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Новости
 
01.07.2026
Передача "Нейтрино: загадки неуловимых частиц " от 24.06.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема - Нейтрино: загадки неуловимых частиц.

 

Гость:  Валерий Витальевич Синев - доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/cf4cbebf4958757384d856007fc7169f/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239055

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