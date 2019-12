warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

100(4/2019) От редакции Когда журнал выходит в 100-й раз Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Вот и дожили мы до 100-го номера «Дельфиса». Это была дорога в 25 лет! Случались на ней и крутые подъёмы, и не очень, удачи и беды, но никогда мужество и устремлённость не покидали нас. Наше окружение порой менялось, но одновременно всё крепче становилось ядро сотрудников, совместные усилия и единство которых рождали некий магнит, собирающий необходимые для будущего созидательные силы. Коллектив Фонда и журнала «Дельфис» (слева направо) стоят: И.А. Дакалина, Н.Л. Лескова, С.К. Борисов, Е.А. Зажигина, О.Ф. Заседателева, Г.В. Астахова; сидят: Н.Н. Якимова, Н.А. Тоотс, В.В. Надёжин. 2019 г. Коллектив «Дельфиса» в 2000 году. Фотограф – президент Фонда В.В. Надёжин Многое сделано. Многое ещё предстоит сделать. Мы старались всем подошедшим протягивать руку дружбы и соединять нити света, исходящие от разных людей, чтобы совместными усилиями созидать наше лучшее будущее. Как могли мы умножали знания, поднимали планку науки, расширяли кругозор наших читателей, знакомили их с неизвестными или малоизвестными до наших публикаций произведениями и их авторами. Так закладывались семена, которые дадут всходы если не сейчас, то обязательно в грядущем. Незабываемые встречи в «Дельфисе».

Слева направо: Р.Б. Рыбаков, В. Августат и его сын Э. Августат. 2012 г. Мы гордимся многими нашими авторами, которые были и нашими наставниками. Поражает глубина и разнообразие поднятых ими тем, их вера в нас и желание своим творчеством и опытом помочь начинающему коллективу журнала встать на путь высокого служения Культуре. Так хотелось бы сказать им слова благодарности, но, увы, свой земной путь они уже прошли. Наша осиротелость щемит сердца.

Чтобы всё же отдать дань их заботе о будущем отечества, мы решили повторить в этом – 100-м номере «Дельфиса» некоторые их статьи. Они были напечатаны в первые годы выхода журнала. Поражает то, что их авторы оказались провидцами. Каждое их слово и сейчас звучит как набат. Так прислушаемся к их голосу!

Ведь уже мало кто умеет говорить так. Современные нацеленность и подчинение клиповому мышлению ведут к деградации ума, не к осмыслению тем, а лишь к их обозначению. Люди перестают читать вообще и литературу в частности. Конечно, молодёжь ищет, куда приложить свои таланты. Появляются «удивительные люди», те, кто «лучше всех», и другие, поражающие нас своим умением считать, запоминать, бросать ножи, владеть хлыстом, гибкостью тела и т. д. Но нет ли здесь некоего перекоса?

Много есть в наше время и других веяний – очень полезных, но порой элитарных и для особо одарённых. Что-то никак мы не выберемся из реформ в образовании, а ведь всё больше стран строят его по советской системе. В прессе пугают рекордным сокращением высших учебных заведений. Действительно, зачем они, если в Интернете всё есть!

А вот с книгой-то всё по-другому. Нужны тишина, углубление, раздумье, погружение в стихию образов и мыслей. Иными словами, нужна способность к осмыслению и трансформации. Даже сама фактура книги здесь работает! Но полюбить всё это ребёнка надо учить. Это дело родителей, учителей и, конечно, средств массовой информации, а значит и наше. А пока балом правят блогеры, наши дети и внуки воспринимают мир часто однобоко и примитивно. И это не может не тревожить.

Итак – предоставляем слово нашим лучшим авторам и наставникам. Как писал поэт Николай Гумилёв:

Солнце, сожги настоящее

Во имя грядущего,

Но помилуй прошедшее!