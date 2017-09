warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

91(3/2017) От редакции «Мир согреет доброта…» Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Что происходит в мире? Мы оскверняем нашу окружающую среду – природу, разрушаем планету, создавая экономические системы, движимые алчностью и властолюбием, мы погрязли в болезнях, психической деградации. Вокруг нас гражданские и информационные войны, вооружённые конфликты. Мы стоим на грани мировой войны! И как следствие – ненависть одного народа к другому, вопиющее невежество, отсутствие доверия на всех уровнях человеческого общения, бездуховность и культурная деградация людей, полное отсутствие у них договороспособности и взаимного уважения. Всё это присуще как целым государствам, так и отдельным их представителям. Но так ли это на самом деле? Может быть, ростки духовности уже проросли на ниве здравого смысла и люди в разных странах начинают понимать, что у всех народов земли много общего, что, несмотря на разницу культур, представление о добре и зле у всех одинаковое. Сегодня во всём этом пытаются разобраться многие специалисты разных областей знания, представители общественных организаций и неправительственных структур. Все они выносят свои диагнозы происходящему и сходятся на том, что человеческая цивилизация на грани серьёзной трансформации. Однополярный мир и глобализация устарели. Нужны новые ответы вызовам времени. Выдвигаются идеи солидарного развития, диалога цивилизаций, необходимости их ансамбля, то есть ассамблеи. И неслучайно возникновение уже в наше время (несколько десятилетий назад) сначала в Киргизии, затем в Казахстане и недавно в России народных ассамблей. Наконец, 27–29 мая 2017 года в Москве состоялся VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. Генерал де Голль назвал Евразию территорией «от Лиссабона до Владивостока». Это по существу громадный континент, объединяющий Запад и Восток, Север и Юг. Шесть цивилизаций на его счету и неисчислимое количество народов и народностей. В одной России их 193. Когда-то Киплинг сказал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток. И они никогда не встретятся». Сегодняшние реалии говорят иное. Уже работают такие евразийские объединения, как СНГ, ЕВРАЗЕС, ШОС, Новый шёлковый путь, «Один пояс – одна дорога» и другие. Теперь к ним присоединилась и Ассамблея народов Евразии – общественная организация, в основе которой лежит народная дипломатия. Это неудержимый порыв людской солидарности, способный залечить многие раны, от которых сейчас страдает человечество. Участники Ассамблеи у здания Московского центра международной торговли, где проходили пленарные и другие заседания Евразийского форума Пишу эти возвышенные слова и понимаю: мне мало кто поверит. Ведь не все, а только 2500 представителей 60 стран смогли принять участие в этом эпохальном событии. Признаюсь, что шла на этот съезд без особого энтузиазма. Думалось: слова, слова, слова… Сколько их было! И вот уже на второй день съезда почувствовала: здесь происходит что-то особенное, новое, чему невозможно не верить. Об этом говорили и горящие глаза, и доброжелательные улыбки собравшихся, и какие-то доходящие до сердца каждого участника слова выступающих. Не было никакого официоза, разделения на главных и неглавных, обременённых должностными регалиями и просто устремлённых к сотрудничеству и дружбе. И когда по программе объявили флешмоб, то сначала собравшиеся в холле люди скромно окружили организатора и вставали в хоровод, а потом он завертелся громадной спиралью и остановил свой ход на парадной лестнице конгресс-центра Москвы (Московский центр международной торговли). Все: и те, кто стоял на ней, и те, что смотрели на это с высоты балконов, – со слезами от восторженного чувства единения пели гимн на слова Али Димаева. Слова многословного припева которого «Мир согреет доброта» звучали всё уверенней и громче, пробуждая незабываемое чувство неописуемого словами духовного порыва. Флешмоб. Собравшиеся поют гимн на слова Али Димаева Президент Фонда «Дельфис» В.В.Надёжин (второй слева) среди участников Ассамблеи История Самая крупная субкультура в XX веке существовала в СССР. А с его разрушением была потеряна связующая народы духовная нить, основанная на общей вере в провозглашённые идеалы. Их место оказалось незанятым в XIX веке. И произошёл один из самых болезненных для человеческого общества кризис – духовно-нравственный. Противоречия между духом и бездуховностью, а значит, и между добром и злом привели к падению нравственности и торжеству невежества, которые приобрели глобальные масштабы. Ещё одна проблема заключается в том, что в наше время супертехнологий и развития техники человек теряет свои преимущества. В результате работник заменил творца! Однако в мире всегда появлялись люди – носители смыслов. И это не обязательно учёный или философ. Тем более олигарх. Кто были Христос, Будда, Магомет? Или Сергий Радонежский и Святой Николай? Где писатели на века – такие как А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский и многие другие, художники масштаба Леонардо да Винчи, Рубенса, Рериха, Шишкина, Айвазовского и т.д.? В наше время в противовес культуре широкий размах приобретает антикультура. Это сказывается и в качестве появляющихся произведений, и во вкусах публики, и в её приоритетах. А главное – в массе своей страдает молодёжь. Отношения между людьми часто пронизаны ненавистью, безразличием и невоспитанностью. В мире процветает самая страшная болезнь нашего века – терроризм. Как это всё могло случиться? Что так повлияло на сознание современного человека? Ответ очень простой – бездуховность. В 2014 году руководство нашей страны осознало эту проблему, а также то, что никакие экономические системы и суперсовременные технологии не в состоянии изменить положение. По инициативе президента страны В.В.Путина были определены и приняты «Основы культурной политики РФ». Началось движение к восстановлению культуры. Поднять её лишь указами правительства невозможно. Нужно широкомасштабное её развитие снизу силами общественности. И это уже давно и мощно идёт по всей стране. Только теперь это стало осознанной и признанной необходимостью. Тем более что выход на создание Евразийского содружества народов, к которому пришла наша страна, требует и нового подхода к осознанию единства всех проживающих на этом самом большом конгломерате стран. На съезде казахский писатель и дипломат Олжас Сулейменов высказал такую мысль: «Раньше целью любого национально-освободительного движения была только независимость. Но что она принесла некоторым народам Африки и Европы? Межнациональную рознь, голод, гуманитарные катастрофы. Гораздо конструктивнее осознанная форма зависимости, какой является взаимозависимость. Н.А.Тоотс и В.В.Надёжин беседуют с участницей съезда из Австрии Каждый народ можно сравнить с органом или клеткой человеческого организма. Может ли орган человека быть независимым от другого? Или член семьи – от всей семьи? В них всё взаимосвязано, как и в государстве. То же можно сказать и о континенте, и о мире в целом… Чем можно сблизить людей стран Европы и Азии? Какие-то инструменты нужны. Не просто наши речи с трибуны. Для начала – это осознание взаимозависимости. Организация Объединённых Наций (ООН), созданная в 1945 году как инструмент народной дипломатии для предотвращения и восстановления дружбы народов, оказалась несостоятельной. Участники конференции «Духовная культура – общие ценности народов» Сегодня пример всему миру должна продемонстрировать Евразия. И одна из ведущих ролей в этом интеграционном процессе по праву принадлежит России. Исторически об этом было много сказано выдающимися мыслителями прошлых веков, в том числе и Н.К.Рерихом – духовным отцом ЮНЕСКО и Лиги Культуры. А о сегодняшнем взгляде на мир наш единомышленник и давний знакомый из Швейцарии, вице-президент Международной ассоциации «Мир через Культуру – Европа» Марко Вукович на съезде сказал: «У континента Евразия есть шанс вернуть человечество на путь духовного развития и при помощи народной дипломатии снять все существующие стереотипы и барьеры между Востоком и Западом, Севером и Югом… Имплементация (осуществление. – Ред.) Ассамблеи народов Евразии содержит потенциал гармонизации в эпоху содружества и глобального сотрудничества народов. Если мы не воспользуемся этой возможностью, останутся только базирующаяся на экономике и ориентированная на неё глобализация… и устрашающие масштабы негативных проявлений общественного взаимодействия, а элемент духовной культуры отойдёт на задний план». Выступает Марко Вукович (Ассоциация «Мир через Культуру – Европа»). Рядом переводчик Решение о создании Международного общественного движения «Ассамблея народов Евразии» и проведении Первого Съезда было принято на Форуме народов России и Евразии в Москве 2 ноября 2016 года. И за очень короткий срок было сделано, казалось, невозможное. В оргкомитет входили более ста руководителей крупных общественных и неправительственных организаций из разных стран и республик России. Модераторами на 60 площадках панельных дискуссий выступили десятки профессоров, докторов наук, руководителей политических и общественных структур, члены комитетов Совета Федерации ФС РФ, заслуженные работники науки, образования, культуры, известные журналисты и т.д. Лишь бы горела свеча К участию в конференции (прошедшей 27 мая в рамках съезда в формате одной из 60 панельных дискуссий) «Духовная Культура – общие ценности народов» были приглашены многие известные наши и зарубежные деятели различных областей науки, культуры, экологии, образования, экономики и т.д. Среди них глава Республики Дагестан, почётный председатель Ассамблеи народов России Р.Г.Абдулатипов, Мэри Пэт Фишер (Индия) – руководитель департамента внешних связей Гобинд Садана, Ирина Дарнева (Россия, член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры) и многие другие. Модераторами встречи были Ю.А.Агешин – исполнительный директор Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ, вице-президент Международной ассоциации «Мир через Культуру»; Т.М.Мухамеджанов (Казахстан) – композитор, президент Международной ассоциации «Мир через Культуру» и В.Августат (Австрия). Знакомые имена! Встреча с ними всегда радостна. И это обоюдно! Слева направо: Т.М.Мухамеджанов, Ю.А.Агешин и Р.Г.Абдулатипов Конференция «Духовная культура – общие ценности народов» Свою речь, которой он открыл дискуссию на этой площадке, Рамазан Гаджимурадович посвятил раскрытию понятия духовной культуры. Ибо главное противоборство, по его мнению, происходит сейчас между культурой и невежеством. В постсоветское время в нашей стране произошло вымывание духовных идеалов. Почитание Красоты, Добра, Любви к ближнему уходит из повседневной жизни людей. На первое место вышло потребительство и безразличие ко всему, кроме собственных потребностей и интересов. Мэри Пэт Фишер (Индия) Он сказал и о том, что, к счастью, именно в странах Евразии не вся культура подавлена бациллами невежества и потребительства. Россия, Индия, Китай, Казахстан и некоторые другие страны всё ещё сохраняют свой духовный потенциал. И потому у Евразийского содружества есть основания для того, чтобы от мускулов перейти к душе. В заключение он привёл слова Д.Лихачёва о русской культуре, смысл которой в том, чтобы свеча всегда горела, то есть она всегда должна нести свет и тепло. Нет богоизбранной части человечества. Всё зависит от нас самих. Духовная культура – это многоуровневый и перспективный проект, единственно способный объединить народы с самыми разными традициями и доказать, что единство действительно в многообразии. Люди Дискуссия на этой площадке – плод многолетнего труда Ю.А.Агешина, его верной помощницы Л.А.Труниной и их соратников. Предыстория этой конференции – огромная. В 2010 году была поставлена её очень важная веха – проведён Всемирный Форум Духовной Культуры в столице Казахстана Астане, который определил новый вектор цивилизованного развития – «всечеловеческую гуманизацию как процесс культурного одухотворения мира». Организовывать столь масштабные мероприятия (тогда в нём приняли участие представители 72 стран) под силу только каким-то особенным людям, глубоко верящим в торжество идеалов, которым они, в полном смысле этого слова, отдают жизнь. Мне повезло, что в этих судьбоносных акциях я, как и В.В.Надёжин, были рядом с ними. Пленарное заседание В программе Ассамблеи народов Евразии было кроме панельных и пленарных заседаний столько мероприятий, что перечислить их невозможно. Это и Евразийский фестиваль молодёжной науки, и Международный кинофестиваль «Евразия: территория кино», и гала-концерт «Мелодии единства», и вручение Евразийской премии народного признания «Посол Дружбы», и флешмоб, посвящённый Дню евразийской интеграции. И везде можно было встретить женщину, имя которой звучало у всех на устах. Светлана Константиновна Смирнова являлась истинной распорядительницей и душой всего происходящего. Всегда спокойная, готовая ответить на любой вопрос, выступить, обратиться к любому участнику по имени и отчеству. Она – председатель Совета Ассоциации народов России, депутат Государственной думы III и IV созывов, доктор политических наук, профессор. С.К.Смирнова Чётко и очень просто, без лишних слов она формулирует цели Ассоциации народов Евразии: поддержка и развитие общественной дипломатии; формирование общественной интеграционной модели большого евразийского партнёрства через диалог неправительственных организаций; участие в глобальной межэтнической евразийской коммуникации. Иными словами, с созданием Ассоциации народов Евразии наступает новый этап межцивилизационного сотрудничества. Йенс Штахура, дипломат из Германии, один из команды В.Августата, сказал: «Ассамблея народов Евразии имеет уникальный исторический шанс стать примером для всех народов земли». Думаю, что он выразил мнение многих участников этого съезда. Приветствия съезду прислали: президент В.В.Путин, председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко, председатель Государственной думы В.В.Володин, министр иностранных дел С.В.Лавров, мэр Москвы С.С.Собянин и ещё десятки других известных в нашей стране людей. Сопредседателями Ассамблеи избраны представители России, Азии и Европы: видный общественный деятель Индии Далбир Сингх, председатель совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевский, вице-президент Ассоциации «Франко-Российский диалог» Бернар Лозе (Франция). Генеральным секретарём избран Андрей Бельяминов – председатель попечительского совета Фонда «Достояние России». На съезде была принята хартия народов Евразии (см. http://mcenterdk.ru/home/top_news/12/). P.S. Но почему это, казалось бы, уникальное событие не нашло отражения на главных новостных каналах нашего телевидения, как всегда сосредоточивающих своё внимание лишь на негативных происшествиях и политике, которая сегодня часто также неутешительна? Это тоже примета времени. Беседуя на съезде с его зарубежными участниками, узнала, что, оказывается, в Европе уже есть общественные движения, которые и не хотят никакого вокруг себя информационного бума. Они понимают: главное – делать дело, и ему отдают свои силы и средства. Народная дипломатия и дипломатия официальная в этих странах сегодня часто идут разными путями. Будем надеяться, что в России этого не случится. И ещё одно сожаление. Так уж случилось, что рериховское движение является отражением того, что происходит в российском обществе. Те же болезни, и главная из них – невежество. Никакое самое скрупулёзное изучение нравственно-философского наследия Рерихов не сделало рериховцев в своей массе договороспособными, и породило у некоторых из них непомерную самость и присвоение права судить и осуждать других, учительствовать и карать. Когда-то В.М.Сидоров, безуспешно пытавшийся найти общий язык с Л.В.Шапошниковой и её последователями (заметьте, не Рерихов), призывал к толерантности и красоте компромисса. Но безуспешно. И эти призывы так и остались невостребованными. Так, может, времена изменились и стоит вернуться к ним? Думаю, что более представительное участие вменяемых рериховцев в Съезде Ассамблеи народов Евразии дало бы повод найти точки соприкосновения и возможность вместе идти по дороге добра.