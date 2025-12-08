По зову души

Ольга Синичкина

Мой маленький вклад в очень важное дело поддержки духа наших бойцов СВО – создание видеоклипов на свои стихи. С помощью искусственного интеллекта я очень долго подбираю к ним музыку. Стараюсь уловить то, что соответствует настроению стихотворения. А потом начинается поиск подходящих фотографий. Это сложно. Приходится быть очень внимательной, чтобы фото было то, «что надо». Я имею в виду фото наших бойцов, самолётов и военных машин. Сейчас время фейков и нужно суметь отличить реальное от нереального. На создание видеоклипа у меня может уйти целая неделя.

Конечно, я была бы очень рада, если бы музыка на мои стихи была живая, а не «искусственная». Скажу честно, я писала многим музыкантам и певцам, но только один ответил. Это был Тимур-танкист. Он офицер российской армии, действующий участник СВО и исполняет рэп. В своих стихах Тимур передаёт простые истины, но освящённые пролитой за них кровью. Больше никто не откликнулся. Что происходит с людьми и почему они не реагируют на зов о помощи?

Шеврон, созданный по идее Ольги Синичкиной

Недавно я получила посылку от Анастасии. Её муж участник СВО. Меня просто переполняли эмоции благодарности и радости за то, что она делает! Это очень ценно для меня! Настя помогла с дизайном и сделала шеврон по моей идее, а ещё прислала много своих эксклюзивных шевронов. Она шьёт их для ребят СВО. А также передала Флаг, подписанный нашими героями: «От парней из раZведки группировки Отважные-Ценр для Оли Синички». Синичка — это мой псевдоним и позывной. Подписи уникальные. И от командира, и от пулемётчика, и от танкиста, и даже от снайпера-девушки и другие. Каждый написал своё пожелание.

Флаг, переданный Ольге Синичкиной бойцами СВО

Ребята, родненькие, любимые, спасибо большое, до слез! Горжусь вами! Пусть Бог покроет вас всех светом и защитит. Флаг хранить буду бережно и внукам показывать! И совершенно неожиданно, открыв небольшую коробочку, увидела медаль «За Содействие». Плачу. Ценю и принимаю от всей души такую дорогую награду.

Медаль «За содействие»

Мне уже не раз присылали посылки. И в них такие трогательные вещи: неваляшка и пакеты с орешками фундук из личного сада, баночки варенья и мёд с пасеки, шевроны наших бойцов, побывавшие в бою и многое другое, такое сердечное и душевное, что наворачиваются слёзы. Я познакомилась с огромным количеством удивительных людей и благодарю Бога за это. Они – настоящие, добрые и щедрые, сострадательные и любящие!

Это – Наши Русские Люди. Какие бы страдания они ни испытывали, в них всегда светит солнце, и ничто не сможет его погасить!

Шевроны бойцов СВО

Конечно, людей и организаций, помогающих фронту, очень много. Это замечательно. Я не стремилась предавать огласке свою добровольную деятельность. И сейчас предпочла бы не говорить о ней, но не смогла отказать журналу «Дельфис», ведь у него тоже важная миссия – просвещать людей и нести в мир добро, культуру и знание, а также своим трудом поддерживать людей в столь трудное время.

Мы живём в очень непростое время, когда Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, когда решается судьба нашего народа и мира. От всех нас требуются единство, консолидация и ответственность. Мне кажется, что в наше время оставаться безучастными к происходящему просто невозможно. Каждый должен внести посильный вклад в достижение нашей победы. Каждый день. По мере сил. Это наш святой долг!

И нужно быть особенно сплочёнными и помнить, что в единстве — наша сила!

Медаль Ольги Синичкиной за укрепление национального самосознания и патриотизма

Строки из писем…

Вот мне пишет Настя: «Кстати, о "птичках". Есть такой замечательный человек – Оля Синичка.

Патриотические песни, шикарные клипы на тему СВО, ну и невероятная моральная и материальная поддержка наших воинов. Мы с ней познакомились два года назад, когда я вела гуманитарный канал. После Оля стала помогать подразделению моего супруга, она вообще много кому помогает, но при этом очень скромный человек. А мне хотелось, чтоб её пример стал для других толчком к действию, ведь мы – тыл.».

***

«Оля привет. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ОТ МЕНЯ ЛИЧНО И ОТ ЛИЦА ВСЕГО ЛИЧНОГО СОСТАВА, ТЫ – ЛУЧШАЯ». От командира.

***

«Эта война меня познакомила с замечательными людьми. События, конечно, трагические, но я очень рада, что теперь в моём окружении есть надёжные, светлые и честные люди. Спасибо вам за ваше доброе и отзывчивое сердце. Если будете в наших краях, обязательно звоните. Чем смогу, помогу. Всё будет хорошо. Будем на связи». Юля (у неё муж военный лётчик).

Новое стихотворение Оли Синички:

Память

Под жуткий свист, под вой снарядов,

Шёл бой в сиреневой ночи.

Мы били беспощадно гадов,

И разбегались палачи.

В дыму, в грязи, без сна сражались,

Душа к душе, плечо к плечу.

И вдруг упал родной товарищ...

И ангел погасил свечу.

«Держись братан» - померкло солнце,

Бинтую рану под огнём.

Ты обязательно вернёшься,

До наших только доползём.

Несу я ношу дорогую,

А пули яростно свистят.

Враги без счёта атакуют,

Нельзя нам отступать назад.

Тяжёлый путь, и силы тают,

Холодный пот туманит взгляд.

Но палачи ещё узнают,

Что может русский наш солдат.

Багровый след по травам вьётся,

Не будет Родины другой,

А бой идёт и сердце бьётся

За жизнь, за свет, за нас с тобой,

Политы кровью тёплой травы,

Нам не уйти с той высоты,

Но продолжая бой кровавый,

Оставим подвигов следы,

И славы вечные мгновенья

Пусть в памяти людей горят,

И дети встанут на колени

И внуки нас благословят.

Держу я мир, держу я брата,

Струна души оголена,

Не дрогнут русские солдаты

За нами — целая страна!