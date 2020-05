warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

101(1/2020) Грани науки Журнал и фонд «Дельфис», а также Национальный рериховский комитет (НРК), впервые ставший соорганизатором конференции, провели в стенах Московского Дома национальностей 26 и 27 ноября 2019 года очередную ежегодную XVIII Междисциплинарную научную конференцию «Этика и наука будущего» по теме, чрезвычайно востребованной и обсуждаемой ныне в обществе: «Российская наука – традиции и перспективы». За два дня работы мероприятие посетили около 150 человек. Было выслушано более 30 докладов (по 20 минут каждый), большинство из которых представили кандидаты (18 человек) и доктора (11 человек) различных наук. Участники конференции имели возможность ознакомиться с 13 стендовыми докладами, авторы которых являлись представителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Перми. Основные темы, рассматриваемые докладчиками, относились к фундаментальной науке в России – её прошлому, настоящему и будущему. Итоги конференции «Российская наука – традиции и перспективы» Борисов С.К., физик Грани наукиКонференцию традиционно открыла главный редактор журнала «Дельфис» и член оргкомитета Н.А. ТООТС, поприветствовав участников конференции и пожелав им успешной работы, а также предложила почтить память вставанием недавно ушедшего из жизни выдающегося востоковеда Р.Б. Рыбакова, председателя оргкомитета всех конференций «Этика и наука будущего» с 2000 года. Новый председатель – С.И. СУХОНОС в своём выступлении отметил масштабность представления научного материала, которым отличаются конференции «Дельфиса». В докладе «На пороге эпохи русского мировоззрения. Анализ в рамках эстафеты цивилизаций» он сделал обзор цивилизаций, которых было в истории человечества не так уж и много, связывая науку, как до сих пор действующий и развивающийся проект, с европейской цивилизацией. Каждая цивилизация продолжалась примерно 500 лет, а их было четыре. Первые 500 лет – это, как правило, творческий хаос, вторые 500 – нахождение главной идеи, ещё 500 уходит на то, чтобы провести её в жизнь, а последние 500 – схождение на нет, исчерпание идеи и подведение итогов, которыми по-своему распорядятся уже другие культуры. Наша, российская, прошла только 1000 лет, в то время как Европа исчерпала свои 2000. Мы живём в эпоху, когда Запад передаёт эстафету России. Закончил Сухонос свой доклад мыслью о том, что информация, в отличие от энергии и денег, объединяет, а не разъединяет людей, поэтому технологическая цивилизация, которую построили европейцы и подхватили русские, приведёт в будущем человечество к неокоммунизму. Начало конференции. Ведущие Н.А. Тоотс и С.И. Сухонос О неизбежности коммунизма говорил в своём докладе «Социальная эволюция человечества в результате развития космонавтики» и А.В. БАГРОВ, однако он отнёс это к роботизированному обществу, когда оно более активно будет осваивать космос, и прежде всего Луну. Обслуживание космических экспедиций с Земли научит человечество братству – это как беспомощность детей подталкивает взрослых к избавлению от эгоизма, господствующего в современном обществе потребления. Не будет тяжести труда – не будет и эксплуатации. Багров убеждён, что коммунизм в СССР не состоялся только потому, что не имел достаточного технологического обеспечения. А.В. Багров в своём докладе сделал упор на неизбежность коммунизма С.К. БОРИСОВ в докладе «Русский эволюционизм» рассмотрел идеи эволюционизма в русской науке и культуре, сосредоточив внимание на космологии Большого взрыва и перспективах её дальнейшего развития в физике. Были упомянуты имена В.И. Вернадского, А.А. Фридмана, И.Р. Пригожина, Н.А. Козырева, а также отмечена концептуальная роль в развитии эволюционных идей «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, Живой Этики Рерихов и «Розы Мира» Д.Л. Андреева. С.К. Борисов осветил тему русского эволюционизма Л.М. ГИНДИЛИС в докладе «Фундаментальная наука в России – прошлое, настоящее, будущее» говорил о конкретных учёных, среди которых были названы Д.И. Менделеев, опять же – А.А. Фридман, а также Н.И. Лобачевский. Л.М. Гиндилис остановился на работах наших выдающихся учёных Этот список продолжил И.Ф. МАЛОВ (см. статью в «Дельфисе» № 4 (100)/2019. – Ред.), посвятивший своё выступление теме «Тернистые пути российской науки». Он отметил то непонимание, с которым приходилось сталкиваться русским учёным при проведении в жизнь своих идей. И.Ф. Малов посвятил своё выступление тернистым путям отечественной науки В.Л. Бычков выступил с докладом «История российских исследований шаровых молний» В.Л. БЫЧКОВ представил два доклада. В одном (совместно с А.И. Никитиным) говорил о том, что никто, кроме русских, не интересовался и не интересуется проблемой шаровых молний, по-видимому, из-за того, что для её решения необходимы нетрадиционные подходы, привлекающие одновременно специалистов разных наук. В другом докладе – «Поверхность Земли, круги на полях и шаровые молнии» – докладчиком был высказан ряд соображений о том, каким образом объяснение шаровых молний может помочь в разрешении загадки «кругов на полях», уже давно широко обсуждаемой в нашей и иностранной прессе. Н.Л. Лескова посвятила доклад мистическим прозрениям К.Э. Циолковского Н.Л. ЛЕСКОВА говорила в докладе «Озарения в судьбах учёных» о мистических прозрениях К.Э. Циолковского, которые убеждали его в том, что «всё-таки над нами что-то есть» (он видел Крест в небе и сходящую к нему с неба Фигуру – в одном случае, а во втором – чётко написанные на небе буквы RAY, что значит «лучи» по-английски, за несколько лет до того, как начал разрабатывать идею «лучистого человечества»). В своём выступлении «Достижения цифровых технологий в науке: современность и перспективы» А.Ю. АФАНАСЬЕВ сделал обзор достижений компьютерного моделирования, в частности, вещества из молекул (в физике и биологии) и о моделировании механических конструкций, начиная со знаменитого отечественного проекта шаттла «Буран». А.Ю. Афанасьев сделал обзор достижений компьютерного моделирования Б.У. РОДИОНОВ в докладе «Удивительные люди в удивительной стране. Биофизика российского герба» сделал упор на пророческие возможности символизма. Это был краткий экскурс в историю России и рассказ об особенностях психологии русских людей. В какой-то мере он пересекался с докладом О.С. Ткаченко во второй день конференции. Б.У. Родионов размышлял об особенностях психологии русских людей на примере российского герба Тема доклада «Будущее психологических и философских наук в XXI веке» С.Ю. КЛЮЧНИКОВА – судьба гуманитарного знания, роль философии и психологии в познании вообще и внимание к этим проблемам русских учёных, много сделавших для развития гуманитарных наук, несмотря на все имевшие место в прошлом идеологические преграды. С.Ю. Ключников рассказывал о судьбе гуманитарного знания С.М. ЗОРИН обратился к проблеме защиты людей наукой от ею же инициированных технических новшеств, которые заполонили и наш быт. Докладчик противопоставил западную науку и её работу на потребительский рынок – российской, лучшие представители которой всегда заботились в первую очередь о благе людей. С.М. Зорин выступил на тему «Что может сделать наука для защиты психики человека» А.В. ЗУБКО в докладе «Исследования психической энергии в отечественной науке» (см. «Дельфис» № 4 (100)/2019) рассказывал о пионерах изучения психической энергии с XIX по XXI век. Т.И. ДОКУЧАЕВА в докладе «Российская наука – материализм и мистицизм» остановилась на фигурах Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова и их постоянном противостоянии, имеющем концептуальный характер. А.В. Зубко напомнил о пионерах в исследовании психической энергии С.Н. Виноградов рассказал о своей педагогической лаборатории Второй день конференции открывал доклад С.Н. ВИНОГРАДОВА «Дидактика – наука будущего» – о его педагогической лаборатории, которая организована по методу В.Ф. Шаталова. Уровень образования последнее время падает, а «кулибины» продолжают рождаться. Шаталов готовит детей для коммунистического будущего: программу 11-х классов дети осваивают за 6 лет, причём из двоечников они превращаются в отличников. Уроки должны быть короткими и обязательно чередоваться с занятиями физкультурой. О «“Гильотине Юма” в междисциплинарном аспекте» рассуждал А.А. СКУРЛЯГИН. Наше время, считает он, характеризуется радикальным отказом от моральных ценностей, которые квалифицируются как «выдумки религии». Живём же мы по Ф. Ницше – «по ту сторону добра и зла». Этика, мораль (теория права) – это гуманитарные науки, которые сегодня не в почёте. Раз мораль устарела, приходится опираться на синергетику, претендующую на естественно-научный синтез. Социальные процессы стали рассматриваться как субъективная самоорганизация. «Гильотина Юма» – это несовместимое с долгом удовольствие, но именно оно в сегодняшнем мире берёт верх. А.А. Скурлягин обратил внимание на то, что наше время характеризуется радикальным отказом от моральных ценностей В докладе «Решение самой насущной проблемы человечества через ГРВ-технологии» С.Г. ДЖУРА говорил о том, как важно сегодня эзотерические термины перевести в научные. Он обратил внимание слушателей на слова В.В. Путина: «Без ценностей христианства люди утратят человеческое достоинство». Согласно эзотерике, человек – это не просто тело, его состав – квадрат тела и треугольник духа. Если к этим семи измерениям добавить четыре измерения пространства-времени, то будет 11. Согласно же теории струн, одной из синтетических программ в физике, Вселенная, как человеческий макрокосм, имеет как раз 11 измерений. Человек ответственен за равновесие Вселенной, поэтому должен поддерживать связь духа и материи. В этом – русская идея. Если концентрироваться только на теле (Запад), то будем ползать по земле, а если на духе (Восток), то витать в облаках. Необходим синтез, и это задача России. И если раньше высокодуховных людей отличали духовным зрением – по нимбу вокруг головы, то сейчас наука начинает претворять в жизнь открытие супругов Кирлиан и ГРВ-аппараты, которые фиксируют «тонкое тело», например, по отпечаткам пальцев. Верен прогноз Е.И. Рерих, который мы находим в Агни Йоге: «Снимок выявит истинный паспорт человека». С.Г. Джура размышлял о том, как важно сегодня эзотерические термины перевести в научные В докладе «Взаимосвязь знания и незнания» В.Ф. ШАРКОВ говорил о том, что нам следует поблагодарить аристотелевскую логику, но дальше с ней двигаться в науке невозможно. Символически она представлена деревом с вектором цели от корней к кроне. Сейчас многоцелевые задачи решают по каждому параметру отдельно, а потом просто складывают результаты. Но это неверно, поскольку представляемые векторами цели не независимы, и надо для оптимизации строить тензор (который в математике определяют как обобщение поливектора), а работа с ним – за гранью наших вычислительных возможностей. Другой символический образ логики – растение с единой корневой системой – ризомой, похожей на перекати-поле. Для такого образа справедлив практически неограниченный набор взаимосвязанных колебаний, на основе которых сейчас проектируют квантовый компьютер. Перейти на соответствующую логику – посильная задача для оригинально мыслящих российских учёных. В.Ф. Шарков высказал мысль, что надо поблагодарить аристотелевскую логику, но дальше с ней двигаться в науке невозможно Ф.И. МАВРИКИДИ в докладе «Русская мысль в математическом естествознании» отметил, что логика науки – это результат левополушарного мышления, которое в своё время А.Ф. Лосев назвал «сокращённым разумом». Примером отвлечённого (абстрактного) мышления является логика воровства («хочу это – и мне наплевать на всех»). В советский период российской истории по тем или иным причинам был явный перекос в сторону физико-математических наук, что, кстати, и позволило российской науке встать вровень с западной. Но сейчас пришла пора вспомнить мудрость Востока – взаимодополнительный подход ко всем явлениям. Описание мира непрерывными функциями следует дополнить разрывными функциями. Это главная идея русского математика Н.В. Бугаева, которая сейчас начинает сбываться благодаря широкому использованию фракталов, наглядно изображаемых в геометрической форме чисел. Ф.И. Маврикиди отметил, что логика науки – это результат левополушарного мышления, которое А.Ф. Лосев назвал «сокращённым разумом» В докладе «Гравитация и жизнь» С.В. БЕЛОВ предложил обратить внимание на расположение вулканических пород в толще Земли. Вулканизм в них возрастал каждые 200 млн лет, что совпадает с изменением направления движения Солнечной системы в Галактике (т. е. периодом обращения нашей системы вокруг центра Галактики), как будто энергия космического торможения переходит в тепло на Земле. Эту 200-миллионную периодичность подтверждают ароморфозы – перестройка геологических структур Земли, часто представляемая структурой живых организмов. Например, когда жизнь выходила на сушу, возникли твёрдый скелет и черепная полость. Следующий всплеск такого же рода – возникновение деревьев в кембрии. В девон развились холоднокровные с маленьким мозгом в хвосте – явный тормоз эволюции. В мезозой появились сосны, птеродактили, а насекомые поднялись в небо. Следующий всплеск приходится на триасов период, когда на Земле появились млекопитающие с развитой нервной системой и мозгом. Число нейронов мозга – 200 млн у крысы против 1000 у пчелы. Следующий всплеск приходится на кайнозой, когда появляется человек: число нейронов мозга – 2 млрд, скорость цефализации (развитие объёма мозга) постоянно возрастает, что есть главный показатель эволюционного развития в биологии. Е.В. ТЕРЁШИНА в докладе «Аккумуляция вещества в онтогенезе и филогенезе» вспоминала о русском геологе Н.П. Семененко (1905–1991), о его водородно-кислородной модели Земли. Гидриды металлов в ядре – против оксидов во внешних оболочках Земли: водород поднимается вверх и, соединяясь с кислородом, даёт тепло. Кроме того, он вытесняет кислород из оксидов, и абиогенным путём образуется вода. Образуется ли абиогенно и метан, покрывающий дно океанов? Семененко так не считал: метан образуется биогенно деятельностью метаногенных бактерий, в энергетике которых используется тройка металлов – железо, никель и кобальт, встречающиеся в земной коре всегда вместе. Железо является донором электронов (отдающей стороной), а никель – их акцептором (стороной принимающей), кобальт же отвечает за перенос метильных групп, из которых бактерии синтезируют метан – конечный продукт биогенеза на этом уровне. Е.В. Терёшина рассказала о водородно-кислородной модели Земли Н.П. Семененко Доклад «Использование анализа секреций для научных исследований человека» И.В. ГРИГОРЬЕВА был посвящён секреции желёз и гормонам, которые создают тело человека. Главные из них – это щитовидная, поджелудочная и половые железы. Однако большую роль играют и слёзные, и потовые железы. Например, вся поверхность тела покрыта сетью потовых желёз, как лист растения – устьицами, посредством которых происходит регуляция температуры. По секреции слюнных желёз можно узнать о психоэмоциональном состоянии человека. Исследуя подвижно меняющийся (в течение полуминуты) белковый состав слюны, можно производить индикацию быстроменяющихся эмоций и даже отслеживать намерения человека. Доклад «Теория времени Козырева и древняя философия» В.Л. ПРАВДИВЦЕВА (см. «Дельфис» № 3 (99), № (100) за 2019 г.) был посвящён недостаточно оценённым трудам русского учёного Н.А. Козырева, который считал энергию времени основой жизни и энергии звёзд. Эти идеи во многом созвучны индийской философии Вед и придают их содержанию научное звучание. Время – это порядок жизни материальных объектов, оно несёт потоки структурированной информации, порядок и негэнтропию. Выступление В.Л. Правдивцева было посвящено работам Н.А. Козырева А.С. ХАРИТОНОВ в докладе «Становление бытия по тройной “золотой” спирали» настаивал на том, что в информации и информационных структурах должна использоваться другая арифметика, построенная на гармонии «золотых отношений», которая разрабатывалась Н.В. Бугаевым и другими русскими учёными. Используемые в теоретической физике и прикладных науках числа, являющиеся прямыми производными натурального ряда, исчерпали себя. В основе жизни на Земле – свет Солнца, который строит органические структуры: это хорошо изученный неравновесный процесс, который описывается неравновесной термодинамикой. Но это – энергия, а требуется изучать и информацию, которая сообщает энергии эволюционное направление постоянного усложнения живых форм. А.С. Харитонов настаивал на том, что в информации и информационных структурах должна использоваться другая арифметика В.И. РУНИН в докладе «Современные парадигмальные подходы в науке и традиции восточной философии» подчёркивал, что со второй половины ХХ века философия науки склоняется к целостному подходу к природе, а это в традициях восточного мышления. Это и системный взгляд на жизнь, и единая для материи, разума и жизни концепция Ф. Капры, сделавшего на основе изучения тибетского буддизма вывод о значении изучаемых в математике сетевых структур, способных описать формирование живых организмов. И целостная «Теория Всего» Э. Ласло, который отталкивается от индуизма Вивекананды и дополняет вакуум Дирака информацией, определяя её как систему нелокальных связей и трактуя как мировую Память, «а-поле» Акаши, исповедуя панпсихизм (материя и сознание – одна реальность). Ну и, наконец, это теория современного отечественного учёного В.В. Чернухи. Он развивает голографический подход к симметрии, энергии и информации, что позволяет ему от вычисления констант природы перейти к характеристикам жизни и судеб народов, населяющих Землю, то есть к законам биологии и человеческой истории. А.Ю. Гагин рассмотрел вопрос о смене общенаучной парадигмы В докладе «Русская наука – это поиск истины и смысла» А.Ю. ГАГИН говорил о том, что стоящая перед наукой задача – смена общенаучной парадигмы. Наука о целом, построенная по аналогии с живым организмом, базируется на органической, холистической философии. Нынешняя наука, разбитая по отдельным, никак друг с другом не связанным направлениям, грешит наукоподобием. В ней господствует фрагментарность моделей и предметов исследования, противоположная целостности не-целостность. Наука о целом – уже существует в России, но мы не готовы её принять: исследования, открытия, изобретения в рамках новой парадигмы тормозятся чиновничеством, традиционно поддерживающим наукоподобие. Осмысляя эмпирию фактов, необходимо перейти от дуальной логики к синтетической, следуя по пути В.И. Вернадского, который главным в науке считал правильно сделанное эмпирическое обобщение. Наряду с житейским опытом необходимо также учитывать и использовать яснознание, мистическое знание и художественное мышление образами. «Человек – мера всех вещей» – вот по какой формуле должна строиться теория науки. Актуальная тема – «Философия здоровья. Традиции и экспериментальная медицина» была освещена в докладе И.А. ГЕРАСИМОВОЙ. Говорилось о претерпеваемой нами реформе медицины, которая называет себя «точной» и опирается на цифровые технологии, противопоставляя себя привычной нам медицине как «традиционной». Возникает путаница, поэтому лучше привычную нам медицину называть «научно-экспериментальной» и наряду с ней рассматривать духовное целительство, народную медицину и народную магию, называя её привычным термином «традиционная». Эта медицина имеет право на существование, а какая лучше – традиционная или научная – зависит от соотношения тела и души в целительстве. Византия и русская традиция при этом выступают как альтернатива тибетской и китайской, всё более принимаемой медицинской наукой. И.А. Герасимова говорила о претерпеваемой нами реформе медицины О.С. ТКАЧЕНКО в докладе «К истории формирования современной территории России» старалась привлечь внимание аудитории к тому, что на территории России, по данным геологии, сосуществуют две противоположные тектонические системы – диагональная и ортогональная. Они определяют систему разломов, дающих гравитационные и магнитные аномалии, в полях которых живут и исторически развиваются населяющие Россию народы, вычленяя определённую целостность евразийского массива России. Надо изучать эти влияния и беречь традиции наших предков, чего мы не делаем, легкомысленно относясь к эмпирически полученным закономерностям. О.С. Ткаченко обратила внимание на то, что на территории России, по данным геологической науки, сосуществуют две тектонические системы В.В. ФИЛИППОВ в совместном с Л.Н. ФИЛИППОВОЙ докладе «Некоторые культурологические аспекты межзвёздных радиопосланий с Земли» рассказывал об истории попыток связи с инопланетянами с помощью электромагнитных посланий в разных диапазонах длин волн. Начало подобным проектам положил Ф. Дрейк (1960) в США, а в нашей стране эту инициативу подхватил Н.С. Кардашов и возглавлял подобные работы в течение значительного периода времени. За 45 лет (с 1974 по 2019 год) было осуществлено 16 крупных проектов. Основой взаимопонимания разумных существ Вселенной в проектах Кардашова было его убеждение, что понятия нравственности и добра должны быть универсальными для всех разумных существ, иначе цивилизации не выживают. В.В. Филиппов рассказывал об истории попыток связи с инопланетянами Итоги конференции подвёл С.К. Борисов Итоги конференции подвёл С.К. Борисов. Он отметил, что большинство докладчиков полагалось не на рассуждения, а на сами за себя говорящие числа, которые в науке получены в результате измерений. Это тот путь научного исследования, который исповедовали В.И. Вернадский и К.Э. Циолковский. При этом Белов демонстрировал масштабное русское мышление, а Сухонос – целостное. Сухонос объясняет, почему западный мир не устраивают русские: они рвутся в будущее, а англосаксы хотели бы остаться в построенном ими настоящем. Многие выступавшие продолжали развивать идеи целостного знания русского символиста Серебряного века Вл.С. Соловьёва, которое он, как представитель религиозной философии, противопоставлял знанию материалистической науки, названному им «отвлечённым», то есть синтез – анализу. В таком ключе были выступления Маврикиди, Гагина, Харитонова. Рассматривались вызовы передовых технологий, перспективы роботизации физического и интеллектуального труда, внедрение цифровых технологий. Тут можно отметить доклады Сухоноса, Багрова, Афанасьева. Выступление Герасимовой перекликалось с докладом Афанасьева, который показал ограниченные возможности компьютеризации. Знания о человеке и человеческом организме, например, требуют другой основы и иного подхода. Н.Л. Лескова в фойе Дома национальностей Основными линиями размышлений учёных на конференции можно считать осмысление славного прошлого российской науки – тому посвятили свои выступления Гиндилис и Малов. Противостояние Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова разбирала Докучаева, а мистические озарения К.Э. Циолковского – Лескова. Об исследованиях в нынешней науке, нацеленной на будущее, говорили Афанасьев и Бычков в первый день и Белов, Терёшина, Григорьев – во второй. Сюда же относится и доклад Правдивцева о Козыреве. О внедрении в концептуальную основу будущей науки восточной философии подчёркивалось в докладах Правдивцева, Рунина, Гагина. Христианскую традицию Запада, её проблемы и перспективы отстаивали Скурлягин и Герасимова, по-своему – Багров и Сухонос. Целый ряд докладчиков мыслит будущее человечества в рамках идей коммунизма. Сухонос предложил называть это направление мысли «неокоммунизмом». Основания для таких чаяний приведены в докладах Сухоноса, Багрова и Виноградова. Некоторые докладчики как бы отошли от главной темы конференции, посвящённой истории и судьбам естествознания в России. Виноградов поделился своими мыслями о педагогике, Ключников – о гуманитарных науках и психологии, Герасимова – о медицине. Особняком стояли доклады Ткаченко и Родионова о российской географии и символическом её осмыслении. В.Ф. Шаркова окружили заинтересованные его докладом слушатели Ещё в первый день конференции слушатели ждали рассмотрения идей науки будущего в России. Ответом на этот запрос можно считать доклады второго дня, которые сделали Шарков, Джура и Григорьев. В первый день только Бычков поднял явно относящуюся к науке будущего тему кругов на полях и проблему изучения шаровой молнии. Целый ряд докладчиков видел главную надежду на счастливое будущее человечества в нравственных положениях, представленных в философии и религиях. Они выражали уверенность в перспективе мистических озарений для творчества учёных. Это и Скурлягин, и Лескова, и Гагин, и Докучаева, и Зорин, и Ключников, и Зубко, который сделал обзор русских исследователей психической энергии (см. «Дельфис» № 4 (100)/2019). Книги участникам конференции предлагали Н.Б. Васильева и И.А. Дакалина (справа) Созвучными оказались доклады Зорина и Шаркова, поддержанные анализом остающихся неразвитыми гуманитарных наук, который сделал Ключников. В этих выступлениях был поставлен вопрос об использовании открытий учёных и изобретений инженеров, которые до сих пор из-за неразвитости психики людей служили больше злу, чем добру. Шарков даже назвал этот вопрос главной проблемой будущего, которую должно решать не только общество и государство, но и сама наука. Конференция прошла в нелёгкое для отечественной науки время, но с надеждой и даже с верой в её лучшее будущее. С этим обстоятельством связан возникший после окончания конференции инцидент, на котором хотелось бы остановиться особо. Выступивший при подведении итогов участник конференции из Азербайджана, возмущённый молчанием учёных о нынешней ситуации в науке и отсутствием её философского анализа, взорвался и начал стыдить докладчиков. Признаемся, что он не так уж и не прав! Выступавшие обсуждали прошлое русской науки и будущее, но всячески избегали говорить о настоящем. Наша конференция напоминала «пир во время чумы», с вечно русским «авось» (как-нибудь обойдётся), с намёками на то, что в самые сложные периоды развития русской науки вера в лучшее всегда нас выручала. Нынешние социальные преобразования науки в России отчасти усугубляются, а отчасти запутываются повальной компьютеризацией, а теперь и роботизацией, переходом «на цифру» не только экономики, но и целого ряда социальных институтов, которые относятся к культуре и на которые традиционно опиралась наука прошлого. Прежде всего это касается книг и всей бумажной продукции (периодики, реферативных журналов, популярных изданий, документального кино и т. п.), библиотек, издательств и книжных магазинов, связанных с информационным обеспечением науки. Всё это рождает совсем новые представления в условиях реорганизации научных институтов, в значительной мере лишившей науку привычной опоры. К этому следует добавить, что мы сейчас не только пытаемся перенести на русскую почву структуру науки капиталистического Запада, но ещё и вернуться к той пренебрегающей естественными науками системе образования, которая была в царской России. По-своему это логично, особенно учитывая безобразия 90-х годов прошлого века и первого десятилетия нового, когда администраторы советских времён вместе с академическим начальством пытались превратить научные учреждения и Академию наук в свою кормушку, обирая пытающихся наладить работу в новых условиях учёных нижнего звена и организуя всевозможные аренды, приватизируя гостиницы и санатории, но ничего из этого не вкладывая в науку. Возвращение к капитализму по западному образцу обирает отечественных учёных «до последней нитки». Это оказывается на руку другим странам, которые предлагают отличившимся в нашей стране учёным и молодым перспективным, по их мнению, специалистам сносные, более удовлетворительные условия работы на чужую для нас науку и экономику. «Выкачивание умов» идёт по стандартной схеме, с которой русские учёные сталкивались ещё при царизме, в XIX и начале XX веков, когда в нашей стране, несмотря на все социальные препятствия, начали складываться естествознание и инженерные науки. Сейчас история повторяется, поскольку все оставшиеся научные издания скуплены ещё в 1990-е годы организациями, представляющими науку на Западе. Именно они определяют рейтинг научных работ, их направление и понимаемую им, а не нашей наукой, перспективу. Сохранившаяся ещё на российских территориях наука часто находится в маргинальных условиях, без обеспечения необходимым для работы оборудованием и налаженным со стороны промышленности снабжением. Но и промышленности-то нет, а есть разрозненные частные фирмы (нацеленные на Запад и им снабжаемые) и столь же разрозненная «оборонка». Как и в условиях разрухи 20-х годов прошлого века (аналогичных 90-м), так и в условиях первых двух десятилетий нового, которые можно уподобить 30-м и 40-м (особенно учитывая военные конфликты, в которые втянута наша страна начиная с 2014 года, и идущую полным ходом «информационную войну»), оставшиеся на родине российские учёные больше думают о будущем, а не о настоящем. Именно с таким настроем учёных мы столкнулись и на нашей конференции. В своём вступительном слове председатель оргкомитета конференции С.И. Сухонос приветствовал отстаиваемый уже 26 лет «Дельфисом» подход к науке через «целостное знание», незнакомый западной науке и не входящий в число поддерживаемых ею приоритетов. Наука на Западе весь 300-летний капиталистический период своего существования развивалась аналитически, в сторону отдельных, никак не связанных друг с другом узкопредметных инициатив, избегая (особенно со второй половины ХХ века) какого-либо обобщающего мировоззрения, ограничиваясь выгодой инженерных приложений и практической пользой. Фундаментальная мировоззренческая наука если и сохранялась, то вытеснялась в лаборатории образовательных учреждений и оказывалась частным делом отдельных выдающихся учёных, занимающихся преподаванием. В «Дельфисе» место философии будущего с самого основания журнала занимает Живая Этика Рерихов, выросшая из теософского знания, органически обобщающая и дополняющая диалектический материализм советской эпохи, а также учитывающая его сильные стороны и выступающая с реформами слабых или неразвитых сторон, касающихся религиозного знания, мистических учений и всего того, что связано с идеализмом и романтизмом духовных движений мировой мысли. Именно с такой платформы учёные, принявшие участие в нынешней конференции, и смотрели на российскую науку, переоценивая прошлое и настойчиво пытаясь заглянуть в будущее, убеждённые в том, что талантливый и изобретательный русский народ сумеет преодолеть и нынешние трудности, особенно если наконец поймёт, какой должна быть наука. Члены оргкомитета конференции С.К. Борисов, Н.Н. Якимова