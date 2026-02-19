Новый мир осознанного единства

Два дня встреч, знакомств, обмена мнениями более 4000 человек из 150 стран мира, готовых действовать ради будущего, собрала 20–21 сентября в Центре Международной Торговли в Москве Всемирная Общественная Ассамблея народов мира 2025. Казалось, что мы перенеслись в иную реальность, где нет войн, междоусобиц, различий в языках и миропонимании. Порой казалось, что такого в наше тревожное время не может быть.

Происходило то, «что не делал никто», – так оценил работу организаторов Ассамблеи доктор политических наук А.Ю. Бельяминов – генеральный секретарь Ассамблеи народов мира, команду которой возглавляет доктор политических наук С.К. Смирнова – первый заместитель Генерального секретаря ассамблеи народов мира.

А.Ю. Бельяминов предложил в своём выступлении всем гостям стать полноправными участниками организации. Он сказал: «Мы верим: Новый мир начинается там, где утверждается единство, где ценности выше разногласий, а сотрудничество сильнее соперничества. Новый мир – дело общих усилий. И создаётся он здесь и сейчас – вместе с вами».

Слева: И.С. Дарнева – член Высшего консультативного совета Ассамблеи народов мира (Россия); справа – Е. Райтингер – член Координационного совета Европейской ассоциации «Мир через культуру» (Австрия)

С.П. Дарнев, председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии и Африки

Приветствия конференции прислали: представитель Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигель Анхель Мартинос, Генсекретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Церемония специального гашения конвертов

Заключительным аккордом этого двухдневного торжества стала церемония вручения Всемирной премии общественного признания «За служение отечеству». Её лауреатами стали: Александра Очирова (Россия), Аднан Бадран (Иордания), Рашид Алимов (Таджикистан), Толеген Мухамеджанов (Казахстан), Сабена Йоханнес (Ангола), Игорь Халевинский (Россия), Далбир Сингх (Индия), Бхай Сахиб Мохиндер Сингх Аллуваллия (Великобритания).

А закончилось всё концертной программой. Началась она с молитвы «Отче Наш», которую на древнем арамейском языке прочитала певица из Италии Серена Менарини. Зал встал. И это явилось благословением всем присутствующим. Финальную ноту концерта ролизвёл колокольный перезвон, как призыв к единению и недопустимости войн.

Весь первый день этот многонациональный поток людей растекался по многочисленным аудиториям с красноречивыми названиями: «Ангара», «Байкал», «Нева», «Амур», «Волга», «Енисей», Двина», «Селенга» и другим, чтобы обсудить то, каким должен быть «Новый мир осознанного единства».

Панельная сессия в зале «Ангара»

В центре – Т. Мухамеджанов (Казахстан)

Проведено было семь панельных сессий и более 40 тематических площадок по ключевым направлениям: общественная дипломатия, гуманитарная модернизация, ценности нового мира и духовное единство.

В этих многочисленных залах происходили панельные сессии, в которых обсуждались животрепещущие проблемы современности. Наша команда представителей редакции журнала «Дельфис» – давнишних участников этого миротворческого процесса – состояла из Н.А. Тоотс, В.В. Надёжина и О.Ю. Синичкиной. Мы выбрали для участия панельную сессию, которая проходила в зале «Ангара» и называлась «Духовная культура – пространство формирования смыслов и ценностей».

Слева направо: Н.А. Тоотс, О. Синичкина, Е. Райтингер (Австрия)

Не успев переступить её порог, мы буквально погрузились в объятия друзей-единомышленников из нашей и зарубежных стран. Среди них были Ирина и Святозар Дарневы, Юрий Агешин, Ирина Полякова, Толиген Мухамеджанов (Казахстан), Елена Райтингер (Австрия), Нина Зальцман и Ирина Зельманов (Израиль), а также другие.

Слева направо: И. Дарнева и Н. Тоотс, во втором ряду Е. Райтингер, С. Дарнев и Ю. Агешин

Слева направо: Н. Тоотс, Е. Райтингер, Н. Макаренко, В. Надёжин

Слева направо: И. Зельманов и Н. Зальцман (Израиль), Е. Райтингер, В. Надёжин и Н. Тоотс

На этой сессии главным смыслом выступлений явилось освещение и выявление разных сторон Духовной Культуры как одного из главных аспектов в основе мирного сосуществования, взаимопонимания и культурного диалога людей самых разных национальностей. Гармоничное будущее мира возможно лишь при осознании её необходимости. Только она способна в нашем быстроменяющемся мире сохранять человеческое в человеке. Никакие высочайшие достижения в совершенствовании искусственного интеллекта и робототехники не смогут их поднять на вершины Духа.

Светозар Дарнев – председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Европы и Африки и Ирина Полякова – руководитель Департамента духовной культуры Ассамблеи народов Европы и Африки

Ключевым на этой сессии был текст, который подписали: Юрий Андреевич Агешин, Ирина Степановна Дарнева и Толеген Мухамеджанов (Казахстан). И его мы публикуем далее.

Всего на этой судьбоносной двухдневной встрече работало более 200 журналистов из Евразии, Африки и Латинской Америки.