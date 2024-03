warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

116(4/2023) От редакции Памяти А.П. Лосюкова Турлей Е.В., Исполнительный директор НРК А.П. Лосюков 15 ноября 2023 года исполнилось бы 80 лет Александру Прохоровичу Лосюкову, заслуженному работнику дипломатической службы, бывшим российским послом в ряде азиатско-тихоокеанских стран и заместителем министра иностранных дел. Для членов Национального рериховского комитета Александр Прохорович был не просто инициатором создания НРК как принципиально новой рериховской организации, миссия которой им виделась в общественно-государственном партнерстве в деле сохранения наследия великой семьи Рерихов как национального достояния. Александр Прохорович стал для нас, членов этой организации вдохновителем, учителем и сподвижником в культурном строительстве новой России на высоких ценностях и идеалах философии Рерихов. Прискорбным для родных, близких и сотрудников был преждевременный уход А.П. Лосюкова, случившийся в 2021 году, на подъёме волны глобальной нестабильности и трудностей роста нового сознания. Но память о нём, благожелательно скреплявшем мозаичное полотно тех, кто встал на путь служения Общему благу, остаётся в сердцах его сотрудников по комитету. Стремившемуся к подлинной свободе личности Александру Прохоровичу были чужды чинопочитание и слепое следование официальным формам поведения. Он был человеком, который умел просто объяснять суть непростых ситуаций, сердечным собеседником и разумным руководителем. Во имя сплочения и в выражение признательности близким Президента-основателя НРК мы – его коллеги собрались отметить его 80-летие одним из самых душевных и не требующим официоза способом. Встреча москвичей из НРК с его супругой, Наталией Владимировной, состоялась в фойе корпуса Новой Третьяковской галереи на Крымском валу – там, где уже месяц проходит юбилейная выставка «Николай Рерих». Радость от встречи переросла в восхищение от осмотра не очень большой, но насыщенной экспозиции картин, личных предметов, фактов творческой биографии и философских изречений Н.К. Рериха. А. Шустова у картин Н.К. Рериха «Огненный ангел» из частной коллекции Впервые привезённый в Москву Пермский иконостас, Написанный Н.К. Рерихом Символичной была и встреча на входе в залы выставки с куратором проекта Владимиром Никишиным. В современных условиях и при всеобщих трудностях его работа позволила выразить любовь и уважение к всемирно известному юбиляру. Некоторой неожиданностью, вызывавшей смешанные чувства, оказалось то, что среди рабочей недели, хотя и в вечерние часы, было столько посетителей, что порой трудно подступиться к интересующим картинам, а живительного кислорода и вовсе не хватало. В залах выставки Поскольку приятный вечер должен был перерасти в дружеский ужин, то было принято решение возобновить просмотр в более ранние часы. Так чтобы те, кто даже уже ранее несколько раз посещал выставку, смогли бы насладиться ею в более комфортной обстановке. Получив все же известную дозу эстетического наслаждения и духовного погружения в творчество Николая Константиновича, группа НРК вместе с Н.В. Лосюковой (в их числе – три Наталии!) организованно переместилась в близлежащий ресторан японской кухни. В Японии, в которой Александр Прохорович проживал несколько лет, будучи Послом РФ, искусство приготовления пищи, в том числе высокая кухня, может обозначаться иероглифами 料理. Они произносятся как «РЁРИ». Там, в уже более камерной и свободной атмосфере, состоялось дружеское общение. Президент НРК И.А. Герасимова и председатель Научного совета В.Г. Буданов произнесли тосты в честь Александра Прохоровича. Все разговоры в этот вечер отличались душевностью, а неформальное общение позволило всем участникам приятно вспомнить о том, что их связывало с Первым президентом НРК. Вечер памяти прошёл тепло и эстетически возвышенно, чем немало поспособствовал тот заряд, который участники получили в пространствах картин Н.К. Рериха.