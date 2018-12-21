Интервью с Н.А. Тоотс на радиостанции «Эхо Москвы-ЮГ»
На радиостанции «Эхо Москвы-Юг» 11 ноября 2018 года журналист, публицист, общественный деятель, основатель и главный редактор культурно-просветительского журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс дала интервью. Речь шла о журналистике, культуре, духовных скрепах современного общества.
Н.А Тоотс (сидит справа) с сотрудниками радиостанции
Беседу вела Анастасия Кузнецова.
Приглашаем наших друзей прослушать эту передачу:
https://www.youtube.com/watch?v=Ia4VO00xJ-M&feature=youtu.be
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