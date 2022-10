warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

111(3/2022) От редакции По ком звонит колокол сегодня Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе: каждый человек есть часть материка, часть суши… смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе. Д. Донн Выбирая для своего романа «По ком звонит колокол» эпиграф, Эрнест Хемингуэй нашёл эти пронзительные слова поэта и священника XVII века Д. Донна, которые, как никакие другие, близки душе русского народа. Когда общество расколото, схлёстываются люди. И у каждого из них своя правда. Побеждает не обязательно самый сильный, но и проигрывает не всегда самый слабый. Люди гибнут по обе стороны разграничительной линии, но выживает народ. И тот, кто выигрывает, тот и пишет историю. Ибо она – не только цепь событий, различных фактов и неожиданностей. Это – и биографии отдельных людей и целых поколений. Это – и уровень развития наук: истории, философии, биологии, физики, математики и медицины, а также многих других. Это – и высота культуры и духовности, долга перед людьми и своей отчизной. Давайте подумаем, а с чем подошли к критической точке истории мы – россияне? Готовы ли ответить на её вызовы? Вспомним пророчество известного индийского просветителя и святого Свами Вивекананды, произнесённое на стыке прошлого и позапрошлого веков во время первого Всемирного конгресса религий в Чикаго: «Россия станет лидером и поведёт за собой весь мир, но путь ей укажет Индия…». Э. Хемингуэй (1899–1961) Однако в это трудно поверить сейчас, когда происходит невероятное обострение отношений в мире и растёт напряжённость в стране. Накопилось немалое количество деформаций во всех пластах государственной, хозяйственной и общественной жизни, в управлении экономикой. Реалиями нашего бытия стала пропасть, лежащая между богатыми и бедными, между власть имущими и безвластными, между большими городами и российской глубинкой. И всё же это не все её характеристики. В стране идут глубинные подвижки, всеобщее обновление. В их ходе всё рельефнее выявляются события, диссонирующие с диктуемыми временем переменами. Медленно, но формируются механизмы, призванные их преодолевать. Восстанавливаются гармония российской жизни, верность принципам и постулатам, тысячелетиями формировавшими российскую государственность. Однако в этом очистительном процессе голос рериховцев, ворвавшихся в жизнь страны в конце XX и начале XXI веков, очень слаб. Обособленность, приверженность лишь своим лидерам, публичные осуждения друг друга, споры с государством и склоки стали привычными атрибутами рериховского движения. Приходит время в корне изменить сложившуюся ситуацию. Только осознание, что будущее мира лежит по линии развития духа, а не только технологий, соблюдения высоких нравственных норм и законов может спасти наш мир от деградации и уничтожения. И на этом пути истинным рериховцам, осознающим величие и насущную ценность доверенных им Учений, выпала роль стать провозвестниками будущего Новой России – той, которой Учитель послал свою «первую весть» более 100 лет назад. Это была первая книга Учения Живой Этики «Зов». А ведь сегодня, когда время пришло уже не только читать, изучать и издавать книги Учения, оперировать цитатами из него, как хирургическим скальпелем, а то и тяжёлым молотом по головам других. Нужно-то, наконец, всего лишь понять, что главное – это изменить себя. Начать не диктовать, а учиться понимать, что могут быть другие мнения и разные пути постижения одной и той же истины. Нужно не учительствовать, а дружить, сострадать и помогать, не указывать, не навязывать своего мнения, а давать другим пищу для размышления. Вот уже почти 30 лет выходит четыре раза в год журнал «Дельфис». Мы начинали свою деятельность в трудные годы перестройки, окрылённые верой в её созидательные возможности. И, действительно, многое менялось на глазах. Волны энтузиазма бушевали в народе. Трудности никого не останавливали, их терпеть и преодолевать учились все. Однако одни жертвовали всем ради общего блага, в то время как другие искали способы обзавестись властью и обогатиться деньгами… Что-то пошло не так. Но народ выжил… Мы, коллектив «Дельфиса», прошли непростую школу духовного созревания и сотрудничества. Вокруг нас сплачивался круг сподвижников и добродетельных людей, помогавших нам на разных этапах нашего пути. Мы носим в своих сердцах великую благодарность за их помощь и заботу, а главное – за веру в нас. Но время стремительно бежит, и ныне, пережив более двухлетнее ковидное заточение, мы потеряли большую часть этих людей. Нет с нами Р.Б. Рыбакова, Г.Д. Авруцкого, О.В. Румянцевой, М.Ф. Дроздовой-Черноволенко, Е.М. Величко, А.Д. Арманда, Т.П. Григорьевой, А.А. Зурабова, А.П. Лосюкова, В. Августата и Р. Штангль, С.Г. Джуры и И. Залецкине, а также многих других. Конечно, нашим коллективом были пережиты и ошибки, и разочарования в людях, и потери друзей и сотрудников, и периоды откровенной травли со стороны «единомышленников». Однако это всё же не помешало нашему восхождению. Случилось главное. Обретена непоколебимая вера в ценность и истинность Учения, ощущение выполняемого долга и Пути, с которого уже невозможно сойти, чтобы ни случилось. Н.К. Рерих. Путь Мы никогда не позволяли себе выплёскивать на страницы журнала наши обиды, несогласие с тем или иным фактором жизни других рериховских организаций или их лидеров. Мы выбрали путь просвещения, прежде всего, а также информирования читателей о важных событиях и интересных фактах в разных областях нашей жизни. Мы расширяли их кругозор и углубляли понимание актуальных задач, стоящих перед ними, как провозвестниками Новой Эпохи. Н.К. Рерих. Земля Славянская Казалось бы сегодня, когда мир на нашей планете кардинально меняется (что и было предсказано в Учении), можно говорить исключительно о том, что уже происходит и что ещё предстоит в будущем. Ибо об этом говорят все, и каждый на свой лад. Много споров, доходящих до криков, а порой и драк. Одних великодержавность России бесит, и они от неё бегут в другие, так называемые «демократические» страны. Их совершенно не заботит и не останавливает то, что они бегут к нашим противникам. Другие пытаются спасти свои капиталы, скрытые в экономических дебрях других стран. О необходимости единства и сплочении народа в роковые годы испытаний они не думают. А ведь сила и мощь России в годы войн всегда обретала непобедимую доблесть благодаря умению интересы государства ставить выше своих собственных. А.И. Герцен (1812–1870) Значит ли это, что в нашей стране всё обстоит прекрасно? Конечно, нет, но очень заманчиво для эмигрантов забить в набат, как это сделал когда-то А.И. Герцен, начав издавать в Лондоне в 1857 году газету «Колокол», в которой вчерашний «западник» всё больше возвращался мыслями к России. Ибо, прожив большой период жизни во Франции и других странах Европы, убедился, что она, погружённая в «буржуазное мещанство», далека от совершенства. Но прежде, чем в него ударить, неплохо бы им разобраться по ком и для кого звонит этот колокол! Для того, чтобы это делать как наш великий соотечественник, надо знать своё отечество и не терять духовной связи с ним. В этом номере журнала мы собрали целый ряд материалов, в которых авторами являются учёные разных поколений и судеб, но всех их объединяет непоколебимая вера в основополагающие постулаты Учения. И от того, насколько быстро они войдут в нашу повседневную жизнь, зависит не только будущее нашей страны, но и всего человечества.