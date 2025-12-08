Неизвестная Карелия: по рекам Мурашева и Гридина в Белое море

Зеркальная гладь карельского озёра

Карелия находится в северо-западной части России и является уникальным регионом по своей природе, истории и культуре. Её называют «Краем озёр» не просто так, на её территории насчитывается свыше 61 000 озер, 27 000 рек и 29 водохранилищ.

Путешествовали семьёй – двое взрослых и двое детей. Запланировали отправиться в организованное путешествие по рекам Мурашева и Гридина к Белому морю в начале лета. Погода в это время умеренно тёплая, но с большой вероятностью дождей. Подготовка началась заранее. Надо было собрать не только рюкзаки с необходимыми вещами, но и позаботиться о специальной утеплённой непромокаемой одежде. Мы готовились быть участниками сплава на байдарках в местах, где шансы встретить других людей ничтожно малы. Да, комары и мошки здесь в начале июня достаточно активны.

Белые ночи в Карелии

Спустя месяц, сейчас в комфортных городских условиях вспоминаются эмоции, которыми мы были полны перед поездкой. Уверенности в собственных силах было достаточно, так как имелся большой опыт водных путешествий. Думали о детях, один из которых толком ещё не умел плавать. Конечно, могли возникнуть трудности. Но разве имеешь право повернуть назад, когда с тобой целая группа? Заряженные энтузиазмом, мы отправились в путь.

Как раз накануне, самому младшему путешественнику исполнилось десять лет. Как и положено, в поезде Москва — Мурманск, событие было отмечено тортом! Спустя сутки, около двенадцати ночи, мы прибыли на станцию Амбарный. И о чудо! Небо светлое! В Карелии в это время белые ночи, которые продолжаются с конца мая до середины июля. Солнце в этот период заходит не полностью, и сумерки длятся всю ночь, создавая эффект дневного освещения.

Сумерки в Карелии

Нас встретила главный инструктор Мария. Обнялись. Сколько времени прошло с последней встречи! Многие участники путешествуют с Марией ежегодно. Она зарекомендовала себя, как надёжный уверенный проводник по неизведанным просторам нашей родной земли.

Остаток ночи вчетвером мы провели в наспех установленной палатке. Тесно правда, но тепло и не в обиде! Мы ожидали остальных участников, которые должны были к нам присоединиться утром.

Всё время моросил дождь. Палатка намокла и стала пропускать влагу. Я решила встретить утро, осмотрев окрестности посёлка. Амбарный расположен в 43 км от районного центра Лоухи Республики Карелия. На первый взгляд ничего примечательного. Автовокзал и жилые деревянные домики, размытые дороги. В посёлке проживает около 600 человек. Своё первое упоминание ведёт с 1913 года, когда началась стройка Мурманской железной дороги. Карельское название поселка Амбарный##[1] На самом деле это тихое место в окружении красивейших лесов и всевозможных водоёмов.

Наконец, все в сборе! Нас 21 человек – восемнадцать участников и три инструктора. Грузим вещи в машину «Шишигу» и отправляемся в путь, к озеру Масельга! «Шишига» – так в простонародье называют ГАЗ-66 и совсем неспроста. В мифологии славян «шишига» – дух болот, который водит путников кругами в лесу. Так же это название прижилось из-за созвучия слов «шестьдесят шесть» и «шишига». Машина уникальна и способна проходить по самым труднодоступным местам и по бездорожью.

Погрузка в «Шишигу»

Ещё немного, и мы уже на месте! На костре готов горячий завтрак. Познакомились. Каждый рассказал немного о себе и поделился ожиданиями от предстоящей поездки. Участники сплава – люди самых разных возрастов, взглядов и профессий, самой разной физической подготовки. Как мне показалось, нас всех объединяло стремление к прекрасному, позитивный настрой и готовность к преодолению препятствий.

Проходим инструктаж

Мы прошли инструктаж по использованию и управлению 2-местной надувной байдаркой Ватерфлай.

На старте

Упаковали вещи в гермомешки, погрузились, и вот, мы уже на воде. Гладь воды озера отражает в себе отважных путешественников!

Наш маршрут общей протяжённостью 75 км с общим падением высоты 67 м. Мы начинаем свой путь от озера Масельга по протокам в Панозеро, через озеро Пиземское в озеро Мурашево, где берёт своё начало одноимённая река Мурашева. На её протяжённости в 20 км встретилось множество порогов, перекатов и шивер##[2]. Через красивейшее озеро Позенское, из которого берёт своё начало река Гридина, протяжённостью 8 км к Белому морю.

Участницы сплава, Мария и Алиса, проходят пороги

Сплав на байдарках насколько интересен, настолько требует большой внимательности и собранности от участников. Под руководством опытных инструкторов мы научились проходить пороги и шиверы. В этом году снега было мало, соответственно воды было недостаточно для лёгкого маршрута. Камни, которые должны были быть под водой, приходилось проходить буквально всеми частями тела. В некоторых местах байдарки перетаскивали вручную по суше. Вся наша группа полностью доверяла руководителям: Марии – опытному инструктору, Кириллу и Полине, которым приходилось расчищать на воде непроходимые места от деревьев, страховать на сложных порогах и спасать вещи после переворачивания лодок.

Завалы на реке

Отдых на воде

Юные участники сплава наравне со взрослыми показали свою выдержку, выносливость и мужество. Наше путешествие – это, прежде всего, путь преодоления себя. Когда на первое место выходят вещи не актуальные для городских условий. Были ситуации, когда у взрослых сдавали нервы. Но надо отдать должное всей группе. В каждом чувствовалась поддержка, живое участие и готовность прийти на помощь. Равнодушных здесь быть просто не могло.

На стоянке «Скала Лунный камень»

За семь дней путешествия у нас было две стоянки-днёвки, когда мы целый день до следующего утра стояли лагерем на месте и никуда не двигались. Одна такая стоянка у нас была в конце третьего дня на реке Мурашева в живописном месте «скала Лунный камень». Мы приводили наши вещи в порядок, сушились, отдыхали, ловили рыбу, складывали из камней походную баню, а потом дружно в ней парились.

«Лунный камень»

Рыбалка в Карелии – это одно удовольствие! Запомнилось обилие рыбы – плотва, щука, окунь. Поклёвки шли одна за другой. Забрасываешь удочку, вытаскиваешь, на ней уже бьётся серебристая плотвичка. Рыбаки со стажем, конечно, ловили на блесну хищных щук. А затем жарили в сковородках на костре и запекали в фольге на углях.

Очередной кулинарный шедевр готов!

А вообще, наша пища, несмотря на спартанские условия, была самая разнообразная. Каждый день дежурные помогали инструкторам готовить. В котелке на живом огне каши, супы, вторые блюда, как из ресторана. Каждый приём пищи был не похож на предыдущий. Мы совмещали путешествие в самом сердце Карелии с походным гастротуром!

Погодные условия были переменчивы. Иногда дождь и ветер, когда с трудом переплываешь водное пространство от одного берега до другого. Думаешь, что сил уже не остаётся, но ты заряжен командным духом, духом опытных инструкторов, энергией партнёра по байдарке и преодолеваешь любые препятствия. Ты не имеешь права остановиться. Только вперёд! То тихая и безветренная погода, когда светит яркое летнее солнце и кажется, что байдарка сама скользит по чистой глади реки. Вода в реках холодная, тёмная, но в то же время прозрачная. По берегам красивые скалы, невысокие деревья, встречаются могучие ели и сосны, которые издалека напоминают причудливые пальмы. Удалось увидеть жилища бобров – хатки. Они представляют собой островки из хвороста и тины высотой до 3 м, диаметр иногда может достигать 10 м. Вход в такие сооружения под водой, что обеспечивает дополнительную безопасность и защиту от хищников.

Хатка бобров

К концу пятого дня путешествия вторая заключительная стоянка была на берегу Белого моря, на большой красивой поляне Гридинской губы в окружении скал и больших валунов.

На берегу Белого моря

До берега шли пешком по каменистому дну моря. Что удивительно, так это меняющийся вкус воды. Пресная речная переходит в солоноватую морскую. Байдарки тянули за собой, а потом затаскивали их на берег. На утро, как по волшебству, море было уже у берега – ночной прилив. После завтрака желающие поехали осматривать близлежащие острова и луды##[3] Белого моря.

На островах мы вплотную познакомились с местной богатой и разнообразной флорой и фауной. На песке в водорослях видели симпатичную морскую звезду.

Каменные луды

Морская звезда

Как только мы ступили на береговые камни, нас встретили криками чайки и гагары. В этих местах нога человека ступает достаточно редко. Многие птицы, гнездящиеся на побережье, и растения занесены в Красную книгу. Пернатые были напуганы, прямо на камнях были расположены их гнёзда. Ходили осторожно, смотря под ноги. В гнёздах, в тёплом гагачьем пуху лежали по два-три зеленоватых яйца в мелкую крапинку.

Гагачье гнездо

Так же нам посчастливилось увидеть птенцов гагары. Малыши были покрыты густым тёмно-серым пухом. Удалось сделать несколько удачных снимков.

Птенец гагары

На островах встречались места, покрытые мхами и лишайниками, Карельским ягелем. Плотный ковёр образует заячья трава – Карельский очиток. Ступаешь – точно по мягкой перине. На встречу тёплому солнышку раскрыла свои цветы северная «царская ягода» – морошка. В древности её называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный стражник». Пахучий багульник раскинул свои вечнозелёные ветви. Прошлогодние ягоды чёрной водяники украшают каменистые берега. Так же эта ягода известна под названием шикша и вороника.

Природа Карелии. Карельский очиток

Любуясь необъятными просторами нашей земли, понимаешь, что всё это наше богатство, которое мы должны сохранить для будущих поколений в своей девственной первозданности. Испытываешь радостные, тёплые чувства. Как будто уже здесь бывала когда-то.

В последний седьмой день приплыли на нас посмотреть морские обитатели. Мы видели их издалека. Возможно, это были тюлени или морские котики.

После отлива берег покрывают морские водоросли – ламинария и «морской виноград». К их стеблям цепко прикреплены моллюски. Нам повезло, и мы собрали целый пакет мидий. Запомнился ужин с мидиями и свежей треской, наловленной нашими смелыми участницами Алисой и Марией.

Ужин с мидиями и треской

Познакомились со старинным поморским селом Гридино, в котором сохранилась церковь Николая Чудотворца, построенная в середине XIX века.

Посетили местный продуктовый магазин. Наше путешествие подошло к концу. Мы успели подружиться, сплотить отличную команду. Думаю, вместе нам любое приключение по плечу!

Наша команда

Собрали вещи и вот, мы опять погрузились в машины в обратный путь на станцию Энгозеро. Посёлок Энгозеро находится на берегу одноимённого озера в Лоухском районе республики Карелия. Расположились на вокзале, каждый в ожидании своего поезда. Заключительными были слова нашего проводника Марии: «Поход таким замечательным и неповторимым делают сами люди, и каждый раз он уникальный по-своему!» Звучит музыка и два наших участника Наталья и Владимир исполняют танго. После, конечно, трогательные прощания и пожелания новых встреч!

Благодарим за организацию тура «Клуб Приключений», инструкторов Марию Китаеву, Кирилла Жаркова, Полину Микрюкову, а также всех участников нашей дружной команды!!!

Фотографии Владимира Зайцева и

участников сплава