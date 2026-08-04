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Новости
 
16.06.2026
Передача "Мягкотелые обитатели Арктики" от 16.04.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема - Мягкотелые обитатели Арктики.

 

Гость: Юлия Владимировна Беспалая - доктор биологических наук, ФИКЦИА УрО РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/2caba154e25d3a538c51ebcb8d64d529/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239054

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