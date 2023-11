warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

115(3/2023) От редакции ОТКРОВЕНИЯ ЧЕТЫРЁХ

(А вам по пути с нами?) Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс Тридцатилетие нашего журнала – это не первый юбилей, который мы отмечали каждые 5 лет в Центральном Доме журналиста на Никитском бульваре в Москве. В этом году мы собираем наших авторов и друзей в Доме Н.В. Гоголя, что напротив, путь к нему тот же. 10-летний юбилей «Дельфиса» в Центральном Доме журналиста Главное в нашей подготовке к этой дате – это выпуск юбилейных номеров «Дельфиса». Их четыре в году, но №3(115) – особенный. Ведь «нулевой» наш номер, который мы готовили почти целый год, вышел из типографии 3 октября 1993 года. Самым большим сюрпризом для нас было то, что на его презентацию в Музей Востока пришла масса народа, хотя о нас почти никто не знал (рассказ об этом см. «Дельфис» №2(113)/2023, с.73). Совершенно непреднамеренно получилось тогда, 30 лет назад, что день рождения «Дельфиса» и мой совпали. Этот «дубль» уже стал нашей традицией, поэтому приходится подводить итоги и моей деятельности. Могу сразу признаться – все 30 лет буквально «пронеслись». Насыщенность их событиями и впечатлениями была максимальной. За плечами остались не только 115 журналов, более 20-ти отредактированных и пять написанных мною книг в эти годы. Мы жили в каком-то вихревом режиме: конференции, клубные вечера, круглые столы, интервью, встречи с авторами, читателями и друзьями в разных странах. И всё это в промежутках работы непосредственно редакторской и авторской. Конечно, помогал в этом уже ранее накопленный опыт в других редакциях – журнала «Радио» и весьма ответственный в ТАСС, где я была собственным корреспондентом в г. Тарту (тогда Эстонской ССР). Наш клубный вечер «Неизвестное об известном». Слева направо: Ю. Ключников, Н. Тоотс, Ю. Агешин, С. Ключников. В середине – депутат Госдумы актриса Е. Дробеко Когда писала эти строки, я подумала: а стоит ли рассказать о моём исследовании, относящемся к более ранним годам жизни? И тут пришла подсказка – по телевизионному каналу «Культура» показали два фильма: один – документальный о советском режиссёре Михаиле Калатозове, а другой – его художественный, советско-итальянский – «Красная палатка», где снимались такие гиганты мировой киноиндустрии как Клаудиа Кардинале, Шон Коннери, Н. Михалков и многие другие. Это случилось 28 июля и было приурочено к отмечаемому в 2023 году 95-летию спасения потерпевшей аварию в арктических льдах, недалеко от полюса, экспедиции на дирижабле «Италия» генерала Умберто Нобиле. В этой эпопее участвовало много стран, но именно советским людям удалось спасти выброшенных на лёд и оставшихся в живых полярников. И одним из героев её был, как это показано в фильме, деревенский паренёк из села Вознесение-Вохма (ныне Костромской области) Николай Шмидт. Он первым услышал сигнал SOS и координаты потерпевших аварию, которые передавал радист экспедиции Нобиле Бьяджи. О Н. Шмидте писали в те далёкие годы в газетах и журналах. Его жизнь круто изменилась, он покинул Вознесенье-Вохму. Однако к 40-м годам прошлого века все её следы исчезли. И мне выпала главная роль в их поисках. Заняло это 5 лет. И в конце концов увенчалось успехом. Мой очерк «Он первым услышал SOS» был опубликован в 1986 году в сборнике «Полярный круг» (тогда я носила ещё фамилию Григорьева). Однако не всё оказалось простым. И правду, приведшую к гибели Шмидта, всесильный в ту пору «Главлит» не разрешил мне опубликовать. В рубрике этого номера «Дельфиса» – «Человек и время» читайте этот очерк с моей фамилией Тоотс и без купюр. Не могу не рассказать о наших поездках с Владимиром Васильевичем Надёжиным за рубеж. Это были или выставки его картин, или разные мероприятия, проводимые нашими единомышленниками в других странах. В результате мы посетили Америку, Англию, Израиль, Австрию, Словению, Францию, Испанию, Танзанию, Индию, Литву, Сирию и другие страны, некоторые по несколько раз, а то по месяцу и более. Занесло нас даже на о. Занзибар! По возвращении я всегда рассказывала о наших поездках в «Дельфисе». В 2008 году они легли в основу моей книги «В лабиринтах истории. Путями святого Грааля». К 30-летию моей деятельности в «Дельфисе» вышло её дополненное переиздание. Словения. На полуострове Пирам по дороге в Венецию В. Надёжин и Н. Тоотс Каждая поездка дарила нам не только впечатления и знания, но и приносила новых друзей, расширяла кругозор, позволяла находить новые грани восприятия жизни, видеть не только различия культур, обычаев и предпочтений, но и то общее, что всегда есть и их объединяет. Это духовная культура, которая может и должна проявляться по-разному, но всегда – это мера добра, скромности и доброжелательства, веры и воли, а также терпимости, выражаемые в творчестве. Володины картины и создаваемые журналы и книги – это тоже мера духовной культуры каждого из нас. И ещё. При посещении других стран нас всегда возили по лучшим, «заповедным» их местам. И, конечно, по тем, что связаны с жизнью Рерихов и Блаватской. А в Америке (там мы были три раза) мы с Володей и 11-ю нашими единомышленниками взяли напрокат три машины и проехали по 6-и её штатам. Побывали в Калифорнии (в Храме Человечества), в грандиозном Гранд-каньоне, пустыне Мохава, индейском городе Санта-Фе и умопомрачительном Лас-Вегасе! В Сирии мы посетили Пальмиру (до того, как она была варварски разрушена), а также прошли по местам, где ходил апостол Павел, а возможно и Христос. В Израиле мы побывали в Кумранах, где в горах были найдены спрятанные древние свитки с текстами, написанными в дохристианские и раннехристианские времена. И везде нас принимали радушно. Никакой русофобии, скорее наоборот! Погружаясь в прошлое, я всегда думаю о том, что нереально столько увидеть и сделать, не занимаясь коммерцией и не имея государственного финансирования. А значит, и возможности платить сотрудникам соответствующие их труду зарплаты и поощрения! Приходилось искать спонсоров, отдавать пенсионные или заработанные своим творчеством деньги. Постепенно к этому привыкали, да и в стране всё менялось и переставало удивлять. Всё это приводило к тому, что мы теряли сотрудников чаще, чем хотелось бы. Однако многие оставались нашими друзьями и не забывают нас до сих пор. Не могу не назвать их имена. Ольга Заседателева и Надежда Васильева словно и не покидали нас, каждую можно назвать полноценным нашим сотрудником. Стас Челпаченко и Елена Алексеева стали нашими спонсорами, Юлия Логинова и Денис Рощин, Леонид Баев и его брат – всегда откликаются на каждый наш зов о помощи. С годами у нас уже появились и постоянные спонсоры – Александр и Ольга Синичкины, Алексей и Елена Кузнецовы. Помогает нам выживать с самого начала нашей деятельности Равиль Салимов. За что им всем наша великая благодарность. Вот, что написала нам недавно Надежда Васильева, ставшая для нас незаменимой помощницей, мчащейся к нам при каждой возможности. Она неизменно появляется на нашей летучке, убегая с основной работы в обеденный перерыв. И приходит буквально на несколько минут для общения и всегда с щедрыми дарами к чаю. Здесь, у нас, она – в своём коллективе. Вот это письмо: «Идут прекрасные дни июня, лёгкие короткие ночи и жаркие солнечные дни с ветерком по утрам и нежной прохладой вечером. Люблю июнь, месяц моего рождения. Бывало по-разному он отмечался: было и студенческое веселье, и милое домашнее чаепитие. Но в редакции "Дельфиса" оно ощущается по-особому. Это не просто застолье со словами поздравления, это и волшебная аура единомышленников и друзей, что-то тонкое, едва ощутимое всегда присутствует в редакции, а главное – единение людей в Духе, устремление и понимание. Каждый из нас долго шёл, чтоб случилась эта встреча. Благодарю всех сотрудников за то, что существует "Дельфис", а я причастна к нему». Где бы ни были, в каких бы конференциях или форумах ни участвовали, окружали ли нас единомышленники – почитатели Учения Живой Этики, Тайной Доктрины или Учения Храма, или люди с иными предпочтениями и другой палитрой чувств, мы старались вынести из этих встреч что-то новое и расширяющее наш кругозор, позволяющее более осознанно искать и находить новые формы работы и со своим внутренним миром, и с окружающими людьми. Именно это не допускало в нашем коллективе никакой обособленности, а сделало нас способными к сопереживанию и более чуткими. 2000 г. Отмечаем 7-летие журнала «Дельфис». Внизу сидят (слева направо): М.Ф. Дроздова-Черноволенко, Н.А. Тоотс, Е.М. Величко, Н.Н. Якимова и В.В. Надёжин Что же будет дальше? На этот вопрос постараюсь не отвечать. Об этом много сказано нашими Учителями. 21 апреля 1995 г. «Нужно только верить в великое будущее Родины и Нашего народа, в великие его силы и способности побеждать любые трудности. Ясно одно, что без России нет никакого, даже мало-малейшего существующего мира, каким бы его ни рисовали себе самодовольные соседи-европейцы. Без поиска, который только и был делом России в этом столетии [XX-м], без самопожертвования, которое одно составляет суть Нашей страны, смысл её существования, без отваги, которая живёт, несмотря ни на что, среди народа, без широты кругозора и интереса ко всему новому, без общины, объединяющей русских и все другие народы в единый организм, без этого и многого другого не будет общего мира и согласия». 22 апреля 1995 г. «Россия сейчас не только несёт тяжёлую ношу всемирного долга, но она является центром космическим на Земле, где сходятся и переплетаются все видимые и невидимые нити между культурами и идеологиями, философиями и доктринами, религиями и науками; она одна способна за всех сберечь и сохранить всё лучшее, что накоплено было на Земле в духе. Она одна способна сейчас совершить грандиозную чистку и ревизию, выбрав только самое ценное и жизненное, отбросив всё старое, отжившее, тормозящее её развитие сейчас, а значит завтра и всего мира в целом <…> Именно Новая страна способна сейчас бороться за судьбу мира, отыскивая выход для себя и для всех. Никогда без мук и потрясений не рождается Новый мир». Будем надеяться на волю нашего непобедимого и столь не понимаемого многими другими народа. Важно помнить, что Родина бывает только одна. Будет ли существовать «Дельфис»? Возможно, на смену ему придут другие издания. Вот уже вышел первый номер журнала «Новая Эпоха – XXI век», посвящённый Учению Живой Этики, являющегося преемником журнала «Новая Эпоха – проблемы, поиски, исследования», который приостановил свою деятельность в 2000 году. На конференции «Этика и наука будущего» Сейчас важно не растерять тот бесценный опыт, который был накоплен за 30 лет в нашем коллективе и его произведении – «Дельфисе». Фактически – это 100-томное издание о тех духовных корнях и этике, без которых невозможен никакой прогресс ни в одной области нашей жизни, а также о тех подвижниках, которые несли эти знания в разные эпохи людям, и их достижениях на этом пути. Это Вестники космической эволюции, часто способные получать её импульсы из Космоса. Н.А. Тоотс в Английском теософском обществе в Лондоне Наш путь к глубинам Знания и его осмысление был нелёгким, но трудности нас только закаляли. Да, нас осталось немного, в силу очень преклонного возраста многие наши мудрые, любимые единомышленники и наставники покинули этот мир. Ну а мы пока держимся и стараемся помогать людям, не замыкаться на сиюминутных трудностях и бесконечных проблемах. А также верить своему народу, давшему миру стольких талантливых писателей, поэтов и художников, учёных и конструкторов, великих актёров и звёзд балета, мыслителей и политиков – всех не перечислить. И все они достигали невиданных высот без всякой помощи искусственного интеллекта! К слову, вспомнились слова Учителя, сказанные 22 апреля 1995 года: «Искусственный интеллект, так занимающий сегодняшнюю науку, не имеет реального будущего потому, что механический машинный метод его создания не отвечает задачам будущей эпохи». Мы за прогресс, но в умеренных дозах. Мы за дружбу, но без панибратства, за доброжелательное соседство и бережное отношение к природе. И мы точно знаем, что любой труд должен быть творческим. А вам по пути с нами?