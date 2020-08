warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

102(2/2020) Образ Родины История Китовраса-Китоврула Крамаренко О.Н., Заслуженный художник РФ, профессор ВГИКа При работе над будущим фильмом художнику крайне необходимотщательно изучить изобразительный материал, связанныйсвременем и местом действия снимаемой кинокартины. Поэтому очень часто приходилось просматривать горы найденного иконографического материала и отбирать из него только то, что потом будет задействовано в фильме. Оставшийся неиспользованным изобразительный и интеллектуальный багаж может потом находиться с художникомдолгое время, прежде чем выплеснется в какой-нибудь другой работе или иной сфере деятельности.

Мой первый опыт углублённого погружения в мир русской сказки произошёл во время работы на одном из давних кинопроектов. А поскольку за многолетний срок моей работы в кино мне посчастливилось не единожды иметь дело с русской народной сказкой, накопился довольно значительный материал, практически не использованный ни в одной картине.

Любопытство и сильнейший интерес к русской истории, помноженные на обаяние русской сказки, заставляли меня всё дальше и дальше погружаться в «преданья старины глубокой», которые уже не были связаны ни с какой конкретной работой в кино.

Дохристианская история русского народа, исполненная неизъяснимой тайны, незаслуженно забытая и как бы канувшая в Лету, вновь оживала, поднимаясь из глубины тысячелетий, удивляя и завораживая своей сокровенной красотой. Древние образы и персонажи знакомых с детства русских сказок приобретали по мере размышлений совершенно особый, глубинный смысл. Забытовлённые и упрощённые в повседневности, они вдруг вырастали до космических величин. Их сакральный смысл постепенно становился яснее и выстраивался в некоторую систему.

Изустные формы народного творчества – сказы, былины, были, небылицы, сказки, пословицы, поговорки, мифы – вся эта древняя мудрость народа, эта картина давно минувших дней складывалась в удивительно яркую и необычайно привлекательную картину. Всё это относится не только к литературе, но и к древнейшей архитектуре, предметам быта, одежде с её орнаментами и оберегами, всему тому, что осталось от обширного мира вещей, некогда составлявших повседневный быт русского человека, характеризующих народ в любой сфере его жизни.

Древнерусские и средневековые традиции лучше всего просматриваются именно в народном искусстве, которое в большей степени сохранило в себе черты средневекового мироощущения. В нём отражены традиции, передававшиеся из поколения в поколение, от отца к сыну. Именно в народном творчестве, как продукте многовекового опыта жизни, сохранялись древнейшие символы и персонажи, изображающие стародавних славянских богов и богинь. Именно здесь прослеживается поэтическое восприятие человеком окружающей его действительности, связанной с образно-мифологическим мышлением народа.

Древние символы образуют универсальный и могучий язык культуры. Символ – это проявление вечного во временном, историческом. Сегодня многое уже изменилось. Не всегда даже очень известные и часто встречаемые в повседневной жизни древние символы до конца понятны нашему современнику. Во многом нарушилась культурная преемственность, исчезает связь с поколениями предков, обедняется и деградирует родной язык. Но без прошлого не бывает будущего. Древний символ – это самый мощный инструмент передачи неизрекаемых истин. Как говорится в апокрифическом евангелии от Филиппа: «Истина не пришла в этот мир обнажённой, но она пришла в символах и образах».

Сказки А.С. Пушкина. Палехская роспись Попробуем с этим разобраться. Обращаясь к образам русской народной сказки, трудно не вспомнить А.С. Пушкина. Такие знакомые, с детства любимые стихи. Совершенно понятные картины родной старины, многократно отображённые в ставших классическими иллюстрациях к бессмертным поэмам. Удивительны персонажи русских сказок: Кощей Бессмертныйи Баба-яга, Русалка и Леший, избушка на курьих ножках и Серый волк, кот Баюн и, наконец, дуб зелёный со златой цепью. Все они на поверку оказываются совсем непростыми. Они многомерны и многозначны, из каждого выглядывает загадка стародавней Руси.

Чудесен волшебный мир русского эпоса. С самого неба, из Ирия – русского Рая, спускается к нам на землю златая цепь древней северной традиции. Её в заоблачной выси выковал сам небесный кузнец Сварог. По спирали оборачивается она вокруг зелёного дуба – этого мирового древа Древней Руси. По золотой цепи ходит кот Баюн – нисхождение древнего Велеса: «Идёт направо – песнь заводит, налево – сказку говорит».

Бог Велес. Иллюстрация О.Н. Крамаренко Мировое древо – ось Мира, корни которого уходят в преисподнюю, а вершина – в небо. По этому древу путешествуют небожители – боги. Они спускаются в мир людей и возвращаются обратно на небо. Данный символ – элемент живого сакрального мифа, а миф – это архетипическая канва, духовный строй русской культуры, проявляющийся во всех сферах жизни народа.Вот так А.С. Пушкин в самом начале своей поэмы даёт картину жизни Древней Руси во всём многоцветье её символов, красок и образов.

Даждьбог – один из главных богов славянской мифологии. Иллюстрация О.Н. Крамаренко С крещением Руси древнерусская общеславянская мифология хотя и претерпела перемены, но никуда не ушла из народной жизни. В церковный календарь вошли под новыми названиями такие «языческие» праздники, как наступление лета (Духов день) или конец осени (Покров Богородицы), хотя начало весны осталось за языческим Днём солнца, или Масленицей. Яблочный и Медовый Спас по-прежнему предваряют приходящееся на осеннее равноденствие «начало года» сразу по языческому и церковному календарю, где оно связано с Рождеством Пресвятой Богородицы.

Баба Яга. Иллюстрация О.Н. Крамаренко Но и христианская мифология, в свою очередь, пополнилась и обогатилась «языческими» образами. Изложенная в средневековых Апокрифах история Китовраса-Китоврула, на которой хотелось бы остановиться подробнее, несёт на себе отпечаток уже христианских воззрений.

В Толковой Палее о происхождении Китовраса сказано, что он – сын царя Давида и брат Соломона. По В. Далю, «Палея» – это летопись «минувших дней», составленная выбором из Ветхого Завета. Китоврас там упоминается как строитель храма в Иерусалиме. По версии из Палеи, только Китоврас обладает секретом тесания камней без помощи железа. Именно такой обработки каменных блоков для строительства храма требовал иудейский закон.

Китоврас-Китоврул наделён чудесной силой, умом и обликом крылатого кентавра. В других апокрифических повестях XVII–XVIII столетий Китоврас – это «Неверный царь», правящий в Лукорье. Лукорье находится то ли на другой половине Земли, то ли вовсе под землёй. Днём царь Китоврас управляет людьми, а ночью – зверями.

Китоврас – строитель Храма. Иллюстрация О.Н. Крамаренко Для строительства храма доставить Китовраса в Иерусалим удалось, только закляв его именем Божьим. По дороге в Иерусалим он ведёт себя как мудрец и прозорливец, а затем добывает средство для тесания камней у птицы Ноготь Коготь и консультирует Соломона по всему циклу работ при строительстве храма.

В итоге, желая испытать настоящую силу Китовраса, Соломон избавляет брата от цепей и отдаёт ему свой перстень. Тогда Китоврас, проглотив этот перстень, размахивается и крылом забрасывает Соломона на край земли, а сам принимает его облик, занимает его престол и похищает его жену. Царю Соломону не сразу удаётся вернуть законное достояние, и стоит ему это немалых трудов.

Китоврас и Соломон. Иллюстрация О.Н. Крамаренко В этой версии образ Китовраса сложен и противоречив: он то союзник, то брат, то соперник легендарного царя Соломона. Существуют и другие, более древние варианты толкования этого образа. По одному из них, у Солнцебога Хорса, сына бога Солнца Ра, была красавица-жена Заря-Зареница. Утром Заря-Заряница разворачивала свой золотой платок, и от него по всему небу разливалось волшебное сияние. И гасли звёзды, затмеваемые красавицей Зарёй. От звёзд узнал о красе Зари-Заряницы ясный Месяц. Он был холост и потому решил украсть у Хорса его красавицу-жену Зарю. Но как выполнить задуманное? Звёзды посоветовали ему обратиться к получеловеку-полуконю Китоврасу – мастеру на такие проделки.

Разыскал ясный Месяц Китовраса в Кавказских горах и хитростью взял с него клятву украсть для него красавицу Зарю. Сотворил Китоврас летучий корабль, чудно разукрасил его и приплыл на нём по небу к островам Радости, где жила красавица Заря-Заряница. Задарил он её подарками, заговорил уговорами, да и увёз к ясному Месяцу. Но скоро узнал об этом Солнцебог Хорс и бросился в погоню за беглецами. Помогали Хорсу хранители брака Сварог и Лада вместе со всеми их родственниками – Сварожичами. Быстро догнали они похитителей, и разрубил Семаргл-Огнебог своим мечом ясный Месяц, вернув Хорсу его жену Зарю. С тех пор, как опять вырастает Месяц, снова разрубает его Семаргл-Огнебог своим мечом.

Так был наказан ясный Месяц, а Китоврасу повелел Солнцебог-Хорс, во искупление его грехов, возвести в Алатырских горах храм Всевышнему: как положено – из камней, которых не касалось железо. Возводить храм помогла Китоврасу птица Гамаюн, коготь которой тешет камень без железа. Этот храм простоял двадцать тысяч лет, по его образцу и подобию возводились все храмы ведической дохристианской Руси.

В данной версии образ Китовраса уже космичен, и он имеет дело непосредственно с богами-небожителями. Китоврас-Китоврул, пришедший вместе с христианством из Византии древнегреческий кентавр, – с головы до пояса человек, а ниже – туловище природного существа, чаще всего копытного животного – лошади, быка, осла, иногда с когтями на мягких лапах.

Мифический смысл Китовраса-Кентавра диктуется его составной природой: человеческая и животная части его тела находятся в состоянии то гармонии, то конфликта. Человеческая половина отвечает высшему естеству, а звериная – низшему. Такое сочетание символизирует «комбинацию слепой силы и направляющего её духа».

Китоврас-зодиак. Иллюстрация О.Н. Крамаренко Фигура Центавра-Стрельца в виде одного из знаков зодиака известна разным народам со времён глубокой древности. Образ его с завязанным узлом «змеиным хвостом», хорошо просматривается вархаическом искусстве при изображении созвездий. Мифологема, лежащая в основе образа Гидры и других драконов, свёрнутых узломна хвосте у Стрельца, относится к числу древнейших и символизирует «прошедшее время», память о стародавних временах.

Изображения Китовраса на древних предметах Крылья, как символ сопричастности духовному миру, выделяют Китовраса из остальных кентавров. Народная молва превращает его в символ мудрости. Попав на небо в состав созвездий зодиакального круга, Стрелец-Китоврас осуществляет связь мира людей с миром небесных первообразов. Очень часто этот символ-образ выражает взаимосвязь божественного и человеческого планов бытия.

Мифологема Китовраса-Китоврула далеко не исчерпывается только приведёнными выше примерами. Местопребывание его на стыке человеческого и неведомого миров закрепляет за ним всевозможные смыслы и толкования. В пластическом выражении образ Китовраса от Средневековья до XIX века появляется регулярно в самых различных местах. От рисунков на страницах средневековых апокрифов до народного лубка, от белокаменных рельефов владимирских соборов и Васильевских врат Софии Новгородской до муравленых изразцов русских печей XVII столетия.

Родной брат древнего Китовраса, народный любимец Полкан (Полкан – в смысле Полуконь), также присутствует на множестве предметов народного быта: в глиняной каргопольской игрушке, в цветной росписи великоустюжских сундуков, в городском лубке и на лубяной коробейке и много где ещё.

Для строителей Древней Руси образ Китовраса-зодчего освящал собой новизну каменного строительства, ведь дохристианские храмы славян были в основном деревянными. Сказания о Китоврасе-зодчем служили для передачи профессиональных секретов у архитекторов того времени. Так, лишь в древнерусских версиях сказаний Китоврас является к Соломону с тремя прутами по четыре локтя – единицами измерения, которыми производилась разметка основания возводимого здания на Руси.

Царь Лукоморья, строитель храма Соломона, мудрец и провидец Китоврас-Китоврул – герой многих древнерусских сказаний. Его образ имеет ещё и геральдическое измерение. Русские геральдические кентавры делятся на крылатых и бескрылых. Крылатые восходят к Китоврасу, а бескрылые – к кентавру Хирону. Эти образы находят в православных источниках, но несут они в себе ещё дохристианскую символику.

Легендарная династия Дауспрунгас литовских князей возводила своё начало к патрицианскому римскому роду Dorsprungus, в своё время скрывшемуся от преследований Нерона среди северных варварских племён. Легендарный римлянин имел на своём знамени изображение Китовраса, которое пронесли через века его потомки. Правивших в XIII веке в Литве князей Доспронговичей летописцы прямо величают Китоврасами. В дальнейшем Кентавр на гербе был заменён на конного всадника и стал называться Пугонь или Ездец. По описанию гербовников «Довшпрунг, или Гиппоцентавр» представлял собой копытного Стрельца, поражающего из лука пасть Дракона, который был у него на месте хвоста.

Герб правящих в Литве князей Доспронговичей В таком виде он сохранился также и на гербах русских князей Галагановых и Головиных. В Оружейной палате Московского Кремля имелось «Солдатское знамя» конца XVII столетия с образом Китовраса и восьмиконечным крестом. Анализ изображений Китовраса-Кентавра на монетах князей Рюриковичей даёт основание связывать их с династической легендой о Довспрунке-Китоврасе. Князья Иван Михайлович (1399–1425), Борис Александрович (1425–1461) Городенские – великие князья Тверские, князь Владимир Андреевич Серпуховской (Хоробрый, 1353–1410), князь Василий Михайлович Кашинский (1399–1426), были связаны с Литвой близкородственными узами. Все они чеканили на своих монетах Китовраса-Кентавра с различными «говорящими» атрибутами. Причём окрылённость геральдического Кентавра является привилегией, указывающей на их высокое положение в тогдашней общерусской княжеской иерархии.

Помимо известного на западе Руси под именем Китоврасов княжеского рода Довспрунгов, это имя как имя собственное пользовалось большой популярностью и в других областях. Помещики Китоврасовы упомянуты в Ярославле в 1568 году, Иосаф Китоврасов занимал должность ризничего московского Симонова монастыря в 1569 году, а также и многие другие почтенные и уважаемые люди носили это славное имя в XVI–XVII столетиях. Несмотря на последующую разгерметизацию образа Китовраса-Кентавра, он не исчезает полностью из народного творчества вплоть до конца XIXвека. Ещё М.В. Ломоносов задавался вопросом: «Что значат известные в наших сказках Полканы?..».

По одному из сегодняшних толкований, Китоврас – это исконное древнерусское титульное имя. Его этимологию можно раскрыть через санскритское слово KETU, что означает «Свет» и «Лучи», а также «Образ» и «Знамя». Вторая часть слова – РОС-РУС также не оставляет никаких сомнений в происхождении этого имени. Таким образом, Китоврас-Китоврул – это, по сути, «Светлый князь», «Белый царь», «Русский герой». Могучий, коронованный, крылатый КИТОВРАС – хозяин земли Русской.

Китоврас-Китоврул – это только один пример того, насколько русские сказки пронизаны символами – образами древнейших архетипичных персонажей, которые являются далёкими предками русского народа. Как отмечал А. Бенуа: «Сама внешняя абсурдность сказочного сюжета служит лишь тому, чтобы яснее выявить его символический смысл и сделать невозможным его буквальное толкование. Содержание подобных легенд отнюдь не является ребяческими выдумками, как это принято считать, а представляет собой совокупность данных доктриального характера».

«Сказка – ложь, да в ней намёк– добрым молодцам урок!» Сегодня для жителей огромного современного мегаполиса истинный смысл русских народных сказок либо скрыт совсем из-за их упрощённого, примитивного толкования, либо кажется чем-то совсем далёким, ненужным и неинтересным. Такая утрата культурной преемственности весьма характерна для нашего времени, с его новыми ценностями и новым образом жизни.

А между тем даже в ультрасовременной среде обитания русскоязычному человеку постоянно приходится сталкиваться с такими речевыми оборотами и конструкциями языка, которые пришли из далёкого прошлого. Язык – такой же надёжный хранитель мысли и знаний исчезнувших поколений, как древние каменные мегалиты – дольмены, менгиры, кромлехи. Древние символы и образы всегда с нами.

Сегодня, в XXI веке, современному человеку, для того чтобы двигаться дальше в будущее, необходимо снова повернуться лицом к своей великой истории, услышать голос предков, понять то, что таится в глубинах времён. Без этого понимания, осмысления фактов, без анализа происходящего, утратив свой культурный код, очень легко стать одним из пазлов современной глобальной цивилизации, без национальной идентичности и национального самосознания. Такое общество ждёт неизбежная катастрофа. Прошлое надо хранить ради будущего.