99(3/2019) Человек и время Миф о лени, невежестве и даже бесталанности русского народа в течение многих времён пропагандировался на Западе. К сожалению, и в России часть либеральной интеллигенции, причислявшая себя к гражданам нашей страны, поддерживала эти представления. В предлагаемой статье на основе истории научных открытий и технических достижений показаны неистощимое трудолюбие, глубокие знания, могущество интеллекта и высокая духовность нашего народа. На тернистых путях российской науки Малов И.Ф., доктор физико-математических наук Per aspera ad astra ( Через тернии к звёздам ) В течение многих веков на Западе бытовало мнение о дикости, невежестве, лени и неспособности русского народа на какие-либо творческие свершения. Эти представления начали распространяться ещё с первых посещений Русского государства западными путешественниками. И в настоящее время в западной медийной среде пропагандируются мифы об отсталости нашего народа, с иезуитской радостью подхватываемые некоторыми представителями российской либеральной, называющей себя творческой, интеллигенции. Истории зарождения и распространения таких мифов и их развенчанию посвящён трёхтомник В.Р. Мединского «Мифы о России», в котором на фактическом, основанном на документах материале показана несуразность и лживость таких враждебных нашей стране веяний. Этот труд следует прочитать всем, кто слепо верит западной пропаганде и её сторонникам в России. Здесь мы коснёмся только зарождения науки и техники на Руси и её развития в нашей стране. Начнём с медицины. С древнейших времён ведьмы и знахари применяли богатые возможности русской природы для поддержания здоровья людей и животных. Многие использовавшиеся ими средства и рецепты составили основу народной медицины последующих периодов. В медицинской практике волхвов были элементы настоящей интуиции и здравого рассудка, учёт духовных и психологических особенностей тех, кому они помогали. Свои знания и умения они передавали устно детям и ученикам. Первый сохранившийся письменный источник относится к 1073 году в «Изборнике Святослава». Там по месяцам изложены различные медико-гигиенические требования. Изборник Святослава, 1073 г. Обширные связи Киевского государства с Византией и Францией, Англией и Германией, Венгрией и Швецией, Норвегией и Польшей привели к тому, что в библиотеках киевских князей появились книги из Византии и Западной Европы, а отец Владимира Мономаха владел, например, пятью иностранными языками. Общение с другими народами обогащало знания о поддержании здоровья человека и животных. Так, Евпраксия Мстиславна – внучка Владимира Мономаха в первой половине XII века изучала в Царьграде труды Гиппократа и Галена. Она составила лечебник «Мази», в котором рассказывалось о гигиене тела, влиянии климата на организм, сне, банях, гигиене матери и ребёнка, питании, различных болезнях и лечении ран. В Древней Руси в ходу были медицинские трактаты на греческом языке. В XV веке, например, в Кирилло-Белозерском монастыре настоятелем Кириллом была переписана рукопись «Галинова на Ипократа» (комментарий Галена), в которой описывались строение человеческого тела, болезни, давались гигиенические советы. В 1534 году врач Булев перевёл с немецкого книги «Вертограды» – медицинскую энциклопедию с разнообразными сведениями по медицине, биологии, фармакологии, минералогии. В 1538-м вышел «Травник воеводы Бутурлина», в котором были собраны сведения на основе переводов с немецкого и польского языков. С открытием медицинской школы в Москве в 1654 году появились специальные медицинские трактаты – учебники, в частности книги «О болезнях детячьих», «Помогание жёнкам в рожении», сборники по санитарии и гигиене. В 1658 году Е. Славинецкий перевёл семь книг труда А. Везалия «О строении человеческого тела». Николай Иванович Пирогов (1810–1881) В более поздние времена Россия дала миру целый ряд выдающихся учёных-медиков. Так, в XIX веке Николай Иванович Пирогов стал основоположником русской военно-полевой хирургии и русской школы анестезии. Одним из первых врачей, кто заложил основы педиатрии, был Степан Фомич Хотовицкий. В 1847 году был опубликован его фундаментальный труд «Педиятрика», который стал первым руководством по педиатрии в России. Русский врач-терапевт Сергей Петрович Боткин создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Одним из основоположников естественно-научного направления в психологии был физиолог Иван Михайлович Сеченов. Степан Фомич Хотовицкий (1794–1885) Сергей Петрович Боткин (1832–1889) Российский биолог и патолог, один из пионеров сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии и иммунологии, Илья Ильич Мечников вместе с Н.Ф. Гамалеей основал в 1886 году первую в России бактериологическую станцию, создал теорию происхождения многоклеточных организмов, работал над проблемой старения. За свои труды Мечников получил в 1908 году Нобелевскую премию. Иван Михайловч Сеченов (1829–1905) Русский и советский физиолог Иван Петрович Павлов создал науку о высшей нервной деятельности. В 1904 году он получил Нобелевскую премию «за работу по физиологии пищеварения». Иван Петрович Павлов (1849–1936) В советские годы большую роль в развитии медицинской науки сыграл Николай Александрович Семашко, возглавлявший Наркомздрав до 1930 года. Под его руководством в условиях иностранной военной интервенции и Гражданской войны и в последующие годы были заложены теоретические и организационные основы советского здравоохранения, развивалась система охраны материнства и младенчества, санаторно-курортного поддержания здоровья людей, перестроена система высшего медицинского образования. Александр Александрович Богданов (1873–1928) Одним из подвижников советской медицинской науки был Александр Александрович Богданов, личность незаурядная и многогранная, как и многие другие русские учёные и изобретатели. С 1921 года, отойдя от политической деятельности, он целиком посвятил себя научным исследованиям, главным образом в области геронтологии и гематологии. Ещё в 1908 году в своём романе «Красная звезда» он описал метод обменного переливания крови и сформулировал свои взгляды на функцию крови как главного организующего посредника, обеспечивающего жизнеспособность организма. Богданов впервые указал на огромное социально-медицинское значение переливания крови. Совместно с другими врачами-энтузиастами он приступил к опытам с обменными переливаниями крови на самом себе и своих близких. В 1925 году А.А. Богданов представил в Наркомздрав проект создания Института переливания крови, который был одобрен в ЦК ВКП(б). В марте 1926-го Наркомздрав РСФСР издал приказ за подписью Н.А. Семашко об организации такого института, чьим директором и был назначен А.А. Богданов. В мае 1926 года произведена первая успешная операция по переливанию крови, а уже к апрелю 1928-го число таких операций составляло около 400. Жизнь Александра Александровича Богданова была столь же необычна, как и его трагическая смерть на посту директора и научного руководителя института. Будучи убеждённым пропагандистом переливания крови, он сделал себе 11 переливаний, пять из которых были объёмом по 900 мл. Поначалу он переносил эти операции без каких-либо реакций, а эффект отмечался им как вполне удовлетворительный. Двенадцатое переливание крови оказалось для Александра Александровича роковым. Через три часа после переливания у него началась тяжёлая трансфузионная реакция. До последних минут жизни он, превозмогая недуг, проводил самонаблюдение и записывал симптомы болезни, отказываясь в интересах науки от врачебной помощи. Подлинное его мужество и стойкость нашли отражение в анналах драматической медицины наряду с научными подвигами других исследователей, пострадавших в результате экспериментов, ценой своей жизни доказывавших правоту своих идей. В дальнейшем переливание крови стало обычной процедурой в медицинской практике и спасло жизнь многим тысячам человек. Одно лишь перечисление направлений в российской медицине свидетельствует об огромном вкладе отечественной медицины в мировую. История геологических знаний на Руси непосредственно связана с возникновением и развитием ремесленного производства, во многом зависевшего от добычи и разработки полезных ископаемых. Так, ещё докиевская металлургия основывалась на местных сырьевых базах – болотной, озёрной, дерновой и луговой рудах, содержащих от 18 до 40% железа. Более древние гончарство и строительное дело (при изготовлении кирпича), стеклоделие нуждались в разработке различных сортов глины и песка. Древнерусскими мастерами использовались такие разнообразные приёмы в металлургии, кузнечном и ювелирном деле, как механическая и термическая обработка, воронение, проковка, сварка, цементация, отливка украшений и колоколов, травление, золочение, пайка и другие. В операциях пайки в качестве припоя на Руси пользовались нашатырём, жжёным мылом, смолой. В раннем Средневековье (IX–XIII вв.) Русь прошла те же этапы развития технической мысли, что и страны Западной Европы. Этот период характеризуется использованием колёс и шарниров, ползунов и клиньев, коромысловых инструментов, повозок и подъёмных механизмов, в которых применялись блоки и вороты. При раскопках в Новгороде часто находят остатки грузоподъёмных механизмов. О специальном типе мостов, перебрасывавшихся через рвы, а затем, в случае опасности, убиравшихся, упоминается в письменных источниках Пскова и Новгорода. Появление в Москве и Новгороде часов указывает на знакомство русских мастеров с системой зубчатых колёс. Развивались кузнечное дело, изготовление орудий, чеканка монеты, устройство труб для добычи соли, действовавших при помощи поршневого насоса, составление известкового грунта для стенной живописи. В XV веке в связи с необходимостью описания и измерения земель в целях податного обложения приобретали практическое значение руководства по арифметике и геометрии. Летописцы проявляли большой интерес к астрономическим явлениям (описывали кометы, солнечные затмения). Начали появляться специальные астрономические трактаты «О широте и долготе земной», «О стадиях и поприщах», «О расстоянии между небом и землёй» и т. д. К моменту принятия христианства русские были уже знакомы с использованием десятичной системы исчисления в пределах от 1 до 10 000, а также с некоторыми простейшими дробями вроде 1/3, 1/5, 1/7. К ХII веку исчисление распространилось до 10 000 000. Хронологические вычисления зависели от определённого знания математики. Церковь была заинтересована в развитии математических исследований для пасхальных вычислений, которые необходимо было делать заранее. В своей работе о хронологических и пасхальных вычислениях «Наука знания о числах всех годов» (1134 г.) новгородский монах Кирик довёл подразделения до единицы седьмого разряда, то есть до дроби 1/78125. В русских летописях астрономические данные оказывались очень точными. Большую роль в появлении новых научных и технических сведений сыграли многочисленные русские путешественники. Отметим лишь новгородца Стефана, описавшего развитие ремёсел, строительную технику и свойства мрамора при посещении Феррары и Флоренции, и Даниила Киевского, в своём «Хождении в Палестину» давшего не только описание христианских святынь, но и быта мусульман и христиан, а также их земледелия, скотоводства, садоводства и рыболовства. Тверской купец Афанасий Никитин совершил в 1466 году путешествие в Индию. Он оставил интересные, яркие описания собственных наблюдений Индии и Ирана, а также на основании расспросов, касающихся Цейлона, Китая и других стран. В записках Афанасия Никитина чувствуется свойственное русскому человеку глубокое уважение к культуре других народов. Русские книжники знали об античных писателях и философах. Автор «Жития» Дмитрия Донского был знаком с идеями Пифагора и Платона; архиепископ Вассиан Рыло – с идеями Демокрита, сборник «Пчела» содержал изречения из произведений Плутарха, Менандра, Аристотеля и Эпикура. На стенах и воротах Успенского и Благовещенского соборов Московского Кремля изображены Гомер, Платон, Фукидид, Диоген и Аристотель. Славяне Киевской Руси переняли систему пашенного земледелия. Знание почвенных и погодных условий произрастания злаковых определили выбор в лесной зоне озимой ржи, овса, ячменя и яровой пшеницы, а на южнорусских землях – проса. Вспомогательную роль в хозяйстве играло огородничество и садоводство. Семена тыквы, огурцов, яблок обнаружены в культурных слоях Москвы XIV–XV веков. В XVII веке появляются Аптекарские сады, в которых произрастали всевозможные травы. Первая сельскохозяйственная «Книга глаголемая Назиратель сиречь Уряд домовных детель» (XVI в.) давала советы по возделыванию пашни, огорода, сада, виноградника, выращиванию злаковых, применению удобрений. В докиевской Руси животноводством занимались племена Приднепровья, дьяковские, городецкой культуры. Лошадь упоминается в древнерусских летописях чаще, чем любое другое животное, так как была единственным средством при передвижении посуху: в далёких военных походах, в торговых путешествиях, в земледелии. Во все времена года использовалась она как тягловая сила. Охота, рыболовство, бортничество – традиционные виды занятий большинства племён докиевской Руси. Законодательное регулирование охоты как вида занятий отражено в «Русской правде». По литературе и археологическим раскопкам можно проследить многообразие охотничьих приспособлений, доказывавших знание повадок, биологического цикла и особенностей диких животных. Рыболовство, как наиболее традиционный промысел славян, включало практически все виды рыб, существовавших тогда, и было распространено повсеместно, о чём свидетельствуют многочисленные находки крючков, тройников, блёсен, острог, грузил, поплавков, гарпунов. Массовый лов производился сетями. Одновременно проводился и промысел жемчуга в ходе добычи в русских реках Севера ракушек-жемчужниц. В XVII веке Строгановы в Сольвычегодске попытались акклиматизировать и искусственно разводить ракушки-жемчужницы. Бортничество (пчеловодство) как определённая система древнейшего промысла появилось в X веке и было развито повсеместно. Специально подготовленные деревья (или колоды) с дуплами (лётками) назывались «бортями». Важное значение данного промысла подтверждается упоминанием его в числе имущества, завещаемого наследникам; оформлением в форме дани населения князю; регламентацией степени наказания и штрафов за воровство и разорение бортей в «Русской правде». С образованием Российского централизованного государства намечаются пути освоения новых земель на Востоке – в Сибири. Изобилие рыбы, зверя, птицы, разнообразие флоры нашло своё отражение в описании Н. Спафария и «травниках». В связи с необходимостью снабжения русских поселенцев в Сибири своим зерном проводились опыты по выращиванию в местных условиях ярового ячменя, овса, проса, гречихи, гороха, конопли, капусты, репы, огурцов. Расширение торговых и дипломатических связей с другими странами, освоение Сибири и Севера позволяли основывать зверинцы и расширять уже существующие. Русские хорошо знали повадки животных и птиц, об этом свидетельствуют точные замечания о животных в «Поучении» Владимира Мономаха, а также в «Слове о полку Игореве». Первая история Руси – «Повесть временных лет» – исследование и географическое, и историческое. В ней даются чрезвычайно точные географические данные. Понимание русскими важности достоверной информации в географических исследованиях демонстрирует измерение князем Глебом в 1068 году глубины Керченского пролива. В русских летописях уделяется внимание как зарубежной, так и отечественной географии. В «Повести временных лет» излагаются сведения о Балканском полуострове и Ближнем Востоке, побережье Западной Европы и Средиземного моря, нижнем течении Нила и Каспийского моря, перечисляются все славянские племена Восточной Европы и топографические признаки этих районов – реки, озёра, горы. Это – Днепр, Днестр, Двина, Буг, Волга, Шексна, Ока; озёра – Нево (Ладожское), Белое, Ильмень, Переяславское. Сообщается о 70 жерлах Волги, которая впадает в Хвалынское (Каспийское) море. Хорошо владеет географией своей страны и автор «Слова о полку Игореве», сообщая о «крае поля Половецкого» (степях), Доне, реках Суле, Волге, Двине, Донце, Корсуни, Тмутаракани, венграх, немцах, венецианцах, греках, моравах, литве, ятвягах. Ранняя новгородская колонизация, в которой принимали участие все слои населения, достигла побережья Ледовитого океана и земель Урала. Поэтому новгородские берестяные грамоты XI–XIV веков упоминают район Онежского озера и северных морей, Югру и Карельский перешеек и т. д. К концу XIV века русские были уже знакомы с обширными районами, прилегающими к Белому, Баренцеву и Карскому морям; проникали за Урал и Обь. В северо-западном направлении Карелия и Кольский полуостров были уже включены в сферу влияния Новгорода, который собирал здесь дань с саамов. Морские походы поморов способствовали открытию Новой Земли к началу XII века. Судя по иностранным источникам, в конце XV века остров Новая Земля был обитаем и носил русское название. В XV веке исследуется течение реки Оби. Так, в 1499 году «князь великий Иван Васильевич послал рать в Югру лыжную» во главе с С. Курбским и П. Ушатым. Двигались они через Урал, составляя описание протяжённости Уральских гор от Ледовитого океана до Каспия. При Иване III были описаны Тверские, Белозерские, Костромские, Новгородские земли; появляются рукописные чертежи географического характера. Основанный в 30–40-х годах XVI века Печенежский монастырь имел соляные варницы, рыбные, бобровые и китовые промыслы; занимался добычей речного жемчуга. После взятия Казани русские активно проникают за Урал по Каме. Во второй половине XVI века проникновение в Сибирь шло по суше и сибирским рекам, а также северными морями. Крупнейшие русские промышленники Строгановы осваивают Каму, Тобол с притоками и Иртыш. Поход Ермака (1581) способствовал дальнейшему продвижению русских вглубь Сибири. Возникшие в Сибири деревянные городки Тюмень (1586), Сургут (1593), Туринск (1600) стали началом русских великих географических открытий на Востоке. С. Герберштейн упоминал о существовании в России так называемого «Дорожника» – указателя пути, где перечислялись расстояния в вёрстах от Москвы до Вологды, Холмогор; говорилось о Северной Двине, Печоре; давались сведения о растительном и животном мире, племенах Урала и Сибири. Сведения о 54 странах запечатлены в «Повёрстной книге» 1662 года. Существовавшие точные чертежи Москвы, Смоленска и других земель. писцовые, межевые книги и «дорожники» легли в основу всех западноевропейских карт России – «Московии» XVI–XVII веков. На основании этих же источников в XVI веке был составлен «Большой чертёж» – первая генеральная карта России. Вскоре после этого были составлены чертежи, упоминаемые в «Описи царского архива». В XVII веке продвижение по Сибири шло в сторону Енисея силами отечественных землепроходцев: К. Курочкина – в 1610 году, Е. Бузы – в 1639 году, И. Стадухина – в 1647–1651 годах, Ф. Алексеева и С. Дежнева – в 1648 году, С. Сорокоумова – в 1668 году и других. После прохождения Амура Я. Хабаров составил чертёж реки во второй половине 40-х годов XVII века. Наконец, Ф. Алексеев и С. Дежнев из устья Колымы добрались до Камчатки в 1647-м. Первый «Чёртеж Сибири» был сделан по инициативе тобольского воеводы И. Годунова в 1667 году, а в Москве в 1674–1675 годах – «Чертёж всей Сибири до Китайского царства». «Чертёж всей Сибири» С. Ремезова (1687), содержавший более 600 названий, явился одним из самых подробных. Итогом всех картографических работ, проделанных в Сибири до начала XVIII века, была «Чертёжная книга Сибири» (1701). В древнерусских технологиях выявляется значительный объём практических знаний в области прикладной химии и физики. Русские мастера по эмали умели добиваться температур от 1000 до 1200 градусов по Цельсию. Новгородские солевары были знакомы с принципом концентрированных растворов; они также знали, как регулировать осаждение соли при помощи изменения температуры. Интерес русских архитекторов к прикладной физике подтверждает использование в новгородских и суздальских храмах «голосников» (резонаторов или усилителей звука). Голосниками служили глиняные горшки, вмурованные в стены горлышками внутрь церкви. Сам принцип, однако, был известен ещё в I веке до н. э. римскому архитектору Витрувию. Князю Изяславу II Киевскому приписывается изобретение нового типа военного судна, использованного им на Днепре. Внешний вид судна в Киевской летописи описывается следующими словами: «Изяслав построил лодки искусно: гребцов не видно, видно только вёсла, потому что на лодке палуба. И воины стояли на палубе в доспехах и пускали стрелы. И было два рулевых, один на носу и один на корме; они могли править лодку, куда хотели, не поворачивая eё». Из индустриальных технологий в летописи 1195 года упоминается лесопильная рама в Корсуни (Киевская земля). Она приводилась в действие энергией воды водопадов на реке Рось. И была, конечно, не единственным экземпляром. Подчеркнём, что имеющиеся данные весьма фрагментарны и не дают полной картины развития русской техники того периода. Такую картину составить невозможно, поскольку летописцы были в основном монахами и мало интересовались техникой. Кроме того, часть летописей была по разным причинам утеряна или неизвестна до настоящего времени. Больших успехов в области строительства гидротехнических сооружений добился русский изобретатель Козьма Дмитриевич Фролов на Колывано-Воскресенских рудниках Алтая. В 70-х годах XVIII века на Алтае разрабатывали серебряные руды, залегавшие на глубоких горизонтах. Для увеличения количества добываемой руды Фролов разработал проект строительства комплекса вододействующих установок. Иван Иванович Ползунов в 1763 году создал проект парового двигателя мощностью 1,8 л. с. В январе 1764-го он приступил к созданию действующей «огнём» машины. В декабре 1765-го закончил постройку паровой машины, которая была первым в мире двигателем с работавшими двумя цилиндрами на одном общем валу. А это впервые в мире позволило двигателю работать без какого-либо использования гидравлической энергии, то есть и на совершенно безводном месте, что было огромным шагом вперёд по сравнению с существовавшими тогда паровыми машинами, не способными обходиться без вспомогательного гидравлического привода. В 1764–1766 годах Ползунов сконструировал новый паровой двигатель для привода дутья в плавильных печах. Двигатель имел рекордную для своего времени мощность 32 л. с. и впервые позволил отказаться от водяных колёс в реальном заводском производстве. Отец и сын Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы, бывшие крепостными крестьянами, на демидовских заводах значительно улучшили механизмы, использовавшиеся в металлургии, добыче золота, железа и меди, а также на лесопилках и мукомольных мельницах. Однако наиболее интересны работы Черепановых по созданию паровых машин, которые они упорно пытались внедрить в промышленное производство. Начиная с 1820 года Черепановы построили около 20 паровых машин мощностью от 2 до 60 л. с. В 1833–1834 годах ими был создан первый в России паровоз, а в 1835-м – второй, более мощный. Они также построили чугунные железные дороги от одной из своих фабрик на медный рудник. Русский изобретатель Николай Афанасьевич Телешов запатентовал проект строительства «системы воздухоплавания». Концепция летательного аппарата также была основана на паровой машине и воздушном винте. Спустя несколько лет учёный усовершенствовал свой проект и одним из первых предложил идею создания реактивного самолёта. В 1864 году он совместно с Менноном и Струве запатентовал во Франции и Великобритании два проекта летательных аппаратов: проект пассажирского самолёта с паровым двигателем под названием «Система воздухоплавания» и проект махолёта с мускульным двигателем (Патент Великобритании № 2299). В 1867 году Телешов получил патент во Франции и Германии на проект самолёта с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем под названием «Усовершенствованная система воздухоплавания» (в некоторых источниках проект проходит под названием «Дельта»). Кроме того, Телешов как совместно с другими лицами, так и самостоятельно получил ряд патентов на другие изобретения, в частности – станок для резания металла (патент США № 42531). Исторические документы доказывают, что первый в мире самолёт был создан в России русским контр-адмиралом Александром Фёдоровичем Можайским. Он построил и испытал первый самолёт на 12 лет раньше американцев – братьев Райт, которым до последнего времени приписывалось это изобретение. Проект своего летательного аппарата Можайский представил на рассмотрение ещё в 1876 году, однако столкнулся с непониманием чиновников Военного министерства, в результате ему не выделили средств на продолжение исследований. Он продолжил разработки, вкладывая собственные деньги, из-за чего строительство прототипа самолёта затянулось на долгие годы. Самолёт Можайского был построен в 1882 году. Первые испытания летательного аппарата закончились катастрофой, однако свидетели утверждают, что летательный аппарат всё же поднялся на некоторое расстояние от земли, прежде чем потерпел крушение. Александр Степанович Попов продемонстрировал изобретённый им радиоприёмник на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 25 апреля (7 мая) 1895 года, тогда как Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896-го. Первый патент на используемые до сегодняшнего дня технологии электронного телевидения получил профессор Петербургского технологического института Борис Розинг, который подал заявку на патентование «Способа электрической передачи изображения» 25 июля 1907 года. Первой в истории передачей движущегося изображения при помощи электронно-лучевой трубки считается передача, осуществлённая прибором под названием «радиотелефот» 26 июля 1928 года в Ташкенте изобретателями Б.П. Грабовским и И.Ф. Белянским. Настоящим прорывом в чёткости изображения электронного телевидения, что решило в конце концов в его пользу соревнование с механическим, стал «иконоскоп», изобретённый в 1931 году русским эмигрантом Владимиром Козьмичом Зворыкиным, учеником Бориса Розинга. Этот далеко не полный перечень русских изобретений показывает, насколько плодотворным было биение творческой мысли нашего народа. Он должен быть расширен более поздними достижениями советских учёных, описание которых заслуживает отдельного детального обсуждения. Здесь лишь упомянем наших нобелевских лауреатов: Н.Н. Семёнова – «за исследования в области механизма химических реакций», П.А. Черенкова, И.М. Франка и И.Е. Тамма – «за открытие и истолкование эффекта Черенкова» (1958), Д.Д. Ландау – «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия» (1962), Н.Г. Басова и А.М. Прохорова – «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» (1964), Л.В. Канторовича – «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов», П.Л. Капицу – «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур», Ж.И. Алфёрова – «за разработки в полупроводниковой технике» (2000), В.Л. Гинзбурга – «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3» (2003), К.С. Новосёлова – «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена» (2010). Пути многих русских учёных и изобретателей были весьма трудными, а их работы далеко не всегда получали поддержку государства и общества. Несмотря на это, они, не щадя своих сил и здоровья, а порой и жизни, продвигали понимание сущности окружающего мира, а их творения пережили многие поколения. Духовным образцом для многих из них был Сергий Радонежский, посвятивший себя служению русскому народу и русскому Отечеству. Этот Образ вёл по жизни и русских подвижников-космистов (назовём лишь Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и семью Рерихов), призывавших человека осознать свою роль как труженика и сотворца Космоса. Их идеи до сих пор не нашли должного понимания в «цивилизованном» человечестве. Если не считать архитекторов, приглашённых в Петербург для строительства его дворцов, то многие шедевры отечественного зодчества созданы русскими, порой безвестными умельцами-самородками. К 1914 году в России насчитывалось 54 174 православных храма. Для их создания необходимы были знания геометрии, механики, свойств различных материалов и умение их производить. Уместно также упомянуть Аркаим – удивительное по своей продуманности и техническому исполнению поселение в Челябинской области, датируемое несколькими столетиями до н. э. Список литературы [1] В.Р. Мединский. Мифы о России. Москва: ОЛМА, Медиа Групп, 2007–2008. [2] Большая медицинская энциклопедия. Москва: МЕДГИЗ, т. XVII. 1956 –1964. [3] Материалы из Википедии.