warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

93(1/2018) От редакции Подготовка к печати журнала «Дельфис» – первого в наступившем 2018 году проходила в январе-феврале, а потому мы открываем его поздравлением коллектива Музея Рерихов и небольшим отчётом Национального рериховского комитета, в котором коротко подведены итоги ушедшего 2017 года и названы важнейшие события, которые будут определять развитие культуры в нашей стране. Новый музей – с Новым годом! Дорогие друзья! Музей Рерихов спешит поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем радости и красоты на новом этапе нашей жизни! Искренне ваш, коллектив музея. Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! Поздравляем вас с наступившим 2018 годом! В уходящем году российская общественность отмечала 100-летний юбилей Великой Октябрьской революции, переосмысливала причины и последствия этого судьбоносного для России и мира события. Рериховцы, люди науки, культуры и искусства, государственные служащие отмечали ряд памятных дат, связанных с жизнью и деятельностью семьи Рерихов: 70 лет со дня ухода из жизни Н.К. Рериха, 115 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха, 70 лет со дня установления российско-индийских дипломатических отношений. Этим событиям была посвящена специальная научная конференция, проведённая Государственным музеем Рерихов совместно с Национальным рериховским комитетом и Ассоциацией исследователей наследия Рерихов. Уходящий год был насыщен значительными, порой драматическими, событиями в мире, в нашей стране и в рериховском движении. Однако сумели проявиться и знаки доброго будущего нашей страны и её великой Культуры. Президент России на заседании Совета по культуре и искусству призвал творческую общественность страны принять – в продолжение реализации Основ государственной культурной политики – непосредственное участие в разработке нового закона о культуре. Реализация этого призыва может стать новым важным структурообразующим актом государства, ведь вопросы культуры имеют, как сказал Президент России, «определяющее значение практически для всей нашей жизни: для экономики, образования, технологического развития, обеспечения суверенитета страны». В области изучения и популяризации рериховского наследия несомненным достижением года стало открытие для широкой публики нового музея, посвящённого Рерихам, – Государственного музея Рерихов (филиала Государственного музея Востока). Несмотря на ряд объективных трудностей, которые музею и поддержавшей его создание общественности предстоит ещё преодолевать в будущем году, состоялось открытие (в декабре. – Ред.) большой уникальной выставки «Николай Рерих. Восхождение». Посетители музея получили возможность познакомиться с собранными из разных музеев России и зарубежья знаковыми полотнами Николая Константиновича, написанными им в разные периоды творчества. Выставка позволяет проследить эволюцию творчества мастера и сфокусировать внимание на его бесценных полотнах. Пожелаем успехов новому музею в предстоящей работе по созданию постоянной экспозиции, которая будет строиться в сотрудничестве с общественностью, радеющей за рериховское наследие и использование идей Рерихов во благо страны и мира. Давайте будем вместе стараться поднять имена наших великих соотечественников на новую высоту, сделать их творчество доступным для ознакомления и понимания ещё большим числом думающих людей, неравнодушных к будущему нашей страны и укреплению Культуры как важнейшей основы эволюции человечества. С самыми тёплыми пожеланиями здоровья душевного и физического вам и вашим близким в 2018 году. До новых добрых встреч! Национальный рериховский комитет