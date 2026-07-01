Передача "Нейтрино: загадки неуловимых частиц " от 24.06.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Нейтрино: загадки неуловимых частиц.
Гость: Валерий Витальевич Синев - доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/cf4cbebf4958757384d856007fc7169f/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239055
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