Первые в Индии памятники Николаю и Елене Рерих

9 октября 2019 года в Доме-музее Рерихов в гималайской долине Кулу – в 145 годовщину со дня рождения художника состоялось торжественное открытие бюстов выдающегося русского художника и философа Николая Рериха и его супруги Елены Рерих. Они стали первыми памятниками Николаю и Елене Рерих в Индии.

– Автором этих бюстов стал известный скульптор Алексей Леонов. Он тонко чувствует духовную составляющую тех людей, скульптурные портреты которых создаёт. В основу их легли прижизненные фотографии Николая Константиновича и Елены Ивановны, – сказала сотрудник Международного Центра Рерихов Л. Сургина.

Как отметил представитель музейного департамента индийского штата Химачал-Прадеш, в котором расположена долина Кулу, и куратор государственного музея в Шимле (столице штата) Хари Чаухан, правительство штата с удовлетворением отмечает, что первый памятник этой семье в Индии появился именно у них.

– Открытие памятника сопряжено с массой согласований. Но это удалось сделать. Рерих и для россиян, и для индийцев – это имя, которое через многие, многие годы связывает наши страны и наши культуры, – сказал руководитель группы культуры посольства России в Индии Михаил Ктиторов.

На церемонии открытия собрались жители Наггара, поклонники творчества и идей Рерихов из Индии, России, Эстонии, Белоруссии и других стран, а также дипломаты, журналисты, представители министерства культуры штата и местной администрации.

Евгений Пахомов, ТАСС, 09.10.2019 г.

