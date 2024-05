warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

117(1/2024) От редакции Дорогие читатели! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Прошедший 2023 год для коллектива «Дельфиса» был знаковым и итоговым. 30 лет – весьма немалый срок для жизни средства массовой информации в годы стремительно меняющихся событий в стране и мире, а во многом и непредсказуемых. Их называли перестройкой, а некоторые и «катастройкой». Набирающее в этот период силу рериховское движение сначала переживало своё бурное взросление и формирование, непоколебимую веру в светлое будущее. Мы все испытывали священное чувство единения и даже некое лидерство, имея в руках драгоценное эпистолярное наследие Рерихов в виде ксероксов и перепечатанных на пишущей машинке их трудов. Потом начали появляться и первые их издания. Это восхождение к духовным вершинам давало силы справляться с бытовыми трудностями, порой заставлявшими людей круто менять свои жизни. Выживали кто как мог. С годами рериховское движение сформировалось в отдельные организации, появились лидеры и их приверженцы. Постепенно между некоторыми из них началась непримиримая война. На страницах периодических изданий и газет, а позже и в соцсетях, выливались потоки «разоблачений» и «гнева» на тех, кто осмеливался иметь свою точку зрения. Могу с гордостью сказать, что наш «Дельфис» никогда ничего подобного не позволял себе, но «получал» от своих недоброжелателей. Теперь всё это не имеет никакого значения. Мудрая судьба всё расставила по своим местам. Рериховское движение в нашей нынешней стране продолжает «иметь место быть». Но уже в новом качестве. На первое – лидерское место встали имеющие статус «государственных» музеи, галереи, библиотеки и другие учреждения культуры. Рериховские организации страны активно сотрудничают с ними, участвуют в проводимых ими выставках, конференциях, круглых столах и т. д. И наш коллектив, начиная 2024 год, вступает в бурный поток торжеств, связанных со 150-летием со дня рождения Н.К. Рериха, 145-летием Е.И. Рерих и 120-летием С.Н. Рериха. Николай Константинович Рерих Святослав Николаевич Рерих Открыла этот широкомасштабный юбилейный марафон Третьяковская галерея ещё в декабре прошлого года. Мы будем в дальнейшем вам рассказывать о его шествии в разных регионах страны. Но начнём с истории. 80-е годы прошлого столетия были отмечены апогеем формирования в нашей стране рериховского движения в связи с тем, что Святослав Николаевич Рерих собирался передать наследие своего отца нашей стране, и стал частым её гостем. Была сформирована комиссия по наследию Рерихов, в которую вошли многие известные люди – учёные, юристы, художники, востоковеды и т. д. Центром их сборов и встреч стал Государственный музей Востока в Москве, где проходили не только выставки картин Николая и Святослава Рерихов, но и появился отдельный зал – «Кабинет Николая Рериха». Его незаменимой хозяйкой была Ольга Владимировна Румянцева. Вспоминаю, какой ажиотаж в Москве вызывали начавшие проходить в разных залах Москвы выставки картин Рерихов. Люди стояли в очередях часами, невзирая на дожди, снег и ветер – в любую погоду. Запомнился и мне один из таких дней в моей жизни. Это произошло, когда я ещё понятия не имела ни о картинах, ни о литературных трудах Рерихов. Но массовый поток людей, стремившихся приобщиться к их творчеству, потрясал. И мы всей семьёй отправились на выставку в Музее Востока на Никитском бульваре. Очередь растянулась и заняла половину улицы. Моросил дождь. Но час за часом мы продвигались к заветному входу, где было тепло и царство света. Очередь по какой-то причине двигалась медленно, пропускали по несколько человек. Наконец, она дошла и до нас, окоченевших. Раздевшись, поднялись в залы. И тут моя память запечатлела с не тускнеющей ясностью тот момент, когда я вошла в зал с Гималайскими этюдами Н.К. Рериха. Кроме меня в нём никого не было. Ковровая дорожка вела от входных дверей к другим на противоположной стороне. А та неожиданно распахнулась, и вышел Святослав Николаевич Рерих. Он стремительно шёл навстречу остолбеневшей мне по этой дорожке, а я, как заворожённая, сканировала взглядом этого очень красивого, отлично одетого, что называется «с иголочки», человека, с паркеровской авторучкой в кармане и кольцом на руке. Тщательно причёсанный, в идеально выглаженных брюках и кителе, он приближался ко мне. Его взгляд словно проник в мой мозг. Мне казалось, что это был мгновенный, но доброжелательный обмен взглядами, который я никогда не забуду. А потом, снова открылись двери, но на этот раз на меня двигалась толпа. Первыми вошли фотокорреспонденты, они, не переставая щёлкали фотоаппаратами. Возглавляла шествие модно одетая красивая женщина, что-то говорившая следовавшей за ней толпе. В первом ряду шла Девика Рани, за ней незнакомые мне люди. Они быстро миновали меня, а я всё продолжала стоять, потрясённая увиденным. Прошли годы, и многие люди, шедшие в той толпе, стали моими наставниками и друзьями. Мы были очень дружны до самого её ухода с незабвенной – той самой впервые увиденной, возглавлявшей шествие Ольгой Владимировной Румянцевой. Девика Рани, когда вышел первый – «нулевой» (мы его тогда так называли) номер «Дельфиса», прислала нам поздравление. Оно теперь хранится в нашем архиве. А те, чьи лики я не успела запечатлеть, это были те самые члены Комиссии по наследию Рериха, в том числе Р.Б. Рыбаков, Б.А. Смирнов-Русецкий, Л.В. Шапошникова и многие другие, которые стали моими наставниками, а некоторые и друзьями. Этот первый в 2024 году номер «Дельфиса» мы открываем рассказом С.Н. Рериха о своём отце на встрече в Академии художеств СССР, когда в 1974 году праздновалось 100-летие великого художника и мыслителя, талантливого писателя и отважного путешественника Николая Константиновича Рериха. Он прожил многие годы за рубежом, но всегда оставался верен своей Родине, на которую так хотел вернуться. Но на его пламенные послания руководство страны отвечало молчанием. В январе этого года на канале «Культура» ВГТРК известный журналист А. Максимов, беседуя с четырьмя музейными представителями в связи с проходящей выставкой Н.К. Рериха в Новой Третьяковке, имеющей огромный успех, пытался вывести их на откровенный разговор о художнике, порой задавая и «провокационные» вопросы. Ответы были разные, но, в конце концов достойные. А сам ведущий заключил беседу словами: «Далеко не каждый человек заслуживает того, чтобы о нём сочиняли мифы. Рерих был таким». А вот эмигрантская газета «Голос Отечества» во Франции писала в 1939 году так: «Азия сложила многие легенды о Марко Поло. Индия помнит о хождении Анастасия Тверитянина и о многозначительном пребывании Долгорукого при дворе Акбара. Теперь в Индии новое русское сказание. В Гималаях живёт "русский Риши"».