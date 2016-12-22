ГЛАВНАЯ "Дельфис" №88(4/2016) Хранители огня
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88(4/2016)
Литературные страницы

Представляем вниманию читателей нового автора – Станислава Николаевича СОЛОВЬЁВА. Он родился и вырос в Казахстане. На данный момент живёт и работает в Москве. В начале девяностых познакомился с трудами Е.И.Рерих и Е.П.Блаватской. Пишет стихи, пробует себя в прозе. Вот одно из стихотворений автора.

Хранители огня


(По мотивам рассказа «Любопытная история» У.К.Джаджа)

Соловьёв С.Н.

Давно это было, в седой старине,

Но память живёт и поныне.

В селении горном по гордой земле

Ходили босые святые.

 

Их лики струили загадочный свет,

Подошвы земли не касались.

К ним лился народ, вопрошая совет,

И дикие звери ласкались.

 

В ту пору в долине кипела вражда,

Чернело недоброе пламя.

Змеились неверие, злоба, нужда,

Багровое реяло знамя.

 

Однажды решил обессилевший люд,

Соборно собравшись на вече,

У старцев просить милосердный приют,

Детей своих спрятать от сечи.

 

Шли узкой тропою по кручам камней

Суровой гранитной породы.

К закату увидели россыпь огней,

Часовни белеющей своды.

 

Их встретили горцы, могучи в плечах,

Высокие, в белых хитонах.

Незримая радость искрилась в очах,

Не пишут таких на иконах…

Гостям был оказан радушный приём,

В харчевне накрыто застолье.

А после по лестнице за звонарём

Сошли в потайное подполье.

 

Там семеро старцев стояли кольцом,

От ликов сиянье струилось.

Один осенил оробевших перстом,

Благая улыбка пролилась.

 

Упав на колени, люд начал молить

Детишек принять в охраненье.

Ведь тут их враги не сумеют убить,

А вырастут – им отмщенье…

 

Погладив свой посох, тот старец сказал:

Мои неразумные дети,

Неужто бы вас на погибель послал,

Усилил бы зло на планете?!

 

Послушайте, милые, что вам скажу,

Запомните, всем передайте:

Отныне зарок вам на войны даю,

Трудитесь. Любя созидайте!

 

И чтобы не вырвалось из-под земли

Зловещее чёрное пламя,

Построим мы башни, на них – маяки,

Небесный огонь зажигая.

Пусть каждый сегодня рукою труда

Внесёт свою лепту в постройку.

В общинной работе уйдёт и вражда,

Помолимся за новостройку!

 

Воскресшие духом вернулись домой

На огненных крыльях  надежды.

Те годы запомнили мирной порой,

Труда и рабочей одежды.

 

Гранитные башни воздвигли в горах,

Украсив искусной резьбою,

Сложили кострища на верхних полах

И Старцев позвали с мольбою.

 

На праздник огня подошли Старики,

Торжественный гимн напевая,

Поднялись на башни, зажгли маяки,

И вспыхнула радость людская!

 

Вдруг тысячи молний сверкнули в горах,

Испуганно люди склонились.

То к брату земному в зажжённых кострах

Небесные сёстры спустились.

 

Ушла из долины старуха с косой,

Община и мир воцарились.

Чудесные башни хранили покой,

Жемчужною нитью искрились.

 

Давно это было, в седой старине,

А может быть так и поныне…

В селении горном по гордой земле

Ходили босые святые.


 

15.03.2016

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