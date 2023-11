warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

115(3/2023) От редакции Площадка для поиска смысла жизни Надёжин В.В., президент Благотворительного Фонда "Дельфис", Заслуженный художник В.В. Надёжин Недавно мы с моим молодым коллегой – Максимом Бугаевым, несколько часов провели в офисе «Дельфиса», работая над планом создания и деятельности будущей Секции музейного проектирования в Международном Художественном Фонде, которому теперь принадлежит наш журнал. У полок с книгами и журналами издательства «Дельфис» Максим спросил: «А что такое "Дельфис"?» Я почти не задумываясь ответил: «Это площадка со средой для поиска смысла жизни», «И что? – парировал он, вы его нашли?». Немного подумав, я ответил: «Да». Однако уже несколько раз я возвращаюсь к этому диалогу, в памяти всплывают периоды жизни, результатом которых был этот ответ. В течение семи лет, с группой художников из моей мастерской совместно с коллективом архитекторов во главе с Героем Вьетнама Гарольдом Исаковичем мы защитили концепцию Музейного комплекса во Вьетнаме в городе Ханой. Это был 1985 год. Проект Музея Хо Ши Мина основными музейными пространствами нёс идею: 100 лет жизни со дня рождения личности, страны, мира и планеты с событиями того периода, которые стали знаковыми. Как они пересекались, что отражали и чему учат. Девятнадцатилетним юношей Хо Ши Мин отплыл на корабле в мировое путешествие и вернулся на родину только тогда, когда понял, куда вести свой народ за счастливым будущим. В течение всех семи лет создания этого музея для нашей творческой группы были открыты и показаны все места и даны ответы на любые вопросы, связанные с воплощением этого объекта. Мне открылся мир неизвестной культуры, философии, обычаев и стремлений этой восточной цивилизации. Центры поклонения и рождения великих личностей страны, очаги народных ремёсел, лагеря мест исправления и так далее. Даже однажды произошёл курьёзный случай, показавший наше невежество. В одной из провинций на шикарном приёме с тостами за столом мой коллега, узнав, что в этот день – день рождения Будды, попросил отвезти нас всех в буддийский храм. Возникла некоторая пауза и замешательство, а потом последовал ответ: «Надо немного подождать». Мы «весёлые» и «счастливые» на этот ответ не обратили никакого внимания. Через несколько часов в сопровождении эскорта полицейских нас доставили в буддийский храм. И тут мы поняли свою ошибку. Нашу делегацию принял высокого сана лама и его помощники, в храме никого не было. Вместо праздничной службы весь храмовый комплекс был освобождён от людей для того, чтобы принять нашу делегацию… Многолетнее совместное изучение и работа с вьетнамцами помогли мне прикоснуться к неизвестной для меня культуре, обычаям, народным промыслам и искусству. Помогли понять многомерность и наполненность мира, увидеть буддизм как философию, требующую глубокого погружения в неё. После открытия Музея Хо Ши Мина в 1990 году поступило предложение по созданию Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циалковского в Москве. Совместно с научными сотрудниками музея защитили художественную концепцию будущего музейного комплекса в 1991 году. (Альбом с технико-экономическими расчётами ЦНИИЭП культурно-туристических зданий и музейных комплексов хранится у меня.) Основной музейный зал был задуман с креслами, которые помогали посетителям при помощи мысли формировать визуально-экранное пространство вокруг. В.В. Надёжин за работой. Пальмира Но грянула перестройка. В стране всё менялось. Я собрал этюдник, краски и холсты, основой моего творчества настал живописный период. Сначала первые опыты написания этюдов, затем участие в выставках и продажи на них моих картин на островах Греции – Кефалония и Крит, затем в городах Афины и Москва я увидел направление исследования и познания. Организатором этих мероприятий была галерея моих друзей «M´Арс», потом персональные и групповые выставки в Испании, две выставки в Астурианском центре города Овьедо. Это резиденция принца, ныне короля Испании. Потом последовали персональные и другие выставки в городах Мадрид, Мурсия, Овьедо, Хихон и иных местах. Лет пять, благодаря помощи родственников и друзей моей жены Аниты в те годы мы по полгода проводили в Испании, занимаясь подготовкой и проведением выставок. В этот же период в нашем доме появилась «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской. (На титульном её листе было написано – для бесплатного распространения). Следом на прилавках оказались: Учение Агни–Йоги и шквал различной эзотерической литературы разного достоинства: Ошо, Алисы Бейли, Рамачараки, Анни Безант и т. д. Приехал в Москву и сам Сёко Асахара. Моя творческая жизнь шла с поглощением книжных источников. Лет через пять художники из моей мастерской и друзья предъявили претензию, что я окунулся в зарубежный мир, а друзей своих бросил. В. Надёжин в Сочи 1994–1995 годы прошли в борьбе за сохранение творческих Союзов. Уже будучи Председателем правления Гильдии Художественного проектирования и членом Коллегии Московского Союза Художников, участвовал в Мероприятиях и Судах по восстановлению МСХ. Вместе с директором Гильдии, молодым художником Германом Зарянкиным мы тогда же создали проект здания на территории Центра «Урусвати» в Наггаре в Индии, выполненного в традициях русского деревянного зодчества. На участке, рядом с поместьем Рерихов, по рекомендации Министерства Штата в Наггаре, предлагалось создать городок из рубленых построек, которые должны были быть сделаны в России и по воздуху переправлены в Индию. Переговоры велись через Посольство Индии, на что наш представитель по культуре из Посольства России прислал факс, что он и его сотрудники тоже могли бы быть полезными. Такое было время. Интерес к познанию и изучению тематики, вызванный «Тайной Доктриной» и трудами Рерихов, полностью захватил меня. Важно было найти приложение этих теоретических знаний на практике в жизни. После написания этюдов в Наггаре и Кулу, по разрешению Министра штата Камал Аноид (с условием, что они с Урсулой (хранительницей поместья Рерихов в ту пору) отберут то, что им покажется нужным, как и было сделано) состоялись поездки в Калькутту, Калимпонг и Кейлонг. Позже продолжалась работа с Росзарубежцентром, выставки в Мадрасе, Бангалоре в центре Четрикала Паришад и т. д. Одновременно шла клубная деятельность, которая проходила на Староконюшенном переулке в Москве в клубе Гильдии Художественного проектирования «Галерея». Эта площадка и свела меня с журналом «Дельфис», его главным редактором – Натальей Александровной Тоотс. На обложке «Дельфиса» № 6 есть фото из монастыря Бон-По в Кейлонге, откуда мы только что вернулись. «Дельфис» оказался тем организмом, благодаря которому можно было постигать новые знания и стараться применять их в жизни. «Сейте шире широкого» – слова Николая Константиновича Рериха могли бы быть эпиграфом этого журнала. На базе его мы организовали Фонд. Наступил 1998 год – 100-летия Храма Человечества в Халсионе (Калифорния). В журнале с первого его номера публиковались «Уроки Храма» – Наставления, полученные основателями Храма от Высоких Учителей. Руководителей «Дельфиса» пригласили на торжества в Америку. Мы решили узнать «Халсион» – это только идея или и её воплощение? Вот с этим вопросом мы отправились в Америку. Провели там полтора замечательных месяца. Не буду сейчас подробно говорить об этом времени, Наташа блестяще описала этот период в журнале и выпустила серию книг, посвящённых Храму Человечества. Сейчас готовится переиздание её книги «В лабиринтах истории. Путями святого Грааля», дополненное некоторыми материалами, появившимися после её издания в 2008 году. В.В. Надёжин Приближается 30-летие журнала «Дельфис». К этому времени выйдет 115-й номер нашего ежеквартального журнала. Возвращаясь к вопросу, заданному мне на первой странице этого эссе. Могу только подтвердить: убеждённость в правильности направления моего постижения смысла жизни. У каждого будет, конечно, свой ответ, но так и должно быть. Мария Филипповна Дроздова-Черноволенко, член нашей редколлегии и старейшина Рериховского движения, уже ушедшая из жизни, называла «Дельфис» нашим «маленьким Братством». Я с ней абсолютно согласен. Мир сегодня вынужден строить новые клеточки-организмы, из которых будут слагаться новые общества, новые страны, новые пространства. Смысл и содержание материалов, изложенных на страницах «Дельфиса» за 30 лет, обязательно должны помочь всем нуждающимся в них для применения в жизни. «Ногами и руками человеческими» всё будет совершаться. Поэтому завершу своё эссе этими словами Николая Константиновича Рериха. 3 июля 2023 г.