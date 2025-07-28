Главное историческое событие 20 века!

30 апреля по Берлинскому времени (1 мая по МСК) 1945 года, под ураганным огнём бойцы первого стрелкового батальона 756-го полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили над Рейхстагом Знамя Победы! Установлено было Знамя Победы Военного совета 3-й ударной армии, но знаменитое фото появилось позже, 2 мая 1945 года. Под градом пуль невозможно было просто поставить и надёжно закрепить знамя на нестабильной поверхности. 30 апреля здание Рейхстага ещё удерживали немцы, и почти весь день они оборонялись. Знамя водрузили с западной стороны здания, закрепив его у скульптуры «Германия в седле»

Парад в честь 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, проходивший 9 мая на Красной площади в Москве, стал беспрецедентным событием в мире. В течение 90 минут слаженные строи военных разных родов войск и 200 единиц современной техники, в том числе колонны войск 6 дружественных нам стран продемонстрировали миру свою сплочённость и непобедимую силу.

Среди ветеранов войны, крупнейших военачальников и заслуженных людей сраны находились и лидеры трёх десятков стран, в том числе Китая, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Вьетнама, Сербии, Словакии, Палестины и других стран. Это всё было беспрецедентным.

И происходило это, когда борьба за новый раздел мира и попытки переписать историю, зачеркнув все достижения нашего народа в прошлом и нынешнем веках, достигли апогея.

Несмотря на некоторые ограничения, вызванные опасениями за варварские действия обезумевших от русофобии руководителей ряда стран, шествия «Бессмертного полка» в ряде регионов нашей страны не проводилось. И всё же жители большинства городов вышли, как это и положено, с портретами своих погибших во время войны родственников. В колоннах, как всегда, шли семьями, в том числе и с маленькими детьми на плечах.

«Бессмертный полк» прошёл в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Якутске, Магадане, Махачкале, Благовещенске, Улан-Уде и многих других городах. Дань памяти десяткам миллионов наших соотечественников, погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, концентрационных лагерях от холода, голода и блокады была отдана с достоинством и любовью.

И правду о героической борьбе нашего народа за освобождение мира от нацизма и фашизма мы не позволим никому забыть и затушевать. Мы – народ непобедимый!