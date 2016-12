warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

88(4/2016) Литературные страницы Представляем вниманию читателей нового автора – Станислава Николаевича СОЛОВЬЁВА. Он родился и вырос в Казахстане. На данный момент живёт и работает в Москве. В начале девяностых познакомился с трудами Е.И.Рерих и Е.П.Блаватской. Пишет стихи, пробует себя в прозе. Вот одно из стихотворений автора. Хранители огня

(По мотивам рассказа «Любопытная история» У.К.Джаджа) Соловьёв С.Н. Давно это было, в седой старине, Но память живёт и поныне. В селении горном по гордой земле Ходили босые святые. Их лики струили загадочный свет, Подошвы земли не касались. К ним лился народ, вопрошая совет, И дикие звери ласкались. В ту пору в долине кипела вражда, Чернело недоброе пламя. Змеились неверие, злоба, нужда, Багровое реяло знамя. Однажды решил обессилевший люд, Соборно собравшись на вече, У старцев просить милосердный приют, Детей своих спрятать от сечи. Шли узкой тропою по кручам камней Суровой гранитной породы. К закату увидели россыпь огней, Часовни белеющей своды. Их встретили горцы, могучи в плечах, Высокие, в белых хитонах. Незримая радость искрилась в очах, Не пишут таких на иконах… Гостям был оказан радушный приём, В харчевне накрыто застолье. А после по лестнице за звонарём Сошли в потайное подполье. Там семеро старцев стояли кольцом, От ликов сиянье струилось. Один осенил оробевших перстом, Благая улыбка пролилась. Упав на колени, люд начал молить Детишек принять в охраненье. Ведь тут их враги не сумеют убить, А вырастут – им отмщенье… Погладив свой посох, тот старец сказал: Мои неразумные дети, Неужто бы вас на погибель послал, Усилил бы зло на планете?! Послушайте, милые, что вам скажу, Запомните, всем передайте: Отныне зарок вам на войны даю, Трудитесь. Любя созидайте! И чтобы не вырвалось из-под земли Зловещее чёрное пламя, Построим мы башни, на них – маяки, Небесный огонь зажигая. Пусть каждый сегодня рукою труда Внесёт свою лепту в постройку. В общинной работе уйдёт и вражда, Помолимся за новостройку! Воскресшие духом вернулись домой На огненных крыльях надежды. Те годы запомнили мирной порой, Труда и рабочей одежды. Гранитные башни воздвигли в горах, Украсив искусной резьбою, Сложили кострища на верхних полах И Старцев позвали с мольбою. На праздник огня подошли Старики, Торжественный гимн напевая, Поднялись на башни, зажгли маяки, И вспыхнула радость людская! Вдруг тысячи молний сверкнули в горах, Испуганно люди склонились. То к брату земному в зажжённых кострах Небесные сёстры спустились. Ушла из долины старуха с косой, Община и мир воцарились. Чудесные башни хранили покой, Жемчужною нитью искрились. Давно это было, в седой старине, А может быть так и поныне… В селении горном по гордой земле Ходили босые святые.

15.03.2016