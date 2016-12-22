Хранители огня
(По мотивам рассказа «Любопытная история» У.К.Джаджа)
Давно это было, в седой старине,
Но память живёт и поныне.
В селении горном по гордой земле
Ходили босые святые.
Их лики струили загадочный свет,
Подошвы земли не касались.
К ним лился народ, вопрошая совет,
И дикие звери ласкались.
В ту пору в долине кипела вражда,
Чернело недоброе пламя.
Змеились неверие, злоба, нужда,
Багровое реяло знамя.
Однажды решил обессилевший люд,
Соборно собравшись на вече,
У старцев просить милосердный приют,
Детей своих спрятать от сечи.
Шли узкой тропою по кручам камней
Суровой гранитной породы.
К закату увидели россыпь огней,
Часовни белеющей своды.
Их встретили горцы, могучи в плечах,
Высокие, в белых хитонах.
Незримая радость искрилась в очах,
Не пишут таких на иконах…
Гостям был оказан радушный приём,
В харчевне накрыто застолье.
А после по лестнице за звонарём
Сошли в потайное подполье.
Там семеро старцев стояли кольцом,
От ликов сиянье струилось.
Один осенил оробевших перстом,
Благая улыбка пролилась.
Упав на колени, люд начал молить
Детишек принять в охраненье.
Ведь тут их враги не сумеют убить,
А вырастут – им отмщенье…
Погладив свой посох, тот старец сказал:
Мои неразумные дети,
Неужто бы вас на погибель послал,
Усилил бы зло на планете?!
Послушайте, милые, что вам скажу,
Запомните, всем передайте:
Отныне зарок вам на войны даю,
Трудитесь. Любя созидайте!
И чтобы не вырвалось из-под земли
Зловещее чёрное пламя,
Построим мы башни, на них – маяки,
Небесный огонь зажигая.
Пусть каждый сегодня рукою труда
Внесёт свою лепту в постройку.
В общинной работе уйдёт и вражда,
Помолимся за новостройку!
Воскресшие духом вернулись домой
На огненных крыльях надежды.
Те годы запомнили мирной порой,
Труда и рабочей одежды.
Гранитные башни воздвигли в горах,
Украсив искусной резьбою,
Сложили кострища на верхних полах
И Старцев позвали с мольбою.
На праздник огня подошли Старики,
Торжественный гимн напевая,
Поднялись на башни, зажгли маяки,
И вспыхнула радость людская!
Вдруг тысячи молний сверкнули в горах,
Испуганно люди склонились.
То к брату земному в зажжённых кострах
Небесные сёстры спустились.
Ушла из долины старуха с косой,
Община и мир воцарились.
Чудесные башни хранили покой,
Жемчужною нитью искрились.
Давно это было, в седой старине,
А может быть так и поныне…
В селении горном по гордой земле
Ходили босые святые.
15.03.2016
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