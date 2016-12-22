Давно это было, в седой старине,

Но память живёт и поныне.

В селении горном по гордой земле

Ходили босые святые.

Их лики струили загадочный свет,

Подошвы земли не касались.

К ним лился народ, вопрошая совет,

И дикие звери ласкались.

В ту пору в долине кипела вражда,

Чернело недоброе пламя.

Змеились неверие, злоба, нужда,

Багровое реяло знамя.

Однажды решил обессилевший люд,

Соборно собравшись на вече,

У старцев просить милосердный приют,

Детей своих спрятать от сечи.

Шли узкой тропою по кручам камней

Суровой гранитной породы.

К закату увидели россыпь огней,

Часовни белеющей своды.

Их встретили горцы, могучи в плечах,

Высокие, в белых хитонах.

Незримая радость искрилась в очах,

Не пишут таких на иконах…

Гостям был оказан радушный приём,

В харчевне накрыто застолье.

А после по лестнице за звонарём

Сошли в потайное подполье.

Там семеро старцев стояли кольцом,

От ликов сиянье струилось.

Один осенил оробевших перстом,

Благая улыбка пролилась.

Упав на колени, люд начал молить

Детишек принять в охраненье.

Ведь тут их враги не сумеют убить,

А вырастут – им отмщенье…

Погладив свой посох, тот старец сказал:

Мои неразумные дети,

Неужто бы вас на погибель послал,

Усилил бы зло на планете?!

Послушайте, милые, что вам скажу,

Запомните, всем передайте:

Отныне зарок вам на войны даю,

Трудитесь. Любя созидайте!

И чтобы не вырвалось из-под земли

Зловещее чёрное пламя,

Построим мы башни, на них – маяки,

Небесный огонь зажигая.

Пусть каждый сегодня рукою труда

Внесёт свою лепту в постройку.

В общинной работе уйдёт и вражда,

Помолимся за новостройку!

Воскресшие духом вернулись домой

На огненных крыльях надежды.

Те годы запомнили мирной порой,

Труда и рабочей одежды.

Гранитные башни воздвигли в горах,

Украсив искусной резьбою,

Сложили кострища на верхних полах

И Старцев позвали с мольбою.

На праздник огня подошли Старики,

Торжественный гимн напевая,

Поднялись на башни, зажгли маяки,

И вспыхнула радость людская!

Вдруг тысячи молний сверкнули в горах,

Испуганно люди склонились.

То к брату земному в зажжённых кострах

Небесные сёстры спустились.

Ушла из долины старуха с косой,

Община и мир воцарились.

Чудесные башни хранили покой,

Жемчужною нитью искрились.

Давно это было, в седой старине,

А может быть так и поныне…

В селении горном по гордой земле

Ходили босые святые.