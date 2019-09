warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

99(3/2019) От редакции Искусство творить взаимоотношения Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Многие рериховцы сегодня задумываются над тем, как им жить дальше. Ведь очевидность перемен неоспорима. И с точки зрения изменившейся общекультурной политики в стране, и в связи с совершенно неоднозначной ситуацией в самом рериховском движении, расколовшемся на группы из-за неумения части составляющих его людей творить взаимоотношения, признавать право других на собственное мнение. А далее – обвинения в форме оскорблений, клеветы, доходящих до абсурда. И это не преувеличение, лично мной это пережито. От такого можно и умереть. Но «истинных» рериховцев это не останавливает… В памяти возникают многие события и имена пострадавших – известных людей в рериховском мире, а также целых коллективов (например, издательство «Сфера»). Иметь собственное мнение и не повторять мифологемы, сочинённые тем или иным «иерархом», возведённым (часто самим собой) на высокую ступень помощника или единственного на планете Земля доверенного лица Шамбалы, – такая позиция нередко оборачивается для человека независимого потоком оскорблений, недопустимых для последователей Рерихов. «Осуждающий, обратись на себя!» (Общ., § 130) .

Вера – вещь серьёзная. Для неё не нужны научные изыскания, доказательства и свидетельства. Это свойство человеческой души, у которой нет своего органа в нашей телесной оболочке. И ещё – есть вершины горные, а есть горние, и право выбирать ту или иную тропу к ним есть у каждого. Заметим, что бездуховность и бездушие также присущи роду человеческому. Кто-то даже этим гордится.

Давно замечено, что некоторые воцерковлённые люди ведут себя высокомерно по отношению к тем, кто идёт своим путём, считают их сатанистами. Хорошо, что ещё не жгут на кострах, не бросают за решётку. Однако частота передач на сегодняшнем телевидении, где безжалостно «топчут» и ставят клеймо на ещё недавних кумирах (например, Ванге или Джуне), настораживает. А вот наша крупнейшая в мире нейрофизиолог – академик РАН Н.П. Бехтерева не побоялась сказать телезрителям, что никто не сможет её убедить в том, что Ванга была шарлатанкой! Она имела право на такое мнение, так как побывала у провидицы. Кажется, что и о Елене Рерих уже нельзя говорить, а лишь о Николае и Святославе Рерихах – всемирно известных художниках, картины которых являются национальным достоянием страны. И в оправдание такой позиции на всеобщее обозрение в Интернете Государственный музей Востока выставил черновые, очень сокровенные, записи Е.И. Рерих, мало кому понятные. Она их так и не успела расшифровать. Тексты эти, действительно непонятные во многом, представляют огромный интерес для серьёзных рериховедов-учёных, которых в мире по пальцам пересчитать можно. А так – это выглядит провокационно: мол, читайте… а далее всё понятно без слов. Нет, ничего не понятно. Ясно одно, что ту грандиозную картину космогенеза, которую можно при желании сложить как из «пазлов», даже из отдельных фраз, разбросанным по последним, столь непонятым, записям Елены Ивановны, не в состоянии сочинить обычный человек, тем более якобы больная женщина (см. статью О.В. Исаевой «Факторы будущего Солнечной системы, Земли и человечества» в «Дельфисе» № 2 (98) / 2019).

К сожалению, во многих областях знания наука пока ещё не может расшифровать картину мира и её законы. «Белых пятен» более чем достаточно. И далеко не все открытия её гениев сразу воспринимаются современниками. Не буду перечислять длинный список светочей человечества, имена которых известны и почитаемы до сих пор, а вот их гонителей никто не помнит. Назову в качестве примера близких нашему времени Н. Теслу и Н.А. Козырева. Они принесли миру революционные открытия, но до сих пор их дар официально наукой не востребован. В этом и следующем номерах «Дельфиса» будет опубликована большая статья учёного и писателя В.Л. Правдивцева «Теория Времени Козырева и древняя философия». А о Н. Тесле «Дельфис» писал многократно, выпускал книги и проводил круглые столы, наш сотрудник инициировал организацию семинаров в Институте физики РАН.

Однажды по телевидению весьма известный человек сказал о «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской: «Так это она всё выдумала!» И в голосе его звучала непоколебимая уверенность, мол, любому дураку это понятно. Однако так может сказать только тот, кто никогда не открывал этой книги. Понимаю, конечно, не всем она придётся по душе и вообще заинтересует. Но выдумать всё, что там написано, невозможно! У А. Энштейна, как известно, она была настольной книгой.

Усадьба Лопухиных в Знаменском переулке Москвы Ситуация с усадьбой Лопухиных в Знаменском переулке Москвы, где располагался Международный центр Рерихов, долгое время вообще была запутана до предела. Лукавили все, кто каким-то образом причастен к её судьбе. Разные борцы за справедливость писали воззвания в самые высокие инстанции. Писали и мы. Ведь невозможно молчать, когда происходит такое! И вот наконец, все точки над i поставлены. 28 июня 2019 года по телевидению глава департаментов музеев Минкульта В.А. Кононов объявил, что усадьба передаётся Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и войдёт в создаваемый в этом месте Москвы Музейный квартал. А Государственный музей Рерихов, столь долго ожидавшийся москвичами, да и многими почитателями этой семьи, уже ранее – в апреле, – переехал в павильон № 13 на ВДНХ, в один зал, в котором больше света и воздуха, но бесконечно мало для работы музея места. Правда, посетителей в ожившем развлекательном комплексе на ВДНХ и в «изгнанном музее» стало больше. Как говорят, всё же нет худа без добра.

Директор ГМИИ М.Д. Лошак рассказала в той же передаче 28 июня, что осенью часть помещений главного здания усадьбы Лопухиных временно займут сотрудники музея, а с сентября там планируется проводить образовательные программы для детей. Предстоит и основательный ремонт.

Хочется представить, что же испытывали Н.К. и Е.И. Рерих, когда потеряли музей в нью-йоркском небоскрёбе и 700 картин? Рерихи всё это пережили и пошли дальше в своём восхождении на вершины духа. В итоге – многие сотни написанных писем и десятки книг, создание института гималайских исследований «Урусвати», серий выдающихся художественных произведений, что теперь и составляют их бесценное наследие. Как могла эта беда случиться? Видимо, причин было много. Как, впрочем, и в нынешней ситуации. И пытаться их назвать пока время не пришло. А что абсолютно необходимо сейчас – так это пытаться начинать жить без конфронтации, осуждений и оскорблений. Надо учиться доброжелательству, дружелюбию, сердечности, великодушию и признательности. А признание правоты только своей и её навязывание всем, без исключения, – это путь к вечным склокам и озлоблению. В таких условиях никакой консолидации произойти не может.

Видимо, ещё рано взывать к ней. И всё же: только на этом пути рериховское движение сможет выздороветь и стать привлекательным для любого культурного человека. Пусть это случится «не завтра», но ведь идеалы добра и доброжелательного сотрудничества должны вернуться в ряды последователей Рерихов – людей высокой культуры во всех её проявлениях. Иначе мы не имеем права причислять себя к ним. Поэтому первое, что нужно сделать, так это ревизию своих душевных качеств, способности к искренности и доброте по отношению к другим людям. Рерихи утверждали, что «неискренность содержит яд разрушения», а «построенное на лжи вырождается в безобразие» (Братство, § 111).

Те структуры, которые поднаторели в борьбе за свои права (иногда вымышленные) за многие годы конфронтации с чиновниками и властями, а также с неугодными рериховцами, не разделяющими их методы борьбы, вряд ли сегодня пойдут на примирение с ними, откажутся от привычной системы развешивания ярлыков и сотворению мифов. Известно, что вера в них куда проще, чем работа со своим эго, вникание и осмысление глубочайших истин. Да и не каждому это по силам.

Манипуляции общественным мнением – бич нашей действительности. Интернет в этом отношении располагает безграничными возможностями. Здесь существуют свои сценарии и сценаристы. В этом мире всё продаётся и покупается: от полос в газетах до «фэйковых» сбросов в Интернете. Наказывать за них пока только обещают.

Наконец, оказывается, спорным является вопрос о том, сколько же нас – последователей Рерихов – в стране? 500 человек (как полагают в Минкульте) или многие-многие тысячи? Ведь никто не считал. Этому вопросу известный блогер и «разоблачитель Рерихов» Ю.С. Избачков посвятил целый сюжет на Ютубе. По его мнению, во всём мире не больше 8 тысяч рериховцев. Однако с ним можно поспорить. Но это тема уже другой статьи.

М.Ф. Дроздова-Черноволенко (1923–2009)

Ю.И. Долгин (1918–2002) Думается, что нас всё же гораздо больше. Разбитые на враждующие кланы, мы потеряли способность к консолидации! Может быть нужно просто подождать, когда появится новое поколение последователей великих мыслителей, непричастное к склоке вокруг их наследия и нашему времени перемен. Эти люди начнут свою устремлённую к духовным идеалам деятельность с «чистого листа», как когда-то, в 90-е годы прошлого столетия, начинали мы, одухотворённые возвышенными истинами, так поэтично поданными в Учении Живой Этики. И как-то никому в голову не приходило повсеместно образующиеся группы и общества называть «сектами». А теперь это чуть ли не узаконенное их определение. Так кто в этом виноват? Мы сами или те, кто решает за нас, невзирая на право свободы совести и вероисповедания?

Б.А. Смирнов-Русецкий (1905–1993) Никогда не забуду тех «старых» рериховцев, которые в самые трудные годы безверия в нашей стране оставались преданными своим Учителям. Их не устрашали даже застенки Гулага, куда нередко они и попадали. Их выдержка, спокойствие, доброжелательность и мудрость восхищали. И это было лучшее и убедительнейшее доказательство выбора и нашего пути. Помню, как в 1993 году, когда мы решили издавать журнал, пришли за советом к известному художнику и последователю Рерихов Борису Алексеевичу Смирнову-Русецкому, бывшему тогда председателем Московского общества Рерихов. Выслушав нас, он одобрил наше решение и пожелал успехов. Через месяц его не стало. Нашими наставниками тогда были Ростислав Борисович Рыбаков, Маргарита Николаевна Егорова, Юлиан Иосифович Долгин, Мария Филипповна Дроздова-Черноволенко, Евгения Михайловна Величко, Анатолий Алексеевич Макаров и другие. Их всех уже нет в живых. Но память о них всегда в сердце, их пример перед глазами. Они обладали сердечным деланием и неиссякаемым доброжелательством. Как же их не хватает сейчас! Скромных тружеников на ниве духовного водительства.



А.А. Макаров (1917–1996) И последнее. Если кто-то думает, что публичными акциями – съездами, демонстрациями, лозунгами, воззваниями, обращениями в инстанции можно что-то изменить, то это заблуждение. Этим можно только дискредитировать саму основу движения. Как бы искренни ни были их авторы и организаторы. Рерихи не раз указывали на это и никогда не допускали подобного.

Даже если какой-то группе удастся выиграть тот или иной процесс в суде, это ещё не победа в эволюционном процессе изменения человечества, перехода его на новую, более высокую ступень. Здесь совсем другие критерии. И об этом говорят и Живая Этика, и картины Н.К. и С.Н. Рерихов, и все труды и книги этой уникальной семьи. А их жизнь – это наглядный пример служения высоким идеалам, а не интересам той или иной группы людей. Вот с этих позиций и нельзя сходить. Наказ нам от Учителей: «Хотя мы и не устаём твердить о дружелюбии, но пора последняя для многих познать дружелюбие. Обратите внимание на слово “последняя”» (М. Огн. I, § 121).

Главная беда рериховского движения – это превращение его в замкнутую систему, оторванную от общекультурного строительства в стране. Конечно, есть центры (например, в Новосибирске), занимающие весьма видное место в культурной жизни своих регионов. Наиболее успешно в этом направлении действовала ассоциация «Мир через Культуру» (созданная В.М. Сидоровым и его соратниками). Однако ныне её активность заметно угасла. И тому есть объективные причины. Наконец, активно и творчески строит свою деятельность Государственный музей семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. Есть и другие примеры. И всё же эти островки благополучия не смогли повлиять на бушующий вокруг океан вражды и ненависти, часто сами становясь объектами для нападок. И теперь, выстояв как утёсы, они должны явить миру нарождающееся понимание своих новых задач и действий.

И пусть нас не корят наши читатели за якобы наше молчание в этом бушующем сейчас океане воззваний и пламенных обращений. Одни ратуют за немедленную дружбу всех, что явно невозможно, другие – за восстановление, разрушенного якобы кем-то, а не самими, МЦР, третьи – за особняк в Знаменском переулке, четвёртые – за предоставление нового здания для Государственного музея Рерихов и т.д. И опять та же риторика, развешивание ярлыков, эмоциональные и безоговорочные требования к другим, но не к себе. А может сто́ит остановить это «вавилонское столпотворение», чтобы не повторять его печальную участь. Гораздо важнее более активно заняться разработкой серьёзных и аргументированных с научной точки зрения обоснований ценности идей и основ Учения Живой Этики, а также их востребованности в наше, столь изменившееся, время.