполняет рэп. В своих стихах Тимур передаёт простые истины, но освящённые пролитой за них кровью. Больше никто не откликнулся. Что происходит с людьми и почему они не реагируют на зов о помощи?
Шеврон, созданный по идее Ольги Синичкиной
Недавно я получила посылку от Анастасии. Её муж участник СВО. Меня просто переполняли эмоции благодарности и радости за то, что она делает! Это очень ценно для меня! Настя помогла с дизайном и сделала шеврон по моей идее, а ещё прислала много своих эксклюзивных шевронов. Она шьёт их для ребят СВО. А также передала Флаг, подписанный нашими героями: «От парней из раZведки группировки Отважные-Ценр для Оли Синички». Синичка — это мой псевдоним и позывной. Подписи уникальные. И от командира, и от пулемётчика, и от танкиста, и даже от снайпера-девушки и другие. Каждый написал своё пожелание.
Флаг, переданный Ольге Синичкиной бойцами СВО
Ребята, родненькие, любимые, спасибо большое, до слез! Горжусь вами! Пусть Бог покроет вас всех светом и защитит. Флаг хранить буду бережно и внукам показывать! И совершенно неожиданно, открыв небольшую коробочку, увидела медаль «За Содействие». Плачу. Ценю и принимаю от всей души такую дорогую награду.
Медаль «За содействие»
Мне уже не раз присылали посылки. И в них такие трогательные вещи: неваляшка и пакеты с орешками фундук из личного сада, баночки варенья и мёд с пасеки, шевроны наших бойцов, побывавшие в бою и многое другое, такое сердечное и душевное, что наворачиваются слёзы. Я познакомилась с огромным количеством удивительных людей и благодарю Бога за это. Они – настоящие, добрые и щедрые, сострадательные и любящие!
Это – Наши Русские Люди. Какие бы страдания они ни испытывали, в них всегда светит солнце, и ничто не сможет его погасить!
Шевроны бойцов СВО
Конечно, людей и организаций, помогающих фронту, очень много. Это замечательно. Я не стремилась предавать огласке свою добровольную деятельность. И сейчас предпочла бы не говорить о ней, но не смогла отказать журналу «Дельфис», ведь у него тоже важная миссия – просвещать людей и нести в мир добро, культуру и знание, а также своим трудом поддерживать людей в столь трудное время.
Мы живём в очень непростое время, когда Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, когда решается судьба нашего народа и мира. От всех нас требуются единство, консолидация и ответственность. Мне кажется, что в наше время оставаться безучастными к происходящему просто невозможно. Каждый должен внести посильный вклад в достижение нашей победы. Каждый день. По мере сил. Это наш святой долг!
И нужно быть особенно сплочёнными и помнить, что в единстве — наша сила!
Медаль Ольги Синичкиной за укрепление национального самосознания и патриотизма
Строки из писем…
Вот мне пишет Настя: «Кстати, о "птичках". Есть такой замечательный человек – Оля Синичка.
Патриотические песни, шикарные клипы на тему СВО, ну и невероятная моральная и материальная поддержка наших воинов. Мы с ней познакомились два года назад, когда я вела гуманитарный канал. После Оля стала помогать подразделению моего супруга, она вообще много кому помогает, но при этом очень скромный человек. А мне хотелось, чтоб её пример стал для других толчком к действию, ведь мы – тыл.».
***
«Оля привет. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ОТ МЕНЯ ЛИЧНО И ОТ ЛИЦА ВСЕГО ЛИЧНОГО СОСТАВА, ТЫ – ЛУЧШАЯ». От командира.
***
«Эта война меня познакомила с замечательными людьми. События, конечно, трагические, но я очень рада, что теперь в моём окружении есть надёжные, светлые и честные люди. Спасибо вам за ваше доброе и отзывчивое сердце. Если будете в наших краях, обязательно звоните. Чем смогу, помогу. Всё будет хорошо. Будем на связи». Юля (у неё муж военный лётчик).
Новое стихотворение Оли Синички:
Память
Под жуткий свист, под вой снарядов,
Шёл бой в сиреневой ночи.
Мы били беспощадно гадов,
И разбегались палачи.
В дыму, в грязи, без сна сражались,
Душа к душе, плечо к плечу.
И вдруг упал родной товарищ...
И ангел погасил свечу.
«Держись братан» - померкло солнце,
Бинтую рану под огнём.
Ты обязательно вернёшься,
До наших только доползём.
Несу я ношу дорогую,
А пули яростно свистят.
Враги без счёта атакуют,
Нельзя нам отступать назад.
Тяжёлый путь, и силы тают,
Холодный пот туманит взгляд.
Но палачи ещё узнают,
Что может русский наш солдат.
Багровый след по травам вьётся,
Не будет Родины другой,
А бой идёт и сердце бьётся
За жизнь, за свет, за нас с тобой,
Политы кровью тёплой травы,
Нам не уйти с той высоты,
Но продолжая бой кровавый,
Оставим подвигов следы,
И славы вечные мгновенья
Пусть в памяти людей горят,
И дети встанут на колени
И внуки нас благословят.
Держу я мир, держу я брата,
Струна души оголена,
Не дрогнут русские солдаты
За нами — целая страна!
