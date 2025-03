warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

120(4/2024) Актуальные интервью О феномене зрения, о времени и о себе рассказывает выдающийся физиолог, академик РАН Михаил Аркадьевич Островский. Беседу ведёт Наталия Лескова. «Глаз возник благодаря Солнцу» М.А. Островский (фото Андрея Афанасьева) — Михаил Аркадьевич, недавно исполнилось 65 лет Институту молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, основанному собственно Энгельгардтом – основоположником современной отечественной молекулярной биологии. Вы были с ним знакомы? — Да, это было потрясающее знакомство и время. Я был совсем молодой. Начать тут надо с Леона Абгаровича Орбели – великого физиолога, ученика Павлова. Леон Абгарович свою диссертацию у Павлова писал по физиологии зрения. Всю жизнь оно было его любимым научным детищем. У Орбели были замечательные ученики, среди них Андрей Владимирович Лебединский, который в 1930-е годы у Орбели занимался физиологией зрения, именно влиянием нервной системы на сетчатку. После университета я попал в аспирантуру в Институт высшей нервной деятельности, в лабораторию ученицы Орбели Веры Георгиевны Самсоновой. Правда, она сначала меня не хотела брать. — Почему? — Вера Георгиевна жила в мире высокой науки. Её мужем был крупнейший физик Иосиф Львович Зельманов, ученик и сотрудник Николая Николаевича Семёнова, Нобелевского лауреата. Вера Георгиевна и Иосиф Львович дружили с семьёй Семёнова и семьёй Юлия Борисовича Харитона – одного из «отцов» советской атомной бомбы. Жена Харитона была ближайшей подругой Веры Георгиевны. Такая вот получилась компания. Когда я к ней пришёл, у неё уже были два аспиранта, что являлось для неё вполне достаточным. И вместе с ней работала Люся Ивановна Мкртычева, тоже сотрудница Орбели, которая занималась сетчаткой, зрительным пигментом родопсином. А дочка Люси Ивановны работала в издательстве «Музыка» и в журнале «Музыкальная жизнь». Она и сообщила, что я – сын композитора Аркадия Ильича Островского. Аркадий Ильич Островский — Того самого, который написал музыку к песням «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «А у нас во дворе», «Песня остаётся с человеком» и много что ещё? — Да. И когда Вера Георгиевна Самсонова, жившая в этом особом мире высокой и серьёзной науки, об этом услышала, пришла в ужас и сказала: «Мне ещё только не хватало здесь детей композиторов!» Но Люся Ивановна её уговорила – они были подругами. И Вера Георгиевна согласилась, взяла в аспирантуру и дала мне тему про зрительный пигмент родопсин и сетчатку. А её второй аспирант тоже получил тему по зрению, но уже по мозгу, ибо зрение – это глаз и мозг. Это был Игорь Шевелёв, который потом стал академиком. Моя работа, фактически, была продолжением робот Лебединского у Орбели. Вопрос заключался в том, влияет ли нервная система на зрительный пигмент родопсина в сетчатке глаза? А для этого надо было научиться выделять из сетчатки глаза лягушки родопсин. Это целая биохимическая процедура. — И вы это всё делали? — Я ничего этого не умел. И тогда Вера Георгиевна и Люся Ивановна послали меня к их подруге, коллеге, потрясающей женщине, которая в истории Института молекулярной биологии занимает одно из ведущих мест – к Татьяне Владимировне Венкстерн. — Вас всю жизнь окружали выдающиеся женщины... — Это правда! Она была ученицей и сподвижницей Энгельгардта, защитила у него диссертацию по сетчатке. Вот она меня и научила выделять родопсин. – И вы стали резать лягушек? — Увы, в довольно большом количестве. — Не было их жалко? — Конечно жалко. Но родопсин-то был нужен. К тому моменту я окончил биофак, кафедру физиологии Коштоянца, так что к лягушкам я адаптировался. У физиологов со времен Ивана Михайловича Сеченова, да и раньше, и до сих пор лягушка – символ экспериментальной физиологии. Когда я в течение 16 лет был президентом Физиологического общества им. Павлова и на юбилеях кого-то поздравлял, то сам покупал и дарил им разных лягушек: фарфоровых, деревянных, металлических… — Не попалась ли вам Царевна-лягушка? — Царевна не попалась, но, хочу сказать, никого, кроме лягушек, я в свой жизни не зарезал. Так вот, Татьяна Владимировна Венкстерн научила меня всему этому, и я стал заниматься родопсином. Надо сказать, основной результат моей аспирантской работы был отрицательный – нервная система никак не влияла на зрительный пигмент родопсина, на процесс его восстановления после обесцвечивания. На тот момент это был важный результат. И сам Андрей Владимирович Лебединский, чьи работы 30-х годов я продолжал и который был моим оппонентом, этот результат высоко оценил. Будучи в это время уже весьма пожилым, знаменитым, всеми почитаемым, он в конце своей речи на защите патетически произнёс: «И я не прошу – я требую, чтобы Учёный совет единогласно проголосовал за присвоение диссертанту учёной степени кандидата биологических наук!» Никто, собственно говоря, как я понимаю, и не возражал, и все единогласно проголосовали. А потом, где-то уже в 1964-м, после аспирантуры, возникла идея, что, может быть, родопсин в темноте неактивный фермент, а при действии света становится активным. Идея была, что фермент этот – АТФаза. Он разлагает АТФ – аденозинтрифосфорную кислоту, которая есть универсальный источник энергии для всех биохимических процессов в живых системах. Итак, идея-то была, но метода, чтобы мерить эту самую АТФазную активность, у меня не было. Но у меня был друг – гидробиолог, будущий заведующий кафедрой гидробиологии биофака Вадим Фёдоров. При случае я спросил его, не знает ли он, где померить АТФазную активность? Он сказал: «Иди к Ире Федорович в Институт молекулярной биологии, у неё есть люциферин-люциферазный метод определения АТФазной активности». Я пошёл, попросил её попробовать померить, она согласилась. Ира была аспиранткой, как раз писала диссертацию. Мерить надо было в тёмной комнате, потому что родопсин светочувствительный. — То есть вы остались наедине с молодой, красивой аспиранткой и вместе мерили родопсин? — Да, и все над нами страшно издевались. А мы просто дружили, я уже не помню, была ли она замужем на тот момент или нет. Никаких романтических отношений не было, нас связывал только родопсин. Потом уже мы на всю жизнь подружились, и вместе создавали нашу лабораторию, сначала в Институте высшей нервной деятельности, а потом в Институте химической физики. – Померили? – Да. Суть результата состояла в том, что родопсин при действии света, действительно, активируется, и количество АТФ при этом уменьшается. Но то, что он обладает именно АТФазной активностью, полной уверенности не было. Как я сейчас думаю, скорее всего, мы с Ирой тогда впервые мерили фосфорилирование родопсина. Однако в любом случае, и это было важно, с ферментативной активностью родопсин был явно связан. Стали писать статью. Когда написали, Ирин руководитель, заведующий лабораторией, очень известный учёный Лев Абрамович Тумерман прочитал, воодушевился и побежал рассказывать Энгельгардту, своему директору, что у него в лаборатории сделана потрясающая работа – родопсин может быть АТФазой! Родопсин – это зрительный пигмент в зрительных клетках сетчатки глаза, благодаря которому мы видим. Он поглощает квант света и запускает зрительный акт. Родопсин – ключевая молекула зрения! — Почему это важно? — Это было важно для понимания того, как именно в ответ на свет в зрительной клетке возникает физиологический сигнал – на тот момент это была «горячая точка» молекулярной физиологии и биофизики зрения. А главное, к чему я всё это веду, – великий Энгельгардт, и в этом, среди прочего, и было его величие, задолго до этого обнаружил, что миозин – белок мышц – это АТФаза. Мышца сокращается потому, что белок миозин разлагает АТФ, а он даёт энергию для сокращения мышцы. Вся мышечная сила заключена в АТФ, в той самой аденозинтрифосфорной кислоте. К тому времени это уже вошло в учебники. Энгельгардт, конечно, многим знаменит, но главное – это окислительное фосфорилирование, которое он открыл ещё в 1931 году и при котором энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в виде АТФ, и АТФазная активность миозина, которую он вместе со своей женой, замечательным биохимиком М.Н. Любимовой обнаружил в 1939 году. И это так несправедливо, что ему за эти выдающиеся открытия не дали Нобелевскую премию! Поэтому-то, если бы родопсин был АТФазой, для Энгельгардта это был бы великий подарок. Это означало бы, что не только миозин, но и другой «рабочий» белок – родопсин, запускает не менее важный процесс, чем сокращение мышцы, — зрение. В.А. Энгельгардт — Но нет? — На тот момент ещё не совсем ясно было, да или нет. Скорее да. Когда Тамерман рассказал ему об этом, Энгельгардт возмутился: «Да что вы мне рассказываете, я с тридцатых годов этим занимаюсь!» И, действительно, Энгельгардт давно интересовался зрением, витамином А, который прямо связан с родопсином; читал и переводил статьи будущего Нобелевского лауреата Джорджа Уолда. Студентка Энгельгардта, а затем его одна из самых ближайших сотрудниц Татьяна Владимировна Венкстерн в конце 40-х годов занималась сетчаткой и родопсином. Тумерман всего этого не знал. И Энгельгардт потребовал нас с Ирой к себе. Он нас очень похвалил. Сказал, что давно об этом думает. В общем, работа наша упала на благодатную почву. Главное, он сам сказал, что готов представить нашу статью в «Доклады Академии наук». У меня хранится оттиск этой статьи 1965 года: авторы – Островский М.А., Федорович И.Б., а ниже написано – «представлено академиком В.А. Энгельгардтом». С этого момента Владимир Александрович Энгельгардт меня заметил. Потом у него было семидесятилетие, ему вручали Большую Золотую Ломоносовскую медаль Академии Наук, было заседание Общего собрания Академии наук в Доме учёных на Кропоткинской. Владимир Александрович в санатории «Узкое» готовил для этого заседания доклад, и попросил меня привезти пару слайдов из той нашей работы. И он включил эти два слайда в свой доклад. Меня позвали на это Общее собрание. Владимир Александрович довольно много места в докладе уделил родопсину и идее о том, что «рабочие» белки обладают ещё и ферментативной активностью. Теперь, спустя 60 лет, мы знаем, и это тоже вошло в учебники, что, поглотив квант света, родопсин активируется и запускает каскад ферментативных реакций. В результате в зрительной клетке возникает физиологический, нервный сигнал. Именно благодаря ферментативному каскаду зрительная клетка сетчатки – палочка, ответственная за наше сумеречное и ночное зрение, способна ответить на поглощение всего одного кванта света и передать нервный сигнал следующим нервным клеткам сетчатки, а затем в мозг. А ведь это предельная чувствительность – ответ на один квант. Ферментативный каскад усиливает первичный световой сигнал примерно в сто тысяч раз! На самом деле, это усилительная цепная реакция; это, как бы, маленькая «атомная бомба» в каждой зрительной клетке. Короче говоря, идея 64-го года, что родопсин в темноте – это как бы профермент, а свет его активирует, была правильной. Много лет спустя, когда меня выбирали в членкоры, Владимир Александрович своей рукой на листе бумаги неровным почерком написал представление. Это дорогого стоило! И меня выбрали. — Вы всю жизнь занимаетесь зрением. Что главное вы поняли за эти годы? — Безумно интересно, как квант света – физическая форма движения материи – преобразуется в биологический сигнал, в то, что я вижу вас, а вы – меня. Чарльз Дарвин в своём знаменитом труде «Происхождение видов путём естественного отбора» в 1859 году писал, что всё он может объяснить своей теорией, единственное, что не может – как возник в эволюции глаз. — Вы это тоже не можете объяснить? — Только недавно стали появляться статьи на эту тему. Сейчас научное сообщество начинает понимать, как это всё шло в эволюции. — Почему глаз – такая сложная система? — Потому что она совершенна. Потому что зрение для организма – наиважнейший источник информации. Глаз человека – частный случай органа зрения позвоночных животных. Глаза беспозвоночных – ничуть не менее совершенны, но устроены по-другому. В период «кембрийского взрыва», около 600 миллионов лет назад, когда возникало необыкновенное разнообразие видов животных, соответственно, формировалось огромное разнообразие и органов зрения. У большинства беспозвоночных животных, например, у насекомых, глаз состоит из множества маленьких глазков – омматидиев, похожих на дольку апельсина. У позвоночных глаза — как камера-обскура, как фотоаппарат с фотоплёнкой. Но что самое удивительное: в глазах всех живых существ, от самых примитивных до самых высокоорганизованных, как бы по-разному они ни были устроены, — креветки, осьминога и кальмара, мухи и таракана, рыбы, птицы, кошки, собаки, обезьяны и человека — светочувствительный «чип», молекула, поглощающая квант света и запускающая зрительный акт одна и та же – это молекула родопсина. – Что же это за чудо – родопсин? – Родопсин – это один из самых древних, консервативных животных белков. Он появился в эволюции более миллиарда лет назад и с тех пор почти не изменился. Название «родопсин» происходит от двух греческих слов: ρόδεος (rhodo) – розовый и Gψις (opsis) – видеть. Его открыл в 1876 году Ференц Болл и назвал Sehestoff – «зрительное вещество». Кстати, открыл он его в простейшем эксперименте. Сначала он посадил на ночь лягушку в темноту. А утром извлёк из её глаза сетчатку (увы! лягушка – классическое экспериментальное животное для физиолога), поместил сетчатку в чашку Петри с физиологическим раствором – она в нём плавала как маленькая розовая медузка. Затем Болл просто стал смотреть на эту сетчатку. И увидел, что сначала она была розовой, а потом, на свету, на его глазах начала выцветать и стала белёсой. Вот и весь эксперимент! Из этого наблюдения (безо всяких приборов!) Ференц Болл заключил: в зрительных клетках сетчатки есть какое-то светочувствительное вещество, и его выцветание как-то связано с возникновением зрения. О чём и написал короткую статью. Столетию этого замечательного открытия был посвящён в 1976 году международный симпозиум, в котором я участвовал. Sehestoff потом стали называть «зрительным пурпуром». В своих первых статьях и в кандидатской диссертации я так его и писал – «зрительный пурпур». Красивое название. Так было до середины 60-х годов. Но потом название сменили на более научное, теперь общепринятое – «родопсин». — Что, на ваш взгляд, сегодня самое интересное в науке о зрении? – Наука о зрении – это одна из самых междисциплинарных наук. Принят даже термин «VISUAL SCIENCES» – «зрительные науки». Огромный вклад в них внесли физики, начиная от великого астронома Иоганна Кеплера, объяснившего функцию хрусталика глаза или, например, Томаса Юнга, имя которого связано с дифракцией и интерференцией световых волн и который, будучи по образованию врачом, предложил теорию цветового зрения. Среди наших физиков – это Сергей Иванович Вавилов и тот самый «отец атомной бомбы» Юлий Борисович Харитон. Из их работ следовало, что всего одного кванта света достаточно для физиологичного ответа палочки в сетчатке глаза человека. И сейчас физики продолжают вносить свой немалый вклад в понимание механизмов зрения. Что же касается самого интересного в зрительных науках, а интересного много, то я назову лишь две «горячие точки»: родопсин, его фотохимия, где у физиков «первая скрипка», и сетчатка как «часть мозга, помещённая в глаз», к которой особый интерес проявляют сейчас специалисты в области информационных технологий. Начну с родопсина. Фактически, «фотохимия родопсина» началась как раз с Ференца Болла, который сам видел, как довольно медленно на свету выцветает сетчатка. А потом началась и продолжается до сих пор гонка за временем. Ференц Болл – Что это значит? – Я имею в виду гонку за всё более короткое время наблюдения за фотореакцией родопсина. Почти за 150 лет после Болла техника физического эксперимента дошла до того, что скорость фотохимической реакции стало возможно мерить в фемтосекундной шкале времён. А 1 фемтосекунда это10-15 доля секунды – фантастически короткое время. Так вот, выяснилось, что время собственно фотохимической реакции родопсина тоже фантастически короткое – около 50–100 фемтосекунд. Это вообще одна из самых быстрых реакций в фотохимии. Родопсин в этом отношении становится сейчас парадигмой не только для фотобиологии, но и для фотохимии вообще. К нему, к его прямым и обратным реакциям, проявляют интерес специалисты в области молекулярной электроники. Ибо было бы очень здорово по образу и подобию родопсина создать молекулярные фотопереключатели, эдакие сверхбыстрые фоточипы. Суть же фотохимической реакции родопсина состоит в том, чтобы «выпрямить» ретиналь. – А что такое ретиналь? – Ретиналь – это слегка видоизменённый витамин А. Он, как ключ в замок, вставлен в белковую часть молекулы родопсина. В темноте ретиналь изогнут, как кочерга. Квант света его выпрямляет. Время «выпрямления» – это и есть те самые 50–100 фемтосекунд. Свет в зрении нужен, на самом деле только для того, чтобы ретиналь выпрямить и, тем самым, запустить зрительный процесс. Надо сказать, что только в нескольких физических лабораториях мира созданы такие сложнейшие лазерные установки, которые позволяют проводить подобного рода эксперименты. Такую фемтосекундную установку создали физики Олег Саркисов и его ученик Виктор Надточенко в Институте химической физики имени Н.Н. Семёнова. И я был первым, кто принёс Олегу родопсин для изучения его сверхбыстрой фотохимии. За последние годы мы много что узнали о тонкостях этой уникальной, сверхбыстрой и эффективной реакции родопсина на свет. – Но почему нужно делать это так быстро? – Чтобы энергия кванта света, поглощённая молекулой родопсина, пошла «на дело», а, не дай бог, не высветилась в виде флюоресценции, не рассеялась в тепло и не генерировала активную форму кислорода, испортив зрительную клетку. – А что насчёт сетчатки как «части мозга в глазу»? – О, это совсем другая история. Сетчатка, конечно, никакая не фотоплёнка на дне «глазного бокала». Она – сложнейший нервный центр, в ней совершается грандиозная переработка зрительной информации. И уже в сильно переработанном, перекодированном виде она примерно по 1 миллиону 200 тысячам волокон зрительного нерва передаётся в мозг. А там этот процесс обработки продолжается, в результате чего и возникает зрительный образ: я вижу вас, вы – меня. Великий испанский гистолог, один из основоположников современной нейробиологии, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1906 год Сантьяго Рамон-и-Кахаль писал: «Сетчатка – это часть центральной нервной системы, периферическая часть мозга». Когда он это писал, сам не подозревал, насколько был прав. Многое об обработке информации в сетчатке известно. Но очень многие детали ещё предстоит выяснить. Нейрофизиологические исследования на сетчатке — это, фактически, исследования механизмов обработки информации в мозгу. – Почему важно это понять? – В конце июня прошлого года в Москве, в здании Президиума Российской академии наук под председательством президента РАН Геннадия Красникова состоялся международный Конгресс по информационным технологиям, с особым прицелом на искусственный интеллект. Физиологи приняли в нём активнейшее участие. Для специалистов по информационным технологиям важно представлять, что сегодня известно об обработке информации в живых системах, в том числе в мозгу и в сетчатке глаза. Я не думаю, что они реально смогут перенести эти знания, которые, подчеркну, ещё весьма неполны, в эти технологии. Но знать, думать об этом и, быть может, что-то взять от природы – принципиально важно. Примеров от пользы такого думания и знания за всё время от рождения кибернетики до наших дней множество. — И всё же – какие тут прикладные выходы? — Люди занимаются чистой наукой для удовлетворения собственного любопытства. Это важно понимать. Но часто, не всегда, из любопытства проистекает большая польза. И если учёный видит эту пользу, тут же хватает её за «хвост». У нас реальных «хвостов» было не так уж много. За один, правда, мы даже получили премию Правительства Российской Федерации. Удовлетворяя собственное любопытство, мы смотрели, что происходит с родопсином после его обесцвечивания, после свершения зрительного акта. Так вот, после этого родопсин разваливается. Он – молекула однократного действия. В зрительной клетке их очень много – порядка 109 степени. Для зрительного акта используется лишь ничтожная его доля. – А что значит «разваливается»? – Белковая часть остаётся в зрительной клетке, а ретиналь, но уже выпрямленный, отщепляется от белка, высвобождается и вообще уходит из зрительной клетки, переносится в лежащий за сетчаткой пигментный эпителий. Но дальше выпрямленный ретиналь нужно снова изогнуть, сделать «кочергой» и доставить обратно к белку, который «голым» остался в зрительной клетке. Когда мы выходим на яркий свет, то у нас обесцвечивается довольно много молекул родопсина. А потом, когда входим в тёмную комнату, нам надо минут двадцать, чтобы снова всё хорошо видеть. В физиологии это называется «темновая адаптация». В её основе – возвращение родопсина в исходное темновое состояние. Весь процесс возвращения – сложнейший, небыстрый и притом весьма «хрупкий»! Я думаю, эта «хрупкость» — это недоработка эволюции, ибо большинство заболеваний сетчатки, частичной или даже полной потери зрения, связаны именно с «поломкой» механизма возвращения родопсина в исходное, темновое состояние после обесцвечивания. Короче говоря, если свободный, выпрямленный ретиналь накапливается и никуда не уходит из-за поломки этой «хрупкой» биохимической машинерии, то риск заболеваний сетчатки становится очень высоким. В том числе сильно повышается риск повреждения сетчатки фиолетово-синим светом. – Почему? – А потому, что этот свободный ретиналь и продукты его превращения поглощают свет именно в этой области спектра и образуют чрезвычайно токсичные активные формы кислорода. – Как можно защитить сетчатку от фиолетово-синей части спектра? – В молодости система защиты от активных форм кислорода работает хорошо. С возрастом она ослабевает. А источников активных форм кислорода накапливается всё больше. Организм к этому, как может, приспосабливается. С возрастом у человека хрусталик желтеет. Не обязательно мутнеет (это катаракта), а именно желтеет. Это и есть защита. Хрусталик – это не только линза, фокусирующая изображение внешнего мира на сетчатке, но и светофильтр. Иными словами, перед сетчаткой как бы «вставляется» жёлтый светофильтр. И он частично отсекает от неё опасную фиолетовую часть спектра. Но если у человека катаракта, тогда чаще всего хирургически удаляется помутневший хрусталик. Вместо него вставляется интраокулярная линза – искусственный хрусталик. У меня теперь такой тоже вставлен. А искусственный хрусталик тоже не просто линза, а и светофильтр. Раньше вставляли хрусталик из чистого, прозрачного, бесцветного полиметилметакрилата. А он пропускал даже ультрафиолет. В результате сетчатка «горела» — было масса осложнений. Потом додумались вводить в интраокулярные линзы УФ-абсорбер. Осложнений стало меньше, но всё равно пролемы остались. И тогда мы предложили сделать желтоватые интраокулярные линзы, чтобы отсечь, не полностью, но в значительной мере, от сетчатки фиолетово-синюю часть спектра. Идея был в том, что свободный ретиналь и продукты его превращения не поглощали свет и не производили активные формы кислорода. Святослав Николаевич Фёдоров и его сотрудник профессор Леонид Феодосьевич Линник ухватились за эту идею. Наши химики сделали окрашенный полиметилметакрилат, а Фёдоров на своём заводике в МНТК «Микрохирургия глаза» стал делать из него интраокулярные линзы. Это была середина 1980-х годов. Так началась имплантация этих желтоватых интраокулярных линз. Было сделано чуть ли ни полтора миллиона имплантаций. Статистика показала, что вызванные светом повреждения сетчатки практически исчезли. За это нам и дали Премию Правительства РФ. С.Н. Фёдоров – А второй «хвост»? – За второй мы получили патенты и моральное удовлетворение. Мы эту идею предложили в своё время профессору Нине Сергеевне Зайцевой, замечательному офтальмологу и иммунологу в Институте глазных болезней им. Гельмгольца. И затем с её и нашими сотрудниками довели до практического использования. Речь шла об иммунодиагностике глазных заболеваний. Дело в том, что активированный светом родопсин надо «выключить». Если он всё время работает, и зрительная клетка всё время находится в состоянии физиологического возбуждения, она погибает. Это тоже одна из причин дегенерация сетчатки. Так вот, «выключение» родопсина, всего ферментативного каскада усиления светового сигнала – это сложнейшая система, ещё сложнее системы активации. Ключевую роль в этой системе играет белок, который называется «арестин» – от слова «арестовывать». – Кого же он арестовывает? – Этот арестин садится на активированный родопсин и его дезактивирует. Оказалось, что одновременно этот же белок – антиген. Всё дело в том, что глаз – это иммунно-привилегированный орган, что в значительной степени обеспечивается так называемым гематоофтальмологическим барьером. Когда нарушается барьер, то арестин воспринимается иммунной системой организма как «чужой», и на него образуются антитела. Диагностика аутоиммунных заболеваний глаз основывается на выявлении этих аутоантител к собственным антигенам, в данном случае к арестину. Мы выделили этот арестин-антиген. Он называется S-антиген, от слова Soluble – растворимый. И на основе этого S-антигена было разработана диагностика целого ряда аутоиммунных заболеваний сетчатки, которая нашла широкое применение. Так занятие механизмом «выключения» активированного родопсина – вполне чистая, фундаментальная наука – привело нас к иммунодиагностике глазных заболеваний. — Сейчас модная тема – оптогенетика. Что у вас делается по этой части? – Это ещё один ярчайший пример, когда занятия из чистого любопытства обернулись мощной технологией для современной нейробиологии и, будем надеяться, медицины. Около 160 лет назад ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, известный ботаник Андрей Сергеевич Фаминцын заинтересовался движениями одноклеточной зелёной водоросли и неожиданно для себя обнаружил, что она реагируют на свет, плывёт к нему. Так он открыл фототаксис. Потом, уже в конце 1970-х на Биофаке МГУ профессор Феликс Федорович Литвин с двумя молодыми сотрудниками, братьями Синещёковыми, изучая механизмы фототаксиса, показал, что движением этой водоросли управляет родопсин, очень похожий на зрительный. Работа была опубликована в престижном Nature. Но ни о какой практической пользе речи тогда не шло. Прошло ещё четверть с лишним века, и ген этой самой одноклеточной зелёной водоросли немецкие учёные «вставили» в клетку клеточной культуры. Ген произвёл в ней родопсин, и при освещении клетка ответила возбуждением. Оказалось, что родопсин зелёной водоросли работает как светоактивируемый катионный канал. Вскоре был сделан сле¬дующий, решающий шаг. В Америке, в Стэндфордском университете этот же ген доставили в нервную клетку мозга мыши. Там она тоже произвела водорослевый родопсин. Потом через световод, вставленный в мозг, посветили на эту клетку, и она ответила нервным возбуждением – импуль¬сной активностью. Так родилась оптогенетика – метод управления физиологической активностью клетки при помощи света, основанная на «трёх китах» – физиологии, генной инженерии и свете. В нейробиологии, как я уже сказал, оптогенетика, можно сказать, произвела революцию. Но до медицины дело пока не дошло. – Однако есть область, где реально можно использовать оптогенетику в медицине – это офтальмология… – Да, потому что не надо делать дырку в черепе. Ведь свет в глаз попадает естественным путём. Сейчас ищут другой способ – пытаются ультразвуком, теплом. Но сейчас использовать свет для регуляции активности клетки в медицине позволяет только глаз. Многие работают в этом направлении, мы в том числе. Успехи в самое последнее время достигнуты весьма впечатляющие. Но это лишь первые успехи, первые обнадёживающие шаги. Речь идёт о попытках возвращения зрения слепым людям. – Каким образом? – Что такое слепота? Это когда на последних стадиях нейродегенеративных заболевания светочувствительные зрительные клетки погибли. Но при ряде таких заболеваний следующие за зрительными клетками нервные клетки сетчатки остаются здоровыми. Идея в том, чтобы сделать их светочувствительными, попробовав «вставить» в них светочувствительный белок родопсин. Тогда при действии света они начнут возбуждаться и посылать информацию в мозг. Работы в этом направлении во многих лаборатория мира идут уже около 20 лет. И мы собрали команду, которая в последние несколько лет этим вполне успешно занимается. Совместно с группой Кирпичникова в Институте биоорганической химии и с группой Малышева в Институте высшей нервной деятельности мы недавно показали, что если доставить с помощью безвредного вируса ген родопсина в оставшуюся здоровой нервную клетку, то мышка потом находит путь в лабиринте. – То есть слепая мышка начинает видеть? – Да! Слепые экспериментальные животные, в основном мышки, прозревают. Хотя у мышки ведь не спросишь, что она видит. — Всё это остаётся на этапе доклинических испытаний, только на мышах? — Нет! Тут был потрясающий прорыв. Получить разрешение на клинические испытания очень трудно. Но есть очень сильная франко-швейцарская группа в Парижском Институте зрения, которая добилась разрешения на клинические испытания. Они опубликовали два года назад первую работу, когда человеку вставили ген родопсина этой водоросли в ганглиозные клетки слепой сетчатки с помощью безвредного вируса, который разрешён для клинического применения. А ганглиозные клетки прямо посылают по своим длинным отросткам – волокнам зрительного нерва – информацию в мозг. И через несколько месяцев он увидел пешеходный переход, полосы, стол, стул и своего внука. Правда, всё это он смог увидеть только при использовании специальных очков. Но принципиально важно, что зарегистрирован первый случай частичного восстановления зрения в результате оптогенетического протезирования. – Что это за очки? – Специальные очки — это сложная электронная и довольно массивная система, которая усиливала сигнал. Её массовое применение нереально. Понадобилась же она потому, что родопсин зелёной водоросли слишком мало чувствителен к свету. – Значит, эту водоросль можно использовать для восстановления зрения? – Увы, всё не так просто. На самом деле, и эти авторы, и все специалисты в этой области понимают, что ген водоросли малоперспективен для реального использования – он слишком малочувствителен к свету. Ведь родопсин на один квант света запускает целый ферментативный каскад. А этот родопсин-ионный канал никакого каскада не запускает. Поэтому следующий шаг, который делают во многих лаборатория, и мы в том числе, это заменить ген родопсина зелёной водоросли на ген настоящего зрительного родопсина, который запускает усилительный ферментативный каскад – «взрывает маленькую атомную бомбу» в зрительной клетке. И тогда световая чувствительность протезированной нервной клетки повышается на 2–3 порядка! Это понимаем не только мы, но и все – будущее за использованием настоящего животного родопсина, способного запускать ферментативный каскад усиления. И тогда не нужны никакие очки. — А где этот белок брать? — Это ген колбочек или палочек человека. Сейчас становится ясно, что лучше брать ген родопсина колбочек. С этим нет больших проблем. Но проблема – научиться этот ген и белок, который из него получается, правильно встраивать в мембрану ганглиозной клетки. Пока у нас это не очень хорошо получается. Работы с геном животного родопсина идут на уровне мышек, до «клиники» ещё далеко. Но сам факт, что можно слепому человеку восстановить зрение, сделав светочувствительными его ганглиозные клетки, это уже революция. Мозг смог использовать информацию, посылаемую ганглиозными клетками сетчатки, чтобы опознать, создать зрительный образ. Это, конечно, потрясающе. — Это лучше, чем инженерные конструкции «Аргус», которые уже использовались, в том числе и в нашей стране? — Это принципиально лучше. «Аргус-2» тоже даёт изображение и узнавание предметов. В этом смысле – это как бы то же самое. Но это имплантация в сетчатку чипов, а клетка на инородные тела отвечает повреждением и, в конечном счете, дегенерацией. Такой чип долго не сможет работать. К тому же электронное протезирование безумно дорого и, на мой взгляд, биологически бесперспективно. А вот биологическое протезирование – перспективно. — Сейчас появляется много сообщений о том, что человечество слепнет, заболевания глаз «молодеют». Что с этим делать? — Необходимо ограничить или строго регулировать светодиодное, люминесцентное освещение «холодным светом». Сейчас даже появилось понятие «светового загрязнения». Специалисты говорят: есть «свет для бедных» и «свет для богатых». «Свет для бедных» – это дешевые светодиоды и люминесцентные лампы. Такой свет поглощают фототоксичные вещества, образуют активные формы кислорода, а это – прямой путь к порче сетчатки. Не нужно жадничать, не нужно экономить на этом, а нужно, чтобы спектры испускания светодиодов и люминесцентных ламп были физиологически безопасны и комфортны. «Тёплый» свет нужен для всех, а не только «для богатых». М.А. Островский (фото Андрея Афанасьева) Глаз возник, и его эволюция шла благодаря Солнцу. Мне к юбилею написали смешные стихи: «Пусть всегда будет Солнце… без повреждающих лучей!» Это отсыл к тому, что мой отец, композитор Аркадий Островский, когда-то написал музыку к песне «Пусть всегда будет Солнце»! Особенно важно, чтобы не было «холодного» света в детских садах и школах, потому что до юношеского возраста, особенно у младенцев и маленьких детей, в хрусталике есть ультрафиолетовое «окно». Хрусталик – это же не только фокусирующая линза, это светофильтр. У младенцев и детей он ещё несовершенен – пропускает ультрафиолет. А с возрастом светофильтр становится всё надёжнее, отсекая от стареющей, накапливающей вредные вещества сетчатки не только ультрафиолетовые, но и опасные для неё фиолетово-синие лучи.