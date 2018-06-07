Слова этого великого мыслителя полны веры в наш народ и его светлое будущее. Они звучат сегодня настолько актуально, что этот, возможно последний, его эпистолярный шедевр кажется тем пророчеством, которое нам сейчас так необходимо.

И всё же есть оружие против этого всего – созидательная деятельность, стойкость духа и уверенность в победе. А также не затаптывать самые малые ростки единения и неустанно искать пути к примирению. Ниже мы приводим фрагмент письма Николая Константиновича Рериха, посланного из Индии на английском языке. Имени адресата мы не знаем. Оно написано Николаем Константиновичем менее чем за три недели до его ухода из жизни.

Тяжёлое время переживает Россия. Нелёгкий период выпал и на долю рериховского движения. Где искать силы, чтобы преодолеть в себе доводящее до отчаяния чувство бессилия остановить грязные потоки клеветы, лжи, кликушества… Как легко они распространяются в бесчисленных пространствах твиттера, фейсбука, скайпа и других сетях, а также на порталах различных cообществ. Отвергать, разоблачать, доказывать что-то – бесполезно.

Одно из последних писем Николая Рериха, посланное из Индии незадолго до его смерти

(Из архива нью-йоркского Музея Н. Рериха, фрагмент)

2 декабря 1947 г.

…Дорогой, вы пишете о приступах болей и спрашиваете, как может человек, выросший духовно, избежать этих продолжительных приступов болей. Боли происходят не только вследствие осознания ужасов, вызываемых необузданными человеческими страстями или всё возрастающим невежеством и недостатком культуры молодого поколения, но также из-за новых, тяжких космических токов. [Здесь и далее выдел. – ред.] Эти токи или лучи исходят от нового приближающегося пространственного тела. Его ещё нельзя наблюдать ни в один из самых мощных телескопов, и всё же его лучи уже действуют на нас самих и на нашу планету. Обычно они благотворны и способствуют ускорению эволюции, но они должны быть ассимилированы, а это достигается нелегко.

Н.К. Рерих. 1947 г.

Люди, которые изобрели атомную бомбу и смертоносные газы и лучи, истинно, создали себе жестокую карму. Казалось бы, утончённое мышление должно побудить к осознанию пагубных последствий, которые могут иметь эти энергии, однажды пробуждённые к действию. Разве не станут они бумерангом для тех, кто поощрял и распространял эти разрушения?

Те, кто ненавидят Новую Страну, ненавидят её главным образом за живую мощь её духа и за её естественные богатства, но те, кто питают такое чувство, не могут проявлять героизм, а могут лишь порождать разложение. Я знаю все недостатки, все ужасы и страдания этой страны, но я знаю также, что из всех испытаний она выйдет победительницей, ибо она наполнена духом самопожертвования.

Вы беспокоитесь, где найти сотрудников? Это трудная проблема, не менее трудная, чем вопрос о том, где и как будут оценены наши собственные труды. Наше утешение в том, что лучшая работа всегда совершается нами самими [выдел. – авт.]. Полезно вспомнить мучеников за новые идеи и за прогресс во всех областях знания; вознаграждение в том, чтобы оказаться в этом ряду самоотверженных тружеников. И самое лучшее утешение – это то, что ничто не может быть потеряно; что бы мы ни делали, какую бы работу ни выполняли, всё фиксируется на неуничтожимых свитках акаши, в пространстве. Мы пожнём все плоды семян, посеянных нами, не только в Надземном мире, но даже и здесь, на Земле, когда эти семена неожиданно взойдут – истинно, неожиданно, так как трудно предсказать время земной жатвы. Но жатва в Надземном мире не заставит себя ждать, она проявится в немедленной трансмутации нашего внутреннего существа, и эта трансмутация увеличит мощь нашего духа и ускорит новые достижения.

Полезно читать биографии великих тружеников, тех, кто работал для блага человечества. Когда я читал сейчас книгу Александра Поповского «Вдохновенные Искатели», в которой есть глава, посвящённая знаменитому врачу и хирургу А.В. Вишневскому, моё сердце пылало от радости, так как эти учёные применяли средства и методы, указанные в книгах Учения. В таких книгах можно найти так много любви к труду, к человеку, к Общему Благу, даже при том, что всё это осуществляется в наиболее трудных, более чем спартанских условиях.

Действительно, тонкое тело будет реагировать на различные воздействия всегда быстрее, чем физическое. В сущности, наше истинное существо сосредоточено в Тонком Теле, которое проводит сигналы к физическому телу. Откуда приходят яснознание и все предчувствия? Откуда происходят все наши болезненные ощущения и реакции на воздействия различных токов и изменяющихся атмосферных условий, даже ранее, чем эти изменения обнаружены? Развитое, утончённое тонкое тело может участвовать в работе на духовном плане, в то время как его физический «обладатель» может отдыхать или заниматься другой работой на физическом плане. Только тогда, когда отделение тонкого тела продолжается дольше, чем обычно, мы чувствуем, что нам трудно сосредоточиться, и наступает состояние как бы частичной сознательности. В редких случаях в сознании может возникать что-то вроде пейзажа, или проносятся человеческие лица, или внезапно ощущается характерный аромат знакомой местности. Доводить сознательную работу тонкого тела до физического сознания опасно, особенно если находишься в окружении людей со смешанными, дисгармоничными вибрациями. Возможны лишь проблески (мимолётные впечатления) этой работы.

Конечно, рассматривая по существу материальную жизнь любого человека, главной чертой которого является недостаток самообладания, мы видим, что духовная жизнь для него невозможна. Тонкое тело такого человека не только едва подвижно, но оно представляет собой полуаморфную серую массу. Сознание такого тонкого тела, когда оно отделяется от физического тела после смерти, мало отличается от тонкого тела любого животного. Человек, движущийся во зле и думающий во зле, может быть подвижным на тонком плане, но будет ограничен в своей активности низшими сферами, погружённый в сумерки злобных эманаций. Не может быть для нас более справедливого состояния, чем то, которое мы готовим себе в Надземном мире, ибо действие закона сродства элементов и химических процессов там неизменяемо. Давайте держаться мужественно и продолжать нашу работу… берегите своё здоровье и питайте свою психическую энергию мыслями о будущем строительстве.

Перевод с английского Е.М. Егоровой