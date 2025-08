warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

122(2/2025) От редакции Главное историческое событие 20 века! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» 30 апреля по Берлинскому времени (1 мая по МСК) 1945 года, под ураганным огнём бойцы первого стрелкового батальона 756-го полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили над Рейхстагом Знамя Победы! Установлено было Знамя Победы Военного совета 3-й ударной армии, но знаменитое фото появилось позже, 2 мая 1945 года. Под градом пуль невозможно было просто поставить и надёжно закрепить знамя на нестабильной поверхности. 30 апреля здание Рейхстага ещё удерживали немцы, и почти весь день они оборонялись. Знамя водрузили с западной стороны здания, закрепив его у скульптуры «Германия в седле» Парад в честь 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, проходивший 9 мая на Красной площади в Москве, стал беспрецедентным событием в мире. В течение 90 минут слаженные строи военных разных родов войск и 200 единиц современной техники, в том числе колонны войск 6 дружественных нам стран продемонстрировали миру свою сплочённость и непобедимую силу. Среди ветеранов войны, крупнейших военачальников и заслуженных людей сраны находились и лидеры трёх десятков стран, в том числе Китая, Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Вьетнама, Сербии, Словакии, Палестины и других стран. Это всё было беспрецедентным. И происходило это, когда борьба за новый раздел мира и попытки переписать историю, зачеркнув все достижения нашего народа в прошлом и нынешнем веках, достигли апогея. Несмотря на некоторые ограничения, вызванные опасениями за варварские действия обезумевших от русофобии руководителей ряда стран, шествия «Бессмертного полка» в ряде регионов нашей страны не проводилось. И всё же жители большинства городов вышли, как это и положено, с портретами своих погибших во время войны родственников. В колоннах, как всегда, шли семьями, в том числе и с маленькими детьми на плечах. «Бессмертный полк» прошёл в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Якутске, Магадане, Махачкале, Благовещенске, Улан-Уде и многих других городах. Дань памяти десяткам миллионов наших соотечественников, погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, концентрационных лагерях от холода, голода и блокады была отдана с достоинством и любовью. И правду о героической борьбе нашего народа за освобождение мира от нацизма и фашизма мы не позволим никому забыть и затушевать. Мы – народ непобедимый!