Памяти А.П. Лосюкова
А.П. Лосюков
А. Шустова у картин Н.К. Рериха
«Огненный ангел» из частной коллекции
Впервые привезённый в Москву Пермский иконостас,
Написанный Н.К. Рерихом
Символичной была и встреча на входе в залы выставки с куратором проекта Владимиром Никишиным. В современных условиях и при всеобщих трудностях его работа позволила выразить любовь и уважение к всемирно известному юбиляру. Некоторой неожиданностью, вызывавшей смешанные чувства, оказалось то, что среди рабочей недели, хотя и в вечерние часы, было столько посетителей, что порой трудно подступиться к интересующим картинам, а живительного кислорода и вовсе не хватало.
В залах выставки
Поскольку приятный вечер должен был перерасти в дружеский ужин, то было принято решение возобновить просмотр в более ранние часы. Так чтобы те, кто даже уже ранее несколько раз посещал выставку, смогли бы насладиться ею в более комфортной обстановке. Получив все же известную дозу эстетического наслаждения и духовного погружения в творчество Николая Константиновича, группа НРК вместе с Н.В. Лосюковой (в их числе – три Наталии!) организованно переместилась в близлежащий ресторан японской кухни. В Японии, в которой Александр Прохорович проживал несколько лет, будучи Послом РФ, искусство приготовления пищи, в том числе высокая кухня, может обозначаться иероглифами 料理. Они произносятся как «РЁРИ».
Там, в уже более камерной и свободной атмосфере, состоялось дружеское общение.
Президент НРК И.А. Герасимова и председатель Научного совета В.Г. Буданов произнесли тосты в честь Александра Прохоровича. Все разговоры в этот вечер отличались душевностью, а неформальное общение позволило всем участникам приятно вспомнить о том, что их связывало с Первым президентом НРК. Вечер памяти прошёл тепло и эстетически возвышенно, чем немало поспособствовал тот заряд, который участники получили в пространствах картин Н.К. Рериха.
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