118(2/2024) Образ Родины Мир русской сказки. Тайна Кощея Бессмертного Крамаренко О.Н., Заслуженный художник РФ, профессор ВГИКа Царь Кощей Давным-давно, во времена, которые принято теперь называть былинными, на просторах Русской равнины, в урочный час, возникла древнерусская цивилизация. Русское междуречье (Ока-Волга) — воистину сердце всей России. Именно здесь находится первозданный природный прародитель русского характера, русского менталитета и русской пассионарности. На бескрайних просторах этой земли и формировался сложный духовный мир наших далёких предков, полный загадок, сокровенных смыслов и закодированных тайных знаний. Традиционное народное мировоззрение видело в человеке проявление божественного начала в природе. Наш далёкий пращур ощущал тесное духовное и физическое единство с окружающим его миром. Он глубоко верил в одухотворенность Вселенной, наделяя её различными человекоподобными (антропоморфными) чертами и качествами. У человека той далёкой поры шло формирование мифологической картины мира со сложением основных мифологических образов, вошедших потом в культурное наследие разных племён и народов. Людям того времени Космос представлялся как бесконечное движение, как взаимодействие процессов созидания и разрушения, тесно связанных между собою, подобно дню и ночи. Сегодня разобраться в наследии наших предков не так-то и просто. Спрессованная во времени, многослойная информация не сразу поддаётся верному истолкованию, раскрытию тайных смыслов и образов. Трудность понимания древних святорусских традиций заключается в том, что приходится иметь дело лишь с фрагментами сложных миропредставлений наших пращуров, существующих в опосредованном пересказе и порой с искаженным первоначальным смыслом. Традиционная мифология — это опоэтизированная история, которую невозможно точно датировать. Как вид устного народного творчества, она обычно содержит в себе рассказы о «Сотворении Мира», происхождении жизни на Земле, о богах, культовых Первопредках, героях, о жизни и смерти рядового человека. К своей истории наш далёкий пращур относился с особым религиозным почитанием — смертным не дано менять судьбу народа! В мифах нашли своё отражение реальные и сверхъестественные события, память о мировых катастрофах, великих переменах, о древней прародине – как о рае на земле, отголоски стародавних общественных отношений и норм поведения, религиозные представления того времени. Языческая мифология есть форма сохранения сакральной памяти человеческих родов. Русские народные сказки — это продукт работы целой цивилизации. Сама сказка слишком велика и многомерна, чтобы весь её материал смог вместиться в сознание одного автора. Когда-то волшебные сказки являлись самой достоверной информацией о прошедших исторических событиях. Несмотря на то, что древний сказитель пользовался только поэтической метафорой, рисуя окружающий его мир, правильно понятая сказка приближает нас к разгадке самых сложных вопросов того времени. Жизнь в те далёкие времена была устроена так, что боги и люди были ещё слабо разделены и жили рядом друг с другом. В традиционном мироощущении наших предков они все — и сам Творец, и созданные им боги, духи, обожествлённые предки людей — были равноценны и все одинаково нужны. Все они были одной целостной гармоничной системой – древней праотеческой верой первых индоевропейцев. Почти все основные первообразы, архетипы и мифологемы этой системы сложились к этому времени. Бог-Творец – един и многопроявлен. Он объединяет в себе всё многообразие сотворенного Им мира. Остальные боги — суть движущие Силы Творца, управляющие Вселенной. Эпитеты изначально единого Божества, выступая в качестве самостоятельных ипостасей, положили начало возникщим традициям. Почитание богов и предков, почитание Рода и народа, любовь к своему и своим — вот главные принципы старой дохристианской веры. Развитая в то время система ритуальных обрядов сопровождала все перемены в жизни каждого человека: рождение, введение в род, вступление в детородный возраст, заключение брака, рождение детей, изменение социального статуса и смерть. Все этапы человеческой жизни имели особый сакральный смысл. В старину было принято гордиться мудростью старцев, богатырской силой своих героев, нравственной чистотой дев. Люди того времени всегда заботились о памяти умерших родичей. Именно предки помогали понять: главное богатство человека – это его народ. Одухотворенная божественная любовь, продолжение и воспитание рода в традициях праотцов — вот что было важно для наших предков. Духовность — доконфессиональное универсальное состояние человека. В языковой «смысловой» генетической памяти каждого «записаны» основные понятия самосознаний предыдущих поколений. Родной язык – это верный проводник в прошлое своего народа. Согласно известному собирателю русского народного фольклора А.Н. Афанасьеву: «Поверья и предания говорят о старинном доисторическом быте славянских племен; олицетворённая стихия, вещие птицы и звери, чары и обряды, таинственные загадки, сны и приметы — всё послужило мотивами, из которых развился сказочный эпос, столь пленительный своею младенческой наивностью, теплою любовью к природе и обаятельною силою чудесного». Михаил Николаевич Афанасьев Персонажи и герои русских волшебных сказок удивительно жизнеспособны и привлекательны в наши дни. Они являются частью национального кода всего русского народа. Эти древние герои прочно вошли в нашу жизнь. Отголосок древнейшего индоевропейского мифа сегодня присутствует даже на гербе России. Велес и Перун, Макошь и Китоврул, Даждьбог и Кощей Бессмертный, Птица Гамаюн и Змей Горыныч, а ещё множество других легендарных мифологических существ издревле населяют волшебные русские сказки. Многочисленные народные предания, былины, сказки и мифы, легенды и песни, обряды и игры представляют собой огромный пласт древней культуры Руси, срез её духовного мира. Когда-то на Руси существовало особое жреческое сословие – древние Волхвы: жрецы святорусских ведических богов, чародеи, облакогонители, кудесники, ведуны и потворы, все они занимались хранением и обрядовой организацией разных религиозно-мифологических представлений, сохранением древних устоев и обычаев своих предков. Древний кудесник-волхв должен был знать все обрядовые заговоры, ритуальные песни и заклятья, вычислять календарные сроки магических действий, связанных с годовым аграрным циклом, уметь применять целебные свойства трав и растений. Важной обязанностью древних волхвов было создание и передача по наследству устного обрядового фольклора. Тысячелетняя северная традиция передавалась от поколения к поколению изустно многие сотни и сотни лет. Даже в середине девятнадцатого столетия, в глухих уголках России, можно было найти отголоски подобных преданий, идущих из глубин матриархата. В древности традиционные мифы-кощуны, как правило, исполнялись во время погребального обряда, на поминках по умершему человеку из знатного рода. Особо торжественным поминальным пиром считался тот, на котором пелись стародавние сказания. Предположительно и сами кощуны были связаны в какой-то мере с древним погребальным обрядом. Напевно исполняемые на погребальной тризне, эти «кощунословия», «старьческыи басни» и «старча кощуны» вдохновенно распевались старцами-боянами или каликами-перехожими и сопровождались игрой на гуслях и ритуальными жестами. Такое исполнение древних сказаний было настоящим искусством и прекрасно вписывалось в происходивший обряд. Можно с уверенностью предположить, что дожившие до наших дней волшебные русские сказки, изрядно измельчавшие и искажённые последующими наслоениями, действительно являются потомками этих прекрасных древних мифов и сказаний. Эти сказки сегодня — бесценный клад дохристианских «ведических знаний», доставшихся нам от наших далёких предков. При попытке проникнуть в этот загадочный мир русской мифологии ключом может послужить образ одного сказочного героя, в самом имени которого слышится архаика древних кощун. Царь потустороннего «кощуного» царства, один из первопредков, участвовавших в творении Мира, дряхлый чародей, один из «ветхих» старых богов, образ почти сатирический, но ещё полный злой воли, царственный старец — Кощей Бессмертный. В традиционной трактовке этого образа Кощей — демонический герой, олицетворяющий собою силы зла. С другой стороны, Царь Кощей — хозяин несметных богатств, символ организации времени, устанавливающий очередность событий и явлений. Он сам является олицетворением аграрного земледельческого календаря и созвездия Кифея (совр. – Цифея). Кощей часто летает над Русью, и от него пахнет русским духом. В начале сказки Кощей Бессмертный является пленником и висит на цепях в тёмном чулане. Воспользовавшись состраданием и беспечностью юного героя — Ивана-царевича, он не только сам освобождается из плена, но и крадёт прекрасную героиню и прячет её в своём дворце на «Стеклянных горах». В образе этого сказочного персонажа многое может прояснить значение самого имени – «Кощей», но происхождение его тоже загадочно. Существует несколько версий толкования этого слова. В подаче А.Н. Афанасьева оно звучит как «Кош Бессмертный» или «Кощуй» и «Корочун». Старославянское слово «кощь» («кошть») имеет значение – «сухой, худой, тощий телом». В русском языке слова «окостенеть» и «умереть» – синонимы: это образ застывшей, окостеневшей, замёрзшей зимней природы. Академик Б.А. Рыбаков понятие «Кош» в значении «жребий, судьба» прямо связывал с именем Кощея. В «Слове о полку Игореве» тоже упомянут «кощей», но уже в значении «пленник, раб». Здесь «кощей» – бранное слово, а не имя собственное: оно выражает отрицательную характеристику персонажа. Борис Александрович Рыбаков И, наконец, Кощея Бессмертного иногда соотносят с традиционным повелителем холода и мрака, имя которому в русском фольклоре – Карачун. Это бог зимней стужи и повелитель холодов. Все вышесказанное говорит о необыкновенной древности данного образа. Его прозвище «Бессмертный» указывает на то, что в нём есть некое начало, противостоящее тлену и погибели. Но смерть у Царя Кощея всё-таки есть. Она находится на кончике иглы в каком-то загадочном яйце, а само оно находится в утке, утка – в зайце, заяц – в железном сундуке, под зелёным дубом, в море-океане, на острове Буяне, на краю Света. Здесь яйцо приобретает сакральное значение: в древности яйца были неотъемлемой частью аграрно-магических обрядов, начиная с праздника «Красной горки» и кончая пахотой и севом. Смерть Кощея Похоже, что смерть Кощея Бессмертного спрятана не просто на краю Света, а под самим Мировым Деревом и в том самом Яйце, из которого был сотворён Мир. В этой сказке яйцо – один из самых всеобъемлющих символов жизни. Конечно, такая драгоценность не может быть без охраны. Хранителями этого сокровища являются представители разных стихий, фауны и флоры окружающего мира: Вода (океан-море), Земля (остров Буян), растения (Дуб зелёный), животные (заяц) и птицы (утка). Все они являются вместилищами тайны и стараются помешать молодому герою Ивану-царевичу в исполнении его миссии. Для достижения поставленной цели герой должен не только показать свою силу и храбрость, но и набраться ума-разума, освоить опыт предков. Противостояние старого царя Кощея и молодого Ивана-царевича не решается простым силовым единоборством. Сказка-кощуна описывает не столько поединок героев, сколько ритуал, связанный с обретением тайного знания и магической власти над злыми силами. Причём в сказке наглядно показана неспособность молодого героя достичь своей цели без чудесной помощи «благодарных животных», которых он сначала хотел убить, но вняв их мольбам, пощадил, и они, в благодарность за это, сослужили ему службу. В роли таких «благодарных животных» могут выступать не просто лесные звери и птицы, а древние Волхвы-оборотни, помогающие Ивану-царевичу в борьбе с силами зла исполнить закон годового круговорота природы. Изначальный сюжет русской сказки прост: Кощей Бессмертный хитростью похищает прекрасную царевну Марью-Моревну и прячет её в своих хрустальных хоромах; героиня выпытывает у Кощея, где скрыта его смерть и передаёт эту тайну молодому герою-избавителю. Иван-царевич, пройдя целый ряд испытаний, добывает кощееву смерть и ломает иглу. Брачные претензии царственного старца в итоге сводят его в могилу, а молодой герой торжествует. Очень интересен образ главной героини повествования. В разных вариантах сказки у пленницы Кощея могут быть разные имена, но за ними всегда угадывается лик древней Великой Богини. В тексте сказки имеется интереснейшее обстоятельство: время, проведённое пленницей Кощея на свободе, вне «кощного царства», странным образом совпадает с сезоном полевых сельскохозяйственных работ. Академик Б.А. Рыбаков в своей книге «Язычество древней Руси» так отмечает это место в сказке: «Сев. Рост колосьев. Жатва. Молотьба. Размол зерна. Выпечка хлеба и варка пива. Здесь с подробностью заклинания, перечисляющего все детали и все этапы, представлен полный годичный цикл древнего земледельца от весеннего сева до осеннего праздника урожая с его ритуальным пивом. Упомянуты тут и древнейшие злаки первых земледельцев: яровая пшеница и ячмень». Получается, что любвеобильный старец прячет героиню в своём дворце только в холодное время года, а Иван-царевич освобождает пленницу на время сева, созревания хлебов и уборки урожая – пору годового аграрного периода. Отсюда идея вечного движения времени, смены сезонов, победы живительных сил природы над смертью. Древний миф о мертвящем божестве потустороннего царства, о богине весны и расцвета земной природы дошёл и до наших дней в форме русской народной сказки. Главная идея мифа – кратковременность торжества «кощного» начала и предопределённость победы над ним сил жизни, роста и цветения. Победа жизнеутверждающей молодости над тем, что уже отжило свой век – постоянный мотив русского эпоса и его литературных вариаций. Исследуя эту тему, академик Б.А. Рыбаков сопоставил по ряду признаков русскую народную сказку о Кощее Бессмертном с древнегреческим мифом о повелителе «царства мёртвых» Аиде и похищенной им Персефоне у её матери Деметры. В своей работе «Язычество древней Руси» он подробно рассматривает драматургию этой сказки и варианты имён её главных героев. Б.А. Рыбаков считает, что русский двойник античной Персефоны поочередно выступает то под своим «зимним» именем Морены, Марьи Моревны (т.е. жены Кощея), то под «весенним» именем Анастасии Прекрасной. В переводе с греческого имя Анастасия означает «Возрождение, Воскресение», что прямо соответствует сущности образа греческой Персефоны. Следовательно, в русской сказке точно представлен смысл данного мифологического образа. Всё это подтверждает безусловную древность русской «кощуны», восходящей ещё ко времени индоевропейской общности народов и общей мифологической традиции. Всестороннее изучение истории русского язычества, выяснение глубины народной памяти показало, что эволюция религиозных представлений шла путём наслаивания новых форм на старые. Анимизм первобытных охотников и представления о небесных богах и богинях древних земледельцев в равной степени уцелели в народном фольклоре русской деревни. Сохранившиеся имена и прозвища «ветхих» богов и старых героев русских народных сказок позволяют правильно истолковывать суть многих понятий и явлений Русского Мира того времени. Ведь мы помним, что в начале было СЛОВО! Древнее язычество в сельской среде долго оставалось формой проявления народных воззрений и общим мировосприятием, стоящим на своих исконных тысячелетних основах. Языческая романтика всегда придавала особую красочность русской народной культуре. Все русские богатырские сказки являются фрагментами древних исторических мифов и героического эпоса. С древними языческими представлениями связана традиционная крестьянская архитектура, орнаментика одежды, утвари, предметов быта. Все орнаменты на крестьянской одежде являются оберегами и выполняют особые охранительные функции. Несмотря на тысячелетнее господство государственной православной церкви, языческие воззрения были народной верой в России вплоть до 19 века и проявлялись в обрядах, хороводных играх, песнях, сказках и народном искусстве. Сегодня религиозная сущность старых обрядов выветрилась, символика орнамента забылась, волшебные сказки утратили свой мифологический смысл, но даже бессознательно повторяемые потомками формы архаичного языческого творчества представляют огромный интерес, являясь сокровищницей сведений о многотысячелетнем пути познания мира нашими предками. Познание народной культуры, всех видов крестьянского творчества невозможно без выявления его архаичной языческой подосновы. Изучение язычества – это не только углубление в далёкую первобытность, но и путь к серьёзному пониманию культуры своего народа, которая в своей основе осталась неизменной.