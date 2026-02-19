По ступеням научного прогресса и духовной культуры

Государственный Эрмитаж. Вручение «Международной премии имени Николая Рериха» его директором Б.М. Пиотровским

По традиции, заведённой четверть века назад, каждый год в начале октября в Санкт-Петербурге проходит знаменательное событие – международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Организацией её в этом году занималась помимо главного основателя этого масштабного и значимого для культуры мира явления – Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов ещё и многие другие известные организации. Это – Государственный Эрмитаж, Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе, Государственный музей Востока, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Союз музеев России, Всемирный клуб петербуржцев, Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй, Институт философии Монгольской академии наук, Национальный рериховский комитет, Санкт-Петербургская ассоциации международного сотрудничества при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», а также фонда «Рерих-Бира».

Пленарное заседание в Эрмитаже. Сидят слева направо: заместитель директора Музея-института семьи Рерихов Ю.Ю. Будникова и ведущий сотрудник Е.В. Бакалдина, а также один из докладчиков В.Л. Семёнов-Тян-Шанский

В этом году международная научно-практическая конференция была посвящена 90-летию пакта Рериха, 80-летию победе в Великой отечественной войне; 180-летию со дня основания географического общества, 100-летию проведения Центральноазиатской экспедиции; 110-летию со дня основания Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй; 205-летию основания Императорского Общества поощрения художеств, 140-летию со дня рождения Б.К. Рериха. Возглавлял организационный комитет М.Б. Пиотровский – доктор исторических наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев, президент Союза музеев России. Помимо этого, существует ещё Программный комитет конференций и его рабочая группа.

Помимо конференций, участникам этого очень насыщенного и значимого форума была предоставлена возможность познакомиться с постоянной экспозицией и выставками в самом его сердце – особняке Боткина, где ныне находится Санкт-Петербургский музей-институт семьи Рерихов: «Царство культуры. К 150-летию Н.К. Рериха и 120-летию С.Н. Рериха», «Борис Рерих – архитектор, художник, педагог, хранитель наследия. К 140-летию», «Радость искусству, школа Рериха» и другие.

Пленарное заседание в Музее-Институте семьи Рерихов. Слева направо: Н.Ю. Воропаева – заместитель директора Донецкого республиканского художественного музея (ДНР, Россия); А.А. Бондаренко – директор Музея-института семьи Рерихов и Янжмаа Бира – директор Дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе (Монголия)

Грандиозность проведенной организационной работы, её содержательность и профессионализм не могли, как всегда, никого оставить равнодушными. Это был праздник культуры и духовного единства. Мы, сотрудники «Дельфиса», все эти годы приезжали на эту конференцию чтобы сверить свои пути, понять в каком направлении двигаться дальше, на какие смыслы делать акценты, а главное ещё раз убедиться, как много у нас единомышленников и друзей.

В первый день открытия конференции, приветствия и доклады, вручение Международной премии имени Николая Рериха проходили в Эрмитаже, во второй день, в залах Музея-института, а в третий день нас принимал Центральный музей связи имени А.С. Попова, который находится рядом с знаменитым Исаакиевский собором.

Помимо этого, для участников конференции в первый день вечером была показана в зале Музея-института концертная программа «По страницам оперы ̎Милосердие̎», во второй день состоялся творческий вечер заведующего отделом «Наследие Рерихов» Государственного музея Востока, доктора исторических наук В.А. Росова. Он представил свои новые произведения: поэтическую книгу «Мистерия камня» и пьесу «Белая башня» в исполнении питерских актеров театра и кино.

Творческий вечер В.А. Росова в Музее-институте семьи Рерихов. Исполнители пьесы В.А. Росова «Белая башня» петербургские актёры….

Творческий вечер В.А. Росова. Зрители: участники и гости конференции

Всего на конференции было прочитано за три дня 50 докладов, многие их авторы имеют звания докторов и кандидатов наук, занимают почётные и высокие должности. Среди них дочь очень известного монгольского ученика Ю.Н. Рериха академика Бира – доктор медицинских наук Янжмаа Бира, а также потомок известного учёного и путешественника, первого в европейской науке исследователя Тань-Шаня, ботаника, географа, энтомолога, государственного деятеля П.П. Тянь-Шанского. Оказывается, в Санкт-Петербурге до сих пор нет его музея, и Владимир Леонидович Семёнов-Тян-Шанский призывал общественность содействовать его созданию Петербурге к 200-летию великого учёного в доме N39 по 8 линии в Санкт-Петербурге.

Конечно, в одной статье невозможно осветить все темы докладов, а также пёструю картину городов нашей и других стран, откуда приехали на конференцию учёные и общественные деятели.

Как это бывает на таких представительных мероприятиях у нас с Владимиром Васильевичем Надёжиным произошло много радостных встреч с друзьями, а также завязались новые знакомства. Среди таковых можно назвать Наталью Юрьевна Воропаеву – заместителя директора Донецкого республиканского художественного музея по научной работе и Николая Владимировича Воронина – преподавателя Елецкого техникума железнодорожного транспорта. Его доклад назывался «Охрана культурного наследия в Ельце Липецкой области». Были показаны виды этого старинного города, очаровавшего всех своей ухоженностью и старинной красотой. Сразу вспомнилась трогательная и поучительная история, связанная со святым отцом Нектарием (1903–1985), известным как «Отче». Опекала его, когда он 10 лет лежал неподвижный и безмолвный, группа, в которую входили первопроходцы Рериховского движения прошлого и нынешнего веков. Среди них были Р.А. Григорьевна и Н.М. Костомарова, а также некоторые из выступавших на конференции. Почему-то показалось, что новый рериховский «восток» в Ельце обязательно в будущем расцветёт и даст обильный урожай.

Пленарное заседание в Музее-институте семьи Рерихов. Доклад читает доктор философских наук Е.В. Фалёв (в центре). Слева – ведущая заседания Ю.Ю. Будникова, справа – сотрудник музея М.А. Шикунова

В целом многие доклады привнесли в Рериховский мир новые темы и течения, дали направление дальнейшим поискам и открытиям, которые приведут к новому пониманию будущего, в том числе к тому, что неотлагательно придётся решать и о чём предостерегал Рерих.

Прекрасный доклад на эту тему сделала Ирина Алексеевна Герасимова, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва). Она возглавляет Национальный рериховский комитет (НРК).

Центральный музей связи имени А.С. Попова. Я. Бира (МНР) и А.А. Бондаренко вручают директору Центрального музея связи С.А. Иванюку конверт с маркой с юбилейным гашением

Блестяще выступила и наш сподвижник по НРК, кандидат филологических наук Анна Михайловна Шустова, проанализировавшая работу Рерихов в Хотане (район Китая) во время их Центральноазиатской экспедиции, увидевшая в ней нечто новое, очень важное для понимания нашего будущего.

Елена Вячеславовна Бакалдина, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов в своём докладе открыла новую страницу в биографии Б.К. Рериха – младшего брата Николая Константиновича. Доктор искусствоведения Елена Анатольевна Боровская, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина рассказала об Обществе поощрения художеств (1821–1929) как об организации, два века занимавшейся художественным образованием и просвещением, среди руководителей которой был и Николай Константинович Рерих.

В перерыве заседания в Центральном музее связи А.С. Попова. Беседуют: В.А. Росов и Н.А. Тоотс (Москва) с участником конференции из г. Ельца Н.В. Ворониным

Профессор философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Валерьевич Фалёв прочитал доклад «Сущность и свойства времени в философии Живой Этики». «Тему сопротивления злу в творческом наследии Н.К. Рериха» осветил научный сотрудник Института философии РАН (Москва) Иван Михайлович Угрин. А Юрий Леонидович Войтеховский, доктор геолого-минералогических наук (Санкт-Петербург) представил доклад «Геофилософия, геоэкология и Живая Этика: смысловые пересечения».

Этот очень небольшой перечень докладов наглядно показывает, что диапазон интересов и исследований рериховедов и учёных самых разных направлений науки огромен. Радует, что он пополняется новыми именами, а уровень научного осмысления тем, связанных с рериховедением, только растёт. И этот крен в серьёзную науку можно только приветствовать.

Петербург – Москва,

Фото В.В. Надёжина