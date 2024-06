warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

117(1/2024) От редакции Н.К. Рерих и Российское эмигрантское оборонческое движение Бакалдина Е.В., канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник СПбГМИСР В первый день XXIII Международной научно-практической конференции «Рериховское наследие», 9 октября 2023 года, Наталья Александровна Тоотс, журналист, публицист, общественный деятель, главный редактор журнала «Дельфис», лауреат Международной премии Николая Рериха (2008) и Владимир Васильевич Надёжин, заслуженный художник РСФСР, лауреат международной премии имени Николая Рериха (2019) подарили газету «Голос Отечества» (№ 16, июнь 1939 года) со статьёй о Н.К. Рерихе Санкт-Петербургскому государственному музею-институту семьи Рерихов. Фрагмент статьи В. А. Шибаева «Рерих» в газете «Голос Отечества», № 16, июнь 1939 года. С. 4. Собрание СПбГМИСР Этот номер газеты, а также ещё несколько других, Н.А. Тоотс и В.В. Надёжин во время своей поездки в Индию в 1995 году получили в подарок от Урсулы Айхштадт, хранительницы имения Рерихов в Наггаре (долине Кулу). Эти номера газеты «Голос Отечества» хранились в имении Рерихов в Кулу и, как рассказала Урсула, были получены Рерихами в 1939 году и прочитаны ими (на некоторых есть небольшие их отметки карандашом), то есть носят мемориальный характер. Газета «Голос Отечества (“La voix de la Patrie’’), издаваемая в Париже в 1938–1939 годы, являлась органом Российского эмигрантского оборонческого движения (РЭОД), политической организации, созданной инициативной группой российских эмигрантов в феврале 1936 года. Главная идея этой организации состояла в том, что: «Оборонец тот, кто при всех условиях ставит защиту своей Родины выше политических разногласий с властью». Появление организации было вызвано уверенностью её основателей в том, что СССР грозит внешняя опасность. «Оборонцам» противостояли «пораженцы», желавшие смены Советской власти при активном вмешательстве иностранных держав и поражения собственного правительства в войне с внешним противником. В газете публиковалась хроника Российского эмигрантского оборонческого движения ‒ информация о встречах, литературных вечерах, докладах, концертах, балах, проходивших в «Доме Оборонца» (Париж, улица Humblot, дом 10). В нём также располагалась редакция журнала и библиотека, пополнявшаяся, в том числе, современной в те времена советской литературой. По воспоминаниям Б.А. Александровского, все без исключения «оборонцы» были арестованы французскими властями в день объявления войны (2 сентября 1939 года) и помещены в концентрационные лагеря Юго-Западной Франции. Художник, литератор, путешественник, археолог, общественный деятель Николай Константинович Рерих (1874‒1947) поддерживал с Российским эмигрантским оборонческим движением тесные контакты. В год основания общества, в 1936-й, им был написан очерк «Оборона», в котором он говорил: «Защита Родины есть и оборона Культуры <...> Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизречённые красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять». Очерк оканчивается словами: «Поверх всяких Россий, есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь». В начале 1937 года члены Общества эмигрантского оборонческого движения писали Н.К. Рериху: «Многоуважаемый и дорогой Николай Константинович, на исходе нынешнего тревожного года, мы считаем долгом обратиться к Вам с приветствием и благодарностью за ту духовную поддержку, которую Вы оказали и оказываете Оборонческому Движению. В особенности мы были тронуты Вашим посланием, которое было зачитано на нашем общем собрании и в котором выразились Ваши чувства патриота и защитника русской культуры. Именно на этих путях обороны Родины и её культурного достояния мы и мыслим нашу работу и сотрудничество с Вами». Вероятно, речь идёт именно об очерке «Оборона». В Музее Рерихов (филиале Государственного Музея Востока, г. Москва) хранятся поздравительные письма Русского эмигрантского оборонческого движения в Париже и Парижского комитета «Пакт Рериха», адресованные Н.К. Рериху в связи с 50-летним юбилеем его художественной, общественной и культурной деятельности от 1936 и 1937 годов. Н.К. Рерих писал В.Ф. Булгакову, организовавшему Русский культурно-исторический музей близ Праги: «Посылаю Вам мою статью “Чаша Неотпитая”, которая была написана в 1914 году и сейчас с добавлением послана мною в газету Оборонческого Движения. Вы, вероятно, знаете, что Оборонцы выросли в нашем Центре, и мы им оказывали и оказываем всякую моральную поддержку. Поверх всего надо помогать народу Русскому, и именно Вы это соображение вполне поймёте. Народу русскому суждена великая судьба, и все мы, культурные работники, должны принести во имя народа русского наши лучшие познания и опыт, и творчество». В данном письме Н.К. Рериха от 9 ноября 1937 года речь идёт о статье, опубликованной в другом издании Оборонческого движения (Рерих Н.К. Неотпитая чаша (Оборонцам – в укрепление) (24 октября 1937) // Оборонческое движение. Издание Российского эмигрантского оборонческого движения. Париж, 1938. С. 7–8). В подаренном Музею-институту выпуске газеты «Голос Отечества» (№ 16, июнь 1939 год) напечатана статья «Рерих», написанная Владимиром Анатольевичем Шибаевым, подписанная инициалами «В.А.». Владимир Анатольевич Шибаев (1898–1975) – многолетний сотрудник Н.К. Рериха, автор нескольких работ рериховской тематики, с октября 1928 по ноябрь 1939 года – секретарь Н.К. Рериха, заведующий канцелярией и секретарь Гималайского исследовательского института «Урусвати», член Организационного Комитета III Международной конференции Пакта Рериха и Знамени Мира, один из редакторов журнала “Flamma” , с 1939 года жил в Дели, а потом уехал в Англию. В. А. Шибаев и Н. К. Рерих. Фотография 1934 года. Собрание СПбГМИСР Статья «Рерих» посвящена ретроспективному анализу художественного творчества Николая Константиновича Рериха (1874–1947), художника, академика Императорской Академии художеств. Примечательно, что очерк В.А. Шибаева заканчивается словами Н.К. Рериха из его статьи «Оборона» «… мы знаем нашу Родину, мы служим ей и положим силы наши оборонить её на всех её путях». Дар этого издания значительно обогатил собрание Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов, давая возможность представить в экспозиции музея ещё одну страницу деятельности Николая Константиновича Рериха.