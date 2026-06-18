Передача "Трудная жизнь арктических пчёл" от 17.04.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Трудная жизнь арктических пчёл.
Гость: Григорий Сергеевич Потапов - кандидат биологических наук, ФИКЦИА УрО РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/c0eff6e4ecf228725350cbf7b9db7e41/?r=wd
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239050
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