103(3/2020) Тайны, версии, легенды Что происходит? Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» То, что в Природе что-то происходит, понимает сегодня каждый житель планеты Земля. Мир сотрясается от этих катаклизмов, планета кашляет от удушья. Лесные пожары, поедающие как коррозия наш бесценный зелёный покров, тропические ливни и грозы, торнадо и смерчи… В разных городах нашей страны – Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Геленджике и многих других – улицы в одночасье превращались в бурные реки, поглощающие на своём пути автомобили, палатки, деревья, заполняли станции метро. События громоздятся, поражая наше воображение каждый день. Что происходит? А главное – в чём причина? Есть некие исторические примеры, о которых мы знаем из разных источников, но не всегда их можно назвать научными: Лемурия, Атлантида, Древняя Индия и Египет… Сколько богатейших царств ушло, а людей погибло. Нет былых морей и материков. А останки прошлых цивилизаций часто оказываются похороненными под водами океанов и в песчаных глубинах пустынь. Есть религиозные книги – Коран, Библия, Веды и многие другие. Из них родилось то представление о мире, которое мы называем эпосом. А ещё есть труды, которые предсказывают будущие события. Один из них – это Провозвестие Новой Эпохи, которое подарила миру наша соотечественница – Елена Ивановна Рерих в своём многотомном труде «Агни Йога». В нём говорится и о том, что нас ждёт в будущем и почему время Великого перехода, когда будет происходить «сближение миров» – плотных, тонких, огненных, нам неизбежно предстоит пройти. Только это сможет привести планету к равновесию, нарушенному ныне. А ещё о том, что надо учиться мыслить космопространственно, культивируя в себе Любовь к окружающему миру и всему живому в нём. Необходимо также главным в своей жизни считать делание Добра и идти, развивая в себе веру, доверие и мужество. Это – если говорить, что называется «в двух словах». А на самом деле в Учении, данном Е.И. Рерих Великими Учителями человечества, представлена целая программа и сценарий будущих событий на Земле и в Космосе в ближайшие века, а также пути развития будущего человечества. Можно в описанные сценарии верить или нет. В действительности так и происходит. Конечно, в научных кругах все эти постулаты не признаются. Однако этого нельзя сказать об отдельных учёных. Среди них много известных и весьма заслуженных. Они пишут книги и статьи в различных журналах, выступают на конференциях. Их голос самый весомый среди разноголосицы рериховедов и рериховцев. Часто их статьи появляются и в нашем журнале «Дельфис». И всё же: согласимся, что происходящее сегодня предсказано во многих источниках прошлого и настоящего. Но пока не приобрело достаточного и достойного признания общественностью и учёным сообществом. Поэтому возникают, особенно в Интернете, самые невероятные и пугающие прогнозы, версии будущих событий, организованные якобы спецслужбами разных стран. Всё это направлено на разжигание страстей и ненависти среди народов мира, доведение их до войн и бесконечных диверсий, религиозного противостояния и по-существу к деградации личности человека. Именно это и происходит сейчас в мире. О Любви, соблюдении нравственных законов, дружбе и взаимопомощи речи не идёт. Культура буквально «свихнулось» – топчет всё, созданное гениями прошлого, подменяя значение великих смыслов поисками бредовых форм их представления. Уже нет ничего запретного. Всё бывшее недозволенным веками становится во главу сегодняшней жизни под тихое «бурчание» людей старшего поколения. С экранов телевидения и кино мощный поток индустрии развлечения несёт в массы разрушающие психику молодёжи триллеры и боевики о суперлюдях будущего, умеющих классно драться и убивать. Хочется кричать: люди, остановитесь! Нельзя, так легко получив в руки маленькую электронную коробочку, с которой можно жить и играть целыми днями, зачеркнуть всё, что человечество создавало и познавало веками. Ценности истинные там, а не на экранах наших карманных помощников, так быстро и глубоко преобразивших нашу повседневную жизнь. Н.А. Тоотс