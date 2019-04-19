Приглашаем на тибетско-монгольский массаж
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на оздоровительный тибетско-монгольский массаж
Тибетско-монгольский метод оздоровления и исцеления человека представляет собой оригинальную методику, объединяющую в себе рефлексотерапию, точечный массаж и телесную терапию.
Приём ведёт массажист-универсал широкого профиля
Шонхоров Дорджи Сергеевич
Шонхоров Дорджи Сергеевич окончил полный курс «Сестринское дело», получил диплом массажиста-универсала широкого профиля, прошёл обучение в Монгольском монастыре.
Массаж помогает достичь следующих результатов:
- Проходит остеохондроз, радикулит;
- Нормализуется давление;
- Проходит хроническая усталость;
- Уходят головные боли;
- Нормализуется сон;
- Уходят нервные расстройства, депрессия;
- Осуществляется помощь в очищении и раскрытии энергетических каналов (меридианов).
Записаться на массаж (приём с 22 апреля 2019 года):
тел.: 8 (495) 628-06-79, e-mail: Delphis@Delphis.ru
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