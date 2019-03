warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

96(4/2018) Образ Родины Каменные грибы: загадка тысячелетий Лескова Н.Л., научный журналист Крым полон загадок и чудес, но есть среди них и такие, о которых известно мало. Речь о так называемых каменных грибах долины Сатера, путь к которым лежит в стороне от туристических трасс и тропинок, поэтому и обнаружить их не так-то просто. Однако эти феноменальные геологические образования стоят того, чтобы их найти. Самый большой «гриб» – Страж Долины Не доезжая Алушты, мы повернули с трассы налево, мимо Лучистого и Долины Привидений, мимо головокружительных скал с одной стороны и бирюзового, нежно-успокаивающего моря – с другой. Вот и поворот на посёлок Сатера – в переводе с греческого «благостный, спасительный». Расположенный на скалистом морском берегу, он и правда производит подходящее впечатление. Хочется улечься на малолюдном пляже и никуда не торопиться.

Однако же мы выбираем другой вариант. Уезжаем в противоположную сторону, в горы, где вьются извилистые, порой теряющиеся в высокой траве тропы. Здесь не ловят навигаторы, и мы, цепляясь за корни и ветви деревьев, движемся по наитию – вверх, туда, где должны находиться самые загадочные объекты этих мест. Сегодня в долине Сатера стоят два больших «гриба» И вот впереди замаячили огромные каменные крыши таинственных исполинов. Это каменные грибы Крыма – удивительный памятник природы, образовавшийся в долине Сатера. Ничего подобного в соседних долинах нет. Высота самого большого – около семи метров. Ещё более крупный великан, которого здесь звали Стражем Долины, несколько лет назад рухнул под собственной тяжестью. Но – о чудо – на склоне растут новые, от полуметра высотой, «грибочки»!

Каким же образом они сформировались? Это кажется невероятным. Если приблизиться к ним вплотную, понимаешь: камень там только сверху – «шляпа» гриба. Очевидно, эта каменная глыба изначально лежала на каменисто-глинистой почве. Потом в результате каких-то удивительных подземных гидротермальных и (или) гипербарических процессов нечто начинает толкать их вверх, и постепенно вырастают вот такие сверхплотные рыже-бурые столбы из камней и глины – будто какой-то неведомый гигант выстроил себе табуретки на склоне.

Поскольку внешне «грибы» выглядят фантастически, вокруг них витает немало легенд. Говорят, что это следы жизнедеятельности предыдущей цивилизации, останки жилищ, культовые сооружения возрастом в 7–5 тысяч лет.

В нашей стране каменные грибы встречаются ещё на Алтае в долине Чулышмана. Там вырос целый «грибной лес» от двух до десяти метров высотой. Встречаются они и в других странах – в Мексике, в Турции, Египте, американской Аризоне. Однако всюду «грибы» имеют свои особенности. Абсолютно одинаковых образований нет. Скажем, исполинские турецкие «грибы» возносятся на высоту 10-этажного дома и имеют плотное, широкое основание, так что в них сооружён знаменитый на весь мир гостиничный комплекс Пашабагалара. А в Египте они сформировались из ослепительно белых известняков с примесью кварца, так что их блеск под лучами палящего солнца рождает картины невероятной красоты, особенно удивительные от того, что «шляпа гриба» имеет почти идеальную форму шара. Неудивительно, что эти образования породили множество фантастических домыслов: всё это, дескать, дело рук пришельцев из иных миров. Да и НЛО здесь видят регулярно, а многочисленные туристы часто рассказывают о состояниях изменённого сознания и прочих аномалиях, которые здесь с ними происходят.

«Гриб» состоит из каменной шляпки и огромной ножки из мягких глинистых пород Есть свои догадки и у представителей науки, которые уверены: люди к формированию этих артефактов отношения не имеют. Всё дело в кропотливой работе с почвой ветров и подземных вод. Неясно только, почему они образуются так редко и только в определённых местах, где условия вроде бы похожи?

«Учёные не могут прийти к единому мнению по поводу образования так называемых каменных грибов, – говорит Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, советник дирекции НИИ СХ Крыма, доктор геолого-минералогических наук, профессор. – Как геологу, литологу, мне приходилось работать в разных регионах, и подобного рода образования доводилось встречать не только в Крыму. Иной раз они имеют поистине циклопические размеры. Замечено, что чем теплее климат, тем крупнее размеры этих образований. В зависимости от природных условий они могут также иметь различную форму, цвет, состоять из различных пород. Однако принципы их образования аналогичны».

По мнению Виктора Тарасенко, всё можно объяснить процессами накопления осадочных толщ на бывшем дне океанов и морей, когда из-за наступления суши формировались так называемые фациально-изменчивые породы. В этой тектонически неустойчивой обстановке появляются различные типы почв – илистые, глинистые, грубообломочные и так далее. Всё это осложняется, когда идут вулканогенно-осадочные процессы, также свойственные Крыму и, в частности, долине Сатера.

«Геологи часто пребывают в замешательстве, когда вместо прогнозируемых процессов наблюдают мешанину, пёстрый геолого-осадочный разрез, – говорит Виктор Тарасенко. – Однако в Крыму, где царит так называемый разрывной тектонический тип, такое случается нередко».

Температурный режим, те или иные бактерии, мхи и лишайники, солнечная радиация – всё это воздействует на протекание данных процессов, и в первую очередь разрушаются менее прочные породы. Верхняя, плотная часть в данном случае играет цементирующую, экранирующую роль, предотвращающую разрушение «гриба». Вот и получается, что благодаря подвижным мягким породам «гриб» растёт, а благодаря плотным – сохраняется длительное время, в течение десятков и даже сотен лет.

«Крым с геологической точки зрения – словно клавиатура гигантского рояля, – говорит Виктор Тарасенко. – Все “клавиши” играют свою уникальную роль. Скорость тектонических процессов – 2–3 мм в год. Вот и получается, что за несколько десятилетий, буквально на наших глазах вырастает такой «гриб». Причина всему – эндогенные процессы, которые могут происходить на глубине до 100 км. В альпийско-складчатой области, к которой мы принадлежим, есть магматические очаги вулканической активности, геотермальные поля с температурой значительно выше ста градусов. Крым находится в активной фазе, и поэтому подобные структуры могут формироваться прямо на наших глазах. Причудливые образования в Долине Привидений, каменные грибы, многочисленные пещеры – всё это выглядит как диво, однако никакой мистики тут нет».

Каменные грибы долины Сатера …Мы покидали долину Сатера на закате, наблюдая, как розовые лучи уходящего за горы солнца бережно касались каменных шляпок хозяев долины, окрашивая их в нежные, пастельные тона. «Грибы» стояли неподвижно, но нам казалось, что мы слышим идущий из-под земли мелодичный звон, будто останцы незримо участвуют в общем природном хоре цветов, деревьев и трав. Это завораживало и рождало ощущение чуда.

Каменные грибы Алтая Каменные грибы Южной Америки Каменные грибы Египта

Каменные грибы Турции Фото «грибов» долины Сатера Андрея Афанасьева