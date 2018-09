warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

95(3/2018) От редакции Мы работаем для будущего Четверть века назад появился журнал «Дельфис»! Конечно, есть средства массовой информации и постарше. Скажем, газета «Комсомольская правда» начала выходить в 1925 году, журнал «Огонёк» – в 1923-м, а газета «Правда» – в 1912-м. Все они существуют до сих пор и имеют незначительные уже тиражи, а не многомиллионные, как прежде. На этом фоне солидным возраст «Дельфиса» не назовёшь, его исключительность в другом. Это едва ли не единственное уцелевшее издание, основанное не партией, не правительством, не профсоюзами, не комитетом по труду и спорту, не каким-либо министерством или ведомством – словом, ни одной из официальных государственных структур. Да и наград от них за служение, естественно, не выдаётся. На заре перестройки таких частных и общественных проектов возникало множество. Были среди них и эзотерические журналы с красивыми обложками и глянцевыми страницами. Однако с годами все они канули в Лету. А «Дельфис» остался и продолжает выходить, несмотря ни на что, находить отклик у своей не очень многочисленной, но преданной аудитории. Попробуем поговорить с его сотрудниками и понять, как это им удалось. Наталья Александровна Тоотс, главный редактор: – Идея подобного журнала начала формироваться и выкристаллизовываться в моей душе в конце 80-х годов. В то время я уже была одним из учредителей Эстонского общества Рерихов, так как в ту пору несколько лет жила в Тарту и работала корреспондентом ТАСС и ЭТА. Приехав однажды домой – в Москву, я попала на учредительное собрание Московского рериховского общества и неожиданно для себя стала одним из его учредителей. После этого заседания мы с одним из его организаторов – артистом и режиссёром Петром Фёдоровым шли по Никитскому бульвару и говорили о том, что хорошо бы создать рериховский журнал. Эта идея казалась естественной в той необыкновенной обстановке, когда после многих лет «табу» вдруг отворились двери для свободного духовного просвещения людей. Мы с Петей тогда сразу стали обсуждать, каким должен быть журнал, и даже дали ему условное название «Зов». Однако это были скорее мечты, чем реалии. И он, и я понимали, что реальных возможностей пока нет. Н.А. Тоотс со своей книгой «Незабываемое» Позже, уже работая пресс-секретарём Советского фонда Рерихов (СФР) и потом Международного центра Рерихов (МЦР), эту же идею мы вынесли на обсуждение нашему руководству уже с Дмитрием Морозовым – журналистом, работавшим на радиостанции «Маяк» и, как и я, но внештатно, в СФР. Нам нашу идею начальство зарубило, но удалось договориться о выпуске Информационного бюллетеня (всего их вышло 5 номеров), и теперь они стали очень ценными для рериховедов, так как в них в «цифрах и фактах» отражена вся бурная жизнь этой организации в тот период. Надо подчеркнуть, что и Пётр Фёдоров, и Дмитрий Морозов были представителями нового сообщества рериховцев, принявших эстафету служения от старшего поколения и готовых нести рождённую ими традицию высоко и достойно. К сожалению, в 39 лет Пети не стало, а Дмитрий с головой ушёл в создание удивительного сообщества взрослых и трудных подростков «Китеж». Актёр и режиссёр П.Е. Фёдоров Мне же удалось осуществить тогда только вынашиваемую идею на практике. И это был нелёгкий путь. В 1993 году я покинула МЦР, уже совершенно готовая к тому, чтобы выпускать журнал, – подошли единомышленники, энтузиасты нового направления мысли, но… среди них не было, кроме меня, ни одного редактора или журналиста. Вскоре поняла, что никто из них не способен на профессиональную работу. С одной стороны, это рождало мешающие делу противоречия, с другой – это были люди, устремлённые к Высоким идеалам. И огромное спасибо им за то, что поверили мне и встали рядом. В это время появлялись многочисленные журналы-конкуренты с похожей духовной тематикой: «Путь к себе», «Мир Огненный», «Восхождение» и другие. У многих была более сёрьезная финансовая подпитка, чем у нас. Правильнее сказать, что её просто не было. А вот в необходимости задуманного дела уверенность была непоколебимая. Понятно, что нужно было найти отличную от других журналов концепцию и какое-то неординарное название. Было боязно затеряться на этом пёстром фоне. Но энтузиазм был столь силен, что мы не отступали. – И как же название появилось? – Мы искали его долго. У нас тогда (до 2000 года) не было своего помещения, и мы проводили наши еженедельные собрания на квартирах сотрудников. И вот однажды на наши «посиделки» зашёл человек, с которым в ту пору мы были дружны. Узнав о наших муках рождения названия, он неожиданно произнёс слово «Дельфис». Его звучание нам понравилось, но что оно значило, мы не знали. У хозяйки дома – Светланы Вячеславовны Белинской оказался в наличии словарь греческого языка. Стали читать: у дельфиса оказалось три значения – дельфин, девушка из Дельф и лоно, из которого всё рождается. Нам показалось, что всё это точно отражает наши устремления, и мы решили, что журнал будет называться именно так. Н.А. Тоотс на юбилейном вечере в честь 20-летия «Дельфиса» – Вначале это было московское издание? – Да, это так. А потом мы пришли в Комитет по печати и перерегистрировали его как всероссийский. Из-за юридических тонкостей пришлось зарегистрировать его как «Журнал Благотворительного фонда “Дельфис”», который к тому времени мы основали, и сейчас мы отмечаем 25-летие всего корпуса наших журналов. С тех пор менялись рубрики в журнале, сотрудники, состав редколлегии, но неизменной оставалась наша духовно-просветительская направленность. Суть её выражена в словах Е.И. Рерих; в том, что она всегда мечтала иметь журнал, где отражались бы все самые важные вопросы науки и культуры, их синтез. – Сколько всего вышло номеров за эти годы? – 95. Иногда я их пересматриваю и каждый раз, особенно в моменты трудных испытаний, понимаю: всё это было не зря. У нас очень достойный, по-настоящему насыщенный и интересный журнал, с большим количеством актуальных, важных и нужных материалов, ни за один из которых мне не стыдно. Главное, мы выполнили свою просветительскую функцию, дали людям знания, которых до нас они почти нигде не могли найти. Мы обобщили и собрали опыт многих поколений людей разных эпох и национальностей. Убеждена: что бы ни случилось в будущем с «Дельфисом», то, что есть в уже вышедших 95 номерах, – это задел на будущее, адресованный тем, чьё сознание будет просыпаться и искать свою дорогу к эзотерическим знаниям. Знакомясь с ними в нашем журнале, люди будут избавлены от многих ошибок и увлечений ложными путями. – Что для вас значит «Дельфис»? – Это мой духовный путь. Большинство людей ищут себя в жизни и находят далеко не сразу. Набивают шишки, ошибаются, разочаровываются. Но всё это – их бесценный, уникальный опыт. У меня было так же. «Дельфис» – это трудные, но очень счастливые годы моей жизни! – А что за люди стали вашими единомышленниками в начале этого пути? – Это были Дмитрий Скопин, Светлана Белинская (помогала нам вся её семья), Николай Смирнов и ещё несколько человек, которые довольно скоро покинули нас. Но о них обо всех мы храним добрую память. Огромное влияние на нас имели старые рериховцы – замечательные, гармоничные люди. Сейчас их уже нет в живых. Очень тяжелую жизнь они прошли с большим достоинством. Несмотря на все трудности, сохраняли доброжелательность и оптимизм. Эти люди для меня – как некие маяки по жизни, на которые я ориентируюсь: это Б.А. Смирнов-Русецкий, М.Ф. Дроздова-Черноволенко, А.В. Макаров, Е.М. Величко, Н.А. Григорьева, О.В. Румянцева, И. Залецкене, Ю.И. Долгин, М.Н. Егорова и другие. Ирена Залецкене Б.А. Смирнов-Русецкий М.Ф. Черноволенко и Е.М. Величко Т.П. Григорьева Ю.И. Долгин В кабинете Н.К. Рериха в Музее Востока. О.В. Румянцева и В.В. Надёжин Мы были с ними дружны, ходили к ним в гости, учились у них. А сейчас в «аксакалов» превратились мы сами. С нас и спрос. Из «стариков», кроме нас, остались, пожалуй, только Алексей Давыдович Арманд, Лев Миронович Гиндилис, Ростислав Борисович Рыбаков и ещё несколько человек, наши добрые, замечательные друзья. Желаем им здоровья и долгих лет жизни! – Сейчас печатные издания всё больше уходят в прошлое. Беллетристика «переезжает» в Интернет. Не ждёт ли такое будущее и «Дельфис»? – Все эти годы я жила журналом и понимала, что и как делать. А сейчас, действительно, многое меняется, и мы тоже находимся в этом процессе. Идёт общественный кризис, и он происходит не только в журнальном деле – во всей стране и во всём мире. Мы часть его. Поэтому мы тоже ищем новый путь, новые формы, новые возможности для общения с читателем. Однако к кардинальным изменениям мы не готовы, так как пока не видим в этом необходимости. – Вы часто говорите о семье Рерихов, но ведь журнал пишет не только о них. – Совершенно верно. С самого своего основания мы позиционировали себя как журнал, посвящённый не только теме рериховского движения и рериховедения, но и вообще разным актуальным тенденциям в культуре и науке. Без их синтеза у него нет будущего. Мы всегда старались жить в ногу со временем. – То есть вы создали такой журнал, о каком мечтала Елена Ивановна? – Может быть, это слишком самонадеянно, ведь я не знаю, как отнеслась бы к нашему труду Елена Ивановна. Но мы стремились именно к этому. Вообще надо сказать, что Рерихи – это огромное, необъятное и во многом ещё нераскрытое пространство в мировой культуре. Но оно не единственное, и наша задача не только рассказывать об этом, но и знакомить читателей с разными пластами знаний, которые дали в этом направлении представители разных народов и эпох. Эти знания трансформируются, но всегда остаётся нечто, что не подлежит изменению. Видимо, поэтому мы отмечаем сегодня столь заметный по нынешним меркам юбилей. Владимир Васильевич Надёжин, заслуженный художник России, президент Благотворительного фонда «Дельфис»: – Для меня «Дельфис» начинался с журнала «Мир Огненный». Супруги Корженьянц, авторы журнала, долгое время занимали комнату в здании клуба художников «Галерея» в Староконюшенном переулке. Журнал прекрасно выражал и доносил рериховские идеи в начале 1990-х годов. В.В. Надёжин Тогда я уже был автором многих музейных комплексов, занимался организацией различных художественных проектов и выставок. Начало «перестройки» заставляло реорганизовывать старые и создавать новые организмы. Увлечённый идеями Рерихов, изъездив Индию, в этюдах маслом я запечатлел многие места, связанные с пребыванием там этой семьи. Возникла идея организовать Культурный центр в Кулу. Моя коллега по творчеству Наталья Языкова в это время работала в Государственном музее Востока над выставкой, посвящённой 120-летию со дня рождения Н.К. Рериха. Там я познакомился с заведующей Мемориальным кабинетом Н.К. Рериха О.В. Румянцевой. Она приветствовала нашу идею и рекомендовала мне в союзники Петра Фёдорова и журнал «Дельфис». В Кулу мы познакомились с министром культуры штата Химачал Прадеш Камалом Анандом и многими другими людьми, от которых получили полное одобрение. Для нахождения средств организовывали выставки для продажи моих работ, искали инвесторов. В 1996 году состоялось собрание, на котором для осуществления этой и других подобных идей была создана организация «Знамя Мира». Подписалось около 30 человек, представлявших различные учреждения (есть полный пакет документов). Но на деле, как обычно, всё оказалось не так радужно, как в наших мечтах. Полгода мы собирались и обсуждали организационные вопросы: планировали из России привезти готовые срубы и поставить их в Кулу. Однако люди, с которыми я затевал это дело, оказались не готовыми его выполнить. Всё постепенно сходило на нет. В.В. Надёжин и Н.А. Тоотс с его этюдом В это время я ближе познакомился с главным редактором журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс. Меня восхитил героизм и энтузиазм этой женщины. Мы решили сделать главным делом нашей жизни выпуск журналов. У ног Учителя. Н.А. Тоотс и В.В. Надёжин в гостях у Бабы Вирса Сингх. Дели (Индия), 1998 г. Шестой и седьмой номера мы создавали уже вместе. Если до этого журнал выходил нерегулярно, то постепенно мы добились того, что он начал издаваться поквартально, на регулярной основе. Позже пришла идея организовать Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис», и журнал начал издаваться уже как печатный орган этого фонда. Кстати, с 1996 по 2000 год офисом «Дельфиса» была в основном моя творческая мастерская на ул. Костякова. – Как вы полагаете, в чём уникальность журнала? – «Дельфис» – это действительно уникальная площадка для творческого развития многих направлений. Он даёт великолепную возможность для расцвета самых разных начинаний. Моя задача – обеспечивать эту площадку возможностью роста и развития. Как говорил Мао Цзэдун, «пусть расцветают сто цветов». Каждый номер журнала эксклюзивен, всегда наполнен самым разнообразным и интересным содержанием. Конечно, то, что всё это существует, в первую очередь заслуга главного редактора, её требовательности и профессионализма. Кроме того, это зависит от многих людей, которые работают над созданием «Дельфиса». От того, что это за люди, что наполняет их жизнь, зависит и содержание номеров. Поэтому тематика у нас может несколько меняться, но высокий уровень журнала остается неизменным. – Сегодня все печатные издания прибегают к рекламе, чтобы их читали. А вы этого не делаете. Как удается оставаться на плаву? – Раньше мы действительно переживали, что о нас мало кто знает. Устраивали выставки, организовывали клубы, проводили разные мероприятия. Сейчас мы понимаем: все, кто о нас хотел узнать, уже узнали. У нас имеется своя аудитория. Мы ценим и любим своих читателей, они – нас. И сейчас задача не в том, чтобы расширить аудиторию, а чтобы сохранить имеющуюся. Люди стареют, умирают, а молодежь читает мало, особенно периодику. Однако речь идёт о вечных ценностях, которые не устаревают никогда, но мы озабочены тем, чтобы находить общий язык с читателями, в том числе и с молодыми. – Удалось ли осуществить всё, о чём мечтали? – Не всё, но удалось главное – мы создали организацию, несущую особые знания, особую энергетику. С годами мы научились себя содержать. Пусть нам трудно, но мы живы. Мы имеем уникальный опыт работы на иных, чем в большинстве организаций, принципах – это воплощение и применение духовных знаний, которые несёт наш журнал. – Сильно ли он изменился со временем? – Изменения, конечно, всё время происходят. Многие за эти годы приходили. В основном те, кто пришёл для того, чтобы реализовать себя, свои амбиции и таланты. Их можно понять – люди имеют право быть реализованными, и мы стараемся всем дать такую возможность, но журнал не должен быть только средством для реализации чьих-то амбиций. Он должен существовать для читателей, чтобы нести им разнообразные знания. Каждый идёт своей дорогой, интересуется разными вещами, но все так или иначе приходят к общей истине, из разных граней которой и складывается наш единственный и неповторимый журнал «Дельфис». – Наверное, непросто организовать коллектив так, чтобы каждый занимался чем-то своим и не пересекался с другими? – Это у нас складывается исторически. Действительно, в журнале у каждого своя ниша, своя тематика, и каждый занят тем, что именно ему интересно. Каждый привносит что-то своё. То, что нас в конечном счёте объединяет, нематериально. Понятно, что разные были времена. Приходили люди, которые спрашивали: а что я буду с этого иметь? Не осуждаю их. Но это не наш путь. Я бы сказал: те вещи, которые мы тут изучаем и проповедуем, – из будущего. Возможно, этому ещё не настало время. Поэтому нас и не должны понимать многие. Это удел немногих, сумевших подняться над материальным. Сотрудники «Дельфиса» с молодыми соратниками – Как бы вы определили – что представляет собой «Дельфис» сегодня? К чему стремится? – Я бы сказал, что это уникальная творческая и исследовательская площадка для реализации многих талантов, будь то философы, учёные-естественники, художники или другие люди. Они все разные, но объединены общим устремлением в будущее. Это будущее у всех нас общее, и если существуют какие-то законы развития общества, то мы должны их познавать и реализовывать. Считаю, что всем этим и занимается «Дельфис». Нина Николаевна Якимова, заместитель главного редактора: – Сейчас принято говорить о «линии жизни», то есть «дороге судьбы», или той скрепляющей жизнь «нити», на которую нанизываются событийные «бусины». А ещё можно сказать о «цепочке» звеньев, скреплённых друг за другом. А всем перечисленным «путепроводам» по жизни, конечно, подходит единое понятие – «судьбы», то есть выполнения некой своей личной миссии на Земле, индивидуальной задачи. Убеждаюсь, что таковая формировалась и в моей жизни. Н.Н. Якимова В далёком детстве, разглядывая в дрёме старые обои, я видела в букетах цветов на них оживающие фигуры – так дети любят находить в облаках различные текстуры древесных зверюшек. Сейчас я уже понимаю, что это наш глаз-мозг подмечает то великое СТРУКТУРНОЕ ЕДИНСТВО МИРА, которое охватывает всю нашу природу вплоть до далёких вселенских окраин. Теперь в науке – синергетике именуют такое формализуемое единство «фрактальностью»… После защиты диссертации я много занималась живописью вдоль текстуры древесных узоров, органично вписывая в неё растения, человеческие руки – земной мир, небесный, подчёркивая слитность Земли и Космоса. Параллельно самостоятельно, по зову ума и сердца, я обратилась к научному поиску. Так принцип золотого отношения стал «путеводной звездой» в моём дальнейшем исследовательском творчестве. И это не обмануло мои интуитивные ожидания. Донести это научному, вообще людскому сообществу для восприятия и понимания необходимого ЕДИНСТВА – в этом смысл моих устремлений. О том и опубликованы результаты моих исследований, в том числе – на страницах журнала «Дельфис». – Получается, что «Дельфис» пришёл в вашу жизнь совсем не случайно? – Да, я словно сама к нему шла, а он мне навстречу… В 1995 году, когда журналу исполнилось только два года, а я уже выстраивала свою концепцию «золото-спирального» устроения вращающихся систем и знакомилась с близкой мне по духу литературой Учения Живой Этики, состоялось наше знакомство с Натальей Александровной Тоотс – главным редактором молодого журнала. С тех пор я и тружусь на его благо, потому что ясно отдаю себе отчёт в необходимости его существования, в нужности привносить именно в такой журнал дыхание астрономии, которой я, как учёный, остаюсь предана и по сей день. Разговор учёных: С.К. Борисов и Н.Н. Якимова – Какие конкретно идеи вы привнесли в «Дельфис»? – Работа здесь, по сути, расширила границы этих идей, непротиворечиво дополнив их представлениями о существовании Тонких планов, помимо физического. Выстраивается синтез современных знаний: с одной стороны, о Земле и Космосе, а с другой – древних, эзотерических, данных нам через теософию Е.П. Блаватской и подвижнические труды всей семьи Рерихов, а также Учение Храма. Книга Н.Н. Якимовой «Дыхание Вселенной» Ежегодно проводимые журналом Междисциплинарные научные конференции «Этика и наука будущего» (начиная с 2000 г.), а также вторящие им ежемесячные семинары, в организации которых я постоянно принимаю непосредственное участие, мобилизуют нас, по возможности, не только следить за научными достижениями в разных областях, знакомиться с новыми исследователями, но и намечать пути сближения традиционных знаний с эзотерическими, а также восточными. Участвуя в этих мероприятиях, изучая ценнейшие источники, дневники, мы оттачиваем своё мировоззрение, касающееся не только научных направлений, но и всего комплекса взглядов на исторические процессы, эволюцию человечества. Будучи по натуре оптимистом, я всё более проникаюсь и живу мыслями о великой роли России в грандиозном, неустранимом процессе (хотя идущем с «препятствиями, которыми, как известно, мы растём») развития человечества на планете Земля. На мой взгляд, несмотря на тяжёлые, прискорбные явления мировой жизни, всеобщая «линия жизни» должна постепенно выпрямляться, становясь указующей стрелой в просветлённое будущее. Такова и вдохновляющая роль журнала для меня и многих других, его верных читателей и друзей. Н.Н. Якимова на конференции «Этика и наука будущего» Вот почему, будучи, по сути, «сообщающимися сосудами», мы все, в том числе и сотрудники «Дельфиса», отдавая – получаем. Отдавая свои идеи, выражаемые мыслями, расчётами, словами и художественными образами, мы получаем опору в жизни, что даёт не только Веру, но и Знание, а значит – Радость и Вдохновение. Надеюсь, что тем самым мы помогаем и другим. Сергей Кирович Борисов, научный редактор: – «Дельфис» для меня начался с моего выступления в лектории Музея Востока летом 1998 года по случаю 70-летия Института гималайских исследований «Урусвати». На мероприятии присутствовали Н.А. Тоотс, В.В. Надёжин и Н.Н. Якимова. После выступления ко мне подошла Якимова, подарила номер журнала «Дельфис» и попросила написать статью для него. Журнал мне понравился, а среди его авторов я увидел знакомые имена (А. Арманда, Т. Григорьевой и других), но статью начал писать не сразу. Во время наших телефонных разговоров и очных встреч с Н.Н. Якимовой на разного рода общих мероприятиях я постепенно знакомился с тематикой «Дельфиса», с решаемыми им задачами и масштабом работы. Всё мне оказалось близким, поскольку и сам я занимался синтезом научных знаний на основе Теософии и Агни-Йоги. Как раз в 1998 году начались первые научные семинары «Дельфиса», в работе которых я с удовольствием принял участие. Помню, на первом семинаре выступал В.В. Буданов, представляя духовную сторону синергетики. Запомнились программные выступления В.А. Чудинова и Л.М. Гиндилиса. С.К. Борисов На одном из последующих семинаров выступил и я с темой планетных цепей в эволюции по Космическим Циклам, привлекая онтологические схемы М. Генделя и визионерский материал из «Розы Мира» Д. Андреева. Обсуждение было острым – не все были согласны с привлечением Генделя и Андреева, – но мне понравилось, что возражения выдвигались аргументированно, без лишних эмоций, с умением слушать контраргументы – в общем, в научном ключе. В конце 1998 года меня пригласили поучаствовать в работе редколлегии, дали статьи на редактуру. Там я встретился с О. Давыдовой, которую хорошо знал по своим прибалтийским связям. Она и объяснила мне многие редакторские тонкости. Так началась моя регулярная работа в журнале. Большое значение для меня имело и то, что на заседаниях редколлегии я встретил Марию Филипповну Дроздову-Черноволенко, легенду рериховского движения, с которой, конечно, сталкивался на разных мероприятиях, но близко познакомился только в «Дельфисе». – Вы учёный, сотрудник академического института. Что вам даёт «Дельфис»? – «Дельфис» для меня прежде всего означает духовную работу в научном ключе вместе с широким кругом единомышленников. Моя тема – это эволюционное развитие материи с привлечением знаний из самых разных наук в духе В.И. Вернадского и Б.М. Кедрова. Привлекла меня к этой теме ещё в школьные годы научная фантастика И. Ефремова. Во время обучения в университете я был разочарован тем, что может в этом отношении предложить физическая наука с её довольно скудными и тривиальными представлениями о Времени, завуалированным сложным математическим аппаратом теории относительности и физики элементарных частиц. Разобравшись с этим аппаратом и окончательно поняв, что он мало что даёт по интересующим меня вопросам, я обратился к философии и музыкальной теории. Так я и вышел на Теософию и Агни-Йогу, в которых дух и духовная энергия понимаются эволюционно, а в Агни-Йоге Эволюция и вовсе выступает как символ религиозной веры. Ещё заинтересовавшись философией при обучении в МГУ, я с удивлением открыл для себя роль христианской теологии в сложении теоретической стороны науки в трудах Декарта, Ньютона и Лейбница. В «Тайной Доктрине» Е. Блаватской я нашёл подтверждение этой точки зрения, познакомившись с алхимическими и теологическими идеями Ньютона. Значительную роль в уважении к религиям я почерпнул из работ художников и учёных Серебряного века, прежде всего П. Флоренского. С удивлением я прочитал уже в 90-е годы книгу В. Гайзенберга «Часть и Целое», где творцы квантовой механики в кулуарных дискуссиях значительное место уделяли религиозным вопросам. В «Дельфисе» я встретил учёных, которые, как и я, религию и науку мыслили не порознь, а вместе, и соединяли их (по формуле Блаватской) через увлечения философией. На заседании клуба «Галерея». Слева направо: А.Л. Рычков, С.К. Борисов, В.В. Надёжин – А что вы даёте «Дельфису»? – Я активно участвую практически во всех мероприятиях «Дельфиса» и выполняю необходимую редакторскую работу, особенно по научным статьям. Пишу и собственные статьи в журнал, главным образом по искусству, хотя бы из-за моего интереса к музыке и философии русского Серебряного века. Такое направление деятельности в журнале я выбрал главным образом из-за сложившегося сотрудничества с В.В. Надёжиным, идеи которого о коллективной работе художников оказались мне очень близки. Думаю, всё это полезно «Дельфису», о чём я могу судить хотя бы по тому, что вхожу в члены редколлегии. Когда я пришёл в «Дельфис», я надеялся, что, работая в журнале, научусь профессиональным навыкам в написании статей по самой широкой тематике. В какой-то мере это сбылось, хотя статьи я до сих пор пишу долго и с трудом. Скорее, я научился навыкам редакторской работы, а это не то же самое, что написание статей. Редактура – это, скорее, грамотное комментирование уже написанного. Писать статьи и книги не может научить никто: подход к этому каждый должен найти самостоятельно, в ходе работы над собой. А условия для такой работы как раз имеются в «Дельфисе», и каждый из приближающихся к нему такую работу ведёт, добавляя нечто своё в общий трудовой – эволюционный Поток, который можно почувствовать, выпуская каждый номер журнала или участвуя в ежегодных конференциях «Этика и наука будущего». Ирина Анатольевна Дакалина, директор издательства: – Я окончила полиграфический институт по специальности книговедение и книжная работа, была сотрудником различных книжных издательств, в том числе эзотерической литературы, которая мне с юных лет была интересна. В 2013 году, когда я осталась без работы, знакомые предложили мне попробовать себя в «Дельфисе», где как раз нужен был такой специалист. О Рерихах я тогда мало что знала, но было ощущение, что попала к себе домой. Мне здесь сразу стало интересно, хотя работы был непочатый край. Издательскую деятельность необходимо было расширять. Я сразу сказала руководству, что работать с книгами, издаваемыми другими издательствами, – невыгодно и неправильно. Мы изменили форму издательской работы – стали сами выпускать книги Рерихов, Блаватской и относящихся к Храму Человечества, как бы составляющих фундамент этого направления философской мысли. И.А. Дакалина на книжной выставке-ярмарке в Санкт-Петербурге – Что здесь приобрели нового с точки зрения своей профессии? – Это другие люди, новый опыт. В других издательствах было больше народу – здесь рассчитывать приходится только на себя. Это трудно, но интересно. – Какие отличия от других издательств, где доводилось работать? – Пожалуй, главное отличие – здесь нет нацеленности на коммерцию, как было во всех других местах. Конечно, жить без денег невозможно, но в «Дельфисе» деньги – это необходимость, а не главная задача. Для меня «Дельфис» значит очень много. Основную часть жизни я провожу на работе, это мой дом, поэтому «Дельфис» для меня – это сама жизнь, её важная часть. Елена Александровна Зажигина, ответственный секретарь: Е.А. Зажигина в офисе «Дельфиса» – С чего и как началось ваше знакомство с «Дельфисом»? – Тогда я только начинала приобретать духовный опыт. Как и всех начинающих, меня интересовали самые разнообразные вопросы: что такое Вселенная, как она создавалась, зачем мы приходим в этот мир и как преодолевать жизненные невзгоды и трудности. На стене у рабочего места в Екатеринбурге, где тогда жила, у меня висела молитва Оптинских старцев. Однажды в комнату по каким-то служебным делам вошла незнакомая мне в то время молодая женщина. Увидев листочек с молитвой, заинтересовалась. Мы разговорились. Это была помощница и друг «Дельфиса» Альбина Борисова. Именно она познакомила меня с журналом. Увидев то разнообразие тем, которые были освещены на его страницах, я поняла, что журнал может помочь мне в моих исканиях. Так в мою жизнь вошёл «Дельфис», и в тот день я приобрела верного и надёжного друга – Альбину Борисову, с которой мы дружим по сей день. Потом были поездки на дельфийские конференции в Москву, волонтёрская работа, потом судьба распорядилась так, что я стала работать в «Дельфисе» на постоянной основе. – Что значит для вас «Дельфис»? – На данный момент «Дельфис» занимает основную часть моей активной жизни. Я чувствую, что мы нужны друг другу. «Дельфис» учит меня распознавать людей, быть терпимой к людским недостаткам, откликаться на человеческие проблемы. Находясь здесь, понимаешь, что духовное развитие – это не только чтение «умных» книг, но в первую очередь – это ответственность перед собой за свои мысли, слова и действия. Хочется думать, что со мной здесь немного лучше, светлее и легче, чем было бы без меня. Наталия Леонидовна Лескова, заместитель главного редактора (недавно вошедшая в коллектив «Дельфиса»: – Для меня «Дельфис», как и многое в жизни, началось с отца, доктора физико-математических наук, профессора Л.В. Лескова, который сотрудничал с журналом. С детства помню имя Нины Николаевны Якимовой, заместителя главного редактора, а также обложку журнала, всегда лежавшего на журнальном столике. Н.Л. Лескова Прошли годы, я стала журналистом. Постепенно определились приоритеты – научная журналистика. Когда отца не стало, я поняла, что обязана продолжить его дело: стала рассказывать о его научном наследии, читать лекции, издавать книги. «Дельфис» вновь появился на моём горизонте в тот момент, когда у меня не было постоянной работы. Главный редактор Н.А. Тоотс предложила мне не только эту работу, но и возможность публикаций работ отца, проведения семинаров его имени, выступлений на конференциях с докладами о нём. Не знаю, что в тот момент было важнее, но предложение я приняла. – Каким вы видите своё место в «Дельфисе»? – Я не эзотерик и даже не рериховец, никогда всерьёз не интересовалась этой тематикой. Конечно, как и всякий культурный человек, я знакома с творчеством семьи Рерихов. Картины Николая Константиновича завораживают и рождают душевный трепет. Но никогда эта философская тематика не была по-настоящему мне близкой. Научная журналистика остаётся моим жизненным приоритетом. Этой тематике я остаюсь верной и в «Дельфисе». Здесь я имею возможность публиковать интервью с видными учёными, рассказы о путешествиях в необычные места, которыми богата наша страна, а также, конечно, статьи отца, которые по-прежнему составляют важнейшую часть моей жизни. В «Дельфисе» мне дорого именно то, что здесь никто не вынуждает меня заниматься тем, что мне не свойственно, не давит, не склоняет к тому, к чему я не готова. Мне дорого то, что Наталья Александровна сразу предложила мне выделить свою нишу и заниматься тем, что мне по-настоящему интересно. Это оказалось востребованным для журнала. Таким образом, я и журнал оказались нужными друг другу в нужное время и в нужном месте, за что я благодарна судьбе и Наталье Александровне. Иван Владимирович Коржев, скульптор и художник: – Моё первое знакомство с «Дельфисом» состоялось около 15 лет назад. Не могу сказать, что исповедую ту же идеологию, что существует здесь, однако и отторжения никогда не чувствовал. Я участвовал во многих культурных и просветительских мероприятиях «Дельфиса», выставках, конференциях, давал для них свои работы, принимал участие в совместных культурных проектах. Думаю делать это и впредь. И.В. Коржев около созданной им скульптуры – бюста великого просветителя Н.И. Новикова – Что для вас значит «Дельфис»? – Для меня это прежде всего люди, которых я люблю и уважаю, – такие как Н.А. Тоотс, В.В. Надёжин, Р.Б. Рыбаков. Это культурные столпы нашего общества. Присутствие таких людей в жизни очень важно. Для них «Дельфис» – это важнейшее дело, ради которого они живут и трудятся. Их служение, их видение присутствия в этом мире вызывает огромное почтение. Поэтому я себя считаю причастным к тому, что делает «Дельфис», стараюсь, чем могу, помогать. Ольга Филипповна Заседателева, волонтёр: – Мой путь в «Дельфис» был довольно извилист. И поиски мои были неосознанными. Отправной точкой этого пути была фантастика – Казанцев, Снегов, Ефремов. Как отличалась жизнь героев фантастических романов от действительности! Какой серой казалась мне моя жизнь! Наши волонтёры: Г.В. Астахова (слева) и О.Ф. Заседателева И в ответ на мои чаяния я начала получать помощь в поисках ответов на мои вопросы. Ко мне в руки начали попадать книги, расширяющие и изменяющие моё сознание. Я стала задавать себе вопросы другого качества и направления. Заинтересовалась индийской философией. Внимание моё стали привлекать различные общества, которые, как мне казалось, должны были открыть мне истину. Я побывала у кришнаитов, Хранителей пламени и в других сообществах. Но всё это было не то. Дальше была библиотека М. Волошина, где было прочитано множество книг из эзотерического уголка. Там произошло знакомство с Е.П. Блаватской («Разоблачённая Изида», «Тайная Доктрина»), что значительно приблизило меня к цели поисков. Как-то в конструкторский отдел, где я работала, сотрудник принёс один из томов Агни-Йоги. Заглянула в книгу и была очарована красотой слога и содержанием (вот что мне нужно). А через некоторое время в мои руки попадает один из номеров журнала «Дельфис», и в сентябре 2010 года я пришла в офис на Покровке. – Что вы здесь для себя находите? – Это место стало для меня вторым домом, а коллектив «Дельфиса» – наставником, учителем на моём духовном пути. Теперь я живу проблемами и заботами редакции журнала, помогаю по мере сил и возможностей. Очень хочу быть полезной – ведь тот духовный опыт, который мне даёт «Дельфис», поистине бесценен. С его помощью наконец-то определился мой Духовный путь. Наталья Юрьевна Чудненко, корректор: – Об издательстве «Дельфис» я впервые услышала лет пять назад, на курсах Норбекова. Нам рекомендовали книги, изданные в «Дельфисе», в частности «Две жизни» К. Антаровой. Чуть позже, приехав в Москву, я пошла на Маросейку и купила там это произведение, а также другие книги. Ну а после того как я несколько раз побывала в Музее Рерихов, «Дельфис» и этот музей слились для меня воедино. – Что для вас значит «Дельфис»? – «Дельфис» прочно вошёл в мою жизнь. Это друг, который всегда со мной. Очень благодарна своей дочери за то, что она привлекла меня к сотрудничеству с редакцией «Дельфиса» в качестве корректора. Я окунулась в мир настоящей журналистики: публикуемые в журнале материалы разные, но необычайно интересные – они развивают душу и расширяют сознание, дают надежду, что в наше непростое, «материальное» как никогда время существует НЕЧТО прекрасное, не подвластное грубому расчёту; что духовность и гражданственность, милосердие и любовь – не пустые слова. Это то, чем живёт «Дельфис». Я же вношу свой скромный вклад в то, чтобы на страницах журнала и книг, выпускаемых издательством, по возможности не было ошибок, чтобы были соблюдены все правила нашего прекрасного русского языка. И хочу поблагодарить всех сотрудников за то, что они не забывают о его многогранности и сохраняют его красоту и образность.

Антонина Григорьевна Егорова, наш читатель: – Долгий и нелегкий путь прошли сотрудники «Дельфиса» во главе с главным редактором Натальей Александровной Тоотс. Искренне благодарю всех, кто пишет великолепные статьи. Я счастлива, что могу получать журнал, книги, советы, которые дают мне силы жить, понимать смысл жизни. 25-летний юбилей журнала – это не просто праздничная акция, это еще один повод оглянуться назад, подвести итоги, обобщить накопленный опыт и преодолевать новые трудности. В такие минуты особенно ощущается счастье быть в кругу друзей, которые всегда придут на помощь. Пусть каждый из нас откроет то место спокойствия и равновесия, где мы можем прикоснуться к руке Учителя и крепко держаться Сил Света, которые всегда будут помогать нам устоять и преодолевать все препятствия. Желаю всем здоровья, благополучия, Любви и Мира! Беседы вела Анна Пименова