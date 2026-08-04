Передача "Мягкотелые обитатели Арктики" от 16.04.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Мягкотелые обитатели Арктики.
Гость: Юлия Владимировна Беспалая - доктор биологических наук, ФИКЦИА УрО РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/2caba154e25d3a538c51ebcb8d64d529/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239054
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