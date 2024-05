warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

117(1/2024) От редакции 12 февраля юбилей Е.И. Рерих – 145 лет! Рерих Н.К., художник, писатель, поэт, философ, крупный деятель искусства, археолог, путешественник, общественный деятель. Лада Е.И. Рерих Лада – древнерусское слово. Сколько в нём лада, вдохновения и силы! И как оно отвечает всему строю Елены Ивановны. Так и звали её. Когда Серов работал над её портретом, он уверял, что основою её сущности есть движение. Вернее сказать – устремление. Она всегда готова. Когда она говорит об Алтайских сестрах для всенародной помощи, то в этом призыве можно видеть её собственные основные черты. Принести помощь, ободрить, разъяснить, не жалея сил – на всё это готова Елена Ивановна. Часто остаётся лишь изумляться, откуда берутся силы, особенно же зная её слабое сердце и все те необычные явления, которым врачи лишь изумляются. На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она. У самой пульс был 140, но она всё же пыталась лично участвовать и в устроении каравана, и в улажении всех путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа или отчаяния, а ведь к тому бывало немало поводов самого различного характера.