93(1/2018) От редакции Дорогие читатели нашего журнала и друзья! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Нужно самому творить жизнь, и… тогда она станет чудесной. Н. Гумилёв Мы, сотрудники журнала «Дельфис», обращаемся ко всем, кто 25 лет был рядом с нами (не обязательно в прямом значении этого слова и в духе), с великой благодарностью за сотрудничество, поддержку и помощь, когда они требовались. А это случалось нередко, ибо путь наш изобиловал трудностями. Но, как говорят, «препятствиями растём». Это были прекрасные годы, когда мы приобретали истинную веру и неутомимость духа, чувствознание и радость труда на общее благо. Нулевой (пробный) журнал «Дельфис». 1993 г. В 1993 году в так называемом «нулевом» (т. е. пробном) номере нашего журнала мы писали в передовой статье: «Культура в рериховском понимании и информация как средство её достижения – ключевые понятия, которые мы закладываем в фундамент нашего журнала. Мыслепорядок, утверждённый Рерихами и продолженный сегодняшними мыслителями, послужит камертоном, по которому мы будем “настраивать” его содержание». Тогда же мы обещали, что примем как завет слова Е.И. Рерих о журнале, «посвящённом всем достижениям во всех областях жизни». «Мне хотелось бы, – писала она, – дать широким слоям читателей полный обзор всего, что достигнуто по настоящий день во всех отраслях знания и искусства в общественной жизни, и тем самым указать направление мысли». Удалось ли нам в какой-то мере выполнить обещанное, судить вам. Мы старались. И у нас ничего бы не получилось, если бы не ваш интерес и внимание к тому, что мы делаем и пишем. С годами набирались опыт и знания. И вот теперь, по прошествии четверти века, подготовив за это время 93 журнала, мы обращаемся к вам с вопросом: каким вы видите «Дельфис» в новом миропорядке, наступившем на планете? Какие темы и статьи вы хотели бы прочитать на его страницах ныне в условиях информационной войны, охватившей мир, когда, по выражению Н.К. Рериха, «мысль человеческая в оковах»? Не говоря о рериховском движении, которое в эти четверть века возродилось, замечательно расцвело и… раскололось на непримиримые части. В результате – войны в судах, Интернете и прессе, троллинг, ненависть и совершенно необузданные судилища, доносы в компетентные органы, бесконечные обращения в высшие эшелоны власти… Могли ли подобное предположить наши великие гуманисты, давшие своё имя целому направлению духовной мысли в мире? Как найти ту связывающую нить, что соединит всё достойное, что, безусловно, было взращено последователями Рерихов за последние годы? Какие новые рубрики должны появиться в журнале, а какие исчезнуть с его страниц? Каким авторам отдавать предпочтение? Обо всём этом и о нашем видении будущих номеров журнала «Дельфис» мы напишем ещё не раз. Ведь наш юбилейный год только начался. Но хотелось бы услышать и ваше мнение. Помогите нам выбрать наиболее востребованные временем направления, отвечающие вызовам сегодняшнего дня. Мы глубоко убеждены в необходимости консолидации всех здравомыслящих и способных к сотрудничеству людей, не обязательно приверженцев только одной философии или религии. Ибо сейчас, как на войне, идёт борьба за весь народ, за всю страну. Не случайно в последние годы столько инициатив рождается у добровольцев – людей, готовых творить добро по зову сердца. С какими делами встанем в их ряды мы, прошедшие нелёгкими тропами духовных подвижников? Ждём ваших писем (наши контактные данные вы найдёте на с. 128 в любом номере «Дельфиса») и потом продолжим разговор. Н.А. Тоотс, главный редактор журнала «Дельфис»