Передача "В волшебном мире северных мхов" от 17.04.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - В волшебном мире северных мхов.
Гость: Елена Юрьевна Чуракова - кандидат биологических наук, ФИКЦИА УрО РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/37cbeb8ce2e7d2c998b11eecc54c996c/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239051
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