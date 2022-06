warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

108(4/2021) От редакции Невосполнимая утрата 16 ноября 2021года, в возрасте 78лет, вследствие болезни, осложнённой Covid-19, ушёл из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации, президент Национального рериховского комитета (НРК) Александр Прохорович ЛОСЮКОВ. Благодарим судьбу, подарившую нам встречу с таким человеком, как он. Каждое заседание Управляющего совета НРК было освещено незабываемым участием нашего президента – его мудростью, тактичностью, умением услышать и понять каждого выступающего. Его дар раскрывать то лучшее, что есть в человеке, присущ только высокодуховным личностям. И это – не от опыта дипломата, а от высоты его прекрасной души. Велика наша скорбь, пока невозможно понять, как нам жить дальше. Но одно останется у нас навсегда – наша память о, Александре Прохоровиче, работе с ним, о том, как вместе шли по непроторённой дороге, но никогда не было сомнений, что тот единственный Путь мы найдём. Александр Прохорович Лосюков 15.11.1943 – 16.11.2021 Александр Прохорович родился 15ноября 1943года в подмосковном Щёлково в семье П.А. Лосюкова (1902–1970), начальника Научно-исследовательского института Военно-воздушных сил СССР, с 1958года генерал-полковника инженерно-технической службы. В 1968 году А.П. Лосюков окончил Московский государственный институт международных отношений и следующие 40лет отдал дипломатической службе в Министерстве иностранных дел СССР, а затем Российской Федерации. В начале карьеры у него были продолжительные зарубежные командировки в Афганистан, США, на Филиппины. С 1992 года в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации он работал в Австралии, Новой Зеландии, Самоа, Тонго, Науру, Вануату, Фиджи, Японии. В 2000–2004 и 2007–2008 годах был заместителем министра иностранных дел, занимался вопросами отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе взаимодействием в рамках Шанхайской организации сотрудничества; возглавлял российскую делегацию на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме на Корейском полуострове. За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу был удостоен почётного звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации» (2003) и награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008).В 2008–2012 годах в государственной корпорации «Роснанотех» занимал должность заместителя генерального директора по международному сотрудничеству и входил в число членов правления «Роснано». В декабре 2012 года Александр Прохорович был приглашён войти в состав Комитета по сохранению наследия Рерихов (Москва), а в феврале 2014 года принял обязанности президента Международного центра Рерихов (МЦР). С этого момента он делал всё возможное, чтобы найти выход из кризисной ситуации, связанной с борьбой за наследие Рерихов между МЦР и Министерством культуры РФ. Продуктивное решение этого вопроса он видел в налаживании устойчивого сотрудничества между МЦР и государственной властью. И целью его должно было стать создание общественно-государственной организации, принявшей на себя заботу о сохранении и популяризации наследия Рерихов. Александром Прохоровичем был написан проект создания такой организации. В сентябре 2015 года он выступил на заседании правления МЦР с программой выхода из кризиса, но его предложения не нашли должной поддержки, в связи с чем Александр Прохорович покинул пост президента МЦР. По прошествии времени становится очевидным, что именно те предложения, озвученные Александром Прохоровичем на правлении МЦР, могли бы вывести эту организацию из системного кризиса, дать новый импульс работе с рериховским наследием. Личные качества Александра Прохоровича, его мужество и ответственность не позволили ему покинуть поле борьбы за сохранение наследия Рерихов. Благодаря его усилиям 26сентября 2015года состоялись общественные слушания в Общественной палате РФ – круглый стол на тему «Вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия Рерихов», где были сформулированы рекомендации по налаживанию общественно-государственного партнёрства в сфере сохранения и популяризации творческого наследия семьи Рерихов. В октябре 2015 года он стал одним из инициаторов создания Национального рериховского комитета (НРК), а также одним из его учредителей и президентом. 15марта 2018года НРК был официально зарегистрирован. Благодаря авторитету и мудрости Александра Прохоровича к работе НРК стали привлекаться известные деятели науки, культуры, представители государственной власти, а также рериховеды и активные участники рериховского культурного движения. Александр Прохорович никогда не претендовал на личное лидерство в рериховском сообществе, но, будучи дальновидным, честным и совестливым человеком, государственным деятелем и дипломатом, он понимал необходимость культурных преобразований в жизни России и мира. Именно в творчестве Рерихов он увидел тот потенциал, который помогает людям в нахождении лучших путей духовного восхождения. Одним своим присутствием Александр Прохорович всегда умел создавать атмосферу доброжелательства, ему были свойственны тактичность и уважение к людям, способность прислушиваться к чужим мнениям и готовность не только щедро делиться своими знаниями, но и с благодарностью учиться лучшему у других, узнавать новое. Всё это не мешало ему твёрдо отстаивать свои принципиальные позиции, добиваться правды и зачастую идти наперекор навязываемым суждениям и обстоятельствам. В нём гармонично сочетались огромный опыт, интеллект, душевные достоинства. И, конечно, его конструктивная, стабилизирующая, цементирующая роль в рериховском движении была поистине неоценимой… Лучшей памятью об Александре Прохоровиче станет продолжение начатой им культурной работы вНРК.Пусть же состоится всё то, чему было положено прекрасное начало! Из некрологов членов Управляющего совета НРК и сотрудников Благотворительного фонда и редакции журнала «Дельфис»: В.Э. Жигота, В.Г. Буданав, И.А. Герасимова, М.Н. Чирятьев, А.М. Шустова, Е.В. Турлей, Н.А. Тоотс, В.В. Надёжин Дорогие друзья! Александр Прохорович был действительно исключительным человеком в нашем сообществе. Мудрым, терпеливым, чутким, высококультурным. Он объединил нас, он спас Рериховское движение от полного распада. Были бы услышаны его предупреждения изначально, мог бы избежать многих разрушительных последствий МЦР. Он проявил мужество, создав и возглавив Рериховский национальный комитет и своим высоким общественным авторитетом укрепив его положение. Мне очень больно, что Александр Прохорович ушёл из жизни. Мы потеряли сильную опору, преданного друга, дальновидного руководителя. Соболезную родным и близким, и всем, кто переживает его уход. Пусть сопровождает его в Высшем Мире наша признательность и любовь. г. Бушети, Грузия Ш.А. Амонашвили, академик РАО Дорогие друзья! Продолжительная болезнь унесла из жизни государственного и общественного деятеля, внёсшего существенный вклад в историю и достижения российской дипломатии, а также в дело распространения и воплощения в жизнь культурных, научных, миротворческих и гуманистических идей семьи Рерихов. Коллектив Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов выражает глубокое соболезнование родным и близким, а также коллективу Национального рериховского комитета в связи с кончиной Александра Прохоровича Лосюкова <…> Под его руководством и при участии известных учёных, культурных деятелей, дипломатов и исследователей творчества Рерихов, в 2015 году была создана межрегиональная общественная организация Национальный рериховский комитет (НРК), которая получила статус юридического лица весной 2018 года. Благодаря Александру Прохоровичу сложились хорошие дружеские и деловые отношения НРК с Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов. В 2019 году был подписан Договор о сотрудничестве. Александр Прохорович неоднократно посещал музей-институт, принимал участие в организованных им круглых столах, конференциях и встречах с сотрудниками. Светлая память выдающемуся дипломату и самоотверженному общественному деятелю, который трудился во имя лучшего будущего нашей Родины. Санкт-Петербург Коллектив Музея-института семьи Рерихов Дорогие друзья! Примите, пожалуйста, наше самое искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Александра Прохоровича Лосюкова. В последние годы он был одной из самых заметных и действительно основных фигур рериховского движения в России. Главной заслугой Александра Прохоровича в этой сфере нам видится то, что его продуманная приверженность консолидации ценящих наследие семьи Рерихов деятелей науки и культуры вне всякой погони за их количеством привела к формированию и становлению, пожалуй, единственной в стране по-настоящему серьёзной общественной рериховской организации, которая ведёт большую работу по творческому освоению этого наследия, заботится о его судьбе в России и обладает при этом достаточным весом в глазах общественности и государства. В той исключительно тяжёлой и непростой ситуации, которую создала активная деятельность скандально известного Международного центра Рерихов, именно Александр Прохорович стал тем лидером, который смог объединить оставившие эту организацию здоровые силы, привлечь к работе прежде разрозненных исследователей и общественных деятелей, выстроить сотрудничество с заинтересованными учреждениями науки и культуры, а также государственными структурами. В любом, самом трудном, положении он удивительным образом находил самое мудрое, взвешенное и обоснованное решение, в верности которого умел убедить и остальных. В развёрнутой под его руководством деятельности НРК обращают на себя внимание подлинно рериховедческие конференции, научные семинары и постоянный диалог с государством, в том числе через организацию слушаний в Общественной палате РФ. Желаем вам успехов в деле продолжения заданной им линии движения и развития заложенных под его руководством основ. г. Нью-Йорк (США) Сотрудники Музея Николая Рериха Дорогие друзья, Если можете, передайте самые сердечные соболезнование родным от имени Рериховского Общества Литвы. Непостижимая потеря! Мы все скорбим утрате Александра Прохоровича Лосюкова. Лучшей памятью об Александре Прохоровиче станет продолжение начатой им культурной работы Национального рериховского комитета, и пусть состоится то, чему было положено прекрасное начало! Примите наши искренние соболезнования! Саулюс Мартусявичюс Председатель Рериховского общества Литвы <…> Как он много сделал, вникнув в ситуацию, и утверждая правду. Вроде, со стороны вошёл, но не случайно и честно. Работал насколько хватало сил. Если бы не он, то и другие не осмелились выступить. Его подход был настолько перспективен и важен для страны! Пусть добрая память и наша благодарность сопровождает его в Свет!!! И в ту жизнь, которая откроется ему во всей полноте и красоте! Заслужил! С любовью, мы все... Сегодня день Знамени Мира, а случайностей не бывает. Пусть этот Знак укроет его стремительный подъём! Нина Зальцман, руководитель Израильского общества Живой Этики Светлой памяти А.П. Лосюкова Перешёл в мир иной Александр Прохорович Лосюков. Перешёл в солидном возрасте. Но многое даже при взгляде со стороны подсказывало, что если бы не болезнь, то его ждала активная деятельность на широком поле Культуры. Много лет проработав на дипломатическом поприще во имя и славы государства, Александр Прохорович сумел перестроиться функционально и занял одно из ведущих мест в Рериховском движении. У меня не было с ним личных встреч, так же как не приходилось и принимать участия в работе Национального рериховского комитета (НРК), который он возглавлял, но всегда не покидала уверенность, что именно Александр Прохорович был скрепом, уравновешивающим отдельные части НРК. И такое ощущение возникало даже при отсутствии информации о вкладе его в каждое конкретное дело. Думается, что НРК только временно осиротел, ибо его покинул некий символ. Но пример равновесия и дипломатической тонкости, проявленный Александром Прохоровичем, не исчезает, в этом есть гарантия того, что НРК выйдет на новый этап творческой жизни. Светлая память видному деятелю Рериховского движения Александру Прохоровичу Лосюкову! Санкт-Петербург О.Н. Чеглаков, Руководитель общества «Зов к Культуре» Свои соболезнования прислали: Н. Тетюгина, А. Салычев, Л. Комарова, Н. Макаренко, С. Ключников, Н. Бикалова, Е. Аксёнова, И. Головань, О.А.Ольховая, А. Закарая, Г. Зайцева и многие другие.