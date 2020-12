warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

103(3/2020) Раздумья Интереснейшая статья В.Л. Правдивцева («Дельфис», № 3, 2019) о теории Времени выдающегося отечественного астрофизика Н.А. Козырева знакомит читателя с неординарными взглядами учёного на природу и свойства времени, заставляя ещё раз задуматься над этим фундаментальнейшим понятием физики. Однако физика, основанная на недолго длящемся эксперименте и базирующихся на нём теориях, может лишь приближённо описывать продолжительные периодические процессы, в которые вовлечена планета Земля с момента своего образования. Представления процессах, длящихся сотни миллионов и миллиарды лет, получаются в этом случае лишь путём приблизительных экстраполяций. Между тем Земля, словно специально оборудованная исследовательская лаборатория, миллиарды лет бороздит космические просторы и в своём облике запечатлевает всё, что происходило во время столь длительного путешествия. Бесценной сокровищницей знаний об этих очень продолжительных процессах владеет геологическая наука. Некоторые (порой парадоксальные) факты о времени из арсенала геологии будут рассмотрены в нижеследующей статье доктора геолого-минералогических наук С.В. БЕЛОВА.



Парадоксы времени и геология Белов С.В., Доктор геолого-минералогических наук Большой эмпирический материал, накопленный геологией, позволяет осуществить проверку теорий и представлений точных наук. Так, например, было при первых научных оценках возраста Земли, когда геологи вопреки физикам указывали на его большую продолжительность. Надо сказать, что проблема времени в геологии, как и в любой исторической науке, занимает центральное место. А в таком её разделе, как стратиграфия, она вообще выступает в качестве организующего начала, поскольку решается вопрос об одновременности или последовательности событий, приводящих к образованию тех или иных толщ горных пород. Неудивительно поэтому, что проблема времени вот уже более ста лет обсуждается геологами и интерес к ней не падает. Для начала рассмотрим особенности гeoхронологической шкалы, используемой для временной ориентации в событиях, происходивших на протяжении геологической истории. Мы, геологи, к ней привыкли и не задумываемся над ними, однако некоторые из них представляются просто парадоксальными. Прежде вceгo бросается в глаза хаотическая неравномерность её делений. Так, например, длительность силурийского периода оказывается почти вдвое короче ордовикского, а продолжительность триасового в два раза меньше юрского. Наконец, наряду с неравномерностью маркировки геохронологической шкалы давно подмечено, что с течением времени продолжительность последовательных геологических периодов – докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя монотонно сокращается. Моим коллегой доктором Ф.М. Ройзенманом показано, что с начала геологической активности на Земле (то есть 3,5 миллиарда лет назад) глобальные геологические циклы, выражавшиеся сменой эпох расширения и сжатия (их зафиксировано 9), постепенно и закономерно стали укорачиваться. И если первый, наиболее ранний, цикл длился 900 млн лет, то последний – 95 млн. При этом каждый последующий цикл оказывался в среднем в 1,3 раза короче предыдущего. Время мы измеряем в годах, однако данные о продолжительности года в разные геологические периоды, полученные канадским палеонтологом Хантом и Дж. Уэллсом на основе изучения маркеров суточного роста строматолитов, свидетельствуют (как кольца на срезе дерева) о постоянном сокращении длительности года и уменьшении в нём количества дней. Так, если 570 миллионов лет назад, в начале фанерозоя (в кембрии), число дней в году составляло 412; в триасе, спустя 350 миллионов лет, оно сократилось до 385; а в современную эпоху продолжительность года снизилась до 365 дней (таблица 1). И это происходило не только в фанерозое, но и в течение всей геологической истории (рис.1). Таблица 1 Рис.1. Изменение продолжительности года с течением времени Налицо ускорение развития нашей планеты, фиксируемое геологией, которое отражает фундаментальный процесс – ускорение течения времени. Возникают вопросы: что происходит? почему последовательные интервалы геологического времени становятся всё короче, а из-за этого скорость генерации земной коры с течением времени растёт? и в чём состоит причина такой акселерации? Прежде чем ответить на эти вопросы, рассмотрим ещё один аспект времени, тоже содержащий свои парадоксы. Речь пойдёт о так называемом абсолютном возрасте, который широко используется при датировке тех или иных геологических событий. Вообще, термин «абсолютный» не вполне корректен. Правильнее говорить об изотопном возрасте. В основе его определения лежит явление самопроизвольного радиоактивного распада, который протекает по экспоненциальному закону. А это значит, что количество любого радиоактивного изотопа (рис. 2) уменьшается со временем не равномерно, а по экспоненте. Рис. 2. Характер радиоактивного распада с течением времени Таким образом, постулат о неизменной скорости радиоактивного распада на протяжении всей геологической истории вызывает сильные сомнения, что представляется главным недостатком абсолютной геохронологии. Дело в том, что в основе большинства геохронологических построений лежит предположение о том, что одна из фундаментальных физических величин – гравитационная постоянная – неизменна во времени и сила тяжести на нашей планете с течением времени не менялась. Однако это не так: в прошлом сила тяжести была меньше. Об этом недвусмысленно свидетельствуют размеры животных и растений в прошлые геологические эпохи. Поскольку пониженная сила тяжести снижает ограничения на максимальные размеры живых организмов, это стимулировало их массовый гигантизм. Так, в палеозое прекрасно чувствовали себя гигантские насекомые – стрекозы с размахом крыльев до 90 см, пауки, расстояние между лапами которых достигало полутора метров, и т. д., а в мезозое средняя масса динозавров была почти в тысячу раз больше средней массы современных млекопитающих (рис. 3). Ещё раньше, в кембрии, нарастание силы тяжести со временем могло стимулировать появление у живых организмов первого скелета и дальнейшую эволюцию костей и опорно-двигательного аппарата. Рис. 3. Гигантизм биоты свидетельствует о меньшем значении силы тяжести в ранние геологические эпохи Другим недостатком абсолютной геохронологии является остающийся без ответа вопрос: все ли конечные стабильные изотопы свинца, стронция, аргона, неодима и других элементов являются радиогенными, то есть образованы исключительно за счёт распада исходных неустойчивых изотопов? Проверка этого допущения аналитическими исследованиями и экспериментами невозможна. С этим связан ещё один временной парадокс, на который обычно не обращают внимания. Он состоит в том, что изотопный («абсолютный») возраст, как бы точно его ни определяли, всегда относителен, поскольку продолжительность года в разные геологические периоды была различной. Возвращаясь к вопросу, почему ускоряется время, то есть в чём причина ускоренного его течения, заметим, что Солнечная система вместе с Землёй вращается вокруг центра Галактики и совершает полный оборот примерно за 200 миллионов лет. Период такого обращения называется галактическим годом. В настоящее время идут дискуссии относительно его продолжительности: называются цифры от 176 до 250 лет. Представляется, что правы и те, и другие исследователи. Следуя принципу бритвы Оккама – «не привлекать новые объяснения без крайней необходимости», можно предположить, что аналогично охарактеризованному выше уменьшению числа дней в году от древних геологических периодов к современности продолжительность галактического года с течением времени также снижается. Причиной этого, вероятно, является то, что с каждым оборотом Солнечной системы вокруг центра Галактики диаметр её орбиты становится всё меньше. На это, собственно, указывает и спиральный рисунок структуры нашей Галактики. Каждый галактический год Солнечная система (а вместе с ней и Земля) меняет свою орбиту, переходя с более удалённой от ядра Галактики и менее энергетической орбиты на более близкую к ядру и энергетически более выгодную, где сила гравитации больше. По мере такого перехода Земля своей эндогенной активностью реагирует на эти изменения и определённым образом «подстраивается» под них. С одной стороны, это проявляется в том, что интенсивность вулканизма, скорости перемещения литосферных плит, масштабы рифтогенеза и рудо-продуктивность нарастают (об этом подробно в моей статье в «Дельфисе» № 3 за 2019 г.). С другой стороны – ход всех процессов ускоряется, то есть по мере старения Земли время начинает течь быстрее. Это выглядит парадоксальным, однако, хотим мы этого или нет, данный феномен чётко запечатлён в геологическом облике нашей планеты. Примечательно, что ускоренное течение времени характерно и для живых организмов. Их старение происходит ускоренно, биологические часы человека постоянно спешат (рис. 4). Рис. 4. Биологические часы идут с ускорением Например, прошедшие пять лет для двадцатилетней женщины практически не сказываются на её облике, однако та же пятилетка в даме за сорок производит неизгладимые изменения, которые с наступлением климакса лавинообразно нарастают. Всё это свидетельствует, что природа в разных своих ипостасях действует аналогичным образом. Рассматривая парадоксы времени, невозможно не остановиться на проблеме будущего, возможностях его предсказания и влияния на него. Н.А. Козыревым в экспериментах показано, что будущее сосуществует во времени с настоящим и прошлым. Есть ли исторические факты, доказывающие это? Во все времена эта тема вызывала жгучий интерес, что, конечно, способствовало и разнообразным спекуляциям. Вместе с тем, чтобы отделить зёрна от плевел, следует объективно проанализировать достоверные факты и уже на основе этого сделать соответствующие выводы. Надо сказать, что информация по данной проблеме достаточно обширна. Из огромного её массива мы выбрали несколько весьма впечатляющих и, главное, документально зафиксированных фактов, отвечающих критерию достоверности, хотя они больше относятся к географии, чем к геологии. Но и для геологии с физикой их решение оказывается чрезвычайно важным. Перенесёмся в лето 1788 года, когда незадолго до Французской революции в салоне герцогини де Грамон собралась парижская знать (рис. 5). Рис. 5. Салон герцогини де Грамон Изюминкой собрания был поэт Жак Казотт, член секты мартинистов, занимавшейся изучением приёмов ясновидения, который и предложил присутствующим предсказать их будущее, на что они с энтузиазмом согласились. Предсказания были следующими. Маркизу Де Кондорес: «Вы обманете палача тем, что заранее примете яд». Фавориту короля Шамфору: «Вы двадцать два раза ударите бритвой по запястью, но не умрёте, вам предстоит ещё долгая жизнь». Астроному Бейли: «Несмотря на все ваши добрые дела и учёность, вам уготована смерть от толпы». Министру Малербо: «Вы найдёте свой конец на гильотине при огромном стечении народа». Хозяйке салона, герцогине де Грамон: «Вы умрёте, как и король, приехав к месту казни на телеге». Убеждённому атеисту Жану Лаграну: «Вы избежите топора палача ценою обращения в ревностного христианина». Все эти предсказания будущего для благополучного бомонда были столь чудовищны, что Жаку Казотту, разумеется, не поверили, сочтя их мрачной шуткой. Однако господин Лаграп, один из присутствовавших в салоне, записал всё сказанное, надеясь в дальнейшем высмеять поэта. Но грянула Французская революция, и всё сбылось до мельчайших подробностей. Сделанная же тогда Лаграпом аутентичная запись предсказаний была опубликована после его смерти в 1806 году. Феноменальны предсказания будущего известной французской прорицательницы Марии Ленорман. История зафиксировала множество её точных предсказаний. Так, Наполеон был взбешён предсказанием Марии, что французская армия будет разгромлена русскими войсками, а самого его ждёт позорная ссылка, одиночество и мучительная смерть. С парижским салоном мадам Ленорман связана ещё одна история. Как-то, устав от кутежей, два молодых офицера зашли в салон и попросили предсказать своё будущее. Это были будущие участники французского похода русской армии, а впоследствии декабристы – Павел Пестель и Сергей Муравьёв-Апостол. «Вас ждёт виселица», – сообщила им прорицательница. Офицеры рассмеялись. «В России не вешают дворян», – возразил Муравьёв-Апостол. «Значит, для вас сделают исключение», – ответила Мария. Как известно, после подавления восстания декабристов пятеро его руководителей, в том числе Пестель и Муравьёв-Апостол, были повешены. В общем, нет необходимости перечислять многочисленные случаи проскопии, под которой понимается предсказание (вернее – ясновидение) будущего. Желающие могут обратиться к историям из жизни Вольфа Мессинга, Ванги и других людей, наделённых подобными способностями. Много их и среди святых, почитаемых православной церковью. Надо сказать, что феномен проскопического видения проявляется не только по отношению к будущему, но и к прошлому. На этом, собственно, и основано практическое использование этого феномена, например, в криминалистике. Таким образом, будущее, вернее информация о нём, так же как и информация о настоящем и прошлом, как бы сосуществуют. Образно это можно представить как фильм, в котором его герои живут и действуют, обладая свободой воли, они принимают те или иные решения, заранее не зная, к чему это приведёт к концу фильма. Однако можно остановить видеозапись и, перемотав вперёд, увидеть, чем же завершится фильм, до конца которого ещё далеко. То есть будущее оказывается вроде бы детерминировано: оно заранее предопределено. Об этом говорят и многие религии. Например, в Коране записано, что всякий, имеющий душу, умрёт не иначе как по воле Бога – сообразно книге, в которой для всех определено время жизни (К. 3: 145/139). Тем не менее не всё так просто. Поясним это на примерах, описанных архимандритом Тихоном (Шевкуновым), ныне епископом Егорьевским, в своей прекрасной книге «Несвятые святые». Однажды в Псково-Печерском монастыре к отцу Иоанну (Крестьянкину), обычно окружённому множеством паломников, бросилась заплаканная женщина с мальчиком лет трёх на руках: – Батюшка, благословите ребёнка на операцию! Врачи требуют срочно, в Москве… Отец Иоанн остановился и сказал женщине слова, которые просто потрясли паломников: – Ни в коем случае! Он умрёт на операционном столе. Молись, лечи его, но операцию не делай ни в коем случае. Он выздоровеет. И перекрестил младенца. Паломники ужаснулись: а вдруг батюшка ошибся? Однако старец, давая столь решительный ответ, твёрдо знал, что говорил. Другой случай связан с Валентиной Коноваловой – директором крупной продуктовой базы на пр. Мира в Москве. Валентина решила испросить благословение отца Иоанна на операцию по поводу катаракты глаз. – Нет, нет, ни в коем случае. Только не сейчас, пусть пройдёт время – таков был ответ старца. Но Валентина, у которой всё было уже договорено с медиками, к совету отца Иоанна не прислушалась, полагая, что операция несложная и обычно после неё пациенты через несколько дней выписываются из больницы. Однако в данном случае всё пошло не так. Во время операции у Валентины произошёл тяжёлый инсульт, и спустя день она умерла. Советовался с отцом Иоанном и президент В.В. Путин (рис. 6). Рис. 6. С отцом Иоанном президент В.В. Путин. Приоткрыть завесу будущего важно и властям предержащим Эти и другие аналогичные примеры убедительно свидетельствуют о следующем: 1. У индивидуума, несомненно, существует свобода воли, что даёт ему возможность выбора, который, однако, ограничен онтогенетическими рамками его программы развития, а попросту говоря, судьбой. 2. Проскопическое ясновидение позволяет лицам, обладающим такими способностями, проследить возможные альтернативные варианты реализации будущего и сделать соответствующие рекомендации. Говоря об индивидуальной программе развития, лежащей в основе онтогенеза, следует сказать о новой науке − эпигенетике. Греческая приставка «эпи» означает «над», «после». То есть речь идёт о более глубоком уровне воздействия на биологические организмы, чем тот, который описывается классической генетикой. Отец-основатель эпигенетики Конрад Уоддингтон показал, что сравнительно простой линейный мир, состоящий из кодов ДНК, слишком одномерен для объяснения многообразия жизни и потенциала изменчивости организмов. Поэтому существует так называемый второй код, который обеспечивает связь между телом, психикой и геномом. По-видимому, им и задаётся индивидуальная программа развития, которая, однако, не является жёсткой. Заметим, что Н.А. Козырев полагал, что существует некоторая «размазанность» будущего, в пределах которой может быть осуществлена его коррекция. По Н.А. Козыреву, топливом, на котором движется всё во Вселенной, является энергия, заключённая в пожираемом материальными телами времени. А коли это так, то путешествия в прошлое и будущее вполне возможны. Примеры таких путешествий и приведены выше. Можно представить ещё одну иллюстрацию идеи Н.А. Козырева. Задумывались ли вы над таким фактом, что от рождения – по мере взросления и до старости – количество получаемой с пищей энергии на килограмм веса человеческого тела снижается в пять и более раз. То есть с течением времени удельное количество энергии, получаемой с пищей, существенно падает. Масса же тела, как мы все знаем, растёт (рис. 7). За счёт чего же покрывается этот дефицит? Исходя из представлений Н.А. Козырева и пропорциональности массы и энергии, можно предположить, что происходит процесс поглощения времени, вернее энергии, заключённой в нём. Рис. 7. Количество получаемой с пищей энергии на килограмм веса тела с течением времени сильно снижается, однако масса его растёт Резюмируя соображения о времени, следует отметить, что вышеизложенная информация, в том числе зафиксированные документально многочисленные факты проскопии, не оставляют ничего другого, как сделать следующие заключения. Прошлое, настоящее и, главное, будущее сосуществуют во времени. 1. Будущее детерминировано и ограничено рамками программы развития. 2. Программа развития не является жёсткой и допускает проявление свободы воли. 3. Информация о будущем носит вероятностный характер и при определённых условиях может быть извлечена. 4. Обладание этой информацией даёт возможность коррекции будущего. Изложенные выше данные дают основание предполагать, что время многомерно. Онтогенетически его ход можно наглядно описать спиральной структурой. Образной её иллюстрацией может служить конусовидно-спиральная резьба, которая, как хорошо знают геологи, применяется при соединении буровых труб. Спиральные витки этой «резьбы времени» постепенно становятся всё меньше и онтогенетическое время ускоряется, что, как было показано выше, и наблюдается в действительности. Теоретически, с позиции филогенеза, так называемое ньютоновское время можно представить в виде стержня (стрелы времени) с равномерной шкалой, расположенного в центре (на оси) конусовидной спирали, своим остриём направленного к вершине конуса (рис. 8). Рис. 8. Модель многомерности времени В этом случае человек, наделённый проскопической способностью, перенесясь в такое ньютоновское время, получает возможность увидеть будущее, так как каждому временному промежутку на его равномерной шкале будут соответствовать уже случившиеся онтогенетические события, происходившие с ускорением. Таким образом, предложенная модель многомерности времени объединяет западноевропейские представления о линейности (стреле) времени и бытующую в культурах Востока концепцию о его цикличности. При этом цикличность, как показано выше, не остаётся неизменной. Неизменными, как верно утверждает диалектика, являются лишь сами изменения. В завершение хочется сказать, что, занимаясь проблемой времени, особенно ощущаешь его быстротечность. Едва начал разрабатывать открытые «золотоносные жилы» в неприступной толще Неведомого, уже звучит сигнал: «Ваше время истекло!». Наверное, сделано так для того, чтобы человек не слишком зарывался и смирял свою гордыню. Истинно сказано бл. Августином: «Лишь Бог существует вне времени и не ограничен им».