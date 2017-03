warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

89(1/2017) Неоперативная хроника Акция «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!» в Рязани Летом 2016 года наши друзья из журнала «Дельфис» заочно познакомили нас с Оксаной Марченко и Сергеем Масловым – основателями Международного фонда Матери Мира. От них мы узнали об акции «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!», которую проводит этот фонд вместе с Учебным центром Живой Этики (Даллас, США) и которая объединяет детей из разных стран мира. Суть мероприятия такова: на больших холстах дети рисуют мир, какой он был, есть сейчас или каким они мечтают его видеть. Главное – чтобы в рисунках присутствовал знак великого триединства. Мы сразу же загорелись идеей проведения подобной акции в Рязани и решили приурочить её к Международному дню мира, который празднуется 21 сентября. На наш призыв поучаствовать откликнулось 10 школ города (из 73). Мы провели подготовительную работу: наша сотрудница Светлана Ермошина прошла по школам с презентацией Знамени Мира. Она постаралась не только рассказать ребятам о Н.К.Рерихе, его Пакте и знаке триединства, но и побудить их к размышлениям о том, что такое «мир», «свет», «культура» и что может сделать каждый для сохранения мира на Земле. А заканчивалась презентация изготовлением голубя мира. Ребята расходились по домам не только с новыми знаниями, с мыслями о мире, но и с белыми голубками на ладонях, которые «разлетались» по разным районам города. 21 сентября все участники акции «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!» собрались в спортзале средней школы №1 им. В.П.Екимецкой. Там всё уже было готово к приходу гостей: сдвинуты столы и разложены ватманы. Каждая школа была представлена командой из 2–5 человек из 5–9-х классов. Рисунки ребята с учителями продумали заранее. Во время акции у них было два часа на осуществление своих замыслов. Рисовали ребята под музыку, советовались друг с другом, порой что-то горячо обсуждали. Царила прекрасная атмосфера творчества, дружелюбия и сотрудничества. А затем команды представили друг другу и гостям свои работы, и было очень интересно их слушать, ведь ребята говорили о том, в каком мире они хотели бы жить, что мир – это величайшая ценность для всего человечества и что построение мира на планете нужно начинать с себя, с собственного сердца. Рисунки детей, сделанные в ходе акции «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!» Нам думается, что такая форма проведения акции – коллективная работа – очень правильна, важна и нужна сейчас. Она имеет большое воспитательное значение, так как учит детей не соперничать и конкурировать, а сотрудничать, договариваться и вносить свой вклад в общее дело. Очень радует и то, что в акции участвовали ребята из разных учебных заведений города: и школы-интерната для слабовидящих детей, и православной гимназии, и лицея, и общеобразовательных школ. В конце всем детям вручили сертификаты участников и сладкие подарки, учителям – благодарственные письма, а командам – книги по искусству. Опытом проведения акции мы поделились с нашим большим другом из Барнаула, Ольгой Безущенко, и подобная межшкольная акция прошла в ноябре в Барнауле. Позже мы сфотографировали все работы и отправили фото в Даллас. Сотрудники Международного фонда Матери Мира распечатали их на холстах, и теперь они примут участие в международной выставке «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!», которая пройдёт с 23 января по 19 февраля 2017 года в Далласе, во Frisco Discovery Centre. Вместе с ребятами мы записали видеопослание к участникам выставки. А в ней примут участие работы детей из США, России, Англии, Турции, Болгарии, Ирака и других стран. От всего сердца благодарим Оксану Марченко и Сергея Маслова за их миротворческий порыв, за такую светлую и прекрасную идею проведения международной детской выставки! Мы счастливы сознанием того, что ребята из Рязани стали частью большого движения за мир, которое объединяет детей из разных стран под девизом «Пусть миру будет хорошо!» г. Рязань Сотрудники благотворительного фонда «Эра Красоты»