Приглашаем на тибетско-монгольский массаж

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас на оздоровительный тибетско-монгольский массаж

Тибетско-монгольский метод оздоровления и исцеления человека представляет собой оригинальную методику, объединяющую в себе рефлексотерапию, точечный массаж и телесную терапию.

Приём ведёт массажист-универсал широкого профиля

Шонхоров Дорджи Сергеевич

Шонхоров Дорджи Сергеевич окончил полный курс «Сестринское дело», получил диплом массажиста-универсала широкого профиля, прошёл обучение в Монгольском монастыре.

Массаж помогает достичь следующих результатов:

Проходит остеохондроз, радикулит;

Нормализуется давление;

Проходит хроническая усталость;

Уходят головные боли;

Нормализуется сон;

Уходят нервные расстройства, депрессия;

Осуществляется помощь в очищении и раскрытии энергетических каналов (меридианов).

Записаться на массаж (приём с 22 апреля 2019 года):

тел.: 8 (495) 628-06-79, e-mail: Delphis@Delphis.ru

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