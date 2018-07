warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

94(2/2018) Грани науки Конференция «Бесконечность познания в науке» Борисов С.К., физик

Якимова Н.Н., кандидат физико-математических наук Ежегодная, XVII двухдневная Междисциплинарная научная конференция «Этика и наука будущего» журнала и фонда «Дельфис» по теме «Бесконечность познания в науке» проходила 21 и 22 апреля 2018 года.

Идёт конференция «Бесконечность познания в науке» За долгое время существования нашего уникального культурно-просветительского проекта (с 2000 г.) слушатели познакомились с идеями известных в научном мире учёных. Это востоковед Т.П. Григорьева, математик С.П. Курдюмов, философ-космист и поэт Ю.В. Линник, биофизик А.П. Дубров и географ А.Д. Арманд. А также активные участники конференций – индолог Р.Б. Рыбаков, астрофизики Л.М. Гиндилис и И.Ф. Малов, физик Б.У. Родионов, биофизики В.Л. Воейков и В.В. Цетлин, химик Е.М. Егорова и другие.

На конференции было представлено 30 устных и 17 стендовых докладов; среди их авторов 13 докторов наук и 15 кандидатов. Посетили конференцию 82 человека. Кроме участников из Москвы и городов России: Рязани, Ярославля, Рыбинска, Красноярска, Нижнего Новгорода, были представители из Вильнюса (Литва) и Донецка (ДНР).

Организаторами конференции являются: журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Донецкий национальный технический университет. Председатель оргкомитета: Рыбаков Ростислав Борисович – доктор исторических наук, профессор, президент Восточного университета, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Дельфис». Члены оргкомитета: Борисов Сергей Кирович – ведущий инженер Института обшей физики им. А.М. Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор; Джура Сергей Георгиевич – кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета; Герасимова Ирина Алексеевна –доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН; Гиндилис Лев Миронович – кандидат физико-математических наук, действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, вице-президент Национального рериховского комитета, создатель и руководитель Секции проблем космического мышления и Живой Этики при Московском Космическом Клубе; Лескова Наталия Леонидовна – научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии», заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис»; Лосюков Александр Прохорович – президент Национального рериховского комитета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, заслуженный работник дипломатической службы РФ; Тоотс Наталья Александровна – член Союза журналистов России, член Управляющего совета Национального рериховского комитета, главный редактор журнала и издательства «Дельфис»; Якимова Нина Николаевна – кандидат физико-математических наук, заместитель главного редактора по науке журнала «Дельфис».

Р.Б. Рыбаков, А.П. Лосюков и Н.А. Тоотс открывали работу конференции. А так как Ростиславу Борисовичу недавно исполнилось 80 лет, его горячо поздравили со столь знаменательной датой. Р.Б. Рыбаков: «Этика – главное в науке будущего, и она должна лечь в основу образования» Р.Б. Рыбаков говорил о том, что этика – главное в науке будущего и она должна лечь в основу образования. Что происходит со страной, когда власти уделяют недостаточно внимания образованию, мы видим по Украине. Хорошо, что в международной политике наша страна стоит на нравственных позициях. Это позволяет надеяться, что этика займёт лидирующие позиции и в вопросах внутренней жизни. Можно сказать, что «Ветер века в наши дует паруса».

А.П. Лосюков: «Опыт “Дельфиса” важен для рериховского движения в целом» «Опыт “Дельфиса” важен для рериховского движения в целом, – подчеркнул А.П. Лосюков, – и прежде всего тем, что он объединяет вокруг рериховских идей самый широкий круг исследователей. Организаций в области культуры много, но, к сожалению, все они трудятся по отдельности. Хотелось бы, чтобы работали вместе: ведь у них общие задачи». Открывает конференцию Н.А. Тоотс Н.А. Тоотс напомнила, что цель конференций «Дельфиса» – собирать учёных, занимающихся синтезом. Это не обязательно рериховцы, но те, которые работают в рериховском направлении. Таковыми участниками конференций «Этика и наука будущего», которых уже нет с нами, были С.П. Курдюмов, Т.П. Григорьева, Л.В. Лесков, Ю.В. Линник, Е.В. Зорина, А.А. Сазанов, Н.Е. Невесский и другие.



Организаторы и участники конференции тепло поздравили Р.Б. Рыбакова с 80-летием На долю России в ХХ веке выпало осознание истории и пути справедливости, на что обратил внимание Ф.И. Малов. Эти поиски проходили в направлении синтеза мифологического, религиозного и научного познания. Сейчас мы называем это широкое направление русским космизмом. К нему относятся воззрения Н. Фёдорова, Вл. Соловьёва, С. Булгакова, К. Циолковского. Богостроительством занимались и такие революционеры, как А. Луначарский и А. Богданов, что наложило свой «небесный отпечаток» на идеи социализма. Русская революция привела многих людей к романтическим мечтаниям. Роль отдельного человека в обществе явно повысилась. По замыслу, пролетариат должен избавить человечество от войн и увлечь его на пути труда, превратить Землю в мастерскую, лабораторию. Пролетарские поэты призывали участвовать в этой стройке Солнце, Луну и звёзды. Несомненно, такой общий настрой привёл нашу страну к реальному освоению космоса. Человек вышел в космос, а спутники осваивают Солнечную систему и изучают Вселенную уже из космического пространства. Вот на каких примерах надо воспитывать молодёжь. Русский космизм завещал нам совершенствование человека, воспитание человека-творца, а не потребителя.

Ф.И. Малов: «Русский космизм завещал нам совершенствование человека…» О проекте «Спираль», связанном с созданием ракеты «Буран», рассказал А.Ю. Афанасьев. Такие многоразовые космические транспортные системы дают нам перспективу в дальнейшем освоении космоса. Хотя К. Циолковский говорил только об одноразовых ракетах и мечтал об облёте Солнечной системы на одноступенчатой ракете с особым топливом. Он продумал многие вопросы, реально осуществлённые С. Королёвым. При формировании отряда космонавтов из лётчиков-испытателей С. Королёв заставлял их получать высшее инженерное образование. Именно Ю. Гагарин предложил в качестве дипломного проекта макет ракеты-самолёта, очень похожий на построенный впоследствии «Буран» (а затем и на американский «Шаттл»).

А.Ю. Афанасьев рассказывает о проекте «Спираль» Л.М. Гиндилис подчеркнул, что фундаментальная наука совершенствует разум и душу человека. Граница познанного и непознанного – это граница проявленного и непроявленного. Истину добывает именно фундаментальная наука. В конце ХХ века обнаружили во Вселенной наличие «тёмной материи» и «тёмной энергии». Тем самым наука приблизилась к познанию Тонкого мира, и суперобъединение физических взаимодействий – исток для его познания (см. статью на с ??? Ред.).

С.М. Зорин поставил вопрос ребром: нужна ли фундаментальная наука, если нет нравственной основы у науки, то есть прежде всего у учёных, которые ею занимаются? Мир природы был сгармонизирован до человека, а он техникой превратил планету в сырьевую базу, не заботится о нуждах Земли, а лишь о собственных. Морально-нравственного аспекта в основе большинства научно-технологических исследований нет. Великое заблуждение, что человеку не хватает энергии. В ней нуждается человек-потребитель. А он не стал образованней: мозги замусорены разнообразной информацией. Мы увлечены торговлей кучей ненужных вещей вместо того, чтобы продолжить духовный поиск таких светочей отечественной культуры, как Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Наука должна ориентироваться на таких людей, как Н. Моисеев – учёный с нравственной позицией.

На фактах, определяющих реальное развитие науки, подробно остановился В.Ф. Шарков – на гигантомании таких проектов, как марсианские полёты, лазерное оружие и термоядерный реактор, связанных с огромными по размеру нецелевыми расходами государственных средств, в результате которых защищается большое количество диссертаций разного достоинства и получаются звания лицами, в дальнейшем определяющими пути развития науки. Такое явление докладчик называет «туфтой» и обеспокоен тем, что это засоряет науку и ставит весь научный проект под вопрос. Вот почему вопросы этики научного поиска должны выйти на первое место в науке будущего.

О решающем вкладе христианства в возникновение науки напомнил Б.У. Родионов. Вести отсчёт происхождения науки следует от Крестовых походов, когда Гуго де Пейн (1070–1136) в 1118 году организовал Орден тамплиеров в Иерусалиме. Это случилось в результате знакомства рыцарей-христиан с выдающимися достижениями мусульман в ремёслах и искусствах. Исламскими мыслителями были сохранены античные первоисточники, прежде всего Аристотеля и александрийских гностиков, которые впоследствии поступили в обиход итальянского Возрождения, идеи которого в ХХ веке получили развитие в русском космизме.

Б.У. Родионов говорит о решающем вкладе христианства в возникновение науки С.Г. Джура из г. Донецка задал вопрос: в каком направлении будет развиваться творчество – в сторону добра или зла? Хорошо, что в России В. Путин провозгласил, что в любом деле главное – это нравственная, этическая основа. Даже Римский клуб, рупор западного мира, с недавних пор начал говорить, что конечной целью цивилизации является синергия единого человечества, и признал, что 98% финансов имеют в настоящее время спекулятивный характер (см. статью в следующем номере журнала № 3 (95) за 2018 г. – Ред.).

Учёные и организаторы конференции. Слева направо: Р.Б. Рыбаков, А.П. Лосюков, Л.М. Гиндилис, С.Г. Джура, Н.В. Макаренко, В.В. Надёжин «Научно-технический прогресс – благо или зло?» – так начала доклад В.В. Гольберт, ибо ныне нередко восторг перед наукой сменяется ужасом перед взаимосвязанно развивающейся с ней техникой. На Западе в обществе потребления это выглядит как НТП (научно-технический прогресс) – все достижения науки и техники в кратчайшие сроки делаются товаром, предметом массового потребления. От науки при этом требуются технические новшества с конечным сроком службы. В СССР не было НТП, наука и техника развивались из-за вооружения и нужд производства. Негатив НТП, тесно связанный с капитализмом и теперь угрожающий нам: деградация человеческой личности и истощение природных ресурсов. Позитив: комфорт, доступ к широким источникам информации, облегчение труда (автоматизацией, роботизацией), развитие медицины, широко разветвлённая система профобразования. К сожалению, НТП способствует изменению физических параметров биосферы: всевозможные излучения приводят к росту мутаций, потере ориентации у рыб и птиц. Большой процент ежегодной добычи полезных ископаемых идёт в отходы. Бытовой мусор не утилизируется, происходит загрязнение природной среды, космоса. Как показатель деградации у людей – ежегодное снижение IQ (коэффициента интеллектуального развития). Это усугубляется увеличением числа безработных из-за внедрения автоматики и роботов. Рост населения способствует росту бандформирований. Все говорят об электрификации и компьютерах, но уже никто не говорит о Братстве. В этом проявляется духовная деградация. Высокий уровень научно-технического образования не гарантирует высокого нравственного уровня.

А.В. Багров обратил внимание на то, что не подтверждено ни одного узнаваемого и доказанного с позиции научно-технической цивилизации факта обнаружения инопланетян и контакта с ними. С точки зрения современных технологий к звёздам мы не полетим. Так есть ли жизнь во Вселенной и что такое внеземные цивилизации? Человек – промежуточное звено между углеводородными формами жизни и металлокристаллическими или лучистыми (К. Циолковский)? Время биологической жизни на звёздах может быть очень ограничено. Наша цивилизация тратит все ресурсы на конкурентную борьбу, а не на поиск новых знаний, за которыми следовало бы лететь в космос и устанавливать контакты с другими цивилизациями, собирающими знания. Возможно, это особенность всех научно-технических цивилизаций в космосе.

В.Л. Воейков поднял вопрос о присутствии в атмосфере лёгких отрицательных ионов, которые необходимы для дыхания и которые мы путаем с кислородом, когда говорим о свежем воздухе. Без таких ионов кислород биологически инертен. Впервые этот вопрос рассматривал А.Л. Чижевский, которому в прошедшем году исполнилось бы 120 лет. Гипотеза Чижевского была подтверждена, когда потребовалось снабжать воздухом космонавтов. В природе такие аэроионы обеспечиваются грозами, их формируют турбулентные потоки воды. Следует обратить внимание на родственное явление: на производство живыми организмами АФК (активные формы кислорода) на основе иона кислорода для собственной жизнедеятельности. Растения излучают их в воздух. В отличие от аэроионов Чижевского АФК живут недолго (мкс, максимум млс), но и время жизни аэроионов в значительной степени зависит от влажности воздуха. Сухие и горячие ветры сопровождаются кислородным голоданием.

Большой обзор о влиянии радиации, землетрясений, извержения вулканов, вспышек на Солнце, затмений на кислотные свойства воды (колебания рН в организме людей) прозвучал в докладе В.В. Цетлина, подчеркнувшего роль ритмов, начиная с суточного, связанных с периодическим изменением освещения, числа солнечных пятен и гравитации, которым мы обязаны Луне. Однако агент такого влияния не всегда ясен, на что в своё время указывал Чижевский в связи с ритмами солнечных пятен. Сильно на рН воды влияет состояние ионосферы. В отличие от Воейкова, Цетлин подчёркивал негативное влияние на живые организмы отрицательного электричества. Так, например, во время солнечных затмений вода приобретает окислительные свойства, что способствует осаждению белков в сыворотке крови, и люди умирают от остановки сердца. За антиоксидантную систему в организме человека, которая следит за содержанием АФК, отвечает гормон мелатонина, связанный со сном и биологическими ритмами, и этим уже пользуется клиническая медицина.

О природных и газоразрядных шаровых молниях рассказал В.Л. Бычков. Попытки создания искусственной шаровой молнии показывают, что в этом явлении ещё много загадочного и непознанного наукой. Непонятно, каково может быть устройство плазмы, чтобы она меняла форму от шара к ленте и обратно. Судя по свечению, плазма шаровой молнии горячая, но, согласно большинству наблюдений, она имеет температуру окружающей среды. Не ясен до конца и источник её возникновения – считается, что это удар молнии, однако шаровая молния появляется и на месте напряжений электрического поля, в том числе и самых скромных по величине (типа обычной сетевой розетки). Замечено, что шаровая молния может проходить через стекло, но разрушения его незаметны, по крайней мере «на глаз». Она явно обнаруживает магнитные свойства, хотя очень любит золотые предметы, которые не обладают магнитными свойствами. Перед исчезновением шаровая молния раздувается, иногда при этом делится или разом взрывается. Остаётся загадкой, материальный это объект или форма электромагнитного излучения.

Е.Г. Яковлева начала с краткого исторического обзора биоэлектрографии: изучения взаимодействия организма человека с разного рода газовыми электрическими разрядами. Электровизуализацию состояний организма открыл Лихтенберг в 1777 году. В ХХ веке её переоткрыл и широко распропагандировал Н. Тесла, который делал фотографии свечения тела в переменном токе. Новый способ фотографирования с помощью искрового разряда предложил С. Кирлиан в 1939 году. В 1970-1980-е годы исследования по биоэлектрографии проводились в некоторых закрытых организациях. И только в 1990-е годы метод биоэлектрографии поступил в медицинскую практику благодаря приборам К. Короткова, использующим для диагостики свечение в коронном разряде пальцев рук и ног, а также ступней и ладони человека. Метод ГРВ-биоэлектрографии Короткова даёт большой набор статистических параметров для диагностики заболеваний с использованием компьютера и представлений восточной медицины о чакрах и акупунктурных точках на коже человека.

Е.Г. Яковлева рассказывает о методе биоэлектрографии В качестве лидера и основоположника диалектической математики Ф.И. Маврикиди выдвинул П. Флоренского. В математику обязательно надо включить отрицание каждого утверждения. В этом контексте его можно рассматривать как природное явление, необходимую черту реальной действительности. Центром изложения прикладной математики при этом становится математика моделей и моделирования. Задача моделирования – получение нематематических результатов математическими средствами. Подобный подход к математике заставляет пересмотреть натуральный ряд чисел и рассматривать при построении чисел в качестве принципа их образования не только сложение, но и дробление – исходя из целого, как это сделано во фрактальной арифметике и геометрии. Это позволяет описать движение и выйти на золотую пропорцию, на гармонию голограммы.

Ф.И. Маврикиди убеждён, что в математику обязательно надо включить отрицание каждого утверждения «Наука будущего – наука открытых систем» – такого мнения придерживается А.С. Харитонов. К ним относится Земля в освещении Солнцем, человеческое тело с интеллектом, управляемое душой. Наше предназначение – поддерживать равновесие во Вселенной. Но для этого мы должны иметь большее представление о гармонии и о соотношении между порядком и хаосом, чем нам позволяет современная математика, построенная на основе натурального ряда чисел и избегающая противоречий. Золотая пропорция ведёт нас в другую математику, заставляет поставить вопрос о причинности с обязательным опережением во времени.

А.А. Баренбаум начал доклад с того, что не всегда сложную прикладную задачу можно решить, выдвигая гипотезы и моделируя (то, о чём говорил Маврикиди). При большом числе фактов приходится выдвигать принципы. Такая ситуация возникла при решении проблемы об органическом или неорганическом происхождении нефти и газа. Вопрос удалось прояснить в пользу неорганического происхождения, обратившись к геосферным циклам круговорота углерода. А это уже изменение принципов. Органическая гипотеза не уделяла внимания движению литосферных плит и магмы в каталитических преобразованиях воды и углекислого газа в углеводороды. Такое преобразование может идти в минеральных зёрнах при посредстве железа. На разрушение воды в земной коре под влиянием радиации и излучений из космоса обращал внимание В.И. Вернадский. Это находит подтверждение, как и его другое смелое предположение о привнесении углерода и воды кометами галактического происхождения на Землю, связанное с геологическими катастрофами.

С.В. Белов подытожил большое количество геологических данных о возрастании эндогенной активности Земли, которое связано с наличием биосферы и её эволюцией. Это необычно для астрофизиков, занимающихся геологической эволюцией планет, которые располагают большим числом фактов угасания вулканической деятельности на планетах Солнечной системы и их спутниках с течением времени, прошедшим с момента планетообразования. Белов обращает внимание на идущие в мантии Земли преобразования метана и углекислого газа, сопровождаемые имеющим ритмический характер выбросом водорода, и связь этого геологического процесса с биосферным круговоротом углерода, на чём в своём докладе подробно останавливался Баренбаум.

Фазы развития эмбриона с ростом численности населения Земли сравнивали В.И. Кузьмин и Н.А. Галуша. Во времена Христа насчитывалось 140 млн человек, а примерно с 1500 года начался рост по экспоненте от отметки 500 млн. Реперной точкой явился демографический взрыв в районе 1950 года, когда наблюдался более крутой гиперболический рост. Интересно, что такой участок проходит эмбрион на седьмые сутки, когда он имплантируется к стенке матки и получает доступ к неограниченному ресурсу матери. Из этих цифр получается, что суткам эмбрионального развития соответствует 37,5 года. Образ человечества как животного с душой принадлежал Оригену, но и позднее неоднократно использовалась метафора человечества как живого организма. У греков считалось, что на 19-е сутки боги дают эмбриону душу, а с 20-х он приобретает голову, руки и ноги и далее структурно не меняется. Человечеству все эти фазы пройти ещё предстоит.

В.И. Кузьмин отвечает на каверзные вопросы Н.Н. Якимова сравнивала возраст человека с расстояниям планет Солнечной системы от Солнца и отметила, что 37,5 года – это возраст Марса, а обычный возраст ухода человека с земного плана – 87 лет, возраст Сатурна. Если продолжить эту логику возрастов до известной астрономии периферии Солнечной системы в виде обширного кометного Облака Оорта, то получается 280–340 лет. Оказывается, что в среднем ритм 300 лет отмечен в различных биосферных процессах, в солнечной активности, а также при этногенезе (по Л. Гумилёву), наблюдается при смене царствующих династий в Китае, Египте, России и т. д. Особо важно отметить, что 300 лет насчитывается европейской науке, что заставляет нас ждать радикальных изменений в её парадигме.

Н.Н. Якимова сравнила возраст человека с расстояниям планет Солнечной системы от Солнца

Впечатляющую картину Космоса в индуистских и буддистских концепциях, в которой населённая людьми Земля и физическая Вселенная занимают весьма скромное место, представил Е.А. Файдыш. Тем не менее все структуры в этой концепции самоподобны и устроены по одной общей схеме, которая сводится к горе на острове в центре мира, окружённой океаном, а с гор в океан текут реки. Картография Космоса более богато представлена в буддистской традиции, зато в Ведах и комментирующей их литературе больше внимания уделяется Земле. С ней связан южный континент Джамбудвиппа с горой Меру в центре, с землями людей в островной части и обитающими на горе богами во главе с Индрой и множеством демонов, ютящихся в корнях гор. В основании мира – змей Шешу и миры змей-нагов.

О физической модели сознания профессора Л.В. Лескова и традициях русского космизма рассказывала Н.Л. Лескова, подчеркивая, что для отечественной космонавтики характерен интерес к духу, сознанию, их объективным проявлениям в природе. К.Э. Циолковский отмечал странность аномальных явлений на небе, которые считал откровениями духовного мира человеку. Он придавал особое значение символической форме облаков, долго разгадывал смысл послания в виде начертания букв rAy (луч – англ.) в небе, повлиявших на создание им концепции «лучистого человечества»: существования в будущем сознания людей в космическом пространстве без тела и питающегося светом звёзд и Солнца. Данные идеи нашли продолжение у Лескова, который всю жизнь работал в ракетно-космической отрасли, а потом читал лекции по космологии студентам-философам. Лесков представлял космос в виде листа Мёбиуса, с обратной стороны которого формы материи получают информационную поддержку в виде семантического вакуума, который он называл мэоном (в древнегреческой философии так называли пустоту, в которой содержится всё сущее). Лесков связывал с мэоном банк Вселенских смыслов, Память мира.

Н.Л. Лескова рассказывает о физической модели сознания профессора Л.В. Лескова

О месте мысли в физическом взаимодействии размышлял С.К. Борисов. Тождественность ферми- и бозе-частиц в современной квантовой физике, отличающихся своими квантовыми магнитными свойствами, даёт пример семантической мысли, которая вносит дополнительное к классическому взаимодействие между одинаковыми зарядами – отталкивание (для ферми-частиц) или притяжение (для бозе-частиц). Оно названо «обменным» и обуславливает ковалентные и металлические связи между молекулами в химии, обобщая известную из классики ионную связь. На квантовой тождественности фотонов основана генерация лазерного излучения, со свойствами которого связан новый, информационный этап развития квантовой механики, начавшийся в 1990-е годы. В центре экспериментального изучения оказывается мгновеннодействие на расстоянии и макроскопические квантовые проявления.

Е.М. Егорова предложила модель мысли в виде живой «сущности», обладающей магнитным полем. Спины ментальных атомов образуют вибрирующее информационное ядро мысли, окружённое энергетической оболочкой определённой формы. Каждый человек придаёт мыслям свою форму, прежде чем направить их в общее информационное пространство. Проявление мыслей зависит от силы и качества воли носителей этих мыслей, запаса их психической энергии. Большую роль в социальной жизни играют «светлые» и «тёмные» мысли, самостные и альтруистические. Если анализировать с этой точки зрения господствующие мысли в менталитете россиян, то можно выделить коммунистические, либеральные и националистические идеи. При всей привлекательности с точки зрения общинного сознания и устремлённости в будущее коммунистические идеи имеют в основе грубый материализм и невежественный атеизм. Либеральные идеи индивидуализма и личной свободы связаны с корыстью, принципом выгоды, частной собственностью и накоплением материальных богатств. Националистические идеи об особой миссии России переплетены с монархией, представлениями о великой империи и господстве православной церкви во всех сферах жизни. Нужны новые идеи, которые изложены в Живой Этике и основаны на духовной науке. Они отвечают устремлениям людей и предсказывают приход общечеловеческого Братства через Россию.

Е.М. Егорова предложила модель мысли в виде живой «сущности»

Внушительный список авторитетных учёных, которые отказываются считать мозг источником сознания, привела И.В. Болдырева. Так, Р. Пенроуз рассматривает сознание как квантовую информационную субстанцию, Д. Лилли считает мозг биокомпьютером, подключённым к Космическому Разуму. Такой точке зрения способствует работа учёных над квантовыми компьютерами в рамках информационной квантовой механики. Автор голографической модели Вселенной Д. Бом с увлечением изучал труды Кришнамурти, а К. Циолковский связывал периодичность космических процессов с жизнью во Вселенной, считая, что разница между живым и косным веществом условна. В русле этих идей свою многолетнюю плодотворную работу по исследованию мозга проводила Н. Бехтерева.

На метафоре Огня, через которую мысль рассматривается в Агни Йоге, остановилась М.В. Малыхина. Она отметила, что место мысли надо искать в комплексе с семью принципами человека. В йоге существует многовековая практика исцеления мыслью, уже известно влияние мысли людей на растения (опыты К. Бакстера). Многочисленные наблюдения говорят о том, что люди обмениваются не только эмоциями, но и энергиями, и такого рода энергии можно считать энергиями мысли. Мысль уже давно исследуется в психологии и применяется в педагогической практике. О путях естественно-научного подхода к мысли мы встречаем указание в Агни Йоге: «Магнитная волна, искра электричества и мысль – это три путника, стремящиеся в Беспредельность», то есть ведущие человека по пути эволюции.

Аспекты научного познания в XXI веке затронул Л.Д. Орлов: энерго-информационная парадигма готова сменить материально-техническую парадигму науки в самом ближайшем будущем. В этой новой парадигме ноосфера предстаёт в виде совокупности ментальных полей человечества, разбитых по отдельным геосферным информационным системам. Важно понять иерархическое вложение таких систем, которые прежде всего должны быть связаны с Солнечной системой и ближайшими к ней звёздами. Для решения этих вопросов можно обратиться к 4-мерности Солнечной системы на микролептонном уровне – одной из концепций материи, погружённой в энергоинформационную среду эфира. В её рамках обращают на себя внимание углы в 108 градусов между осями 4-мерной Солнечной системы с Сириусом, Вегой, Арктуром и Полярной звездой, которые указывают на энергообмен Земли с созвездием Ориона. Основой науки будущего должны стать свидетельства сердца, а не только интеллекта.

Т.И. Докучаева говорила об астрологии и гомеопатии как о примере наук будущего, в которых надо будет учитывать разные энергии времени и их воздействие на характер проявления имеющихся в веществе свойств. Что касается нынешней ситуации с позиций астрологии, то она характеризуется резонансом дальних планет (торговля) и Марса (война), отчего над Землёй пока довлеет энергия войн и мировых катастроф.



* * * Резюмируя итоги конференции, подчеркнём, что непосредственно отреагировали на запрос рассмотреть на конференции тему бесконечного познания в науке, только Гиндилис (именно он ещё год назад её предложил), Зорин, Джура и Малов. К сожалению, практически никто не коснулся проблемы собственно фундаментальной (чистой, теоретической, познающей истину) науки, в отличие от науки прикладной, которая ориентирована на инженерные приложения. Науку в обществе рассмотрела, пожалуй, только Гольберт. Впрочем, и Зорин, и Гиндилис, и Джура, и те, кто представлял космонавтику (Афанасьев и Орлов), вольно или невольно заходили в эту область. Проблемы науки в нашей стране рассматривались в докладах Гиндилиса и Шаркова. В обоих случаях критиковалось чиновничье администрирование науки, которое привносит в познавательный процесс политику и ведёт к коррупционным механизмам. От них страдает космонавтика и проект «Сколково» в российской науке, что, к сожалению, унаследовано нами от советской науки.

Большинство участников поднимали вопрос о нравственности в обществе и науке (Гиндилис, Джура, Зорин, Рыбаков), многие ссылались на программу «русского космизма» в качестве мировоззренческой основы науки будущего (Маврикиди, Малов). Были доклады и о месте эзотерики в будущих исследованиях (например, рассмотревшая «кирлионику» с её медицинскими приложениями Яковлева). Даже у Бычкова, который сделал обзор изучения такого загадочного явления, как «шаровая молния», проскользнуло, что трудности наблюдения и объяснения этого феномена могут быть связаны с «эфиром», до сих пор не нашедшим своего места в науке.

Особое внимание было уделено представлениям о сознании (Лескова) и мысли в связи с категорией «духа» в науке (Болдырева, Борисов, Егорова, Малыхина). Привнесение высокой категории «духа» не случайно, если иметь в виду роль христианства в самой постановке вопроса о поисках истины, которыми до сих пор фактически и занимаются (причём именно фундаментальные!) науки и представляющие их в обществе учёные. Тут нельзя не упомянуть доклад Родионова, посвящённый «тамплиерам».

Обстоятельно обсуждались отдельные большие направления в науке и её инженерной практике – в геофизике (Баренбаум, Белов) и биофизике (Воейков, Цетлин), в области космических полётов и контактов с инопланетными цивилизациями (Афанасьев, Багров).

Учёные Л. Лесков (в докладе Лесковой) и А. Чижевский (в докладе Воейкова) были аттестованы как образцы сторонников открытой науки среди учёных. Такие же образцы – неоднократно упоминаемые на конференции К. Циолковский, В. Вернадский, П. Флоренский. Б.У. Родионов попытался дать более развёрнутый список учёных подобного рода (в основном – русских или связанных с Россией), соотнеся их идеи с идеями тамплиеров, предложив даже проследить «русский след» в европейских «тамплиерских» движениях.

Отдельное значимое направление – это ритмы (Кузьмин, Якимова) и выражаемая ими гармония (Харитонов и Маврикиди). Содержательно обсуждался вопрос, ограничивается ли гармонией лишь наш мир (физической Вселенной) или она ведёт в открытый Космос (Тонкие миры как предмет метанауки, о чём говорили Гиндилис, Джура и Егорова). К необъятному Космосу, превышающему изучаемую современной наукой Вселенную, имеют прямое отношение и кирлионика, и шаровая молния, и эфир. Явно про 4-е измерение пространства говорил Орлов и привлекал к этому «энергетическое влияние» Ориона (которое многие теософы и рериховцы вообще отождествляют с этикой духовных влияний). Не говоря уже о том гимне открытому Космосу, который мы услышали от Файдыша, давшего систематику миров в индуистских и буддистских концепциях. В докладе Докучаевой стоило бы особо отметить её астрологический анализ дней, в течение которых проходила конференция. Она поднимала вопрос и о философских основах синтеза знаний, рассматривая в качестве примера синтетической науки астрологию. На эту же тему, по сути, выступали Гиндилис и Джура, говоря о метанауке в качестве основы науки будущего. Рассуждения о Всеединстве и Абсолюте в этих докладах вытекают из программы русского космизма.

В стороне остались вопросы о роботизации, генной инженерии – в связи с медицинскими приложениями, тема искусственного интеллекта. Не получили обсуждения этапы освоения космического пространства, правда, им было уделено много места на прошлогодней конференции. Кроме вышеупомянутой темы истины в науке и фундаментальной науки как таковой, не получили достаточного освещения пути глобализации, ведущие именно к Братству, а не просто к «единому человечеству» (впрочем, Зорин традиционно пытался поднять эти вопросы).

В перерывах участники конференции с удовольствием принимали участие в дружеском чаепитии Участники конференции отдавали должное художественному оформлению зала, где проходило мероприятие, – содержательной и красочной выставке из 12 коллажей Н.Н. Якимовой «О Мировом Яйце», подготовленных специально по теме конференции. Один из коллажей был подарен Сергею Джуре (Донецк).

В заключение поблагодарим за практическую помощь в самом проведении мероприятия наших немногочисленных сотрудников и волонтёров: Галину Астахову, Надежду Васильеву, Ирину Дакалину, Юрия Доброва, Елену Зажигину, Ольгу Заседателеву, а также каждый год приезжающего из г. Ярославля Виктора Байтулина, ведущего видеосъёмку. Особое спасибо нашему верному другу и сподвижнику Георгию Давидовичу Авруцкому за спонсорскую помощь в проведении конференции в течение уже многих лет.

Наши верные друзья и надёжная опора. Слева направо: А.В. Кузнецов, С.Г. Джура, Г.Д. Авруцкий Напомним, что материалы предыдущих конференций, начиная с 2012 года (для прежних имеются опубликованные сборники), можно найти на сайте журнала в рубрике «Конференции», куда будут помещены также статьи по устным и стендовым докладам 2018 года; программа прошедшей конференции уже там представлена.