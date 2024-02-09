Памяти А.П. Лосюкова

А.П. Лосюков

15 ноября 2023 года исполнилось бы 80 лет Александру Прохоровичу Лосюкову, заслуженному работнику дипломатической службы, бывшим российским послом в ряде азиатско-тихоокеанских стран и заместителем министра иностранных дел. Для членов Национального рериховского комитета Александр Прохорович был не просто инициатором создания НРК как принципиально новой рериховской организации, миссия которой им виделась в общественно-государственном партнерстве в деле сохранения наследия великой семьи Рерихов как национального достояния. Александр Прохорович стал для нас, членов этой организации вдохновителем, учителем и сподвижником в культурном строительстве новой России на высоких ценностях и идеалах философии Рерихов.

Прискорбным для родных, близких и сотрудников был преждевременный уход А.П. Лосюкова, случившийся в 2021 году, на подъёме волны глобальной нестабильности и трудностей роста нового сознания. Но память о нём, благожелательно скреплявшем мозаичное полотно тех, кто встал на путь служения Общему благу, остаётся в сердцах его сотрудников по комитету.

Стремившемуся к подлинной свободе личности Александру Прохоровичу были чужды чинопочитание и слепое следование официальным формам поведения. Он был человеком, который умел просто объяснять суть непростых ситуаций, сердечным собеседником и разумным руководителем. Во имя сплочения и в выражение признательности близким Президента-основателя НРК мы – его коллеги собрались отметить его 80-летие одним из самых душевных и не требующим официоза способом.

Встреча москвичей из НРК с его супругой, Наталией Владимировной, состоялась в фойе корпуса Новой Третьяковской галереи на Крымском валу – там, где уже месяц проходит юбилейная выставка «Николай Рерих».

Радость от встречи переросла в восхищение от осмотра не очень большой, но насыщенной экспозиции картин, личных предметов, фактов творческой биографии и философских изречений Н.К. Рериха.

А. Шустова у картин Н.К. Рериха «Огненный ангел» из частной коллекции