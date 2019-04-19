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Новости
 
19.04.2019
Приглашаем на тибетско-монгольский массаж

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас на оздоровительный тибетско-монгольский массаж

Тибетско-монгольский метод оздоровления и исцеления человека представляет собой оригинальную методику, объединяющую в себе рефлексотерапию, точечный массаж и телесную терапию.

 

Приём ведёт массажист-универсал широкого профиля

 

Шонхоров Дорджи Сергеевич

 

Шонхоров Дорджи Сергеевич окончил полный курс  «Сестринское дело», получил диплом массажиста-универсала широкого профиля, прошёл обучение в Монгольском монастыре.

 

Массаж помогает достичь следующих результатов:

  • Проходит остеохондроз, радикулит;
  • Нормализуется давление;
  • Проходит хроническая усталость;
  • Уходят головные боли;
  • Нормализуется сон;
  • Уходят нервные расстройства, депрессия;
  • Осуществляется помощь в очищении и раскрытии энергетических каналов (меридианов).

 

Записаться на массаж (приём с 22 апреля 2019 года):

тел.: 8 (495) 628-06-79,  e-mail: Delphis@Delphis.ru

 .

 

 

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