118(2/2024) От редакции Когда приходит время земной жатвы Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Н.К. Рерих В передовой статье «Быть человечеству или нет?» в журнале «Дельфис» №3/31 за 2002 год я писала: «Политики, общественные деятели, журналисты, публицисты уверяют нас, что мир изменился, что в одночасье мы стали другими. Пришло время решительных действий, мы должны менять своё сознание, а уж, как следствие, изменится и мир. При этом одному нужна углублённая и кропотливая внутренняя работа, другому – участие в неких духовно значимых акциях, которые убедят его в чём-то и подтолкнут объединённой волей к действиям, а третьему необходимо и то, и другое. Разными путями можно идти к одной цели». Знаковым событие стал тогда стремительный рост всевозможных инициатив. Как грибы после дождя, они прорастали на почве общественного самосознания. И это была – новая ступень в общественной жизни России. Инициаторами многих проектов являлись люди, в той или иной степени причастные к рериховскому движению или близкие к нему. Многое, о чём говорилось тогда, было впервые сформулировано Н.К. Рерихом. Сегодня, когда в нашу жизнь ворвались военные действия по всему миру и такие устрашающие явления, как терроризм и экстремизм, мы все поняли, что фронт проходит не только по границам государств, а добро и зло – порождения не национальных культур, а сознаний людей. Каждый человек должен решить, что же конкретно он может сделать, чтобы мир изменился к лучшему, и начинать эти изменения надо с себя. От этого зависит: быть человечеству или нет. И это не преувеличение. О том, что такое загадочная русская душа и о высоком предназначении России написаны многие книги. Великие философы и писатели разных времён и народов усматривали в русской душе спасительные для будущего черты и, в первую очередь, национальный альтруизм, умение отдавать, а не брать. Н.К. Рерих в очерке «По лицу Земли» писал: «Когда-то будет написана справедливая история о том, как много в разное время Россия помогала различным народам, причём помощь эта не была своекорыстна, наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия». Именно в 90-е годы наша страна вступила в иное, противоположное русло, которое называли по-разному, по сути его можно определить просто и доступно для самого примитивного человека: «Бери от жизни всё». И народ начал брать… Появились реклама, иностранные названия на улицах городов, часто написанные латинским шрифтом, дворцы олигархов, казино и многое другое. Однако происходящее с народом, его падения и взлёты – всё в его судьбе сводится к тому, что ему предстоит совершить в судьбе всего человечества. Зададимся вопросом: какую роль в этом процессе играет наш народ сегодня? Ответ не может быть однозначным. Слишком далеко зашло противостояние тех, кто покинул нашу страну и в отрыве от Земли Русской и её народа, пытается навязать свою ненависть и видение исторического процесса тем, кто, не покидая страны, строит на своей родной земле заводы и жилые дома, больницы и театры, музеи и парки, собирает урожай, возводит небоскрёбы, дороги и мосты… О подобных ситуациях, периодически возникающих на нашей планете, говорили и писали все великие мудрецы разных времён и народов. Они учили, что не ненависть, а любовь и есть то, что всё в мире объединяет и делает его единым. Это и есть нравственный закон, как назвал его немецкий философ Иммануил Кант. Однако в революциях, войнах, эпидемиях происходит нарушение и его, и мировой гармонии. И только очистительная жатва способна устремить людей к Любви, как единственному способу спасения. Мир тогда снова обретает целостность, а не погибает. Так было с древним Римом, погрязшим в пороках. Так захлебнулся в человеконенавистничестве фашизм. Это и первопричина библейского всемирного потопа. Иммануил Кант Предотвратить нынешний грядущий «потоп» может лишь спасительный катарсис, то есть возвращение к максимам нравственного закона усилиями разных народов перед лицом общей беды. А для этого человечество должно дойти до некой черты, за которой уже не может быть спасения. Происходит сбрасывание с себя гордыни и самолюбия, на их место приходит осознание верховодства мира души, где человек остаётся наедине с собой и узнаёт, что он – не отдельный индивид, замкнутый на себе, а часть единого мира, зависим от него и должен заботиться о том, чтобы он не был разрушен. Тогда и приходит спасительное очищение. Человек начинает двигаться в высший мир по лестнице познания, где по мере приближения к вершине соединяются все пути. Именно оттуда всем открывается один и тот же мир всеобщей любви. Там нет различия наций, границ государств и принадлежности к той или иной политической партии, а также таких уродливых явлений как геноцид. История знает много подобных примеров: от избиения младенцев до холокоста. И невозможно было предположить, что подобное может произойти в нашей жизни. Русофобия, искусно насаждаемая Западом в наше время, вдруг поразила обезумевших от собственного невежества и бессилия правителей этих стран. Но они обязательно просчитаются и проиграют, потому что победить наш народ невозможно. Он – носитель миссии на этой Земле. Об этом прозревали и писали многие известные мыслители разных стран и времён. Достаточно вспомнить смелый вывод немецкого философа Вальтера Шубарта (1897–1942), высоко оценившего историческую миссию России. Он писал: «Россия – единственная страна, которая способна спасти Европу и спасёт её, поскольку во всей совокупности жизненно важных вопросов придерживается установки, противоположной той, которую занимают европейские народы… Из глубины своих беспримерных страданий она будет черпать столь же глубокое познание людей и смысла жизни, чтобы возвестить о нём народам Земли» (Из его книги «Европа и душа Востока»). Вальтер Шубарт Ему вторит и одна из выдающихся русских теософов, переводчица и писательница Е.Ф. Писарева (1853–1944), в 1922 году эмигрировавшая в Италию: «И для Достоевского, и для Толстого, и для Владимира Соловьёва патриотизм заключается в том, чтобы во имя русских интересов не давить других, а в том, чтобы служить этим другим, стараясь приблизить для всех торжество правды на Земле». Е.Ф. Писарева Об исторической миссии русского народа и Новой Стране много писал и Н.К. Рерих, а также о том, что такое оборона Родины. Словно молитву он произносит в очерке «Оборона»: «Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизречённые красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять. Не найдётся такое жёсткое сердце, чтобы сказать: не мысли о Родине. И не только в праздничный день, но и в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим о Родине, о её счастье, о её преуспеянии всенародном». Эти слова были написаны в 1936 году в Гималаях. И словно в ответ им в наши дни и подтверждая их, приток желающих вступить в ряды защитников Родины в нашей стране хлынул после недавно произошедшего теракта в концертном зале «Крокус Сити» в Подмосковье. Светлое стремление к подвигу с неудержимой силой вспыхнулось в молодых сердцах. И даже дети продемонстрировали примеры недетского самообладания и мужества, помогая мечущимся людям выбираться из горящего здания. Мемориал возле Крокус Сити Холл Незадолго до смерти, в конце 1947 года, Н.К. Рерих писал своему другу: «Люди, которые изобрели атомную бомбу и смертоносные газы и лучи, истинно, создали себе жестокую карму. Казалось бы, утончённое мышление должно побудить к осознанию пагубных последствий, которые могут иметь эти энергии, однажды пробуждённые к действию. Разве не станут они бумерангом для тех, кто поощрял и распространял эти разрушения? Н.К. Рерих Те, кто ненавидит Новую Страну, ненавидят её главным образом за живую мощь её духа и за её естественные богатства, но те, кто питает такое чувство, не могут проявлять героизм, а могут лишь порождать разложение. Я знаю все недостатки, все ужасы и страдания этой страны, но я знаю также, что из всех испытаний она выйдет победительницей, ибо она наполнена духом самопожертвования. Вы беспокоитесь, где найти сотрудников? Это трудная проблема, не менее трудная, чем вопрос о том, где и как будут оценены наши собственные труды. Наше утешение в том, что лучшая работа всегда совершается нами самими. Полезно вспомнить мучеников за новые идеи и за прогресс во всех областях знания; вознаграждение в том, чтобы оказаться в этом ряду самоотверженных тружеников. И самое лучшее утешение – это то, что ничто не может быть потеряно; что бы мы ни делали, какую бы работу ни выполняли, всё фиксируется на неуничтожимых свитках акаши в пространстве. Мы пожнём все плоды семян, посеянных нами, не только в Надземном мире, но даже и здесь, на Земле, когда эти семена неожиданно взойдут – истинно, неожиданно, так как трудно предсказать время земной жатвы. Но жатва в Надземном мире не заставит себя ждать, она проявится в немедленной трансмутации нашего внутреннего существа, и эта трансмутация увеличит мощь нашего духа и ускорит новые достижения». Трагедия в концертном зале «Крокус Сити» показала, что русский народ не сломить! Ужас, пережитый во время чудовищного теракта, потрясшего весь мир, как бы уравнял и сплотил людей, бывших там. Они вели себя с достоинством и с братской помощью спасали тех, кто оказался рядом, часто рискуя жизнью и забывая о своей. Поднялся и весь наш народ: очереди в пунктах сдачи крови выстраивались каждый день, благотворительная помощь пострадавшим потекла рекой, цветы на площади у обгоревшего здания соткали многоцветный непрестанно растущий ковёр. Фотографии погибших и игрушки на нём словно кричали: «Помните и отомстите за нас!». Бессмысленность подобных терактов, в которых гибнут беззащитные люди и дети, только увеличивают вину тех, кто их организует и совершает. А потому и суд им особый! Не лучше их и те, кто исходит жалостью к пойманным преступникам. И как больно, что такие есть и мы говорим с некоторыми из этих изгоев на одном языке.