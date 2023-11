warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

115(3/2023) От редакции Дельфис – это очень личная история Лескова Н.Л., научный журналист Наталия Леонидовна Лескова Мои заметки о журнале Дельфис – это очень личная история. Она и не может быть другой. «Дельфис» появился в моей жизни очень давно. Отец – физик, автор многих книг с ним сотрудничал, что-то писал – так в нашем доме появились эти журналы. Я не обращала на них особого внимания – просто жила среди них, как среди книг и других журналов. Они как-то незаметно стали частью моего бытия. Я знала, что свои авторские материалы папа отдаёт научному редактору Нине Николаевне Якимовой. Однажды даже видела её рядом с ним. Она – маленькая, с ростом почти что детским; отец казался на её фоне великаном. Говорила она звонко, как пионерка, высоко поднимая голову, а отец улыбался и кивал. Эта сценка врезалась мне в память. Отец умер, а журналы остались. Бумажное наследие, которое он мне передал, оказалось огромным: что-то пришлось издавать уже после его смерти, что-то – распространять на различных конференциях. А журналы просто лежали в его кабинете, напоминая о статьях, которые он не успел написать. Леонид Васильевич Лесков (1931–2006) – российский учёный-энциклопедист, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, разработчик и руководитель ряда направлений российской космонавтики Как раз с книгами отца я была на очередной конференции – кажется, то были «Зигелевские Чтения», рядом со мной оказалась седовласая женщина со строгим взором и мужчина с бесконечно доброй улыбкой сказочного лесника. Конечно, это исключительно субъективное восприятие. Отдаю себе в этом отчёт. Но Наталья Александровна Тоотс и сегодня остается для меня строгой дамой, перед которой хочется выпрямить спину, а Владимир Васильевич Надёжин – бесконечно добрым человеком, полностью соответствующим своей фамилии. Наталья Александровна всегда меня ненавязчиво направляла, а он незаметно, ласково поддерживал и опекал, каким-то особым чутьём улавливая, когда мне это необходимо. Никогда не забывал поздравить с Новым годом, 8 марта и Днём рождения. В тот день мы поговорили, что называется, «по душам». А через пару дней Наталья Александровна позвонила и предложила работать в «Дельфисе». В тот момент работы у меня не было, но я долго сомневалась. Как говорится, обжегшись на молоке, дуют на воду – это было как раз про меня. К тому же я честно сказала Наталье Александровне, что не являюсь эзотериком и даже не рериховец, хотя глубоко уважаю наследие этой семьи. Я – научный журналист. На что Наталья Александровна, артистично всплеснув руками, воскликнула: «И слава Богу! Мне хватает и того, и другого». В конце концов я согласилась – и ни разу об этом не пожалела. «Дельфис» стал моим пристанищем, моим вторым домой – звучит пафосно, но это правда. Меня здесь не пытаются переделать и ценят такой, какая я есть, за те знания и умения, которыми я владею. Когда я думаю о «Дельфисе», чувствую благодарность за ту человеческую чуткость, деликатность и профессионализм, с которыми здесь сталкиваюсь постоянно. И ещё за ту стойкость, с которой здесь умеют преодолевать разнообразные проблемы. Помимо того, что я имею возможность творческой самореализации, крайне важно, что в «Дельфисе» бережно хранят память об отце. Я не раз писала о нём на его страницах, выступала на конференциях, и для меня очень ценно то, что никому здесь не надо доказывать, почему нужно это делать. Я сталкиваюсь с поддержкой и пониманием. Словом – я нахожусь здесь среди единомышленников. Хотя эзотерическая традиция мне по-прежнему не близка. Я по-прежнему научный журналист. Но никто от меня ничего другого и не требует, и, на мой взгляд, именно это и есть главная ценность «Дельфиса» – умение разглядеть в человеке его личность, его самодостаточность, то, что делает его особенным. Далеко не во всех редакциях такое есть. А если точнее – это большая редкость. Поэтому я нежно люблю «Дельфис» и всех тех, кто его «населяет». Желаю журналу процветания и творческого долголетия, со своей стороны – буду стараться этому помогать, насколько это в моих силах.