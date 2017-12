warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

92(4/2017) От редакции О деятельности Национального рериховского комитета Лосюков Александр Прохорович, президент Национального рериховского комитета В уходящем году произошли важные сдвиги в рериховском пространстве России. Их долгосрочные последствия, надо полагать, приведут как к изменениям во взаимоотношениях собственно российских рериховских организаций, так и в их связях с зарубежными партнёрами. Надеемся, к изменениям в лучшую сторону. Президент Национального рериховского комитета А.П.Лосюков Эти подвижки связаны прежде всего с наступлением нового этапа жизни наследия семьи Рерихов в России. Завершился многолетний, превратившийся для некоторых в самоцель спор о правах на наследие Рерихов, переданное в нашу страну С.Н.Рерихом. Российское государство в лице органов судебной и исполнительной власти поставило наконец точку в этом споре, взяв под свою охрану художественные и архивные ценности, переданные С.Н.Рерихом российскому народу в соответствии с волей его родителей. На государственном уровне принято решение по организационным вопросам содержания наследия на российской земле. По существу, эти решения означают официальное признание общенационального значения наследия, важности его художественной и духовной составляющих для нынешнего и будущих поколений россиян. Создан и ведёт работу по формированию своей экспозиции Государственный музей Рерихов. В стенах нового музея будут объединены разобщённые ранее части наследия, оказавшиеся в нашей стране. Музей располагается в тех исторических помещениях Москвы, которые были выбраны для размещения музея самим С.Н.Рерихом. К участию в этой работе приглашаются все желающие внести свой вклад рериховские организации и граждане России и зарубежья. Объявлено, что музей и его архив будут открыты для общественности. Не хочу снова углубляться в причины произошедших перемен. Они непростые и хорошо известны людям, интересующимся творчеством и наследием Рерихов. Рериховская среда изобилует разными трактовками и интерпретациями болезненной ситуации, превалировавшей вокруг наследия в последние годы. Примирить эти, порой диаметрально противоположные, мнения – трудно, если вообще возможно. Остаётся надеяться на испытанного лекаря – время – и здравомыслие участников околорериховских баталий. Ясно одно – произошедшие перемены необратимы. И теперь время обдуманно налаживать совместную работу заинтересованных государственных и общественных организаций на новом, более высоком витке жизни наследия в нашей стране. Добиваться соблюдения законных требований государства по сохранению наследия и правомерных пожеланий рериховского сообщества иметь возможность изучения и использования художественного, философского, миротворческого и культуроохранного потенциала наследия во благо России и мира в целом. Обеспечить достижение этих целей – задача повышенной степени сложности. А главным препятствием на пути её решения видится именно разобщённость рядов самих последователей Рерихов. Возможно ли вообще преодоление этого препятствия? С сожалением приходится констатировать, что долгие годы перепалок и искусственного культивирования противоречий нанесли трудно поправимый урон способности рериховской среды трезво оценивать свою роль в деле продвижения идей, переданных нам почитаемой ею семьёй. Примеров тому не занимать. Не приходится, увы, рассчитывать на здравомыслие руководства МЦР, приведшего свою организацию к банкротству и утрате прав на пользование частью наследия. Поразительно, но члены МЦР продолжают верить в «чудо», обещаемое деятелями, загнавшими их в тупик, отвергают разумные предложения о сотрудничестве с новым государственным музеем, лишая себя, таким образом, возможности участвовать в определении дальнейшей судьбы наследия. Недавний круглый стол в Государственном музее Рерихов, посвященный взаимодействию общественности и государства в рамках нового музея, – в целом, безусловно, конструктивный – проявил и другую крайность. Возник «всплеск» эмоций со стороны группы давних яростных противников МЦР, обвинивших Национальный рериховский комитет (НРК) в попытке «воссоздания МЦР» на том основании, что НРК был сформирован без их участия людьми, изгнанными из МЦР. При этом – за отсутствием реальных аргументов, надо полагать, – в ход пошли оскорбления. Странные, однако, логика и способы убеждения оппонентов. Несложно привести и другие примеры «разноцветья» мнений рериховских групп и отдельных самопровозглашённых «духовных гуру». Вместе с тем в рериховской среде имеется немало разумных и доброжелательных людей, трезво оценивающих реалии нашей жизни и заинтересованных в совместной работе по использованию наследия на пользу всего российского общества, понимающих его истинный потенциал. Именно в них видит НРК своих перспективных новых членов и партнеров по сотрудничеству. Вообще же, путь к дальнейшему освоению наследия лежит через широкое признание и приятие ценности его российским государством и всей российской общественностью. А этого невозможно добиться скандалами, междоусобицами и «наездами» на госорганы. С осознанием этих несложных истин, а также стремлением сохранить то полезное, что было наработано за годы существования как МЦР, так и усилиями тех, кто не был членом этой организации, мы создали два года назад Национальный рериховский комитет. В основу деятельности НРК был положен провозглашавшийся, но игнорировавшийся МЦР принцип общественно-государственного сотрудничества. За прошедшие два года, последовательно реализуя поставленные задачи, Комитет стал значимым фактором рериховского пространства. Напрасно НРК обвиняют в келейности при создании новой организации. Начало его активной работе было положено в ходе организованного нами в сентябре 2015 года первого круглого стола в Общественной палате РФ на тему «Вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия Рерихов». К работе круглого стола были привлечены многие представители рериховских организаций из разных регионов страны, Министерства культуры РФ, государственных музеев, известные деятели науки, культуры и образования. В Рекомендациях ОП по итогам обсуждения, широко разосланных государственным федеральным и местным органам власти, утверждалось большое значение творческого наследия семьи Рерихов для будущего России и мира, были обозначены проблемы его сохранения и изучения, обосновывалась необходимость общественно-государственного взаимодействия в этой области. Общественная палата одобрила создание Национального рериховского комитета и рекомендовала соответствующим государственным учреждениям поддержать эту инициативу. Второй тематический круглый стол, проведенный в ОП РФ в апреле 2016 года по инициативе НРК, был посвящен теме «Значение Пакта Рериха и Знамени Мира в современной культуре». Третий круглый стол – «Центральноазиатская экспедиция Рериха и культурная интеграция народов великих евразийских путей» (июнь 2016 года) – с научно обоснованных позиций освещал значение экспедиционной деятельности Рерихов для формирования актуальных в наши дни евразийских международных и межцивилизационных отношений. Отметим, что в ходе проведения данных мероприятий постепенно формировался свой стиль работы НРК. Он характеризуется, в первую очередь, открытостью и научно-культурологическим подходом к осмыслению оставленных нам Рерихами знаний. Эта специфика проявляется и в проводимой членами НРК лекционно-семинарской работе. На нашем сайте можно найти информацию о программе нескольких научно-философских семинаров, действующих в рамках лектория НРК. Там же размещен отчет НРК о работе за 2016 год. Позиция НРК и поддерживающих его организаций учитывалась при принятии решения о создании Государственного музея Рерихов. Представителю НРК была дана возможность высказать эту позицию на заседании коллегии Министерства культуры РФ при рассмотрении данного вопроса. Продолжаем продвигать выдвинутую НРК инициативу о создании в исторической усадьбе Лопухиных общественно-государственного комплекса «Дом Рерихов». Считаем, что эта идея полностью соответствует провозглашенному руководством нашей страны курсу на поиск новых форм взаимодействия государства и общественности в деле поддержки духовности и повышения культурного уровня жизни российского общества. Сегодня каждой рериховской организации, независимо от того, каких взглядов она придерживается, придётся определять своё отношение к новой ситуации. Дискуссии на этот счет, безусловно, полезны и возможны, если только они ведутся в спокойном, уважительном ключе. Уверен, однако, что пора «общерериховского съезда» еще не пришла. НРК, вопреки мнению некоторых наших критиков, создавался не для того, чтобы «собрать и возглавить», а для того, чтобы «собраться» и попробовать жить и работать по-другому, не так, как это делалось в МЦР. Мы не ставим перед собой цель «завлечь» кого-то в свой круг, понимая, что на данном этапе обсуждение проблемы широкого объединения, скорее всего, может привести к ещё большему размежеванию. Уверены, что сплочение может быть достигнуто только в результате постепенного сближения позиций в процессе совместной работы (например, помощи в создании нового государственного музея). На это требуется время. Привлекать новых членов в свои ряды нужно не броской полемикой, а примером полезной работы, конкретными делами убеждая в серьезности своих намерений. Именно таким образом уже произошло присоединение к НРК представителей нескольких московских рериховских организаций (и отдельных лиц). При этом они остаются самостоятельными объединениями, работающими по собственным программам. Ещё одно ложное представление о НРК, распространяемое плохо осведомлёнными или недобросовестными людьми, состоит в том, что Комитет намерен монополизировать сферу сотрудничества ГМР с рериховскими организациями. Во-первых, это противоречило бы позиции руководства ГМР, которую ясно обозначил на недавнем круглом столе в ГМР его директор Т.К.Мкртычев. Во-вторых, это не нужно НРК. По нашему пониманию, любая рериховская организация может самостоятельно обращаться к сотрудникам музея. Понятно, что музею нужна реальная помощь, а не пустые разговоры или, тем более, нотации о том, как и что ему нужно делать. Сегодня волонтёры из организаций, объединенных НРК, уже работают в Государственном музее Рерихов. НРК и Ассоциация исследователей наследия Рерихов (АИНР), одним из участников которой является НРК, располагают в лице своих членов солидным научным потенциалом, который нацелен, в частности, на поддержку музея. Несомненно, полезную помощь музею могли бы оказать и другие рериховские организации и отдельные исследователи, как при содействии НРК, так и без него. Подобная совместная активность и есть ключ к сплочению, она должна показать, кто реально готов к объединению. НРК находится сейчас на заключительной стадии своего формирования. Принят Устав организации, который будет опубликован после регистрации в Минюсте России. Избраны руководящие органы НРК. Их персональный состав также будет вскоре обнародован. Организация открыта для приёма новых членов из всех регионов России. Созданы несколько региональных отделений, имеется в виду открытие новых. Придаём особое значение их будущей работе. Они должны действовать с учётом культурного своеобразия своих регионов, шире привлекать творческую молодежь и общественность, активно взаимодействовать с государственными организациями. Этим вопросам уделено внимание в Уставе НРК. Процитирую здесь содержание раздела «Цели деятельности Комитета» Устава НРК: Целями деятельности Комитета являются: · постижение, сохранение и популяризация культурного наследия семьи Рерихов (Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рериха, С.Н. Рериха); · консолидация сил государства и общества в деле изучения жизни, деятельности, творческих достижений членов семьи Рерихов, а также сохранения и популяризации их культурного наследия в России и за рубежом, создания на этой базе условий, обеспечивающих всестороннее развитие рериховского культурного движения; · утверждение приоритета культуры в жизни российского общества путём реализации духовно-нравственного, миротворческого, культуроохранного, художественного, философского и научного потенциала наследия семьи Рерихов; · продвижение международных и российских проектов и инициатив, основанных на рериховской концепции культуры, базовых принципах «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» (Пакт Рериха), для сохранения мирового культурного и природного наследия, гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений народов России и мира, утверждения высокой культурно-исторической роли России на международной арене». Таким образом, НРК является открытой российской организацией, готовой как к приёму новых членов, так и к сотрудничеству с другими рериховскими и нерериховскими организациями, разделяющими наши принципиальные позиции и готовыми к уважительному и доброжелательному диалогу. Не должно создаваться неправильное представление о названии нашей организации. Назвав себя Национальным комитетом, мы хотели подчеркнуть, что являемся не международной, а именно российской организацией, открытой для широкого международного сотрудничества. И, конечно, являемся национально российским объединением, работающим на всей территории нашего многонационального государства. Будем рады, если в будущем НРК сможет стать полезным полноправным членом сплочённого на разумной основе и в приемлемом формате российского или международного рериховского движения. Но это, считаю, тема отдельного будущего разговора.