94(2/2018) Вестник НРК Вестник НРК Президент НРК Александр Прохорович ЛОСЮКОВ ответил на несколько вопросов корреспондента информационного интернет-портала «Ревизор.ру». Ниже мы приводим это интервью, в нём речь пойдёт и о затронутых вопросах. НРК – эквивалентный обмен между государством и обществом Корр.: Расскажите, как был создан Национальный рериховский комитет? В каком положении он сейчас находится? А.П. Лосюков: Национальный рериховский комитет (НРК) был создан два года назад и изначально состоял из небольшой группы людей, работавших в Международном центре Рерихов (МЦР), где я в то время был президентом. Они ушли оттуда вместе со мной из-за несогласия с действиями руководящей группы этой общественной организации, имевшей большинство в её правлении. С того времени число членов НРК выросло за счёт вступления в него представителей нескольких московских и региональных рериховских организаций. Сегодня НРК зарегистрирован в Минюсте РФ как юридическое лицо, имеет устав и расширяет список своих членов.

А.П. Лосюков Образование Национального рериховского комитета было мотивировано, в первую очередь, желанием создать конкретную базу для взаимодействия между государством и общественностью, прежде всего рериховской. МЦР, к сожалению, в последние годы настойчиво проводил курс на противостояние с государственными органами, прежде всего с Министерством культуры РФ. Мне представлялось, что это был (и остаётся сейчас) неправильный подход: в нашей стране невозможно чего-то добиться и продвинуть какие-то идеи, находясь в конфликте с государством. Это путь в никуда. Ведь государство обязано строить инфраструктуру жизни общества, способствовать его активной деятельности в интересах страны. Возможно, это не всегда получается, однако конфронтация с управляющей структурой не обещает успеха. Тут надо искать компромиссы, к чему МЦР был совершенно не склонен.

Вникнув в стиль действий коллег, работающих в МЦР с наследием Рерихов, я пришёл к выводу: нужны усилия для того, чтобы сблизить интересы государства и данной общественной группы – рериховского сообщества. Считаю, что если есть проблема, то надо искать пути её решения, конечно же, мирным путём. Поговорил с представителями Министерства культуры, попытался понять их позицию, отношение государства к рериховской среде, разобраться в их взаимных претензиях. И понял, что при разумном движении навстречу друг другу можно найти правильное решение. К сожалению, из-за «твёрдой» позиции руководства МЦР выйти на такое решение не удалось. Пришлось создавать новую организацию, что и было сделано.

Полагаю, что разные мнения имеют право на существование, но для того, чтобы добиться успеха, надо не ставить ультиматумы, а искать зоны совпадения интересов, делать упор на взаимопонимание. Если видеть друг в друге только врагов, договориться никогда не получится. В случае с МЦР и у государства, и у общественной организации были определённые требования друг к другу. Была, на мой взгляд, и возможность найти общий язык. К сожалению, этого не случилось. Конфликт продолжался и привёл к предсказуемому финалу. Государство, долго смотревшее «сквозь пальцы» на многочисленные нарушения законов общественной организацией, привело в конце концов в действие механизм принуждения. Вероятно, стоило это сделать раньше. Скорее можно было бы покончить с тупиковой ситуацией и приступить к продуктивной работе, которую восстанавливает теперь НРК. Пусть это послужит уроком другим общественным организациям, которые надеются, что законы для них не писаны.

Если говорить о задачах, стоящих перед Рериховским комитетом, то они весьма объёмны. Ведь идеи Рерихов сегодня актуальны как никогда: это поддержка культуры, сохранение культурных памятников, того исторического слоя, на котором зиждется и строится любое общество. Люди без уважения к своей истории, без её понимания просто не имеют перспективы. Это задача не только российского измерения, и потому мы видим здесь немалое пространство для взаимодействия российской и зарубежной общественности. Последняя с энтузиазмом приветствует идеи Рерихов, ценит сделанное ими, с интересом относится к их российскому происхождению. Рерихи до сих пор «работают» на подлинный авторитет России. В нынешней международной ситуации, когда российские и иностранные политики и дипломаты испытывают «трудности взаимопонимания», это наш немалый ресурс для поиска зон совпадения интересов с зарубежной общественностью. Надо его использовать.

– Ваше занятие рериховским наследием, вероятно, тесно связано с вашей дипломатической деятельностью? Расскажите о работе в дипломатическом корпусе и местами, где вы сталкивались с наследием Рерихов?

– Более 40 лет я проработал в МИДе и практически всё это время – с «заездами» в США и страны Тихоокеанского региона – занимался Азией, так как по образованию являюсь «специалистом по странам Востока». Наряду с английским изучал персидский и афганский языки, работал в Афганистане, на Филиппинах, в Новой Зеландии, Австралии, Японии. Был заместителем министра иностранных дел по Азии и Тихоокеанскому региону. Занятия культурой, историей и языками стран Азии дали мне очень много. Изучение истории и культуры Индии впервые вывело на творчество семьи Рерихов. Рад, что многие годы спустя привелось ещё ближе познакомиться с жизнью и деятельностью этих наших замечательных соотечественников. Они ведь и стали своего рода первыми российскими дипломатами, заложившими основы тесных официальных дружественных отношений между нашей страной и Индией, которым уже семьдесят лет. Когда я учился в МГИМО, в Азии и в мире в целом разворачивались грандиозные процессы перестройки международной системы взаимоотношений. Рушилась старая колониальная система. Сильный экономический рывок сделали Индия, Япония, Китай, другие страны Азии. Результаты мы видим сегодня – Азия стала совершенно другой за жизнь одного поколения людей. Рерихи предвосхитили такое развитие.

Вообще, при всём уважении к достижениям западной цивилизации сегодня всё яснее становятся видны её недостатки, если не сказать пороки. На этом фоне в нашем обществе явно пробуждается (не первый раз в нашей истории) растущий интерес к Азии, её истории, культуре, религиям, другой – отличной от западной модели жизни и психологии людей. В моей дипломатической жизни «понимание Востока» сыграло неоценимую роль. Кстати, знание Востока совершенно определённо помогало, как это ни странно, находить общий язык с представителями западной культурной традиции. И, конечно же, без знания и понимания Востока, Азии сегодня нельзя адекватно оценивать любые крупные международные проблемы.

Особенно привлекает меня лично в поведении «людей Востока» умение слушать собеседника, уважение к старшим, прививаемое с детства, вежливость, возведённая в закон жизни, уважительное отношение к партнёру по переговорам (хотя бы и показное). Как не хватает этих качеств сегодня политикам, публичным персонам и дипломатам (и российским, и иностранным). Определённо, есть чему нам поучиться у наших восточных соседей. Давайте не забудем и, как правило, о проявляемом на Востоке уважении чужого мнения и стремлении его осмыслить. Извините, что отвлёкся от нашей основной темы. Круглый стол в Государственном музее Рерихов. Выступает А.П. Лосюков Когда я оказался в рериховской среде, то должен был опираться на тот опыт, те знания, которые приобрёл во время службы в МИДе. Вот почему и занялся поиском решения проблем рериховского сообщества, с которыми столкнулся в МЦР, стараясь никого не обидеть, поиском основ для сплочения, взаимопонимания, лучшего отношения друг к другу. Должен сказать, что задача по сложности оказалась не менее головоломной, чем решение дипломатических проблем мирового масштаба.

Мы в НРК стремимся объединить последователей Рерихов общей темой: уважением рериховской философии, приверженностью рериховским миротворческим и культуроохранным идеям, научным осмыслением наследия, оставленного России этой семьёй. Только на этой основе можно создать возможности для работы с более широким кругом общественности. А это необходимо, потому что нельзя замыкаться в рериховском пространстве, оно должно быть открыто для восприятия и понимания многих людей. Если не озаботиться мнением других общественных групп и представителей государства, то можно легко оказаться в закрытом сообществе, превратиться, скажем прямо, в секту или сеть маленьких сект, разбросанных в разных уголках России. А это не сценарий для понимания и успеха идей Рерихов и не формат для поддержки культуры, исторической памяти, исторического наследия – как в нашей стране, так и в мире. Считаю, что поддержать формат общественной работы, предлагаемый НРК, – в интересах государства и общества в целом.

– Но ведь государство недостаточно финансирует рериховское наследие. Николай Константинович оставил множество артефактов, материалов, огромное количество картин во всём мире, много научных работ, малоизвестный институт «Урусвати». Государство должно более серьёзно отнестись к этому, прежде всего финансово поддерживать это движение, иначе оно будет малоэффективным. У нас есть разные организации, в том числе Российское (Русское) историческое общество, в котором состоял когда-то и сам Рерих. Должен быть национальный культурный центр с полным финансированием, который будет заниматься сохранением всего того, что делал Рерих. Однажды сам Рерих в 1903 году сказал так: «Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора светским людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели ещё отвести должное место, что заменит серые будни весёлою, красивою жизнью».

– Я полностью разделяю вашу мысль. Сейчас общественным организациям, особенно небольшого масштаба, живётся в России непросто. И речь тут идёт не только о рериховских группах. У нас сегодня имеют хорошие условия – включая финансовые – крупные общественные организации, такие как Российское историческое, Географическое, Военно-историческое общества, безбедно существующие благодаря использованию так называемого административного ресурса. Они, конечно, делают большую и важную работу. Но есть множество небольших общественных организаций, занятых полезными для общества делами, которые интересуют и волнуют наших сограждан. Они объединяют во много раз больше людей, чем упомянутые три опекаемые государством организации. Последние, как я понимаю, живут в основном за счёт бюджета, который формируется из средств налогоплательщиков, то есть наших с вами. Если мы хотим сплотить общество, занять людей в значительном масштабе полезными для страны и интересными им делами, то нужна, конечно, система поддержки государством деятельности небольших общественных групп. На это не нужны миллиарды, которые нередко тратятся на какие-то грандиозные, но весьма бесперспективные проекты. Возьмите пример проведения в России мирового футбольного первенства. Может быть, сначала научиться играть в футбол, а потом строить футбольные арены по всей стране? Наоборот вряд ли получится.

По-видимому, Рерихи были правы, считая Россию уникальной страной. Но для того, чтобы «особость» России выражалась в благополучии страны, счастье её народа, нужно много работать. Это касается и общественных организаций. Государственная поддержка им, безусловно, нужна. Она не должна быть чрезмерной. Общественным организациям нужно и самим учиться зарабатывать, искать поддержку у меценатов. Уверен, что последних на всех не хватит. Да и случается, что «дарёные средства» не идут на пользу. Так, щедрые даяния мецената развратили МЦР, лишили его способности содержать себя, по существу превратили общественный музей в частный. А привело это к краху и лишению организации местожительства и наследия. Это поучительный пример.

Сегодня крайне необходимы меры по разработке системы поддержки малых и средних общественных организаций, новые формы совместной работы общественности и государства. У всех на слуху термин «общественно-государственное партнёрство». Однако реальных примеров такого взаимодействия общества и государства практически не видно. Учитывая значение культуры в её широком смысле для жизни человеческого общества, считаю, что приоритет в разработке форм общественно-государственного партнёрства должен отдаваться общественным группам, работающим на культуру. Рерихи считали культуру основой человеческого бытия. При низком уровне культуры или её отсутствии нельзя иметь успеха ни в каких областях человеческой деятельности. Можем ли мы сегодня быть удовлетворены состоянием российской культуры? Скорее нет, чем да. Поэтому поддержка государства, в том числе финансовая, общественной активности в этой сфере, безусловно, нужна. Она должна быть дозированной и обеспечивать минимум помощи, необходимой для поддержания жизнедеятельности конкретной организации. Зарабатывать или находить дополнительные деньги на расширение своей деятельности общественные организации должны сами. Соответствующие критерии разработать несложно. Но и деятельность дотируемых организаций должна быть абсолютно транспарентной, понятной обществу и отвечающей всем требованиям закона. Думаю, при таком подходе увеличение господдержки общественным организациям, включая рериховские, не будет сокрушительным ударом по бюджету.

Хотел бы сказать о ситуации, сложившейся сегодня вокруг наследия семьи Рерихов, переданного в Россию С.Н. Рерихом. После серии судебных тяжб, проигранных МЦР, что привело к удалению организации и её общественного музея из арендовавшейся ими территории в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы, государство в лице Министерства культуры приняло решение о создании Государственного музея Рерихов (филиала Музея Востока). В нём объединились две части ранее разобщённой рериховской коллекции, оставленной Рерихами российской общественности. Государство взяло под свою охрану ценные экспонаты, готовится постоянная экспозиция нового музея. Как это у нас водится, средств на это выделено недостаточно. А ведь есть возможность создать прекрасный рериховский музей: материалов и экспонатов для этого предостаточно, в руках государства теперь крупнейшая в мире коллекция работ Николая и Святослава Рерихов, значительный архив семьи.

Рериховская общественность, включая НРК и поддерживающие его организации, приветствовала создание государственного музея. Мы заинтересованы в его успешной работе и продвижении рериховских идей. Общественность в меру своих возможностей помогает работе музея, созданию его экспозиции. Но мы и сами существуем только на небольшие взносы наших членов. Серьёзную работу без дополнительной поддержки развернуть трудно. Выходит, что и музей, и НРК сталкиваются со сходными проблемами. Логично было бы поддержать друг друга. Учитывая, что НРК создан для продвижения в жизнь принципа общественно-государственного партнёрства, поддержанного руководством страны, мы предлагаем создать на базе Музея Рерихов общественно-государственный научно-просветительский музейный комплекс, в рамках которого можно было бы наилучшим образом объединить усилия государства и общественности, имеющих аналогичные цели. Комплекс состоял бы из двух частей: первая – государственный музей, вторая – существующая на этой же территории общественная организация Национальный рериховский комитет (ассоциация нескольких рериховских организаций). Обе части могли бы заключить договор о сотрудничестве, чётко разграничивающий ответственность и права сторон. Государство обеспечивало бы существование музея с его ценной коллекцией. Общественность занималась бы тем, что её интересует, то есть популяризацией и научным осмыслением творчества Рерихов. Подобная структура, на наш взгляд, может послужить неплохим примером действенного объединения общественных и государственных усилий, эквивалентного обмена между государством и обществом, работающим на интересы как государства, так и широкой общественности. Разве не это требуется сегодня? Надеемся, что успешное применение подобной схемы могло бы привести к аналогичным сдвигам в жизни и других российских общественных организаций, больших и малых. Нужна поддержка этой схемы прежде всего в Министерстве культуры РФ и финансовая поддержка такого комплекса государством. Позитивно оценили наше предложение в Госдуме и Совете Федерации, с энтузиазмом поддерживает его значительная часть рериховской общественности.

– Эту институцию исключать нельзя. Сам Николай Рерих, помимо того что создавал произведения искусства, занимался наукой и просветительством, был ещё и гражданином, он вёл общественную деятельность.

– Николай Константинович Рерих был удивительным человеком, который практически в одиночку, без всякой государственной поддержки, исключительно благодаря своему международному авторитету сумел поднять международное движение в защиту культуры и за сохранение мировых культурных ценностей. Разработанные им соответствующие принципы легли в основу действующих ныне Женевских конвенций об охране культурных ценностей.

Он же автор известного Пакта Рериха, предтечи Женевских конвенций. Им создан символ этого Пакта – Знамя мира, на котором изображены три небольших круга, символизирующие настоящее, прошлое и будущее в круге вечности. Рерих предлагал использовать Знамя мира для охраны культурных памятников и организаций, их защиты даже в военное время. Всемерная поддержка культуры должна стать национальной идеей России. Беседу вёл корреспондент информационного интернет-портала «Ревизор.ру»