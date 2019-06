warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) Вестник НРК Хроника событий • 23 марта 2019 года в торжественной обстановке Международной конференции «Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры. К 140-летию со дня рождения» был подписан договор о сотрудничестве между Национальным рериховским комитетом (НРК) и Музеем-институтом семьи Рерихов (МИСР). Предметом его является сотрудничество сторон в сфере сохранения, научного изучения, популяризации многогранного наследия семьи Рерихов как в Российской Федерации, так и в других странах, а также культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности.

Стороны будут осуществлять сбор материалов, проводить исследования, относящиеся к жизни и творчеству сотрудников и близкого окружения Рерихов, а также изучение и выявление связей философских воззрений Рерихов и мировоззренческих основ их культурного наследия, содержащегося в Учении Живой Этики, литературных и научных трудах и архивных материалах, с традициями Востока и Запада, с отечественной и мировой философской и научной мыслью, художественным творчеством.

Будут также осуществлены систематизация, фиксация, изучение, освещение и популяризация в разных формах основных результатов этой деятельности. • Члены НРК продолжают работу в направлении сохранения функционирования Государственного музея Рерихов, привлечения соответствующей поддержки его деятельности со стороны широкой общественности, официальных учреждений и организаций.

Акцентируется необходимость создания полноценного самостоятельного государственного музея Рерихов (комплекса «Дом Рерихов»). Рассматриваются альтернативные варианты размещения Музея Рерихов в случае невозможности вернуть музей в усадьбу Лопухиных, ищутся кандидатуры для осуществления государственно-частного партнерства в сфере экспозиции и использования наследия Рерихов в общегосударственных и общемировых целях. • Обсуждена концепция проведения конференции НРК в 2020 году, приуроченной к 100-летию записи Учения Живой Этики. На ней предлагается сфокусироваться на актуальных проблемах современной науки. Научные семинары НРК в 2020 году будут проводиться под знаком 100-летия Учения Живой Этики. Для научных докладов и обсуждений планируется привлечь и рериховцев из-за рубежа. При этом для усиления восприятия Учения на Западе требуется провести исследования на тему генетической связи Учения с общепризнанными направлениями философии Запада. Это вызовет дополнительный интерес и поддержку культурной общественности стран этого региона, что важно и для организации конференций на высоком уровне. • Есть идеи о работе по созданию Университета Рерихов, учитывая при этом продолжение работы семинара НРК и перспективу более широкого использования Интернета и аудиовизуальных средств обучения. Это также будет способствовать более широкому освещению событий в мире с позиций Учения Живой Этики и возвращению Рерихов в российское духовное пространство. • В ходе мартовского заседания Научного совета НРК М.Н. Чирятьев представил доклад о программе возрождения научной деятельности Института гималайских исследований «Урусвати». Обосновано, что вместо создания большого комплекса зданий и лабораторий имеет смысл на первых этапах будущей деятельности ориентироваться на проведение локальных экспедиций, целесообразно создать в ММТР небольшую лабораторию для первичной обработки полученных материалов, задействовать филиалы индийских институтов, присутствующих в долине Кулу, и профильные организации штата Химачал-Прадеш. • Рассказано об осенней поездке делегации НРК в Шимлу на заседание Совета попечителей (СП) Международного мемориального треста Рерихов (ММТР). Для подготовки к заседанию летом 2018 года были подготовлены и направлены в Посольство РФ в Индии концептуальные предложения по развитию ММТР и по российско-индийским научным исследованиям, связанным с возрождением научной деятельности Института «Урусвати». Их планируется осуществлять в русле евразийской интеграции, причём особый акцент делается на сотрудничестве регионов Алтая и Гималаев (см. «Дельфис» № 1 (97), 2019 г.). • Концепция возрождения деятельности Института «Урусвати» опирается на рекомендации Рерихов, она предполагает сочетать древние знания Индии с современными научными достижениями, развивать синтез естественно-научного и гуманитарного подходов, применять мобильность в форме экспедиций, расширять международное научное сотрудничество для исследования особенностей гималайской биосферы и ноосферы. Акцент для продвижения может быть сделан на использовании Учения Живой Этики и применении философских и практических достижений буддизма и веданты для одухотворения научных исследований. Такому подходу благоприятствует начавшийся в 2017 году диалог российских учёных с Далай-ламой.

Докладчиком зачитан перечень предлагаемых конкретных российско-индийских бывших и будущих возможных проектов, которые обеспечены определёнными заделами и наработками и будут продвигаться имеющимися экспертами, координаторами, разработчиками и исполнителями. Все данные проекты и программы в определённой степени связаны с возрождением деятельности Института «Урусвати». После состоявшегося обсуждения Научный совет НРК одобрил Предложения по программе возрождения научной деятельности Института гималайских исследований «Урусвати» и рекомендовал представить их Посольству РФ в Индии для дальнейшего рассмотрения. • В феврале – мае 2019 года в Лектории НРК состоялся цикл лекций о Ленине, проведенный Г.Г. Хмуркиным, исследователем феномена В.И. Ленина, автором книг «Предчувствие Ленина» и «Церковь и революционный террор». Пять лет, в течение которых Ленин руководил страной, не похожи ни на один из периодов истории нашей и вообще любой другой страны. До сих пор они остаются загадкой для исследователей всего мира, пытающихся объяснить с современных позиций процессы, происходившие тогда в новой России. А разгадка, возможно, лежит совсем не там, где ищут экономисты и политологи. Уникальный советский проект по многим пунктам отвечал тому, как видели Новую Россию и Новый Мир Великие Мудрецы Востока, сотрудничавшие с семьей Рерихов и передавшие через них философскую систему, которая получила название Живая Этика. Мудрецы назвали Ленина своим «братом», «Махатмой», что в переводе с санскрита значит «наделённый великой душой». Так кем же на самом деле был Ленин и в чём созданная им страна соответствовала принципам Живой Этики? • К прошедшим в первом квартале семинарам НРК («Научные исследования Рерихов в Индии. Часть вторая» М.Н. Чирятьева, «Будьте просты духом. К 140-летию со дня рождения Е.И. Рерих» и «О сути врачевания. Древнерусские понятия и санскритские параллели» И.А. Герасимовой) в апреле и мае добавились ещё два: «Психическая энергия и медицина в концепции Живой Этики» (А.А. Новиков) и «Диалоги Далай-ламы с российскими учеными: как одухотворить науку» (А.М. Шустова).